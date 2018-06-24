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Эстер
0:0
Конец матча
АФК Эскильстуна
0'
52' Желтая карточка
Wellyson
56' Желтая карточка
Jonathan Drott
69' Желтая карточка
Alexander Michel
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
76'
Васби делает замену. Эрасмус Кермит уходит с поля, а Ivan Markovic выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Alexander Michel получил желтую карточку от судьи
64'
Эстер делает замену. Драган Капчевич уходит с поля, а Carl Johansson выходит на его замену.
61'
Васби делает замену. Ousmane Camara уходит с поля, а Gustav Jarl выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Jonathan Drott получил желтую карточку от судьи

Желтая карточка
52'
Wellyson получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Васби делает замену. Цискаридзе Зураб уходит с поля, а Wellyson выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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