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Стадион:
КуПС
1:1
Конец матча
СИК
0'
0:1
53' Гол
Сараярви Йессе
1:1
74' Пенальти
Rasmus Karjalainen
85' Желтая карточка
Luis Murillo
89' Желтая карточка
Joonas Sundman
90' Желтая карточка
Petteri Pennanen
90' Желтая карточка
Саксман Вилле
90'+4
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Саксман Вилле получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Петтери Пеннанен получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
89'
Joonas Sundman получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
85'
Luis Murillo получил желтую карточку от судьи
79'
СИК делает замену. Сараярви Йессе уходит с поля, а Мбома Аристот выходит на его замену.
74'
СИК делает замену. Emile Paul Tendeng уходит с поля, а Мастоу Джордан выходит на его замену.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Rasmus Karjalainen из команды КуПС забивает с точки!
68'
КуПС делает замену. Jere Hiltunen уходит с поля, а Джони Макела выходит на его замену.
55'
СИК делает замену. Дормэн Ричард уходит с поля, а Joona Lautamaja выходит на его замену.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Сараярви Йессе бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
КуПС делает замену. Реджепи Лум уходит с поля, а Hamed Coulibaly выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Savon Sanomat Areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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