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Стадион:
Хонка
2:2
Конец матча
РоПС
0'
1:0
16' Гол
Канджи Макумба
23' Желтая карточка
Тайво Тайе
1:1
40' Гол
Ивановски Филип
1:2
45' Гол
Simo Roiha
76' Желтая карточка
Эрвас Хавьер
2:2
84' Гол
Канджи Макумба
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
РоПС делает замену. Ивановски Филип уходит с поля, а Rasmus Degerman выходит на его замену.
87'
Хонка делает замену. Lucas Paz Kaufmann уходит с поля, а Kasperi Liikonen выходит на его замену.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Канджи Макумба бьет в цель!
Желтая карточка
76'
Эрвас Хавьер получил желтую карточку от судьи
59'
Хонка делает замену. Рахими Юнесс уходит с поля, а Джони Корхонен выходит на его замену.
59'
РоПС делает замену. Simo Roiha уходит с поля, а Кокко Александр выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Simo Roiha бьет в цель!
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Ивановски Филип бьет в цель!
34'
РоПС делает замену. Лаппалайнен Ласси уходит с поля, а Окконен Анти выходит на его замену.
Желтая карточка
23'
Тайво Тайе получил желтую карточку от судьи
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Канджи Макумба бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tapiolan Urheilupuisto. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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