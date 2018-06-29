- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Лахден
22' Желтая карточкаХертси Лооренц
24' Желтая карточкаВаленчич Филип
1:0
37' ГолSanteri Hostikka
64' Желтая карточкаАлхо Николай
2:0
70' Гол в свои воротаПиринен Юха
2:1
84' ГолJoao Klauss
|
22'
24'
37'
1:0
64'
70'
2:0
84'
2:1
Состав команд
Лахти
- Основной состав
- 78 Васютин Александр Вратарь
- 5 Вяткин Артём Защитник
- 3 Хаухиа Микко Защитник
- 19 Паананен Алекси Полузащитник
- 22 Хертси Лооренц Полузащитник
- 15 Хассан Сисей Полузащитник
- 73 Осипов Павел Полузащитник
- 8 Гела Чевдет Полузащитник
- 14 Аниер Хенри Нападающий
- 16 Santeri Hostikka
- 23 Kalle Taimi
- Запасные игроки
- 1 Шишковски Дамьян Вратарь
- 80 Дмитриев Артём Полузащитник
- 9 Стениу Сантуш Полузащитник
- 18 Teemu Jaentti
- 20 Irfan Sadik
- 7 Fareed Sadat
- 24 Paavo Voutilainen
- Главный тренер: Toni Korkeakunnas
ХИК
- Основной состав
- 88 Рудаков Максим Вратарь
- 8 Рафинья Защитник
- 18 Пейпонен Рони Защитник
- 32 Обилор Файтх Защитник
- 5 О`Шоунесси Даниэль Защитник
- 14 Дальстрем Себастьян Полузащитник
- 17 Алхо Николай Полузащитник
- 10 Ягуби Моштаг Полузащитник
- 77 Менса Эванс Полузащитник
- 7 Joao Klauss
- 27 Валенчич Филип
- Запасные игроки
- 1 Ууситало Маркус Вратарь
- 6 Пиринен Юха Защитник
- 74 Amr Gamal Нападающий
- 9 Риски Рику Нападающий
- 25 Valtteri Vesiaho
- 36 Eetu Vertainen
- Главный тренер: Лехкосуо Мика
Предыдущие игры
Лахти (последние 20 матчей: +8 =10 -2)
- 25.06.2018 Лахти 1:0 КуПС В
- 20.06.2018 Ильвес 0:0 Лахти В
- 15.06.2018 ТПС 1:1 Лахти В
- 12.06.2018 Лахти 1:1 Хонка В
- 02.06.2018 Кеми Кингс 0:0 Лахти В
- 26.05.2018 Лахти 1:1 ВПС В
- 22.05.2018 Мариехамн 1:2 Лахти В
- 18.05.2018 Лахти 0:0 РоПС В
- 07.05.2018 Лахти 1:0 СИК В
- 03.05.2018 ХИК 1:2 Лахти В
- 29.04.2018 КуПС 1:1 Лахти В
- 25.04.2018 РоПС 2:0 Лахти В
- 21.04.2018 Лахти 2:0 Ильвес В
- 15.04.2018 Хонка 0:0 Лахти В
- 08.04.2018 Лахти 3:2 ТПС В
- 18.03.2018 Хака 3:1 Лахти К
- 24.02.2018 Лахти 2:1 ГрИФК К
- 17.02.2018 Ильвес 2:2 Лахти К
- 10.02.2018 Лахти 4:2 Ювяскюля К
- 03.02.2018 Виикингит 2:2 Лахти К
ХИК (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 25.06.2018 ХИК 5:0 ВПС В
- 20.06.2018 КуПС 2:2 ХИК В
- 16.06.2018 Ильвес 0:0 ХИК В
- 12.06.2018 ХИК 2:0 Мариехамн В
- 01.06.2018 РоПС 1:2 ХИК В
- 29.05.2018 ХИК 4:0 СИК В
- 26.05.2018 ХИК 3:2 Хонка В
- 22.05.2018 ХИК 3:0 Интер Турку В
- 18.05.2018 ТПС 0:1 ХИК В
- 12.05.2018 ХИК 0:1 Интер Турку К
- 07.05.2018 Кеми Кингс 1:2 ХИК В
- 03.05.2018 ХИК 1:2 Лахти В
- 29.04.2018 ВПС 1:2 ХИК В
- 25.04.2018 Интер Турку 0:0 ХИК В
- 21.04.2018 ХИК 1:2 КуПС В
- 18.04.2018 СИК 0:1 ХИК В
- 14.04.2018 Мариехамн 0:1 ХИК В
- 08.04.2018 ХИК 3:1 Ильвес В
- 02.04.2018 ХИК 2:1 Хонка К
- 29.03.2018 ХИК 2:0 КуПС К
Последние игры между собой
Лахти: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
ХИК: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
- 03.05.2018 ХИК 1:2 Лахти Вейккауслига
- 16.10.2017 ХИК 3:0 Лахти Вейккауслига
- 06.08.2017 ХИК 0:0 Лахти Вейккауслига
- 27.05.2017 Лахти 0:0 ХИК Вейккауслига
- 12.09.2016 ХИК 1:4 Лахти Вейккауслига
- 07.08.2016 ХИК 2:2 Лахти Вейккауслига
- 23.06.2016 Лахти 0:3 ХИК Кубок
- 20.05.2016 Лахти 1:2 ХИК Вейккауслига
- 05.02.2016 ХИК 1:1 Лахти Кубок лиги
- 12.08.2015 ХИК 1:0 Лахти Вейккауслига
- 07.06.2015 Лахти 0:0 ХИК Вейккауслига
- 19.04.2015 ХИК 1:1 Лахти Вейккауслига
- 06.03.2015 ХИК 2:0 Лахти Кубок лиги
- 06.03.2015 ХИК 2:0 Лахти Кубок лиги
- 25.09.2014 Лахти 0:2 ХИК Вейккауслига
- 02.07.2014 ХИК 0:0 Лахти Вейккауслига
- 19.04.2014 Лахти 3:1 ХИК Вейккауслига
- 16.09.2013 Лахти 0:2 ХИК Вейккауслига
- 01.07.2013 ХИК 2:1 Лахти Вейккауслига
- 13.05.2013 Лахти 0:1 ХИК Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|18
|12
|3
|3
|34 - 14
|39
|2.
|РоПС
|16
|9
|4
|3
|21 - 9
|31
|3.
|Лахти
|16
|7
|8
|1
|17 - 11
|29
|4.
|Хонка
|15
|6
|7
|2
|24 - 18
|25
|5.
|КуПС
|17
|7
|4
|6
|29 - 21
|25
|6.
|Ильвес
|16
|6
|5
|5
|16 - 19
|23
|7.
|ВПС
|16
|5
|6
|5
|20 - 20
|21
|8.
|Интер Турку
|15
|4
|4
|7
|20 - 29
|16
|9.
|Мариехамн
|17
|4
|3
|10
|21 - 34
|15
|10.
|ТПС
|16
|2
|7
|7
|12 - 21
|13
|11.
|СИК
|15
|3
|3
|9
|15 - 21
|12
|12.
|Кеми Кингс
|15
|3
|2
|10
|15 - 27
|11
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Лахти делает замену. Паананен Алекси уходит с поля, а Paavo Voutilainen выходит на его замену.
85'
Лахти делает замену. Santeri Hostikka уходит с поля, а Teemu Jaentti выходит на его замену.
84'
Г О О О О Л - Joao Klauss бьет в цель!
78'
ХИК делает замену. Валенчич Филип уходит с поля, а Eetu Vertainen выходит на его замену.
70'
Г О О О О Л - Пиринен Юха уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
70'
Лахти делает замену. Осипов Павел уходит с поля, а Дмитриев Артём выходит на его замену.
64'
Алхо Николай получил желтую карточку от судьи
62'
ХИК делает замену. Менса Эванс уходит с поля, а Риски Рику выходит на его замену.
57'
ХИК делает замену. Пейпонен Рони уходит с поля, а Пиринен Юха выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Г О О О О Л - Santeri Hostikka бьет в цель!
24'
Валенчич Филип получил желтую карточку от судьи
22'
Хертси Лооренц получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lahden Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Новости футбола
Топ лиги
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация