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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Мариенлист Зрители: 5431
3:0
Конец матча
1:0
9' ГолПедерсен Маркус
2:0
42' ГолЖради Бассель
3:0
64' ГолEirik Ulland Andersen
65' Желтая карточкаФрансишку Жуниор
|
9'
1:0
42'
2:0
64'
3:0
65'
Состав команд
Стрёмсгодсет 4-5-1
- Основной состав
- 1 Бугге-Петтерсен Эспен Вратарь
- 26 Вильсвик Ларс-Кристофер Защитник
- 5 Jakob Glesnes Защитник
- 28 Хейбротен Мариус Защитник
- 3 Парр Джонатан Защитник
- 8 Жради Бассель Полузащитник
- 19 Франсишку Жуниор Полузащитник
- 6 Хаугер Хеннинг Полузащитник
- 23 Eirik Ulland Andersen Полузащитник
- 90 Пеллегрино Амаль Полузащитник
- 10 Педерсен Маркус Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Paal Vestly Heigre Вратарь
- 17 Christopher Lindquist Защитник
- 2 Хамуд Мунир Защитник
- 4 Мадсен Ким Защитник
- 30 Абделлауйе Мостафа Нападающий
- 36 Hasan Huseyin Duman
- 21 Mathias Berg Gjerstroem
- Главный тренер: Скуллеруд Тор-Оле
Ранхейм 4-3-3
- Основной состав
- 1 Even Barli Вратарь
- 23 Aslak Fonn Witry Защитник
- 3 Daniel Kvande Защитник
- 2 Christian Rismark Защитник
- 24 Aleksander Foosnaes Защитник
- 7 Региниуссен Мадс Полузащитник
- 11 Eirik Valla Doennem Полузащитник
- 16 Kristoffer Loekberg Полузащитник
- 10 Сторфлор Эйвинн Нападающий
- 9 Michael Karlsen Нападающий
- 15 Erik Toenne Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Magnus Lenes Вратарь
- 18 Фуру Ивар Защитник
- 17 Sondre Soerloekk Полузащитник
- 26 Ola Solbakken
- 5 Oeyvind Alseth
- Главный тренер: Svein Maalen
Предыдущие игры
Стрёмсгодсет (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 14.06.2018 Стрёмсгодсет 2:0 Ранхейм К
- 10.06.2018 Старт 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 27.05.2018 Стрёмсгодсет 2:0 Саннефьёрд Т
- 21.05.2018 Кристиансунд 4:0 Стрёмсгодсет Т
- 16.05.2018 Мольде 2:0 Стрёмсгодсет Т
- 13.05.2018 Стрёмсгодсет 1:2 Сарпсборг-08 Т
- 09.05.2018 Берум 0:3 Стрёмсгодсет К
- 06.05.2018 Будё-Глимт 2:2 Стрёмсгодсет Т
- 02.05.2018 Валдрес 1:3 Стрёмсгодсет К
- 29.04.2018 Стрёмсгодсет 0:1 Русенборг Т
- 22.04.2018 Хёугесунн 1:0 Стрёмсгодсет Т
- 18.04.2018 Вестфоссен 1:4 Стрёмсгодсет К
- 15.04.2018 Стрёмсгодсет 3:0 Одд Т
- 11.04.2018 Тромсё 3:1 Стрёмсгодсет Т
- 07.04.2018 Волеренга 1:4 Стрёмсгодсет Т
- 02.04.2018 Стрёмсгодсет 1:1 Бранн Т
- 22.03.2018 Стрёмсгодсет 3:2 Нутодден ТМК
- 11.03.2018 Стрёмсгодсет 2:2 Стабек Т
- 03.03.2018 Стрёмсгодсет 5:0 Мьёндален ТМК
- 25.02.2018 Стрёмсгодсет 2:3 Сарпсборг-08 ТМК
Ранхейм (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 14.06.2018 Стрёмсгодсет 2:0 Ранхейм К
- 10.06.2018 Ранхейм 2:1 Сарпсборг-08 Т
- 27.05.2018 Будё-Глимт 4:0 Ранхейм Т
- 21.05.2018 Ранхейм 3:1 Мольде Т
- 16.05.2018 Кристиансунд 1:3 Ранхейм Т
- 13.05.2018 Ранхейм 3:1 Одд Т
- 09.05.2018 Левангер 2:4 Ранхейм К
- 05.05.2018 Русенборг 1:1 Ранхейм Т
- 01.05.2018 Оркла 1:3 Ранхейм К
- 28.04.2018 Ранхейм 2:2 Волеренга Т
- 25.04.2018 Ранхейм 0:2 Бранн Т
- 22.04.2018 Лиллестрём 0:1 Ранхейм Т
- 18.04.2018 Квик Тронхейм 0:1 Ранхейм К
- 15.04.2018 Ранхейм 4:2 Хёугесунн Т
- 11.04.2018 Саннефьёрд 1:2 Ранхейм Т
- 08.04.2018 Тромсё 4:0 Ранхейм Т
- 02.04.2018 Ранхейм 4:1 Стабек Т
- 28.03.2018 Русенборг 2:1 Ранхейм ТМК
- 23.03.2018 Мольде 1:1 Ранхейм ТМК
- 17.03.2018 Левангер 0:3 Ранхейм ТМК
Последние игры между собой
Стрёмсгодсет
Ранхейм
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|13
|9
|4
|0
|20 - 5
|31
|2.
|Русенборг
|2:0
|14
|8
|3
|3
|22 - 10
|27
|3.
|Ранхейм
|14
|8
|2
|4
|25 - 24
|26
|4.
|Хёугесунн
|14
|7
|4
|3
|22 - 16
|25
|5.
|Мольде
|14
|7
|2
|5
|22 - 16
|23
|6.
|Тромсё
|14
|7
|2
|5
|24 - 18
|23
|7.
|Сарпсборг-08
|14
|6
|4
|4
|25 - 18
|22
|8.
|Волеренга
|0:2
|14
|6
|4
|4
|17 - 18
|22
|9.
|Кристиансунд
|14
|5
|4
|5
|19 - 18
|19
|10.
|Одд
|13
|5
|2
|6
|19 - 16
|17
|11.
|Стрёмсгодсет
|14
|4
|4
|6
|20 - 20
|16
|12.
|Будё-Глимт
|14
|3
|5
|6
|13 - 15
|14
|13.
|Лиллестрём
|14
|3
|4
|7
|14 - 21
|13
|14.
|Старт
|14
|3
|2
|9
|12 - 28
|11
|15.
|Стабек
|14
|2
|5
|7
|13 - 25
|11
|16.
|Саннефьёрд
|14
|1
|3
|10
|11 - 30
|6
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Стрёмсгодсет делает замену. Жради Бассель уходит с поля, а Hasan Huseyin Duman выходит на его замену.
81'
Стрёмсгодсет делает замену. Франсишку Жуниор уходит с поля, а Mathias Berg Gjerstroem выходит на его замену.
73'
Стрёмсгодсет делает замену. Пеллегрино Амаль уходит с поля, а Абделлауйе Мостафа выходит на его замену.
73'
Ранхейм делает замену. Михаэль Карлсен уходит с поля, а Sondre Soerloekk выходит на его замену.
66'
Ранхейм делает замену. Сторфлор Эйвинн уходит с поля, а Ola Solbakken выходит на его замену.
65'
Франсишку Жуниор получил желтую карточку от судьи
64'
Г О О О О Л - Эйрик Улланд Андерсен бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
46'
Ранхейм делает замену. Daniel Kvande уходит с поля, а Фуру Ивар выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Г О О О О Л - Жради Бассель бьет в цель!
9'
Г О О О О Л - Педерсен Маркус бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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