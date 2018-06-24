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Стадион: Зрители: 4311
Хёугесунн
2:2
Конец матча
Лиллестрём
0'
0:1
28' Гол
Ольсен Томас
1:1
43' Гол
Babajide David
1:2
51' Гол
Ольсен Томас
2:2
77' Гол
Стёлос Александер
80' Желтая карточка
Киппе Фроде
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Лиллестрём делает замену. Кнутсон Эрлинг уходит с поля, а Kristoffer Oedemarksbakken выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
Киппе Фроде получил желтую карточку от судьи
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Стёлос Александер бьет в цель!
76'
Лиллестрём делает замену. Мартин Гэри уходит с поля, а Aleksander Melgalvis выходит на его замену.
76'
Хёугесунн делает замену. Гюткьяер Фредерик уходит с поля, а Kristoffer Velde выходит на его замену.

69'
Хёугесунн делает замену. Torbjoern Kallevaag уходит с поля, а Ibrahima Kone выходит на его замену.
58'
Хёугесунн делает замену. Тронстад Сондре уходит с поля, а Bruno Leite выходит на его замену.
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Ольсен Томас бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Лиллестрём делает замену. Амундсен Мариус уходит с поля, а Erik Sandberg выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Babajide David бьет в цель!
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Ольсен Томас бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haugesund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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