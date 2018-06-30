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Стадион: Саувосаарен Урхейлупуисто
0:1
Конец матча
0:1
8' ГолDouglas Cae
30' Желтая карточкаКальюмяэ Марек
67' Желтая карточкаВоутилайнен Джерри
79' Желтая карточкаАбубакар Алию
90' Желтая карточкаKristian Heinolainen
|
8'
0:1
30'
79'
Состав команд
Кеми Кингс
- Основной состав
- 12 Oskari Forsman Вратарь
- 6 Абубакар Алию Защитник
- 26 Кальюмяэ Марек Защитник
- 7 Видескуг Адам Полузащитник
- 18 Мякеля Юхо Нападающий
- 31 Keaton Isaksson
- 30 Jacob Esposito
- 14 Kevin Mombilo
- 3 Kristian Heinolainen
- 10 Justus Lehto
- 19 Iiro Vanha
- Запасные игроки
- 35 Mikko Vilmunen Вратарь
- 11 Тано Кевин Нападающий
- 21 Ville Moilanen
- Главный тренер: Jari Aahman
ВПС
- Основной состав
- 12 Волотинен Саму Вратарь
- 2 Лахти Тими Защитник
- 5 Обри Давид Защитник
- 8 Страндваль Себастьян Полузащитник
- 6 Воутилайнен Джерри Полузащитник
- 4 Энгстрем Йеспер Полузащитник
- 7 Юха Хакола Нападающий
- 22 Berkant Guner
- 16 Aatu Laatikainen
- 3 Eero-Matti Auvinen
- 11 Douglas Cae
- Запасные игроки
- 1 Меэритс Марко Вратарь
- 15 Оямаа Хиндрек Защитник
- 19 Калермо Аксели Защитник
- 14 Яма Омар Полузащитник
- 9 Ляхде Юхо Полузащитник
- 17 Вахтера Йонас Нападающий
- 10 Морриссей Стивен Нападающий
- Главный тренер: Petri Vuorinen
Предыдущие игры
Кеми Кингс (последние 20 матчей: +4 =3 -13)
- 25.06.2018 Мариехамн 2:1 Кеми Кингс В
- 21.06.2018 Кеми Кингс 0:1 РоПС В
- 16.06.2018 Кеми Кингс 1:0 СИК В
- 12.06.2018 Интер Турку 1:0 Кеми Кингс В
- 02.06.2018 Кеми Кингс 0:0 Лахти В
- 26.05.2018 КуПС 2:3 Кеми Кингс В
- 22.05.2018 Кеми Кингс 0:2 Ильвес В
- 18.05.2018 Хонка 2:1 Кеми Кингс В
- 13.05.2018 Кеми Кингс 2:2 ТПС В
- 07.05.2018 Кеми Кингс 1:2 ХИК В
- 03.05.2018 ВПС 3:1 Кеми Кингс В
- 29.04.2018 Кеми Кингс 2:3 Мариехамн В
- 22.04.2018 РоПС 3:0 Кеми Кингс В
- 15.04.2018 Кеми Кингс 2:4 Интер Турку В
- 07.04.2018 СИК 0:1 Кеми Кингс В
- 10.03.2018 Кеми Кингс 1:2 Оулу К
- 11.02.2018 МуСа 2:2 Кеми Кингс К
- 02.02.2018 РоПС 1:2 Кеми Кингс К
- 28.01.2018 Кеми Кингс 1:3 КуПС К
- 20.01.2018 Кеми Кингс 0:2 Каяани К
ВПС (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 25.06.2018 ХИК 5:0 ВПС В
- 20.06.2018 ВПС 4:1 Мариехамн В
- 16.06.2018 Интер Турку 1:3 ВПС В
- 12.06.2018 РоПС 1:0 ВПС В
- 01.06.2018 ВПС 1:1 СИК В
- 26.05.2018 Лахти 1:1 ВПС В
- 22.05.2018 ВПС 0:2 КуПС В
- 18.05.2018 Ильвес 0:0 ВПС В
- 14.05.2018 ВПС 1:1 Хонка В
- 07.05.2018 ТПС 0:1 ВПС В
- 03.05.2018 ВПС 3:1 Кеми Кингс В
- 29.04.2018 ВПС 1:2 ХИК В
- 25.04.2018 ВПС 1:1 Ильвес В
- 22.04.2018 Мариехамн 2:2 ВПС В
- 14.04.2018 ВПС 0:1 РоПС В
- 07.04.2018 ВПС 2:0 Интер Турку В
- 18.03.2018 ХИК 4:1 ВПС К
- 02.03.2018 СИК 1:0 ВПС К
- 17.02.2018 ВПС 6:0 ТПВ К
- 10.02.2018 ВПС 3:3 КПВ К
Последние игры между собой
Кеми Кингс: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
ВПС: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
- 03.05.2018 ВПС 3:1 Кеми Кингс Вейккауслига
- 24.09.2017 Кеми Кингс 1:1 ВПС Вейккауслига
- 06.08.2017 ВПС 3:3 Кеми Кингс Вейккауслига
- 27.05.2017 Кеми Кингс 0:1 ВПС Вейккауслига
- 17.10.2016 Кеми Кингс 1:4 ВПС Вейккауслига
- 30.07.2016 Кеми Кингс 0:0 ВПС Вейккауслига
- 13.05.2016 ВПС 0:1 Кеми Кингс Вейккауслига
- 20.02.2016 ВПС 2:0 Кеми Кингс Кубок лиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|18
|12
|3
|3
|34 - 14
|39
|2.
|РоПС
|17
|9
|5
|3
|23 - 11
|32
|3.
|Лахти
|16
|7
|8
|1
|17 - 11
|29
|4.
|Хонка
|16
|6
|8
|2
|26 - 20
|26
|5.
|КуПС
|18
|7
|5
|6
|30 - 22
|26
|6.
|ВПС
|17
|6
|6
|5
|21 - 20
|24
|7.
|Ильвес
|17
|6
|6
|5
|17 - 20
|24
|8.
|Интер Турку
|16
|4
|5
|7
|21 - 30
|17
|9.
|Мариехамн
|17
|4
|3
|10
|21 - 34
|15
|10.
|СИК
|16
|3
|4
|9
|16 - 22
|13
|11.
|ТПС
|16
|2
|7
|7
|12 - 21
|13
|12.
|Кеми Кингс
|16
|3
|2
|11
|15 - 28
|11
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Kristian Heinolainen получил желтую карточку от судьи
87'
ВПС делает замену. Юха Хакола уходит с поля, а Вахтера Йонас выходит на его замену.
79'
Абубакар Алию получил желтую карточку от судьи
75'
Кеми Кингс делает замену. Iiro Vanha уходит с поля, а Ville Moilanen выходит на его замену.
67'
Воутилайнен Джерри получил желтую карточку от судьи
64'
Кеми Кингс делает замену. Justus Lehto уходит с поля, а Тано Кевин выходит на его замену.
62'
ВПС делает замену. Энгстрем Йеспер уходит с поля, а Оямаа Хиндрек выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
Кальюмяэ Марек получил желтую карточку от судьи
8'
Г О О О О Л - Douglas Cae бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sauvosaaren Urheilupuisto. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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