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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Веритас
48' Желтая карточкаMiro Tenho
1:0
68' ГолOskari Jakonen
2:0
71' ГолЭритало Мика
|
48'
68'
1:0
71'
2:0
Состав команд
ТПС
- Основной состав
- 1 Jon Viscosi Вратарь
- 11 Эритало Мика Нападающий
- 10 Виртанен Яни Тапани Нападающий
- 3 Juri Kinnunen
- 2 Niklas Friberg
- 4 Rasmus Holma
- 22 Niklas Blomqvist
- 15 Miro Tenho
- 19 Oskari Jakonen
- 6 Jonni Peraeaho
- 23 Joakim Latonen
- Запасные игроки
- 30 Муюнен Мийкка Вратарь
- 25 Ben McKendry Полузащитник
- 32 Милович Драго Нападающий
- 18 Ахде Элиас Нападающий
- 7 Sami Raehmoenen
- 20 Riku Sjoeroos
- Главный тренер: Mika Laurikainen
Мариехамн
- Основной состав
- 11 Сезар Жулио Вратарь
- 27 Anton Lepola Вратарь
- 23 Dylan Murnane Защитник
- 5 Татомирович Иван Защитник
- 3 Койола Кристиан Защитник
- 4 Спаррдаль-Мантилья Филип Защитник
- 22 Назари Амин Полузащитник
- 15 Эхалие Амос Полузащитник
- 18 Мякинен Томас Полузащитник
- 33 Кангасколкка Алексей Нападающий
- 17 Сид Робин Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Нордквист Марк Вратарь
- 16 Aapo Maeenpaeae Защитник
- 26 Маттссон Йоэль Полузащитник
- 9 Simon Silverholt Нападающий
- 7 Niklas Maripuu
- Главный тренер: Peter Lundberg
Предыдущие игры
ТПС (последние 20 матчей: +2 =11 -7)
- 26.06.2018 РоПС 0:0 ТПС В
- 20.06.2018 ТПС 1:1 Интер Турку В
- 15.06.2018 ТПС 1:1 Лахти В
- 12.06.2018 СИК 4:0 ТПС В
- 01.06.2018 ТПС 0:0 КуПС В
- 26.05.2018 Ильвес 2:0 ТПС В
- 22.05.2018 ТПС 0:0 Хонка В
- 18.05.2018 ТПС 0:1 ХИК В
- 13.05.2018 Кеми Кингс 2:2 ТПС В
- 07.05.2018 ТПС 0:1 ВПС В
- 03.05.2018 Мариехамн 3:2 ТПС В
- 28.04.2018 ТПС 0:0 РоПС В
- 21.04.2018 Интер Турку 1:2 ТПС В
- 15.04.2018 ТПС 0:2 СИК В
- 08.04.2018 Лахти 3:2 ТПС В
- 10.03.2018 ТПС 0:0 Экенес ИФ К
- 03.03.2018 Хонка (мол.) 0:1 ТПС К
- 09.02.2018 Интер Турку 0:0 ТПС К
- 02.02.2018 ТПС 1:1 Мариехамн К
- 20.01.2018 ТПС 1:1 Клуби-04 К
Мариехамн (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 25.06.2018 Мариехамн 2:1 Кеми Кингс В
- 20.06.2018 ВПС 4:1 Мариехамн В
- 16.06.2018 Мариехамн 1:3 РоПС В
- 12.06.2018 ХИК 2:0 Мариехамн В
- 02.06.2018 Мариехамн 2:3 Интер Турку В
- 26.05.2018 СИК 1:1 Мариехамн В
- 22.05.2018 Мариехамн 1:2 Лахти В
- 18.05.2018 КуПС 2:1 Мариехамн В
- 13.05.2018 Мариехамн 2:0 Ильвес В
- 07.05.2018 Хонка 1:1 Мариехамн В
- 03.05.2018 Мариехамн 3:2 ТПС В
- 29.04.2018 Кеми Кингс 2:3 Мариехамн В
- 25.04.2018 Мариехамн 1:4 КуПС В
- 22.04.2018 Мариехамн 2:2 ВПС В
- 14.04.2018 Мариехамн 0:1 ХИК В
- 08.04.2018 РоПС 2:0 Мариехамн В
- 18.03.2018 Хаммарбю 3:0 Мариехамн ТМК
- 02.03.2018 Экенес ИФ 1:0 Мариехамн К
- 18.02.2018 Мариехамн 2:4 Интер Турку К
- 02.02.2018 ТПС 1:1 Мариехамн К
Последние игры между собой
ТПС: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Мариехамн: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
- 03.05.2018 Мариехамн 3:2 ТПС Вейккауслига
- 02.02.2018 ТПС 1:1 Мариехамн Кубок
- 03.02.2017 ТПС 1:1 Мариехамн Кубок
- 25.10.2014 Мариехамн 3:1 ТПС Вейккауслига
- 11.06.2014 ТПС 3:1 Мариехамн Вейккауслига
- 23.04.2014 ТПС 0:1 Мариехамн Вейккауслига
- 19.02.2014 Мариехамн 2:2 ТПС Кубок лиги
- 07.02.2014 ТПС 0:2 Мариехамн Кубок лиги
- 20.10.2013 ТПС 3:3 Мариехамн Вейккауслига
- 29.07.2013 Мариехамн 2:0 ТПС Вейккауслига
- 29.05.2013 ТПС 2:4 Мариехамн Вейккауслига
- 19.10.2012 Мариехамн 1:0 ТПС Вейккауслига
- 06.08.2012 ТПС 1:1 Мариехамн Вейккауслига
- 24.05.2012 Мариехамн 2:1 ТПС Вейккауслига
- 03.02.2012 Мариехамн 3:0 ТПС Кубок лиги
- 22.09.2011 Мариехамн 0:3 ТПС Вейккауслига
- 17.07.2011 ТПС 2:0 Мариехамн Вейккауслига
- 16.05.2011 Мариехамн 0:1 ТПС Вейккауслига
- 17.02.2011 Мариехамн 0:1 ТПС Кубок лиги
- 12.09.2010 Мариехамн 2:1 ТПС Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|18
|12
|3
|3
|34 - 14
|39
|2.
|РоПС
|16
|9
|4
|3
|21 - 9
|31
|3.
|Лахти
|16
|7
|8
|1
|17 - 11
|29
|4.
|Хонка
|15
|6
|7
|2
|24 - 18
|25
|5.
|КуПС
|17
|7
|4
|6
|29 - 21
|25
|6.
|Ильвес
|16
|6
|5
|5
|16 - 19
|23
|7.
|ВПС
|16
|5
|6
|5
|20 - 20
|21
|8.
|Интер Турку
|15
|4
|4
|7
|20 - 29
|16
|9.
|Мариехамн
|17
|4
|3
|10
|21 - 34
|15
|10.
|ТПС
|16
|2
|7
|7
|12 - 21
|13
|11.
|СИК
|15
|3
|3
|9
|15 - 21
|12
|12.
|Кеми Кингс
|15
|3
|2
|10
|15 - 27
|11
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
ТПС делает замену. Виртанен Яни Тапани уходит с поля, а Drago Milovic выходит на его замену.
81'
Мариехамн делает замену. Назари Амин уходит с поля, а Никлас Марипуу выходит на его замену.
72'
Мариехамн делает замену. Спаррдаль-Мантилья Филип уходит с поля, а Маттссон Йоэль выходит на его замену.
71'
Г О О О О Л - Эритало Мика бьет в цель!
70'
Мариехамн делает замену. Julio Cesar уходит с поля, а Simon Silverholt выходит на его замену.
68'
Г О О О О Л - Oskari Jakonen бьет в цель!
55'
ТПС делает замену. Rasmus Holma уходит с поля, а Ben McKendry выходит на его замену.
48'
Miro Tenho получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
ТПС делает замену. Niklas Friberg уходит с поля, а Сами Ряхмёнен выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Veritas Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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