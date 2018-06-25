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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Янки
2:1
Конец матча
27' Желтая карточкаАкече Агер
0:1
37' ГолВаскес Виктор II
1:1
51' ГолБергет Йо Инге
2:1
68' ГолБергет Йо Инге
|
27'
37'
0:1
51'
1:1
68'
2:1
Состав команд
Нью-Йорк Сити 3-4-3
- Основной состав
- 1 Джонсон Шон Вратарь
- 33 Sebastien Ibeagha Защитник
- 8 Ринг Александр Защитник
- 6 Alexander Martin Callens Asin Защитник
- 3 Тиннерхольм Антон Полузащитник
- 10 Моралес Максимильяно Полузащитник
- 12 Офори Эбенезер Полузащитник
- 2 Ben Sweat Полузащитник
- 29 Тажури-Шради Исмаэль Нападающий
- 9 Бергет Йо Инге Нападающий
- 7 Вилья Давид Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Saad Abdul-Salam Защитник
- 4 Шано Максим Защитник
- 15 Макнамара Томас Полузащитник
- 19 Jesus Medina Нападающий
- 41 Brad Stuver
- 17 Jonathan Lewis
- 14 Kwame Awuah
- Главный тренер: Domenec Torrent
Торонто 4-1-4-1
- Основной состав
- 25 Боно Александер Вратарь
- 96 Ауро Альваро Защитник
- 6 Хагглунд Ник Защитник
- 9 Ван дер Виль Грегори Защитник
- 2 Морроу Джастин Защитник
- 4 Брэдли Майкл Полузащитник
- 26 Хаслер Николас Полузащитник
- 21 Осорио Джонатан Полузащитник
- 7 Васкес Виктор II Полузащитник
- 8 Акече Агер Полузащитник
- 10 Джовинко Себастьян Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ирвин Клинт Вратарь
- 15 Завалета Эрик Защитник
- 18 Дельгадо Марко Полузащитник
- 87 Рикеттс Тосайн Нападающий
- 14 Jay Chapman Нападающий
- 54 Ryan Telfer
- 88 Mariano Mino
- Главный тренер: Вэнни Грег
Предыдущие игры
Нью-Йорк Сити (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 09.06.2018 Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед М
- 07.06.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Нью-Йорк Сити ОК
- 03.06.2018 Нью-Йорк Сити 3:0 Орландо Сити М
- 26.05.2018 Хьюстон Динамо 3:1 Нью-Йорк Сити М
- 19.05.2018 Нью-Йорк Сити 4:0 Колорадо Рэпидс М
- 14.05.2018 Лос-Анджелес 2:2 Нью-Йорк Сити М
- 05.05.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Нью-Йорк Сити М
- 30.04.2018 Нью-Йорк Сити 3:1 Даллас М
- 23.04.2018 Портленд Тимберс 3:0 Нью-Йорк Сити М
- 16.04.2018 Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити М
- 12.04.2018 Нью-Йорк Сити 4:0 Реал Солт-Лейк М
- 01.04.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Нью-Йорк Сити М
- 24.03.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Йорк Сити М
- 17.03.2018 Нью-Йорк Сити 2:0 Орландо Сити М
- 12.03.2018 Нью-Йорк Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 05.03.2018 Спортинг Канзас-Сити 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 06.11.2017 Нью-Йорк Сити 2:0 Коламбус Крю М
- 01.11.2017 Коламбус Крю 4:1 Нью-Йорк Сити М
- 22.10.2017 Нью-Йорк Сити 2:2 Коламбус Крю М
- 16.10.2017 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Сити М
Торонто (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 14.06.2018 Торонто 4:4 Ди Си Юнайтед М
- 09.06.2018 Филадельфия Юнион 0:2 Торонто М
- 03.06.2018 Коламбус Крю 3:3 Торонто М
- 26.05.2018 Торонто 0:1 Даллас М
- 19.05.2018 Торонто 2:1 Орландо Сити М
- 13.05.2018 Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Торонто М
- 10.05.2018 Торонто 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 05.05.2018 Торонто 3:0 Филадельфия Юнион М
- 28.04.2018 Торонто 2:2 Чикаго Файр М
- 26.04.2018 Гвадалахара 1:2 Торонто ЛЧК
- 21.04.2018 Хьюстон Динамо 5:1 Торонто М
- 18.04.2018 Торонто 1:2 Гвадалахара ЛЧК
- 14.04.2018 Колорадо Рэпидс 2:0 Торонто М
- 11.04.2018 Клуб Америка 1:1 Торонто ЛЧК
- 04.04.2018 Торонто 3:1 Клуб Америка ЛЧК
- 31.03.2018 Торонто 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 17.03.2018 Монреаль Импакт 1:0 Торонто М
- 14.03.2018 Тигрес 3:2 Торонто ЛЧК
- 08.03.2018 Торонто 2:1 Тигрес ЛЧК
- 03.03.2018 Торонто 0:2 Коламбус Крю М
Последние игры между собой
Нью-Йорк Сити: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Торонто: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
- 30.07.2017 Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити МЛС
- 20.07.2017 Нью-Йорк Сити 2:2 Торонто МЛС
- 07.11.2016 Нью-Йорк Сити 0:5 Торонто МЛС
- 31.10.2016 Торонто 2:0 Нью-Йорк Сити МЛС
- 19.05.2016 Торонто 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС
- 14.03.2016 Нью-Йорк Сити 2:2 Торонто МЛС
- 17.09.2015 Нью-Йорк Сити 2:0 Торонто МЛС
- 12.07.2015 Нью-Йорк Сити 4:4 Торонто МЛС
- 21.06.2015 Торонто 0:2 Нью-Йорк Сити МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|17
|10
|4
|3
|34 - 20
|34
|2.
|Нью-Йорк Сити
|16
|9
|4
|3
|32 - 21
|31
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|9
|2
|4
|33 - 16
|29
|4.
|Коламбус Крю
|18
|7
|6
|5
|22 - 18
|27
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|6
|6
|4
|27 - 23
|24
|6.
|Филадельфия Юнион
|16
|6
|3
|7
|20 - 21
|21
|7.
|Чикаго Файр
|17
|5
|5
|7
|24 - 29
|20
|8.
|Орландо Сити
|16
|6
|1
|9
|24 - 33
|19
|9.
|Монреаль Импакт
|17
|6
|0
|11
|20 - 31
|18
|10.
|Торонто
|15
|4
|3
|8
|24 - 29
|15
|11.
|Ди Си Юнайтед
|12
|2
|4
|6
|19 - 24
|10
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|9
|5
|2
|31 - 16
|32
|2.
|Даллас
|15
|8
|5
|2
|24 - 17
|29
|3.
|Лос-Анджелес
|15
|8
|3
|4
|31 - 24
|27
|4.
|Портленд Тимберс
|14
|6
|5
|3
|21 - 19
|23
|5.
|Реал Солт-Лейк
|16
|7
|2
|7
|20 - 30
|23
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|17
|6
|5
|6
|26 - 34
|23
|7.
|Хьюстон Динамо
|15
|6
|3
|6
|31 - 24
|21
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|6
|2
|7
|22 - 23
|20
|9.
|Миннесота Юнайтед
|15
|5
|1
|9
|19 - 29
|16
|10.
|Сиэтл Саундерс
|14
|3
|3
|8
|11 - 18
|12
|11.
|Колорадо Рэпидс
|15
|3
|3
|9
|19 - 28
|12
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|2
|5
|9
|25 - 32
|11
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Нью-Йорк Сити делает замену. Тажури-Шради Исмаэль уходит с поля, а Макнамара Томас выходит на его замену.
88'
Нью-Йорк Сити делает замену. Моралес Максимильяно уходит с поля, а Jonathan Lewis выходит на его замену.
68'
Торонто делает замену. Васкес Виктор II уходит с поля, а Рикеттс Тосайн выходит на его замену.
68'
Г О О О О Л - Бергет Йо Инге бьет в цель!
56'
Торонто делает замену. Акече Агер уходит с поля, а Дельгадо Марко выходит на его замену.
51'
Г О О О О Л - Бергет Йо Инге бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
46'
Торонто делает замену. Ауро Альваро уходит с поля, а Завалета Эрик выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Г О О О О Л - Васкес Виктор II бьет в цель!
28'
Нью-Йорк Сити делает замену. Вилья Давид уходит с поля, а Jesus Medina выходит на его замену.
27'
Акече Агер получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yankee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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