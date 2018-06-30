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Стадион:
Кеми Кингс
0:1
Конец матча
ВПС
0'
0:1
8' Гол
Douglas Cae
30' Желтая карточка
Кальюмяэ Марек
67' Желтая карточка
Воутилайнен Джерри
79' Желтая карточка
Абубакар Алию
90' Желтая карточка
Kristian Heinolainen
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Kristian Heinolainen получил желтую карточку от судьи
87'
ВПС делает замену. Юха Хакола уходит с поля, а Вахтера Йонас выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Абубакар Алию получил желтую карточку от судьи
78'
ВПС делает замену. Berkant Guner уходит с поля, а Ляхде Юхо выходит на его замену.
75'
Кеми Кингс делает замену. Iiro Vanha уходит с поля, а Ville Moilanen выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Воутилайнен Джерри получил желтую карточку от судьи
64'
Кеми Кингс делает замену. Justus Lehto уходит с поля, а Тано Кевин выходит на его замену.
62'
ВПС делает замену. Энгстрем Йеспер уходит с поля, а Оямаа Хиндрек выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
30'
Кальюмяэ Марек получил желтую карточку от судьи
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Douglas Cae бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sauvosaaren Urheilupuisto. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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