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Стадион:
Миннесота Юнайтед
0:1
Конец матча
Даллас
0'
11' Желтая карточка
Боксолл Михаэл
26' Желтая карточка
Хеджес Мэтт
0:1
59' Гол
Лама Ролан
79' Желтая карточка
Reggie Cannon
89' Желтая карточка
Mason Toye
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
89'
Mason Toye получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
79'
Reggie Cannon получил желтую карточку от судьи
78'
Даллас Burn делает замену. Kris Reaves уходит с поля, а Ryan Hollingshead выходит на его замену.
77'
Миннесота Старс делает замену. Шуллер Расмус уходит с поля, а Franck Pangop Tchidjui выходит на его замену.
77'
Миннесота Старс делает замену. Мирз Тайрон уходит с поля, а Carter Manley выходит на его замену.

69'
Даллас Burn делает замену. Michael Barrios уходит с поля, а Акоста Келлин II выходит на его замену.
65'
Миннесота Старс делает замену. Wyatt Omsberg уходит с поля, а Mason Toye выходит на его замену.
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Лама Ролан бьет в цель!
58'
Даллас Burn делает замену. Paxton Pomykal уходит с поля, а Harold Mosquera выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
26'
Хеджес Мэтт получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
11'
Боксолл Михаэл получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TCF Bank Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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