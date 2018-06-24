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Зрители: 678
Фрей
0:0
Конец матча
Гефле
0'
68' Желтая карточка
Dusan Jajic
79' Желтая карточка
Netan Sansara
88' Желтая карточка
Leo Bengtsson
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
88'
Leo Bengtsson получил желтую карточку от судьи
84'
Гефле делает замену. Stefan Zarkovic уходит с поля, а Бьоркман Йеспер выходит на его замену.
81'
ИК Фрей делает замену. Andreas Bellander уходит с поля, а Лука Джербино Поло выходит на его замену.
81'
ИК Фрей делает замену. Mattias Bouvin уходит с поля, а Kostas Stafrothanasopoulos выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Нетан Сансара получил желтую карточку от судьи

74'
Гефле делает замену. Эрик Тенрос уходит с поля, а Жураховский Игорь выходит на его замену.
Желтая карточка
68'
Dusan Jajic получил желтую карточку от судьи
66'
Гефле делает замену. Sebastian Sandlund уходит с поля, а Christian Ljungberg выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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