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Стадион: Тапиолан Урхейлупуисто
1:0
16' ГолКанджи Макумба
23' Желтая карточкаТайво Тайе
1:1
40' ГолИвановски Филип
1:2
45' ГолSimo Roiha
76' Желтая карточкаЭрвас Хавьер
2:2
84' ГолКанджи Макумба
|
16'
1:0
23'
40'
1:1
45'
1:2
76'
84'
2:2
Состав команд
Хонка
- Основной состав
- 13 Тим Маррей Вратарь
- 7 Левянен Йонас Полузащитник
- 8 Эрвас Хавьер Полузащитник
- 21 Перовуо Йоэл Полузащитник
- 17 Ahmed El-Amrani Полузащитник
- 19 Рахими Юнесс Нападающий
- 99 Канджи Макумба Нападающий
- 14 Borja Martin
- 10 Lucas Paz Kaufmann
- 28 Tommi Saarinen
- 4 Robert Ivanov
- Запасные игроки
- 95 Davor Taleski Вратарь
- 5 Савич Желько Защитник
- 93 Martin Salin
- 15 Jatuli Laevuo
- 31 Joni Korhonen
- 23 Kasperi Liikonen
- 20 Antti Makijaervi
- Главный тренер: Vesa Vesara
РоПС
- Основной состав
- 25 Регеро Антонио Вратарь
- 3 Тайво Тайе Защитник
- 8 Wato Kuate Полузащитник
- 10 Лингман Лукас Полузащитник
- 24 Лаппалайнен Ласси Нападающий
- 9 Ивановски Филип Нападающий
- 21 Хейккиля Аапо Нападающий
- 13 Lassi Jarvenpaa
- 5 Jens Geffrard
- 26 Fugo Segawa
- 20 Simo Roiha
- Запасные игроки
- 4 Окконен Анти Полузащитник
- 87 Кокко Александр Нападающий
- 22 Rasmus Degerman
- 12 Juhani Kangas
- Главный тренер: Toni Koskela
Предыдущие игры
Хонка (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 26.06.2018 Интер Турку 2:3 Хонка В
- 20.06.2018 Хонка 3:1 СИК В
- 16.06.2018 Хонка 2:1 КуПС В
- 12.06.2018 Лахти 1:1 Хонка В
- 02.06.2018 Хонка 4:1 Ильвес В
- 26.05.2018 ХИК 3:2 Хонка В
- 22.05.2018 ТПС 0:0 Хонка В
- 18.05.2018 Хонка 2:1 Кеми Кингс В
- 14.05.2018 ВПС 1:1 Хонка В
- 07.05.2018 Хонка 1:1 Мариехамн В
- 03.05.2018 РоПС 1:2 Хонка В
- 28.04.2018 Хонка 2:2 Интер Турку В
- 21.04.2018 СИК 2:0 Хонка В
- 15.04.2018 Хонка 0:0 Лахти В
- 08.04.2018 КуПС 1:1 Хонка В
- 02.04.2018 ХИК 2:1 Хонка К
- 29.03.2018 СИК 1:2 Хонка К
- 10.03.2018 Хонка 2:1 ХИК К
- 06.03.2018 Хонка 6:0 Гнистан К
- 03.03.2018 Пепо Лаппеэнранта 0:3 Хонка К
РоПС (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 26.06.2018 РоПС 0:0 ТПС В
- 21.06.2018 Кеми Кингс 0:1 РоПС В
- 16.06.2018 Мариехамн 1:3 РоПС В
- 12.06.2018 РоПС 1:0 ВПС В
- 01.06.2018 РоПС 1:2 ХИК В
- 26.05.2018 Интер Турку 3:3 РоПС В
- 18.05.2018 Лахти 0:0 РоПС В
- 13.05.2018 РоПС 2:0 КуПС В
- 07.05.2018 Ильвес 1:0 РоПС В
- 03.05.2018 РоПС 1:2 Хонка В
- 28.04.2018 ТПС 0:0 РоПС В
- 25.04.2018 РоПС 2:0 Лахти В
- 22.04.2018 РоПС 3:0 Кеми Кингс В
- 18.04.2018 КуПС 0:1 РоПС В
- 14.04.2018 ВПС 0:1 РоПС В
- 08.04.2018 РоПС 2:0 Мариехамн В
- 10.03.2018 КуПС 2:0 РоПС К
- 17.02.2018 РоПС 4:2 Каяани К
- 09.02.2018 РоПС 1:1 Оулу К
- 02.02.2018 РоПС 1:2 Кеми Кингс К
Последние игры между собой
Хонка: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 2
РоПС: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 12
- 03.05.2018 РоПС 1:2 Хонка Вейккауслига
- 14.09.2014 РоПС 2:1 Хонка Вейккауслига
- 06.07.2014 Хонка 0:2 РоПС Вейккауслига
- 08.06.2014 Хонка 1:0 РоПС Вейккауслига
- 08.02.2014 РоПС 1:1 Хонка Кубок лиги
- 01.02.2014 Хонка 1:0 РоПС Кубок лиги
- 13.09.2013 Хонка 0:0 РоПС Вейккауслига
- 27.06.2013 РоПС 0:1 Хонка Вейккауслига
- 09.05.2013 Хонка 2:0 РоПС Вейккауслига
- 21.09.2011 Хонка 5:2 РоПС Вейккауслига
- 17.07.2011 РоПС 1:2 Хонка Вейккауслига
- 15.05.2011 Хонка 1:0 РоПС Вейккауслига
- 04.10.2009 Хонка 9:0 РоПС Вейккауслига
- 28.06.2009 РоПС 1:2 Хонка Вейккауслига
- 10.08.2008 РоПС 0:2 Хонка Вейккауслига
- 08.05.2008 Хонка 0:0 РоПС Вейккауслига
- 15.02.2008 Хонка 4:1 РоПС Кубок лиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|18
|12
|3
|3
|34 - 14
|39
|2.
|РоПС
|17
|9
|5
|3
|23 - 11
|32
|3.
|Лахти
|16
|7
|8
|1
|17 - 11
|29
|4.
|Хонка
|16
|6
|8
|2
|26 - 20
|26
|5.
|КуПС
|18
|7
|5
|6
|30 - 22
|26
|6.
|ВПС
|17
|6
|6
|5
|21 - 20
|24
|7.
|Ильвес
|17
|6
|6
|5
|17 - 20
|24
|8.
|Интер Турку
|16
|4
|5
|7
|21 - 30
|17
|9.
|Мариехамн
|17
|4
|3
|10
|21 - 34
|15
|10.
|СИК
|16
|3
|4
|9
|16 - 22
|13
|11.
|ТПС
|16
|2
|7
|7
|12 - 21
|13
|12.
|Кеми Кингс
|16
|3
|2
|11
|15 - 28
|11
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
РоПС делает замену. Ивановски Филип уходит с поля, а Rasmus Degerman выходит на его замену.
87'
Хонка делает замену. Lucas Paz Kaufmann уходит с поля, а Kasperi Liikonen выходит на его замену.
84'
Г О О О О Л - Канджи Макумба бьет в цель!
76'
Эрвас Хавьер получил желтую карточку от судьи
59'
Хонка делает замену. Рахими Юнесс уходит с поля, а Джони Корхонен выходит на его замену.
59'
РоПС делает замену. Simo Roiha уходит с поля, а Кокко Александр выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Simo Roiha бьет в цель!
40'
Г О О О О Л - Ивановски Филип бьет в цель!
34'
РоПС делает замену. Лаппалайнен Ласси уходит с поля, а Окконен Анти выходит на его замену.
23'
Тайво Тайе получил желтую карточку от судьи
16'
Г О О О О Л - Канджи Макумба бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tapiolan Urheilupuisto. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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