  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Финляндия
  5. Вейккауслига
Стадион:
Лахти
2:1
Конец матча
ХИК
0'
22' Желтая карточка
Хертси Лооренц
24' Желтая карточка
Валенчич Филип
1:0
37' Гол
Santeri Hostikka
64' Желтая карточка
Алхо Николай
2:0
70' Гол в свои ворота
Пиринен Юха
2:1
84' Гол
Joao Klauss
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Лахти делает замену. Паананен Алекси уходит с поля, а Paavo Voutilainen выходит на его замену.
85'
Лахти делает замену. Santeri Hostikka уходит с поля, а Teemu Jaentti выходит на его замену.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Joao Klauss бьет в цель!
78'
ХИК делает замену. Валенчич Филип уходит с поля, а Eetu Vertainen выходит на его замену.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Пиринен Юха уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

70'
Лахти делает замену. Осипов Павел уходит с поля, а Дмитриев Артём выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Алхо Николай получил желтую карточку от судьи
62'
ХИК делает замену. Менса Эванс уходит с поля, а Риски Рику выходит на его замену.
57'
ХИК делает замену. Пейпонен Рони уходит с поля, а Пиринен Юха выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Santeri Hostikka бьет в цель!
Желтая карточка
24'
Валенчич Филип получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
22'
Хертси Лооренц получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lahden Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...












Новости футбола
Топ лиги





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация