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Стадион: Зрители: 5431
Стрёмсгодсет
3:0
Конец матча
Ранхейм
0'
1:0
9' Гол
Педерсен Маркус
2:0
42' Гол
Жради Бассель
3:0
64' Гол
Eirik Ulland Andersen
65' Желтая карточка
Франсишку Жуниор
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Стрёмсгодсет делает замену. Жради Бассель уходит с поля, а Hasan Huseyin Duman выходит на его замену.
81'
Стрёмсгодсет делает замену. Франсишку Жуниор уходит с поля, а Mathias Berg Gjerstroem выходит на его замену.
73'
Стрёмсгодсет делает замену. Пеллегрино Амаль уходит с поля, а Абделлауйе Мостафа выходит на его замену.
73'
Ранхейм делает замену. Михаэль Карлсен уходит с поля, а Sondre Soerloekk выходит на его замену.
66'
Ранхейм делает замену. Сторфлор Эйвинн уходит с поля, а Ola Solbakken выходит на его замену.

Желтая карточка
65'
Франсишку Жуниор получил желтую карточку от судьи
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Эйрик Улланд Андерсен бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Ранхейм делает замену. Daniel Kvande уходит с поля, а Фуру Ивар выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Жради Бассель бьет в цель!
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Педерсен Маркус бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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