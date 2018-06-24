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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Аспмира Стадион Зрители: 2615
1:1
Конец матча
0:1
2' ГолКастрати Фламур
1:1
27' ГолХурадо Хосе
30' Желтая карточкаДемба Виктор
78' Желтая карточкаMohamed Ofkir
88' Желтая карточкаAbdoulaye Seck II
|
2'
0:1
27'
1:1
30'
78'
Состав команд
25
Рикардо
II
17
Исидоро
Хосе
10
Хурадо
Хосе
26
Haakon
Evjen
20
Amor
Layoni
19
Демба
Виктор
10
Pau
Morer
Будё-Глимт 4-3-3
- Основной состав
- 25 Рикардо II Вратарь
- 17 Исидоро Хосе Защитник
- 18 Brede Mathias Moe Защитник
- 4 Martin Bjoernbak Защитник
- 5 Thomas Jacobsen I Защитник
- 19 Philip Zinckernagel Полузащитник
- 10 Хурадо Хосе Полузащитник
- 14 Ulrik Saltnes Полузащитник
- 26 Haakon Evjen Нападающий
- 22 Опсет Кристиан Нападающий
- 20 Amor Layoni Нападающий
- Запасные игроки
- 8 Eirik Wollen Steen Защитник
- 27 Patrick Berg Полузащитник
- 6 Vegard Leikvoll Moberg Полузащитник
- 21 Geir Andre Herrem Нападающий
- 11 Jens Hauge Нападающий
- 30 Trond Olsen II
- 12 Попович Зоран
- Главный тренер: Kjetil Knutsen
Саннефьёрд 3-4-3
- Основной состав
- 12 Йохансен Эрик Вратарь
- 19 Демба Виктор Защитник
- 2 Lars Grorud Защитник
- 4 Хансен Кристер Защитник
- 6 Mohamed Ofkir Полузащитник
- 9 Харвард Сторбек Полузащитник
- 5 Вальес Энрик Полузащитник
- 17 Joachim Solberg Olsen Полузащитник
- 10 Pau Morer Нападающий
- 11 Кастрати Фламур Нападающий
- 15 Энгблом Понтус Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Йонссон Ингвар Вратарь
- 8 Мьельде Эрик Полузащитник
- 13 Элефтериу Эндрю Полузащитник
- 20 Abdoulaye Seck II
- 46 George Nuah Gibson
- 23 Ole Breistoel
- 34 Herman Solberg Nilsen
- Главный тренер: Marti Cifuentes
Предыдущие игры
Будё-Глимт (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 13.06.2018 Будё-Глимт 2:2 Хёдд К
- 10.06.2018 Стабек 0:0 Будё-Глимт Т
- 27.05.2018 Будё-Глимт 4:0 Ранхейм Т
- 21.05.2018 Старт 1:0 Будё-Глимт Т
- 16.05.2018 Будё-Глимт 0:1 Тромсё Т
- 13.05.2018 Мольде 1:2 Будё-Глимт Т
- 09.05.2018 Мьёльнер 1:2 Будё-Глимт К
- 06.05.2018 Будё-Глимт 2:2 Стрёмсгодсет Т
- 02.05.2018 Харстад 2:5 Будё-Глимт К
- 29.04.2018 Сарпсборг-08 0:0 Будё-Глимт Т
- 22.04.2018 Кристиансунд 1:1 Будё-Глимт Т
- 19.04.2018 Мельбу 1:4 Будё-Глимт К
- 16.04.2018 Будё-Глимт 0:1 Русенборг Т
- 08.04.2018 Одд 1:0 Будё-Глимт Т
- 02.04.2018 Будё-Глимт 0:3 Хёугесунн Т
- 23.03.2018 Будё-Глимт 3:0 Олесунн ТМК
- 18.03.2018 Бранн 2:0 Будё-Глимт Т
- 11.03.2018 Будё-Глимт 3:1 Лиллестрём Т
- 04.03.2018 Будё-Глимт 4:1 Тромсё ТМК
- 25.02.2018 Старт 0:1 Будё-Глимт ТМК
Саннефьёрд (последние 20 матчей: +3 =2 -15)
- 10.06.2018 Саннефьёрд 0:2 Хёугесунн Т
- 27.05.2018 Стрёмсгодсет 2:0 Саннефьёрд Т
- 21.05.2018 Саннефьёрд 0:1 Сарпсборг-08 Т
- 16.05.2018 Одд 5:0 Саннефьёрд Т
- 12.05.2018 Саннефьёрд 0:1 Волеренга Т
- 06.05.2018 Лиллестрём 1:0 Саннефьёрд Т
- 02.05.2018 Скейд 3:0 Саннефьёрд К
- 29.04.2018 Саннефьёрд 0:1 Бранн Т
- 22.04.2018 Тромсё 4:1 Саннефьёрд Т
- 18.04.2018 Эик-Тёнсберг 1:6 Саннефьёрд К
- 15.04.2018 Саннефьёрд 3:3 Кристиансунд Т
- 11.04.2018 Саннефьёрд 1:2 Ранхейм Т
- 08.04.2018 Саннефьёрд 1:1 Стабек Т
- 02.04.2018 Старт 1:4 Саннефьёрд Т
- 18.03.2018 Стрёммен 3:1 Саннефьёрд ТМК
- 11.03.2018 Мольде 5:0 Саннефьёрд Т
- 04.03.2018 Одд 3:0 Саннефьёрд ТМК
- 21.02.2018 Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд ТМК
- 15.02.2018 Стрёмсгодсет 6:0 Саннефьёрд ТМК
- 09.02.2018 Старт 1:2 Саннефьёрд ТМК
Последние игры между собой
Будё-Глимт: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 4
Саннефьёрд: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 4
- 21.02.2018 Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд Товарищеские матчи. Клубы
- 20.09.2015 Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд Типпелиген
- 06.04.2015 Саннефьёрд 3:1 Будё-Глимт Типпелиген
- 06.04.2015 Саннефьёрд 3:1 Будё-Глимт Типпелиген
- 05.08.2013 Будё-Глимт 2:0 Саннефьёрд Первый дивизион
- 15.04.2013 Саннефьёрд 2:1 Будё-Глимт Первый дивизион
- 16.09.2012 Саннефьёрд 2:1 Будё-Глимт Первый дивизион
- 20.05.2012 Будё-Глимт 4:0 Саннефьёрд Первый дивизион
Будё-Глимт
Саннефьёрд
-
4 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|13
|9
|4
|0
|20 - 5
|31
|2.
|Русенборг
|2:0
|14
|8
|3
|3
|22 - 10
|27
|3.
|Ранхейм
|14
|8
|2
|4
|25 - 24
|26
|4.
|Хёугесунн
|14
|7
|4
|3
|22 - 16
|25
|5.
|Мольде
|14
|7
|2
|5
|22 - 16
|23
|6.
|Тромсё
|14
|7
|2
|5
|24 - 18
|23
|7.
|Сарпсборг-08
|14
|6
|4
|4
|25 - 18
|22
|8.
|Волеренга
|0:2
|14
|6
|4
|4
|17 - 18
|22
|9.
|Кристиансунд
|14
|5
|4
|5
|19 - 18
|19
|10.
|Одд
|13
|5
|2
|6
|19 - 16
|17
|11.
|Стрёмсгодсет
|14
|4
|4
|6
|20 - 20
|16
|12.
|Будё-Глимт
|14
|3
|5
|6
|13 - 15
|14
|13.
|Лиллестрём
|14
|3
|4
|7
|14 - 21
|13
|14.
|Старт
|14
|3
|2
|9
|12 - 28
|11
|15.
|Стабек
|14
|2
|5
|7
|13 - 25
|11
|16.
|Саннефьёрд
|14
|1
|3
|10
|11 - 30
|6
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Саннефьёрд делает замену. Энгблом Понтус уходит с поля, а George Nuah Gibson выходит на его замену.
88'
Abdoulaye Seck получил желтую карточку от судьи
83'
Саннефьёрд делает замену. Хансен Кристер уходит с поля, а Abdoulaye Seck выходит на его замену.
81'
Буде-Глимт делает замену. Опсет Кристиан уходит с поля, а Гейр Андре Херрем выходит на его замену.
79'
Буде-Глимт делает замену. Amor Layouni уходит с поля, а Тронд Ольсен выходит на его замену.
78'
Mohamed Ofkir получил желтую карточку от судьи
77'
Буде-Глимт делает замену. Haakon Evjen уходит с поля, а Jens Hauge выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
Демба Виктор получил желтую карточку от судьи
28'
Саннефьёрд делает замену. Кастрати Фламур уходит с поля, а Herman Solberg Nilsen выходит на его замену.
27'
Г О О О О Л - Хурадо Хосе бьет в цель!
2'
Г О О О О Л - Кастрати Фламур бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aspmyra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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