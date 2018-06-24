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Стадион: Хуагесунд Зрители: 4311
2:2
Конец матча
0:1
28' ГолОльсен Томас
1:1
43' ГолBabajide David
1:2
51' ГолОльсен Томас
2:2
77' ГолСтёлос Александер
80' Желтая карточкаКиппе Фроде
|
28'
0:1
43'
1:1
51'
1:2
77'
2:2
80'
Состав команд
Хёугесунн 4-4-1-1
- Основной состав
- 12 Сандвик Хельге Вратарь
- 19 Харальдсейд Кристоффер Защитник
- 3 Карамоко Бенджамин Защитник
- 18 Скьерве Вегард Защитник
- 22 Стёлос Александер Защитник
- 77 Babajide David Полузащитник
- 8 Тронстад Сондре Полузащитник
- 6 Воге-Нильсен Йоаким Полузащитник
- 14 Torbjoern Kallevaag Полузащитник
- 7 Гринхейм Кристиан Полузащитник
- 9 Гюткьяер Фредерик Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Бротвейт Пер Вратарь
- 4 Кнудсен Фредрик Защитник
- 55 Ковачевич Александар Полузащитник
- 35 Икеди Энтони
- 20 Ibrahima Kone
- 16 Лейте Бруно
- 33 Kristoffer Velde
- Главный тренер: Eirik Horneland
Лиллестрём 4-4-2
- Основной состав
- 1 Марко Марич II Вратарь
- 2 Mats Haakenstad Защитник
- 4 Амундсен Мариус Защитник
- 13 Киппе Фроде Защитник
- 5 Simen Rafn Защитник
- 11 Кнутсон Эрлинг Полузащитник
- 14 Крогстад Фредрик Полузащитник
- 6 Ifeanyi Mathew Полузащитник
- 3 Микальсен Симен Полузащитник
- 9 Мартин Гэри Нападающий
- 10 Ольсен Томас Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Игонен Матвей Вратарь
- 24 Erik Sandberg Защитник
- 15 Erik Naesbak Brenden Полузащитник
- 33 Aleksander Melgalvis Полузащитник
- 17 Kristoffer Oedemarksbakken Полузащитник
- 18 Charles Ezeh
- Главный тренер: Арне Эрландсен
Предыдущие игры
Хёугесунн (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 13.06.2018 Мьёндален 2:2 Хёугесунн К
- 10.06.2018 Саннефьёрд 0:2 Хёугесунн Т
- 27.05.2018 Хёугесунн 1:0 Тромсё Т
- 21.05.2018 Хёугесунн 1:2 Русенборг Т
- 16.05.2018 Бранн 1:1 Хёугесунн Т
- 13.05.2018 Хёугесунн 3:2 Кристиансунд Т
- 09.05.2018 Нест-Сотра 1:2 Хёугесунн К
- 06.05.2018 Волеренга 2:2 Хёугесунн Т
- 02.05.2018 Лисеклостер 1:2 Хёугесунн К
- 29.04.2018 Старт 0:1 Хёугесунн Т
- 22.04.2018 Хёугесунн 1:0 Стрёмсгодсет Т
- 18.04.2018 Скйолд 0:3 Хёугесунн К
- 15.04.2018 Ранхейм 4:2 Хёугесунн Т
- 08.04.2018 Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Т
- 02.04.2018 Будё-Глимт 0:3 Хёугесунн Т
- 18.03.2018 Хёугесунн 0:1 Мольде Т
- 11.03.2018 Одд 1:2 Хёугесунн Т
- 04.03.2018 Хёугесунн 2:2 Осане ТМК
- 01.03.2018 Хёугесунн 1:2 Вард Хёугесунн ТМК
- 25.02.2018 Хёугесунн 1:0 Кристиансунд ТМК
Лиллестрём (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 10.06.2018 Лиллестрём 0:0 Одд Т
- 30.05.2018 Лиллестрём 4:1 Бранн К
- 26.05.2018 Волеренга 1:0 Лиллестрём Т
- 21.05.2018 Лиллестрём 1:1 Бранн Т
- 16.05.2018 Русенборг 3:0 Лиллестрём Т
- 13.05.2018 Тромсё 1:2 Лиллестрём Т
- 09.05.2018 КФУМ 1:3 Лиллестрём К
- 06.05.2018 Лиллестрём 1:0 Саннефьёрд Т
- 03.05.2018 Лёренскуг 1:5 Лиллестрём К
- 30.04.2018 Стабек 3:2 Лиллестрём Т
- 26.04.2018 Лиллестрём 0:1 Русенборг С
- 22.04.2018 Лиллестрём 0:1 Ранхейм Т
- 18.04.2018 Kloefta 0:3 Лиллестрём К
- 15.04.2018 Мольде 2:1 Лиллестрём Т
- 09.04.2018 Лиллестрём 1:0 Старт Т
- 02.04.2018 Кристиансунд 2:1 Лиллестрём Т
- 23.03.2018 Мьёндален 2:0 Лиллестрём ТМК
- 17.03.2018 Лиллестрём 2:2 Сарпсборг-08 Т
- 11.03.2018 Будё-Глимт 3:1 Лиллестрём Т
- 21.02.2018 Рубин 1:1 Лиллестрём ТМК
Последние игры между собой
Хёугесунн: победы: 3, ничьи: 10, поражения: 5
Лиллестрём: победы: 5, ничьи: 10, поражения: 3
- 10.09.2017 Хёугесунн 1:1 Лиллестрём Типпелиген
- 09.04.2017 Лиллестрём 0:2 Хёугесунн Типпелиген
- 20.08.2016 Лиллестрём 1:1 Хёугесунн Типпелиген
- 15.04.2016 Хёугесунн 2:2 Лиллестрём Типпелиген
- 18.10.2015 Лиллестрём 2:0 Хёугесунн Типпелиген
- 04.07.2015 Хёугесунн 3:3 Лиллестрём Типпелиген
- 31.08.2014 Лиллестрём 2:0 Хёугесунн Типпелиген
- 29.03.2014 Хёугесунн 1:1 Лиллестрём Типпелиген
- 20.10.2013 Хёугесунн 3:2 Лиллестрём Типпелиген
- 26.05.2013 Лиллестрём 3:0 Хёугесунн Типпелиген
- 18.11.2012 Лиллестрём 0:0 Хёугесунн Типпелиген
- 06.05.2012 Хёугесунн 1:1 Лиллестрём Типпелиген
- 11.09.2011 Хёугесунн 2:0 Лиллестрём Типпелиген
- 25.04.2011 Лиллестрём 5:0 Хёугесунн Типпелиген
- 20.09.2010 Хёугесунн 3:3 Лиллестрём Типпелиген
- 18.04.2010 Лиллестрём 1:1 Хёугесунн Типпелиген
- 26.01.2008 Лиллестрём 2:2 Хёугесунн Товарищеские матчи. Сборные
- 11.11.2007 Лиллестрём 2:0 Хёугесунн Кубок НМ
Хёугесунн
Лиллестрём
-
2 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|13
|9
|4
|0
|20 - 5
|31
|2.
|Русенборг
|2:0
|14
|8
|3
|3
|22 - 10
|27
|3.
|Ранхейм
|14
|8
|2
|4
|25 - 24
|26
|4.
|Хёугесунн
|14
|7
|4
|3
|22 - 16
|25
|5.
|Мольде
|14
|7
|2
|5
|22 - 16
|23
|6.
|Тромсё
|14
|7
|2
|5
|24 - 18
|23
|7.
|Сарпсборг-08
|14
|6
|4
|4
|25 - 18
|22
|8.
|Волеренга
|0:2
|14
|6
|4
|4
|17 - 18
|22
|9.
|Кристиансунд
|14
|5
|4
|5
|19 - 18
|19
|10.
|Одд
|13
|5
|2
|6
|19 - 16
|17
|11.
|Стрёмсгодсет
|14
|4
|4
|6
|20 - 20
|16
|12.
|Будё-Глимт
|14
|3
|5
|6
|13 - 15
|14
|13.
|Лиллестрём
|14
|3
|4
|7
|14 - 21
|13
|14.
|Старт
|14
|3
|2
|9
|12 - 28
|11
|15.
|Стабек
|14
|2
|5
|7
|13 - 25
|11
|16.
|Саннефьёрд
|14
|1
|3
|10
|11 - 30
|6
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Лиллестрём делает замену. Кнутсон Эрлинг уходит с поля, а Kristoffer Oedemarksbakken выходит на его замену.
80'
Киппе Фроде получил желтую карточку от судьи
77'
Г О О О О Л - Стёлос Александер бьет в цель!
76'
Лиллестрём делает замену. Мартин Гэри уходит с поля, а Aleksander Melgalvis выходит на его замену.
76'
Хёугесунн делает замену. Гюткьяер Фредерик уходит с поля, а Kristoffer Velde выходит на его замену.
69'
Хёугесунн делает замену. Torbjoern Kallevaag уходит с поля, а Ibrahima Kone выходит на его замену.
58'
Хёугесунн делает замену. Тронстад Сондре уходит с поля, а Bruno Leite выходит на его замену.
51'
Г О О О О Л - Ольсен Томас бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
46'
Лиллестрём делает замену. Амундсен Мариус уходит с поля, а Erik Sandberg выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Г О О О О Л - Babajide David бьет в цель!
28'
Г О О О О Л - Ольсен Томас бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haugesund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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