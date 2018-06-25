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Стадион:
Нью-Йорк Сити
2:1
Конец матча
Торонто
0'
27' Желтая карточка
Акече Агер
0:1
37' Гол
Васкес Виктор II
1:1
51' Гол
Бергет Йо Инге
2:1
68' Гол
Бергет Йо Инге
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Нью-Йорк Сити делает замену. Тажури-Шради Исмаэль уходит с поля, а Макнамара Томас выходит на его замену.
88'
Нью-Йорк Сити делает замену. Моралес Максимильяно уходит с поля, а Jonathan Lewis выходит на его замену.
68'
Торонто делает замену. Васкес Виктор II уходит с поля, а Рикеттс Тосайн выходит на его замену.
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Бергет Йо Инге бьет в цель!
56'
Торонто делает замену. Акече Агер уходит с поля, а Дельгадо Марко выходит на его замену.

Описание гола
51'
Г О О О О Л - Бергет Йо Инге бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Торонто делает замену. Ауро Альваро уходит с поля, а Завалета Эрик выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Васкес Виктор II бьет в цель!
28'
Нью-Йорк Сити делает замену. Вилья Давид уходит с поля, а Jesus Medina выходит на его замену.
Желтая карточка
27'
Акече Агер получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yankee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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