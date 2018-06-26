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Стадион:
РоПС
0:0
Конец матча
ТПС
0'
61' Желтая карточка
Sami Raehmoenen
64' Желтая карточка
Simo Roiha
73' Желтая карточка
Ахде Элиас
88' Желтая карточка
Хейккиля Аапо
90' Желтая карточка
Лингман Лукас
90'+7
Второй тайм
90'
ТПС делает замену. Ахде Элиас уходит с поля, а Joakim Latonen выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Лингман Лукас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
88'
Хейккиля Аапо получил желтую карточку от судьи
82'
РоПС делает замену. Вяйсянен Лео уходит с поля, а Fugo Segawa выходит на его замену.
76'
ТПС делает замену. Riku Sjoeroos уходит с поля, а Oskari Jakonen выходит на его замену.

Желтая карточка
73'
Ахде Элиас получил желтую карточку от судьи
67'
ТПС делает замену. Сами Ряхмёнен уходит с поля, а Niklas Friberg выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Simo Roiha получил желтую карточку от судьи
64'
РоПС делает замену. Rasmus Degerman уходит с поля, а Simo Roiha выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Сами Ряхмёнен получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
29'
РоПС делает замену. Хямяляйнен Юусо уходит с поля, а Jens Geffrard выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rovaniemen keskuskenttae. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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