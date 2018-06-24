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Стадион:
Согндаль
0:0
Первый тайм: 43'
Ерв
0' 43'
Первый тайм
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fosshaugane Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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