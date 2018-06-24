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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Фоссхауган Кампус
Состав команд
14
Риндарёй
Уле
Согндаль 4-3-3
- Основной состав
- 1 Дингеланд Матиас Вратарь
- 2 Латифу Аким Защитник
- 3 Стейринг Пер-Магнус Защитник
- 4 Велер Кьетил Защитник
- 14 Риндарёй Уле Защитник
- 7 Eirik Schulze Полузащитник
- 8 Eirik Birkelund Полузащитник
- 24 Sixten Jensen Полузащитник
- 10 Мандич Станиша Нападающий
- 18 Хеуген Сигурд Нападающий
- 22 Lars Christian Kjemhus Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Kjetil Haug Вратарь
- 29 Tomas Totland Защитник
- 28 Johan Hove Полузащитник
- 5 Victor Grodaas Полузащитник
- 9 Ульрик Фло Нападающий
- 30 Joachim Soltvedt Нападающий
- 31 Ulrik Fredriksen
- Главный тренер: Eirik Bakke
Ерв 4-3-3
- Основной состав
- 20 Oeystein Oevretveit Вратарь
- 5 Izuchukwu Anthony Защитник
- 2 Андерсен Гленн Защитник
- 4 Espen Knudsen Защитник
- 19 Kristoffer Toennessen Защитник
- 8 Thomas Zernichow Полузащитник
- 6 Вихманн Матиас Полузащитник
- 23 Andreas Hagen Полузащитник
- 17 Martin Hoel Andersen Нападающий
- 33 Лидберг Исак Нападающий
- 7 Ulrik Berglann Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Oeyvind Christoffer Knutsen Вратарь
- 18 Tobias Collett Полузащитник
- 69 Alexander Lind Нападающий
- 9 Tor Andre Aasheim Нападающий
- 95 Luke Ferreira
- Главный тренер: Arne Sandstoe
Предыдущие игры
Согндаль (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 17.06.2018 Хам-Кам 1:3 Согндаль ПД
- 09.06.2018 Согндаль 1:0 Викинг ПД
- 03.06.2018 Левангер 1:2 Согндаль ПД
- 27.05.2018 Согндаль 5:1 Стрёммен ПД
- 21.05.2018 Нест-Сотра 0:1 Согндаль ПД
- 16.05.2018 Согндаль 1:4 Осане ПД
- 13.05.2018 Улленсакер/Киса 2:0 Согндаль ПД
- 06.05.2018 Согндаль 2:2 Саннес Ульф ПД
- 02.05.2018 Фюллингсдален 2:1 Согндаль К
- 29.04.2018 Нутодден 0:2 Согндаль ПД
- 22.04.2018 Согндаль 4:1 Конгсвингер ПД
- 18.04.2018 Ойстесе 1:4 Согндаль К
- 14.04.2018 Мьёндален 0:0 Согндаль ПД
- 08.04.2018 Согндаль 1:1 Тромсдален ПД
- 03.04.2018 Олесунн 0:0 Согндаль ПД
- 03.03.2018 Согндаль 0:1 Бранн ТМК
- 27.01.2018 Согндаль 1:4 Лиллестрём ТМК
- 02.12.2017 Ранхейм 1:0 Согндаль ТПМ
- 29.11.2017 Согндаль 1:0 Ранхейм ТПМ
- 26.11.2017 Согндаль 5:2 Волеренга Т
Ерв (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 17.06.2018 Флурё 3:2 Ерв ПД
- 10.06.2018 Ерв 4:1 Нест-Сотра ПД
- 06.06.2018 Тромсдален 1:0 Ерв ПД
- 03.06.2018 Хам-Кам 2:0 Ерв ПД
- 27.05.2018 Ерв 3:2 Викинг ПД
- 21.05.2018 Левангер 2:3 Ерв ПД
- 16.05.2018 Ерв 1:0 Нутодден ПД
- 13.05.2018 Стрёммен 2:3 Ерв ПД
- 06.05.2018 Ерв 1:1 Осане ПД
- 02.05.2018 Эгерсунд 2:1 Ерв К
- 29.04.2018 Саннес Ульф 0:0 Ерв ПД
- 22.04.2018 Ерв 0:0 Мьёндален ПД
- 18.04.2018 Виндбьярт 1:2 Ерв К
- 15.04.2018 Конгсвингер 2:0 Ерв ПД
- 08.04.2018 Ерв 1:1 Улленсакер/Киса ПД
- 22.03.2018 Одд 1:1 Ерв ТМК
- 21.02.2018 Одд 2:0 Ерв ТМК
- 05.11.2017 Ерв 0:2 Флурё ПД
- 29.10.2017 Ранхейм 3:1 Ерв ПД
- 22.10.2017 Ерв 1:4 Будё-Глимт ПД
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|14
|10
|2
|2
|31 - 13
|32
|2.
|Согндаль
|0:0
|14
|7
|5
|2
|22 - 13
|26
|3.
|Мьёндален
|13
|7
|4
|2
|15 - 6
|25
|4.
|Викинг
|14
|8
|1
|5
|27 - 21
|25
|5.
|Улленсакер/Киса
|14
|6
|4
|4
|31 - 21
|22
|6.
|Тромсдален
|14
|6
|3
|5
|20 - 22
|21
|7.
|Ерв
|0:0
|14
|5
|5
|4
|18 - 17
|20
|8.
|Конгсвингер
|14
|6
|1
|7
|20 - 23
|19
|9.
|Саннес Ульф
|14
|5
|4
|5
|19 - 20
|19
|10.
|Нутодден
|14
|5
|2
|7
|17 - 20
|17
|11.
|Нест-Сотра
|13
|5
|1
|7
|21 - 22
|16
|12.
|Хам-Кам
|14
|4
|4
|6
|20 - 22
|16
|13.
|Осане
|14
|4
|4
|6
|21 - 27
|16
|14.
|Стрёммен
|14
|4
|1
|9
|21 - 26
|13
|15.
|Левангер
|14
|3
|3
|8
|18 - 29
|12
|16.
|Флурё
|14
|3
|2
|9
|11 - 30
|11
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fosshaugane Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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