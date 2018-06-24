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Стадион: Ессхейм Зрители: 465
2:2
Конец матча
16' Желтая карточкаAkinsola Akinyemi
0:1
32' ГолAkinsola Akinyemi
1:1
38' ГолNicolay Solberg
2:1
45' ГолХансен Кристоффер
2:2
77' ГолХейккиля Тапио
|
32'
0:1
38'
1:1
45'
2:1
77'
2:2
Состав команд
25
Торп
Мартин
27
Vegard
Aasen
Улленсакер/Киса 4-1-4-1
- Основной состав
- 31 Stefan Hagerup Вратарь
- 23 Mats Andre Kaland Защитник
- 4 Ciise Abshir Защитник
- 20 Сундли Мортен Защитник
- 5 Nikolas Walstad Защитник
- 15 Куртович Виллиам Полузащитник
- 22 Nicolay Solberg Полузащитник
- 6 Eric Bugale Kitolano Полузащитник
- 25 Торп Мартин Полузащитник
- 19 Хансен Кристоффер Полузащитник
- 14 Ole Andreas Nesset Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Alexander Vangen Вратарь
- 7 Jan Tore Amundsen Защитник
- 17 Karsten Rognerud Защитник
- 21 Emmanuel Troudart Защитник
- 8 Truls Joerstad Полузащитник
- 18 Herman Henriksen Нападающий
- 37 Andreas Aalbu Нападающий
- Главный тренер: Vegard Skogheim
Саннес Ульф 4-3-3
- Основной состав
- 12 Deniss Korneiciks Вратарь
- 4 Axel Kryger Защитник
- 22 Богданович Ясмин Защитник
- 16 Хейккиля Тапио Защитник
- 21 Herman Kleppa Защитник
- 27 Vegard Aasen Полузащитник
- 14 Akinsola Akinyemi Полузащитник
- 20 Andreas Dybevik Полузащитник
- 15 Vegard Oestraat Erlien Нападающий
- 6 Ворторен Нилс Нападающий
- 24 Брикс Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 9 Угвуаду Оньекачи Нападающий
- 11 Дансо Эриксон Нападающий
- 38 Sjur Lothe
- 35 Kaloyan Kostadinov
- 40 Aron Christensen
- Главный тренер: Bengt Saeternes
Предыдущие игры
Улленсакер/Киса (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 17.06.2018 Осане 1:5 Улленсакер/Киса ПД
- 13.06.2018 Улленсакер/Киса 0:0 Брюне К
- 10.06.2018 Олесунн 3:2 Улленсакер/Киса ПД
- 03.06.2018 Улленсакер/Киса 4:2 Тромсдален ПД
- 29.05.2018 Конгсвингер 2:1 Улленсакер/Киса ПД
- 21.05.2018 Улленсакер/Киса 1:2 Нутодден ПД
- 16.05.2018 Мьёндален 0:2 Улленсакер/Киса ПД
- 13.05.2018 Улленсакер/Киса 2:0 Согндаль ПД
- 09.05.2018 Улленсакер/Киса 3:2 Конгсвингер К
- 06.05.2018 Флурё 1:1 Улленсакер/Киса ПД
- 02.05.2018 Хьельсос 0:3 Улленсакер/Киса К
- 29.04.2018 Улленсакер/Киса 4:5 Викинг ПД
- 22.04.2018 Нест-Сотра 0:3 Улленсакер/Киса ПД
- 18.04.2018 Йеллеросен 0:3 Улленсакер/Киса К
- 15.04.2018 Улленсакер/Киса 2:1 Стрёммен ПД
- 08.04.2018 Ерв 1:1 Улленсакер/Киса ПД
- 02.04.2018 Улленсакер/Киса 1:1 Хам-Кам ПД
- 18.03.2018 Улленсакер/Киса 4:3 Стабек ТМК
- 26.01.2018 Улленсакер/Киса 5:1 Стабек ТМК
- 11.11.2017 Мьёндален 3:1 Улленсакер/Киса ТПМ
Саннес Ульф (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 17.06.2018 Саннес Ульф 1:2 Олесунн ПД
- 10.06.2018 Нутодден 1:0 Саннес Ульф ПД
- 02.06.2018 Саннес Ульф 0:3 Конгсвингер ПД
- 27.05.2018 Мьёндален 1:0 Саннес Ульф ПД
- 21.05.2018 Саннес Ульф 2:1 Тромсдален ПД
- 16.05.2018 Викинг 5:2 Саннес Ульф ПД
- 13.05.2018 Саннес Ульф 4:0 Флурё ПД
- 09.05.2018 Брюне 1:0 Саннес Ульф К
- 06.05.2018 Согндаль 2:2 Саннес Ульф ПД
- 02.05.2018 Саннес Ульф 1:0 Видар К
- 29.04.2018 Саннес Ульф 0:0 Ерв ПД
- 24.04.2018 Хам-Кам 0:0 Саннес Ульф ПД
- 18.04.2018 Сула 2:3 Саннес Ульф К
- 15.04.2018 Саннес Ульф 1:0 Левангер ПД
- 08.04.2018 Нест-Сотра 2:3 Саннес Ульф ПД
- 02.04.2018 Саннес Ульф 2:1 Стрёммен ПД
- 23.03.2018 Бранн 1:1 Саннес Ульф ТМК
- 12.11.2017 Ранхейм 1:0 Саннес Ульф ТПМ
- 05.11.2017 Фредрикстад 3:0 Саннес Ульф ПД
- 29.10.2017 Саннес Ульф 0:3 Конгсвингер ПД
Последние игры между собой
Улленсакер/Киса: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 3
Саннес Ульф: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 0
- 06.08.2017 Улленсакер/Киса 3:3 Саннес Ульф Первый дивизион
- 28.05.2017 Саннес Ульф 0:0 Улленсакер/Киса Первый дивизион
- 16.10.2016 Саннес Ульф 4:0 Улленсакер/Киса Первый дивизион
- 03.04.2016 Улленсакер/Киса 1:1 Саннес Ульф Первый дивизион
- 24.11.2012 Саннес Ульф 3:1 Улленсакер/Киса Типпелиген
- 21.11.2012 Улленсакер/Киса 0:4 Саннес Ульф Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|14
|10
|2
|2
|31 - 13
|32
|2.
|Согндаль
|0:0
|14
|7
|5
|2
|22 - 13
|26
|3.
|Мьёндален
|13
|7
|4
|2
|15 - 6
|25
|4.
|Викинг
|14
|8
|1
|5
|27 - 21
|25
|5.
|Улленсакер/Киса
|14
|6
|4
|4
|31 - 21
|22
|6.
|Тромсдален
|14
|6
|3
|5
|20 - 22
|21
|7.
|Ерв
|0:0
|14
|5
|5
|4
|18 - 17
|20
|8.
|Конгсвингер
|14
|6
|1
|7
|20 - 23
|19
|9.
|Саннес Ульф
|14
|5
|4
|5
|19 - 20
|19
|10.
|Нутодден
|14
|5
|2
|7
|17 - 20
|17
|11.
|Нест-Сотра
|13
|5
|1
|7
|21 - 22
|16
|12.
|Хам-Кам
|14
|4
|4
|6
|20 - 22
|16
|13.
|Осане
|14
|4
|4
|6
|21 - 27
|16
|14.
|Стрёммен
|14
|4
|1
|9
|21 - 26
|13
|15.
|Левангер
|14
|3
|3
|8
|18 - 29
|12
|16.
|Флурё
|14
|3
|2
|9
|11 - 30
|11
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
77'
Г О О О О Л - Хейккиля Тапио бьет в цель!
74'
Саннес Ульф делает замену. Брикс Кристиан уходит с поля, а Дансо Эриксон выходит на его замену.
69'
Улленсакер/Киса делает замену. Ole Andreas Nesset уходит с поля, а Andreas Aalbu выходит на его замену.
67'
Улленсакер/Киса делает замену. Nikolas Walstad уходит с поля, а Karsten Rognerud выходит на его замену.
46'
Саннес Ульф делает замену. Vegard Aasen уходит с поля, а Угвуаду Оньекачи выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Хансен Кристоффер бьет в цель!
38'
Г О О О О Л - Nicolay Solberg бьет в цель!
32'
Г О О О О Л - Akinsola Akinyemi бьет в цель!
16'
Akinsola Akinyemi получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jessheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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