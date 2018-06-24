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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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0:0
Конец матча
52' Желтая карточкаWellyson
56' Желтая карточкаJonathan Drott
69' Желтая карточкаAlexander Michel
|
52'
56'
69'
Состав команд
11
Хельг
Симон
21
Раскай
Анель
17
Туре
Ибрагим
Эстер 4-4-2
- Основной состав
- 1 Robin Malmqvist Вратарь
- 5 Stefan Karlsson Защитник
- 4 Fredrik Lundgren II Защитник
- 3 Карлссон Монц Защитник
- 14 Сильверхолт Оливер Защитник
- 2 Mattias Pavic Полузащитник
- 18 Jonathan Drott Полузащитник
- 8 Liridon Silka Полузащитник
- 11 Хельг Симон Полузащитник
- 16 Dragan Kapcevic Нападающий
- 10 David Johannesson Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Darmin Sobo Вратарь
- 88 Фуре Ларс Полузащитник
- 9 Admir Bajrovic Нападающий
- 6 Mario Vasilj I
- 21 Filip Oernblom
- 15 Emir Avdic
- 7 Carl Johansson III
АФК Эскильстуна 3-4-3
- Основной состав
- 1 Курчи Джанлука Вратарь
- 26 Robert Aastedt Защитник
- 22 Alexander Michel Защитник
- 77 Цискаридзе Зураб Защитник
- 2 Adnan Kojic Полузащитник
- 21 Раскай Анель Полузащитник
- 17 Туре Ибрагим Полузащитник
- 3 Kadir Hodzic Полузащитник
- 8 Ousmane Camara Нападающий
- 16 Samuel Nnamani Нападающий
- 95 Эрасмус Кермит Нападающий
- Запасные игроки
- 94 Wellyson Полузащитник
- 7 Ferid Ali Полузащитник
- 5 Gustav Jarl
- 24 Anton Miedl-Ohlsson
- 11 Daniel Miljanovic
- 42 Kerfala Cissoko
- 28 Ivan Markovic II
- Главный тренер: Michael Jolley
Предыдущие игры
Эстер (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 16.06.2018 Гефле 2:4 Эстер С
- 09.06.2018 Эстер 3:0 Норрбю С
- 02.06.2018 Фрей 3:2 Эстер С
- 27.05.2018 Хальмстад 3:0 Эстер С
- 22.05.2018 Эстер 1:3 ГАИС С
- 19.05.2018 Варбергс Боис 1:2 Эстер С
- 13.05.2018 Эстер 0:0 Вернаму С
- 06.05.2018 Фалькенберг 0:2 Эстер С
- 28.04.2018 Эстер 1:3 Эргрюте С
- 22.04.2018 Йёнчёпинг 0:1 Эстер С
- 15.04.2018 Эстер 1:2 Браге С
- 08.04.2018 Хельсинборг 3:1 Эстер С
- 01.04.2018 Эстер 2:2 Дегерфорс С
- 25.03.2018 Кальмар 3:2 Эстер ТМК
- 04.03.2018 Эстер 2:1 Варбергс Боис К
- 24.02.2018 Гётеборг 1:1 Эстер К
- 17.02.2018 Сириус 1:1 Эстер К
- 03.02.2018 Треллеборг 3:3 Эстер ТМК
- 04.11.2017 Хельсинборг 0:2 Эстер С
- 30.10.2017 Эстер 0:0 Броммапойкарна С
АФК Эскильстуна (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 17.06.2018 Хальмстад 2:1 АФК Эскильстуна С
- 09.06.2018 АФК Эскильстуна 2:0 Ландскруна С
- 04.06.2018 Йёнчёпинг 0:0 АФК Эскильстуна С
- 28.05.2018 АФК Эскильстуна 4:0 Норрбю С
- 24.05.2018 АФК Эскильстуна 1:1 Гефле С
- 18.05.2018 ГАИС 0:1 АФК Эскильстуна С
- 12.05.2018 АФК Эскильстуна 2:2 Варбергс Боис С
- 04.05.2018 Фрей 0:2 АФК Эскильстуна С
- 30.04.2018 АФК Эскильстуна 3:0 Дегерфорс С
- 24.04.2018 Хельсинборг 0:2 АФК Эскильстуна С
- 15.04.2018 АФК Эскильстуна 4:0 Вернаму С
- 07.04.2018 Фалькенберг 2:0 АФК Эскильстуна С
- 31.03.2018 АФК Эскильстуна 0:0 Браге С
- 24.03.2018 Эребру 0:0 АФК Эскильстуна ТМК
- 20.01.2018 Броммапойкарна 2:0 АФК Эскильстуна ТМК
- 05.11.2017 АФК Эскильстуна 1:3 Сириус А
- 28.10.2017 Хальмстад 1:1 АФК Эскильстуна А
- 21.10.2017 АФК Эскильстуна 2:3 Эльфсборг А
- 14.10.2017 Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна А
- 30.09.2017 АФК Эскильстуна 1:1 Йёнчёпинг А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фалькенберг
|13
|9
|3
|1
|29 - 14
|30
|2.
|Хельсинборг
|14
|8
|4
|2
|26 - 14
|28
|3.
|Хальмстад
|13
|8
|3
|2
|22 - 14
|27
|4.
|АФК Эскильстуна
|14
|7
|5
|2
|22 - 7
|26
|5.
|Эргрюте
|13
|7
|3
|3
|26 - 17
|24
|6.
|Браге
|13
|5
|6
|2
|19 - 15
|21
|7.
|Дегерфорс
|13
|5
|4
|4
|20 - 20
|19
|8.
|Эстер
|14
|5
|3
|6
|20 - 22
|18
|9.
|Норрбю
|14
|5
|3
|6
|13 - 19
|18
|10.
|ГАИС
|14
|4
|6
|4
|19 - 19
|18
|11.
|Йёнчёпинг
|13
|4
|3
|6
|11 - 15
|15
|12.
|Ландскруна
|14
|3
|4
|7
|18 - 18
|13
|13.
|Фрей
|14
|3
|4
|7
|17 - 26
|13
|14.
|Варбергс Боис
|14
|3
|3
|8
|19 - 26
|12
|15.
|Гефле
|14
|2
|4
|8
|14 - 28
|10
|16.
|Вернаму
|14
|1
|2
|11
|8 - 29
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
76'
Васби делает замену. Эрасмус Кермит уходит с поля, а Ivan Markovic выходит на его замену.
69'
Alexander Michel получил желтую карточку от судьи
64'
Эстер делает замену. Драган Капчевич уходит с поля, а Carl Johansson выходит на его замену.
61'
Васби делает замену. Ousmane Camara уходит с поля, а Gustav Jarl выходит на его замену.
56'
Jonathan Drott получил желтую карточку от судьи
52'
Wellyson получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Васби делает замену. Цискаридзе Зураб уходит с поля, а Wellyson выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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