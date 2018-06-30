- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: TCF Bank Stadium
0:1
Конец матча
11' Желтая карточкаБоксолл Михаэл
26' Желтая карточкаХеджес Мэтт
0:1
59' ГолЛама Ролан
79' Желтая карточкаReggie Cannon
89' Желтая карточкаMason Toye
|
11'
26'
59'
0:1
79'
89'
Состав команд
32
Гомес
Алекси
32
Kris
Reaves
24
Хеджес
Мэтт
20
Лама
Ролан
Миннесота Юнайтед 3-5-2
- Основной состав
- 33 Bobby Shuttleworth Вратарь
- 22 Wyatt Omsberg Защитник
- 15 Боксолл Михаэл Защитник
- 14 Brent Kallman Защитник
- 4 Мирз Тайрон Полузащитник
- 7 Barreto da Silva Ibson I Полузащитник
- 26 Collen Warner Полузащитник
- 20 Шуллер Расмус Полузащитник
- 32 Гомес Алекси Полузащитник
- 25 Кинтеро Карлос Нападающий
- 21 Christian Ramirez II Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Matt Lampson Вратарь
- 19 Пангоп Франц Защитник
- 16 Harrison Heath Полузащитник
- 17 Collin Martin Полузащитник
- 23 Mason Toye
- 31 Luiz Fernando II
- 2 Carter Manley
- Главный тренер: Adrian Heath
Даллас 4-3-3
- Основной состав
- 1 Гонзалез Джесси Вратарь
- 2 Reggie Cannon Защитник
- 32 Kris Reaves Защитник
- 24 Хеджес Мэтт Защитник
- 31 Фигероа Мэйнор Защитник
- 7 Груэсо Карлос Полузащитник
- 8 Victor Ulloa Полузащитник
- 20 Лама Ролан Полузащитник
- 21 Michael Barrios Нападающий
- 37 Maximiliano Nicolas Urruti Нападающий
- 19 Paxton Pomykal Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Ryan Hollingshead Защитник
- 23 Акоста Келлин II Полузащитник
- 13 Tesho Akindele Полузащитник
- 11 Harold Mosquera
- 15 Jacori Hayes
- 34 Jordan Cano
- 14 Jimmy Maurer
- Главный тренер: Oscar Pareja
Предыдущие игры
Миннесота Юнайтед (последние 20 матчей: +6 =2 -12)
- 24.06.2018 Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 19.06.2018 Хьюстон Динамо 1:0 Миннесота Юнайтед ОК
- 07.06.2018 Цинциннати 0:0 Миннесота Юнайтед ОК
- 04.06.2018 Спортинг Канзас-Сити 4:1 Миннесота Юнайтед М
- 27.05.2018 Миннесота Юнайтед 2:0 Монреаль Импакт М
- 20.05.2018 Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 12.05.2018 Миннесота Юнайтед 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 10.05.2018 Лос-Анджелес 2:0 Миннесота Юнайтед М
- 05.05.2018 Миннесота Юнайтед 1:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 29.04.2018 Миннесота Юнайтед 2:1 Хьюстон Динамо М
- 22.04.2018 Сиэтл Саундерс 3:1 Миннесота Юнайтед М
- 15.04.2018 Портленд Тимберс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 01.04.2018 Миннесота Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед М
- 25.03.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 17.03.2018 Миннесота Юнайтед 2:1 Чикаго Файр М
- 11.03.2018 Орландо Сити 1:2 Миннесота Юнайтед М
- 04.03.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 22.10.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 16.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 08.10.2017 Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
Даллас (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 24.06.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Даллас М
- 17.06.2018 Спортинг Канзас-Сити 3:2 Даллас ОК
- 10.06.2018 Даллас 2:0 Монреаль Импакт М
- 07.06.2018 Сан-Антонио 0:1 Даллас ОК
- 03.06.2018 Даллас 2:1 Лос-Анджелес М
- 31.05.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Даллас М
- 26.05.2018 Торонто 0:1 Даллас М
- 19.05.2018 Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 12.05.2018 Даллас 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 05.05.2018 Лос-Анджелес 1:1 Даллас М
- 30.04.2018 Нью-Йорк Сити 3:1 Даллас М
- 22.04.2018 Даллас 2:0 Филадельфия Юнион М
- 15.04.2018 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Даллас М
- 08.04.2018 Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.03.2018 Даллас 1:1 Портленд Тимберс М
- 19.03.2018 Даллас 3:0 Сиэтл Саундерс М
- 04.03.2018 Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 01.03.2018 Даллас 3:2 Тауро ЛЧК
- 22.02.2018 Тауро 1:0 Даллас ЛЧК
- 22.10.2017 Даллас 5:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
Последние игры между собой
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|17
|10
|4
|3
|34 - 20
|34
|2.
|Нью-Йорк Сити
|16
|9
|4
|3
|32 - 21
|31
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|9
|2
|4
|33 - 16
|29
|4.
|Коламбус Крю
|18
|7
|6
|5
|22 - 18
|27
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|6
|6
|4
|27 - 23
|24
|6.
|Филадельфия Юнион
|16
|6
|3
|7
|20 - 21
|21
|7.
|Чикаго Файр
|17
|5
|5
|7
|24 - 29
|20
|8.
|Орландо Сити
|16
|6
|1
|9
|24 - 33
|19
|9.
|Монреаль Импакт
|17
|6
|0
|11
|20 - 31
|18
|10.
|Торонто
|15
|4
|3
|8
|24 - 29
|15
|11.
|Ди Си Юнайтед
|12
|2
|4
|6
|19 - 24
|10
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|9
|5
|2
|31 - 16
|32
|2.
|Даллас
|16
|9
|5
|2
|25 - 17
|32
|3.
|Лос-Анджелес
|15
|8
|3
|4
|31 - 24
|27
|4.
|Портленд Тимберс
|14
|6
|5
|3
|21 - 19
|23
|5.
|Реал Солт-Лейк
|16
|7
|2
|7
|20 - 30
|23
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|17
|6
|5
|6
|26 - 34
|23
|7.
|Хьюстон Динамо
|15
|6
|3
|6
|31 - 24
|21
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|6
|2
|7
|22 - 23
|20
|9.
|Миннесота Юнайтед
|16
|5
|1
|10
|19 - 30
|16
|10.
|Сиэтл Саундерс
|14
|3
|3
|8
|11 - 18
|12
|11.
|Колорадо Рэпидс
|15
|3
|3
|9
|19 - 28
|12
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|2
|5
|9
|25 - 32
|11
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Mason Toye получил желтую карточку от судьи
79'
Reggie Cannon получил желтую карточку от судьи
78'
Даллас Burn делает замену. Kris Reaves уходит с поля, а Ryan Hollingshead выходит на его замену.
77'
Миннесота Старс делает замену. Шуллер Расмус уходит с поля, а Franck Pangop Tchidjui выходит на его замену.
77'
Миннесота Старс делает замену. Мирз Тайрон уходит с поля, а Carter Manley выходит на его замену.
69'
Даллас Burn делает замену. Michael Barrios уходит с поля, а Акоста Келлин II выходит на его замену.
65'
Миннесота Старс делает замену. Wyatt Omsberg уходит с поля, а Mason Toye выходит на его замену.
59'
Г О О О О Л - Лама Ролан бьет в цель!
58'
Даллас Burn делает замену. Paxton Pomykal уходит с поля, а Harold Mosquera выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
26'
Хеджес Мэтт получил желтую карточку от судьи
11'
Боксолл Михаэл получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TCF Bank Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Новости футбола
Топ лиги
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация