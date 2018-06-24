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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 465
Улленсакер/Киса
2:2
Конец матча
Саннес Ульф
0'
16' Желтая карточка
Akinsola Akinyemi
0:1
32' Гол
Akinsola Akinyemi
1:1
38' Гол
Nicolay Solberg
2:1
45' Гол
Хансен Кристоффер
2:2
77' Гол
Хейккиля Тапио
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Хейккиля Тапио бьет в цель!
74'
Саннес Ульф делает замену. Брикс Кристиан уходит с поля, а Дансо Эриксон выходит на его замену.
69'
Улленсакер/Киса делает замену. Ole Andreas Nesset уходит с поля, а Andreas Aalbu выходит на его замену.
67'
Улленсакер/Киса делает замену. Nikolas Walstad уходит с поля, а Karsten Rognerud выходит на его замену.
46'
Саннес Ульф делает замену. Vegard Aasen уходит с поля, а Угвуаду Оньекачи выходит на его замену.

Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Хансен Кристоффер бьет в цель!
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Nicolay Solberg бьет в цель!
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Akinsola Akinyemi бьет в цель!
Желтая карточка
16'
Akinsola Akinyemi получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jessheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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