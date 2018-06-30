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Зрители: 2106
Йёнчёпинг
1:1
Конец матча
Хальмстад
0'
0:1
43' Гол
Kosuke Kinoshita
1:1
76' Гол
Amir Al-Ammari
85' Желтая карточка
Бернтссон Александер
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Йончепинг С делает замену. Amir Al-Ammari уходит с поля, а Axel Lindahl выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Бернтссон Александер получил желтую карточку от судьи
81'
Хальмстад делает замену. Oscar Petersson уходит с поля, а Hoeskuldur Gunnlaugsson выходит на его замену.
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Amir Al-Ammari бьет в цель!
70'
Хальмстад делает замену. Оремо Йохан уходит с поля, а Бенгтссон Андреас выходит на его замену.
69'
Йончепинг С делает замену. Йеспер Свенссон уходит с поля, а Вильяльмссон Арни выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Kosuke Kinoshita бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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