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Зрители: 678
68' Желтая карточкаDusan Jajic
79' Желтая карточкаNetan Sansara
88' Желтая карточкаLeo Bengtsson
|
68'
79'
88'
Состав команд
26
Dusan
Jajic
11
Adam
Graden
19
Nsima
Peter
13
Край
Антон
11
Adam
Wiberg
Фрей 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Hampus Elgan Вратарь
- 2 Jakob Glasberg Защитник
- 4 Hjalmar Ekdal Защитник
- 12 Marcus Degerlund Защитник
- 3 Martin Falkeborn Защитник
- 26 Dusan Jajic Полузащитник
- 11 Adam Graden Полузащитник
- 14 Mattias Bouvin Полузащитник
- 20 Andreas Bellander Полузащитник
- 10 Joakim Runnemo Полузащитник
- 19 Nsima Peter Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Philip Wistroem Защитник
- 13 David Zlotnik Полузащитник
- 9 Luca Gerbino Polo Полузащитник
- 23 Joseph Ceesay Полузащитник
- 8 Kostas Stafrothanasopoulos Нападающий
- 30 Linus Dahlgren
- 15 Amadeus Soegaard
Гефле 3-4-3
- Основной состав
- 22 Viktor Frodig Вратарь
- 4 Stefan Zarkovic Защитник
- 12 Samuel Gussman Защитник
- 27 Netan Sansara Защитник
- 7 Юханссон Петр Полузащитник
- 17 Джонас Лантто Полузащитник
- 20 Sebastian Sandlund Полузащитник
- 13 Край Антон Полузащитник
- 11 Adam Wiberg Нападающий
- 10 Erik Toernros Нападающий
- 24 Leo Bengtsson Нападающий
- Запасные игроки
- 1 August Stroemberg Вратарь
- 5 Бьоркман Йеспер Защитник
- 3 Albin Lohikangas Полузащитник
- 21 Жураховский Игорь Полузащитник
- 8 Christian Ljungberg Полузащитник
- 26 Melvin Maartensson Almevid
- 23 Yassin Housni
- Главный тренер: Thomas Andersson
Предыдущие игры
Фрей (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 16.06.2018 Вернаму 1:2 Фрей С
- 09.06.2018 Хальмстад 2:2 Фрей С
- 02.06.2018 Фрей 3:2 Эстер С
- 27.05.2018 ГАИС 2:1 Фрей С
- 23.05.2018 Фрей 0:0 Браге С
- 19.05.2018 Фрей 2:1 Ландскруна С
- 12.05.2018 Йёнчёпинг 1:0 Фрей С
- 04.05.2018 Фрей 0:2 АФК Эскильстуна С
- 29.04.2018 Фрей 2:3 Варбергс Боис С
- 22.04.2018 Фалькенберг 3:1 Фрей С
- 14.04.2018 Фрей 1:5 Хельсинборг С
- 08.04.2018 Эргрюте 2:1 Фрей С
- 02.04.2018 Фрей 2:2 Норрбю С
- 03.03.2018 Дегерфорс 3:1 Фрей К
- 24.02.2018 Фрей 0:1 Юргорден К
- 18.02.2018 Йёнчёпинг 1:2 Фрей К
- 10.02.2018 Фрей 4:1 Хаммарбю ТМК
- 03.02.2018 Фрей 1:2 Броммапойкарна ТМК
- 25.01.2018 Фрей 1:2 Далкурд ТМК
- 20.01.2018 Фрей 0:1 АИК ТМК
Гефле (последние 20 матчей: +2 =6 -12)
- 16.06.2018 Гефле 2:4 Эстер С
- 10.06.2018 Фалькенберг 3:0 Гефле С
- 05.06.2018 Гефле 1:1 Хельсинборг С
- 28.05.2018 Гефле 1:5 Ландскруна С
- 24.05.2018 АФК Эскильстуна 1:1 Гефле С
- 18.05.2018 Гефле 1:2 Йёнчёпинг С
- 11.05.2018 Эргрюте 3:1 Гефле С
- 07.05.2018 Гефле 1:3 Хальмстад С
- 27.04.2018 ГАИС 0:0 Гефле С
- 22.04.2018 Норрбю 0:2 Гефле С
- 14.04.2018 Гефле 0:1 Дегерфорс С
- 09.04.2018 Браге 4:2 Гефле С
- 02.04.2018 Гефле 2:1 Вернаму С
- 24.03.2018 Гефле 2:2 Сириус ТМК
- 17.03.2018 Сундсвалль 2:1 Гефле ТМК
- 04.03.2018 Далкурд 2:2 Гефле К
- 25.02.2018 Гефле 0:3 Мальмё К
- 18.02.2018 Броммапойкарна 2:0 Гефле К
- 04.11.2017 Броммапойкарна 4:1 Гефле С
- 29.10.2017 Гефле 1:1 Дегерфорс С
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фалькенберг
|13
|9
|3
|1
|29 - 14
|30
|2.
|Хельсинборг
|14
|8
|4
|2
|26 - 14
|28
|3.
|Хальмстад
|13
|8
|3
|2
|22 - 14
|27
|4.
|АФК Эскильстуна
|14
|7
|5
|2
|22 - 7
|26
|5.
|Эргрюте
|13
|7
|3
|3
|26 - 17
|24
|6.
|Браге
|13
|5
|6
|2
|19 - 15
|21
|7.
|Дегерфорс
|13
|5
|4
|4
|20 - 20
|19
|8.
|Эстер
|14
|5
|3
|6
|20 - 22
|18
|9.
|Норрбю
|14
|5
|3
|6
|13 - 19
|18
|10.
|ГАИС
|14
|4
|6
|4
|19 - 19
|18
|11.
|Йёнчёпинг
|13
|4
|3
|6
|11 - 15
|15
|12.
|Ландскруна
|14
|3
|4
|7
|18 - 18
|13
|13.
|Фрей
|14
|3
|4
|7
|17 - 26
|13
|14.
|Варбергс Боис
|14
|3
|3
|8
|19 - 26
|12
|15.
|Гефле
|14
|2
|4
|8
|14 - 28
|10
|16.
|Вернаму
|14
|1
|2
|11
|8 - 29
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Leo Bengtsson получил желтую карточку от судьи
84'
Гефле делает замену. Stefan Zarkovic уходит с поля, а Бьоркман Йеспер выходит на его замену.
81'
ИК Фрей делает замену. Andreas Bellander уходит с поля, а Лука Джербино Поло выходит на его замену.
81'
ИК Фрей делает замену. Mattias Bouvin уходит с поля, а Kostas Stafrothanasopoulos выходит на его замену.
79'
Нетан Сансара получил желтую карточку от судьи
74'
Гефле делает замену. Эрик Тенрос уходит с поля, а Жураховский Игорь выходит на его замену.
68'
Dusan Jajic получил желтую карточку от судьи
66'
Гефле делает замену. Sebastian Sandlund уходит с поля, а Christian Ljungberg выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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