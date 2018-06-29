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Стадион:
ТПС
2:0
Конец матча
Мариехамн
0'
48' Желтая карточка
Miro Tenho
1:0
68' Гол
Oskari Jakonen
2:0
71' Гол
Эритало Мика
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
ТПС делает замену. Виртанен Яни Тапани уходит с поля, а Drago Milovic выходит на его замену.
81'
Мариехамн делает замену. Назари Амин уходит с поля, а Никлас Марипуу выходит на его замену.
72'
Мариехамн делает замену. Спаррдаль-Мантилья Филип уходит с поля, а Маттссон Йоэль выходит на его замену.
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Эритало Мика бьет в цель!
70'
Мариехамн делает замену. Julio Cesar уходит с поля, а Simon Silverholt выходит на его замену.

Описание гола
68'
Г О О О О Л - Oskari Jakonen бьет в цель!
55'
ТПС делает замену. Rasmus Holma уходит с поля, а Ben McKendry выходит на его замену.
Желтая карточка
48'
Miro Tenho получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
ТПС делает замену. Niklas Friberg уходит с поля, а Сами Ряхмёнен выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Veritas Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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