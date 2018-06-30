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Стадион: Савон Саномат Ареена
0:1
53' ГолСараярви Йессе
1:1
74' ПенальтиRasmus Karjalainen
85' Желтая карточкаLuis Murillo
89' Желтая карточкаJoonas Sundman
90' Желтая карточкаPetteri Pennanen
90' Желтая карточкаСаксман Вилле
|
53'
0:1
74'
1:1
85'
89'
90'
90'
Состав команд
КуПС
- Основной состав
- 1 Виртанен Отсо Вратарь
- 20 Саксман Вилле Защитник
- 2 Реджепи Лум Защитник
- 10 Пурье Атс Нападающий
- 24 Jere Hiltunen
- 29 Mikko Pitkaenen
- 6 Saku Savolainen
- 13 Luis Murillo
- 7 Rasmus Karjalainen
- 11 Ilmari Niskanen
- 8 Petteri Pennanen
- Запасные игроки
- 16 Mika Toeyraes Вратарь
- 31 Stiwar Garcia
- 26 Joona Hiltunen
- 14 Eetu Pellikka
- 3 Hamed Coulibaly
- 23 Joni Maekelae
- Главный тренер: Jani Honkavaara
СИК
- Основной состав
- 33 Аксалу Михкель Вратарь
- 18 Хурме Яркко Защитник
- 2 Меро Йоэл Защитник
- 58 Хетемай Мехмет Полузащитник
- 8 Лаасконен Йоханнес Полузащитник
- 4 Дормэн Ричард Полузащитник
- 26 Сараярви Йессе Полузащитник
- 10 Billy Ions Нападающий
- 16 Joonas Sundman
- 17 Ville Tikkanen
- 25 Emile Paul Tendeng
- Запасные игроки
- 1 Jesse Oest Вратарь
- 15 Клинга Матти Полузащитник
- 11 Мастоу Джордан Полузащитник
- 37 Мбома Аристот Нападающий
- 27 Joona Lautamaja
- 14 Maximo Tolonen
- 7 Reuben Ayarna
- Главный тренер: Alexei Eremenko
Предыдущие игры
КуПС (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 25.06.2018 Лахти 1:0 КуПС В
- 20.06.2018 КуПС 2:2 ХИК В
- 16.06.2018 Хонка 2:1 КуПС В
- 12.06.2018 КуПС 3:1 Ильвес В
- 01.06.2018 ТПС 0:0 КуПС В
- 26.05.2018 КуПС 2:3 Кеми Кингс В
- 22.05.2018 ВПС 0:2 КуПС В
- 18.05.2018 КуПС 2:1 Мариехамн В
- 13.05.2018 РоПС 2:0 КуПС В
- 07.05.2018 КуПС 5:1 Интер Турку В
- 03.05.2018 СИК 1:3 КуПС В
- 29.04.2018 КуПС 1:1 Лахти В
- 25.04.2018 Мариехамн 1:4 КуПС В
- 21.04.2018 ХИК 1:2 КуПС В
- 18.04.2018 КуПС 0:1 РоПС В
- 15.04.2018 Ильвес 2:1 КуПС В
- 08.04.2018 КуПС 1:1 Хонка В
- 29.03.2018 ХИК 2:0 КуПС К
- 10.03.2018 КуПС 2:0 РоПС К
- 17.02.2018 Оулу 2:6 КуПС К
СИК (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 26.06.2018 СИК 2:3 Ильвес В
- 20.06.2018 Хонка 3:1 СИК В
- 16.06.2018 Кеми Кингс 1:0 СИК В
- 12.06.2018 СИК 4:0 ТПС В
- 01.06.2018 ВПС 1:1 СИК В
- 29.05.2018 ХИК 4:0 СИК В
- 26.05.2018 СИК 1:1 Мариехамн В
- 18.05.2018 СИК 0:1 Интер Турку В
- 07.05.2018 Лахти 1:0 СИК В
- 03.05.2018 СИК 1:3 КуПС В
- 29.04.2018 Ильвес 1:1 СИК В
- 21.04.2018 СИК 2:0 Хонка В
- 18.04.2018 СИК 0:1 ХИК В
- 15.04.2018 ТПС 0:2 СИК В
- 07.04.2018 СИК 0:1 Кеми Кингс В
- 29.03.2018 СИК 1:2 Хонка К
- 02.03.2018 СИК 1:0 ВПС К
- 24.02.2018 Яро 1:1 СИК К
- 10.02.2018 СИК 4:0 ТПВ К
- 02.02.2018 КПВ 1:2 СИК К
Последние игры между собой
КуПС: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 7
СИК: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 3
- 03.05.2018 СИК 1:3 КуПС Вейккауслига
- 08.09.2017 КуПС 2:1 СИК Вейккауслига
- 31.07.2017 СИК 1:0 КуПС Вейккауслига
- 24.05.2017 КуПС 1:1 СИК Вейккауслига
- 28.09.2016 СИК 1:0 КуПС Вейккауслига
- 06.08.2016 СИК 1:0 КуПС Вейккауслига
- 21.05.2016 КуПС 0:0 СИК Вейккауслига
- 29.01.2016 КуПС 0:0 СИК Кубок лиги
- 10.09.2015 КуПС 1:1 СИК Вейккауслига
- 26.08.2015 СИК 1:0 КуПС Вейккауслига
- 11.05.2015 СИК 5:0 КуПС Вейккауслига
- 04.04.2015 СИК 1:2 КуПС Кубок Суоми
- 31.08.2014 КуПС 0:0 СИК Вейккауслига
- 12.07.2014 СИК 0:0 КуПС Вейккауслига
- 23.04.2014 СИК 2:0 КуПС Вейккауслига
- 09.03.2014 КуПС 0:1 СИК Кубок лиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|18
|12
|3
|3
|34 - 14
|39
|2.
|РоПС
|17
|9
|5
|3
|23 - 11
|32
|3.
|Лахти
|16
|7
|8
|1
|17 - 11
|29
|4.
|Хонка
|16
|6
|8
|2
|26 - 20
|26
|5.
|КуПС
|18
|7
|5
|6
|30 - 22
|26
|6.
|ВПС
|17
|6
|6
|5
|21 - 20
|24
|7.
|Ильвес
|17
|6
|6
|5
|17 - 20
|24
|8.
|Интер Турку
|16
|4
|5
|7
|21 - 30
|17
|9.
|Мариехамн
|17
|4
|3
|10
|21 - 34
|15
|10.
|СИК
|16
|3
|4
|9
|16 - 22
|13
|11.
|ТПС
|16
|2
|7
|7
|12 - 21
|13
|12.
|Кеми Кингс
|16
|3
|2
|11
|15 - 28
|11
Второй тайм
90'
Саксман Вилле получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Петтери Пеннанен получил желтую карточку от судьи
89'
Joonas Sundman получил желтую карточку от судьи
85'
Luis Murillo получил желтую карточку от судьи
79'
СИК делает замену. Сараярви Йессе уходит с поля, а Мбома Аристот выходит на его замену.
74'
СИК делает замену. Emile Paul Tendeng уходит с поля, а Мастоу Джордан выходит на его замену.
74'
Г О О О О Л - Rasmus Karjalainen из команды КуПС забивает с точки!
68'
КуПС делает замену. Jere Hiltunen уходит с поля, а Джони Макела выходит на его замену.
55'
СИК делает замену. Дормэн Ричард уходит с поля, а Joona Lautamaja выходит на его замену.
53'
Г О О О О Л - Сараярви Йессе бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
КуПС делает замену. Реджепи Лум уходит с поля, а Hamed Coulibaly выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Savon Sanomat Areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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