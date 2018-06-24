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Стадион: Зрители: 2615
Будё-Глимт
1:1
Конец матча
Саннефьёрд
0'
0:1
2' Гол
Кастрати Фламур
1:1
27' Гол
Хурадо Хосе
30' Желтая карточка
Демба Виктор
78' Желтая карточка
Mohamed Ofkir
88' Желтая карточка
Abdoulaye Seck II
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Саннефьёрд делает замену. Энгблом Понтус уходит с поля, а George Nuah Gibson выходит на его замену.
Желтая карточка
88'
Abdoulaye Seck получил желтую карточку от судьи
83'
Саннефьёрд делает замену. Хансен Кристер уходит с поля, а Abdoulaye Seck выходит на его замену.
81'
Буде-Глимт делает замену. Опсет Кристиан уходит с поля, а Гейр Андре Херрем выходит на его замену.
79'
Буде-Глимт делает замену. Amor Layouni уходит с поля, а Тронд Ольсен выходит на его замену.

Желтая карточка
78'
Mohamed Ofkir получил желтую карточку от судьи
77'
Буде-Глимт делает замену. Haakon Evjen уходит с поля, а Jens Hauge выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
30'
Демба Виктор получил желтую карточку от судьи
28'
Саннефьёрд делает замену. Кастрати Фламур уходит с поля, а Herman Solberg Nilsen выходит на его замену.
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Хурадо Хосе бьет в цель!
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Кастрати Фламур бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aspmyra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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