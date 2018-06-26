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Стадион: Кескускенття
61' Желтая карточкаSami Raehmoenen
64' Желтая карточкаSimo Roiha
73' Желтая карточкаАхде Элиас
88' Желтая карточкаХейккиля Аапо
90' Желтая карточкаЛингман Лукас
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61'
64'
73'
88'
90'
Состав команд
РоПС
- Основной состав
- 25 Регеро Антонио Вратарь
- 15 Вяйсянен Лео Защитник
- 3 Тайво Тайе Защитник
- 47 Хямяляйнен Юусо Защитник
- 10 Лингман Лукас Полузащитник
- 8 Wato Kuate Полузащитник
- 4 Окконен Анти Полузащитник
- 21 Хейккиля Аапо Нападающий
- 24 Лаппалайнен Ласси Нападающий
- 22 Rasmus Degerman
- 13 Lassi Jarvenpaa
- Запасные игроки
- 26 Fugo Segawa
- 19 Jarkko Luiro
- 20 Simo Roiha
- 2 Eerik Kantola
- 12 Juhani Kangas
- 5 Jens Geffrard
- Главный тренер: Toni Koskela
ТПС
- Основной состав
- 1 Jon Viscosi Вратарь
- 25 Ben McKendry Полузащитник
- 9 Ристола Алекси Нападающий
- 18 Ахде Элиас Нападающий
- 3 Juri Kinnunen
- 22 Niklas Blomqvist
- 20 Riku Sjoeroos
- 15 Miro Tenho
- 7 Sami Raehmoenen
- 6 Jonni Peraeaho
- 4 Rasmus Holma
- Запасные игроки
- 30 Муюнен Мийкка Вратарь
- 32 Милович Драго Нападающий
- 10 Виртанен Яни Тапани Нападающий
- 23 Joakim Latonen
- 19 Oskari Jakonen
- 2 Niklas Friberg
- Главный тренер: Mika Laurikainen
Предыдущие игры
РоПС (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 21.06.2018 Кеми Кингс 0:1 РоПС В
- 16.06.2018 Мариехамн 1:3 РоПС В
- 12.06.2018 РоПС 1:0 ВПС В
- 01.06.2018 РоПС 1:2 ХИК В
- 26.05.2018 Интер Турку 3:3 РоПС В
- 18.05.2018 Лахти 0:0 РоПС В
- 13.05.2018 РоПС 2:0 КуПС В
- 07.05.2018 Ильвес 1:0 РоПС В
- 03.05.2018 РоПС 1:2 Хонка В
- 28.04.2018 ТПС 0:0 РоПС В
- 25.04.2018 РоПС 2:0 Лахти В
- 22.04.2018 РоПС 3:0 Кеми Кингс В
- 18.04.2018 КуПС 0:1 РоПС В
- 14.04.2018 ВПС 0:1 РоПС В
- 08.04.2018 РоПС 2:0 Мариехамн В
- 10.03.2018 КуПС 2:0 РоПС К
- 17.02.2018 РоПС 4:2 Каяани К
- 09.02.2018 РоПС 1:1 Оулу К
- 02.02.2018 РоПС 1:2 Кеми Кингс К
- 27.01.2018 МуСа 0:6 РоПС К
ТПС (последние 20 матчей: +2 =11 -7)
- 20.06.2018 ТПС 1:1 Интер Турку В
- 15.06.2018 ТПС 1:1 Лахти В
- 12.06.2018 СИК 4:0 ТПС В
- 01.06.2018 ТПС 0:0 КуПС В
- 26.05.2018 Ильвес 2:0 ТПС В
- 22.05.2018 ТПС 0:0 Хонка В
- 18.05.2018 ТПС 0:1 ХИК В
- 13.05.2018 Кеми Кингс 2:2 ТПС В
- 07.05.2018 ТПС 0:1 ВПС В
- 03.05.2018 Мариехамн 3:2 ТПС В
- 28.04.2018 ТПС 0:0 РоПС В
- 21.04.2018 Интер Турку 1:2 ТПС В
- 15.04.2018 ТПС 0:2 СИК В
- 08.04.2018 Лахти 3:2 ТПС В
- 10.03.2018 ТПС 0:0 Экенес ИФ К
- 03.03.2018 Хонка (мол.) 0:1 ТПС К
- 09.02.2018 Интер Турку 0:0 ТПС К
- 02.02.2018 ТПС 1:1 Мариехамн К
- 20.01.2018 ТПС 1:1 Клуби-04 К
- 21.10.2017 Хонка 1:1 ТПС И
Последние игры между собой
РоПС: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
ТПС: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
- 28.04.2018 ТПС 0:0 РоПС Вейккауслига
- 31.08.2014 ТПС 4:2 РоПС Вейккауслига
- 12.07.2014 РоПС 3:0 ТПС Вейккауслига
- 03.05.2014 ТПС 0:2 РоПС Вейккауслига
- 25.08.2013 РоПС 1:1 ТПС Вейккауслига
- 19.06.2013 ТПС 2:1 РоПС Вейккауслига
- 28.04.2013 РоПС 1:0 ТПС Вейккауслига
- 16.10.2011 РоПС 3:1 ТПС Вейккауслига
- 12.08.2011 ТПС 2:1 РоПС Вейккауслига
- 09.06.2011 РоПС 1:1 ТПС Вейккауслига
- 27.09.2009 РоПС 0:4 ТПС Вейккауслига
- 24.06.2009 ТПС 3:2 РоПС Вейккауслига
- 13.03.2009 ТПС 3:0 РоПС Кубок лиги
- 14.09.2008 ТПС 2:2 РоПС Вейккауслига
- 22.05.2008 РоПС 1:0 ТПС Вейккауслига
- 12.03.2008 РоПС 0:1 ТПС Кубок лиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|17
|12
|3
|2
|33 - 12
|39
|2.
|РоПС
|16
|9
|4
|3
|21 - 9
|31
|3.
|Лахти
|15
|6
|8
|1
|15 - 10
|26
|4.
|Хонка
|15
|6
|7
|2
|24 - 18
|25
|5.
|КуПС
|17
|7
|4
|6
|29 - 21
|25
|6.
|Ильвес
|16
|6
|5
|5
|16 - 19
|23
|7.
|ВПС
|16
|5
|6
|5
|20 - 20
|21
|8.
|Интер Турку
|15
|4
|4
|7
|20 - 29
|16
|9.
|Мариехамн
|16
|4
|3
|9
|21 - 32
|15
|10.
|СИК
|15
|3
|3
|9
|15 - 21
|12
|11.
|Кеми Кингс
|15
|3
|2
|10
|15 - 27
|11
|12.
|ТПС
|15
|1
|7
|7
|10 - 21
|10
Второй тайм
90'
ТПС делает замену. Ахде Элиас уходит с поля, а Joakim Latonen выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Лингман Лукас получил желтую карточку от судьи
88'
Хейккиля Аапо получил желтую карточку от судьи
82'
РоПС делает замену. Вяйсянен Лео уходит с поля, а Fugo Segawa выходит на его замену.
76'
ТПС делает замену. Riku Sjoeroos уходит с поля, а Oskari Jakonen выходит на его замену.
73'
Ахде Элиас получил желтую карточку от судьи
67'
ТПС делает замену. Сами Ряхмёнен уходит с поля, а Niklas Friberg выходит на его замену.
64'
Simo Roiha получил желтую карточку от судьи
64'
РоПС делает замену. Rasmus Degerman уходит с поля, а Simo Roiha выходит на его замену.
61'
Сами Ряхмёнен получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
29'
РоПС делает замену. Хямяляйнен Юусо уходит с поля, а Jens Geffrard выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rovaniemen keskuskenttae. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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