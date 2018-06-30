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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Зрители: 2106
0:1
43' ГолKosuke Kinoshita
1:1
76' ГолAmir Al-Ammari
85' Желтая карточкаБернтссон Александер
|
43'
0:1
76'
1:1
Состав команд
3
Tom
Siwe
17
Daryl
Smylie
10
Орлов
Якоб
Йёнчёпинг 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Frank Pettersson Вратарь
- 19 Alexander Jallow Защитник
- 20 Anton Liljenbaeck Защитник
- 8 Joakim Karlsson II Защитник
- 3 Tom Siwe Защитник
- 24 Amir Al-Ammari Полузащитник
- 5 Fredik Fendrich Полузащитник
- 25 Peter Gwargis Полузащитник
- 17 Daryl Smylie Полузащитник
- 12 Jesper Svensson Полузащитник
- 10 Орлов Якоб Нападающий
- Запасные игроки
- 7 Моберг Эрик Защитник
- 4 Max Watson Защитник
- 11 Вильяльмссон Арни Полузащитник
- 30 Ahmad Gero
- 29 Benjamin Tannus
- 14 Axel Lindahl
- 13 Carljohan Eriksson I
- Главный тренер: Jimmy Thelin
Хальмстад 4-3-3
- Основной состав
- 1 Нильссон Малькольм Вратарь
- 28 Вестерберг Еспер Защитник
- 15 Ларссон Петер Защитник
- 3 Бернтссон Александер Защитник
- 2 Thomas Boakye Защитник
- 14 Jonathan Svedberg Полузащитник
- 17 Oscar Petersson Полузащитник
- 8 Pontus Silfver Полузащитник
- 20 Kosuke Kinoshita Нападающий
- 9 Оремо Йохан Нападающий
- 10 Gabriel Gudmundsson Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Бенгтссон Андреас Защитник
- 11 Харальдссон Триггви Нападающий
- 7 Hoeskuldur Gunnlaugsson Нападающий
- 22 Isac Larsson
- 16 Isac Harrysson
- 12 Simon Andersson
- 19 Rasmus Wiedesheim-Paul
- Главный тренер: Igor Krulj
Предыдущие игры
Йёнчёпинг (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 26.06.2018 Эргрюте 1:2 Йёнчёпинг С
- 17.06.2018 Йёнчёпинг 1:3 Фалькенберг С
- 11.06.2018 Вернаму 0:1 Йёнчёпинг С
- 04.06.2018 Йёнчёпинг 0:0 АФК Эскильстуна С
- 28.05.2018 Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг С
- 23.05.2018 Йёнчёпинг 2:2 Дегерфорс С
- 18.05.2018 Гефле 1:2 Йёнчёпинг С
- 12.05.2018 Йёнчёпинг 1:0 Фрей С
- 05.05.2018 Йёнчёпинг 0:0 Браге С
- 01.05.2018 Норрбю 1:2 Йёнчёпинг С
- 22.04.2018 Йёнчёпинг 0:1 Эстер С
- 16.04.2018 Варбергс Боис 2:1 Йёнчёпинг С
- 07.04.2018 Йёнчёпинг 0:2 Ландскруна С
- 01.04.2018 ГАИС 2:1 Йёнчёпинг С
- 10.03.2018 Кальмар 1:0 Йёнчёпинг ТМК
- 03.03.2018 Юргорден 1:0 Йёнчёпинг К
- 25.02.2018 Йёнчёпинг 1:1 Дегерфорс К
- 18.02.2018 Йёнчёпинг 1:2 Фрей К
- 13.02.2018 Норрчёпинг 1:0 Йёнчёпинг ТМК
- 19.11.2017 Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг А
Хальмстад (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 25.06.2018 Браге 3:2 Хальмстад С
- 17.06.2018 Хальмстад 2:1 АФК Эскильстуна С
- 14.06.2018 Хальмстад 2:1 Хельсинборг С
- 09.06.2018 Хальмстад 2:2 Фрей С
- 02.06.2018 Варбергс Боис 2:3 Хальмстад С
- 27.05.2018 Хальмстад 3:0 Эстер С
- 23.05.2018 Ландскруна 0:0 Хальмстад С
- 20.05.2018 Вернаму 1:3 Хальмстад С
- 13.05.2018 Хальмстад 1:0 ГАИС С
- 07.05.2018 Гефле 1:3 Хальмстад С
- 01.05.2018 Хальмстад 1:1 Фалькенберг С
- 21.04.2018 Эргрюте 2:0 Хальмстад С
- 16.04.2018 Хальмстад 0:2 Норрбю С
- 07.04.2018 Дегерфорс 1:2 Хальмстад С
- 24.03.2018 Эльфсборг 3:0 Хальмстад ТМК
- 17.03.2018 Хальмстад 1:2 Треллеборг ТМК
- 04.03.2018 АИК 3:1 Хальмстад К
- 24.02.2018 Хальмстад 5:0 Сюрианска К
- 17.02.2018 Оддевольд 1:1 Хальмстад К
- 05.11.2017 Хаммарбю 1:3 Хальмстад А
Последние игры между собой
Йёнчёпинг: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Хальмстад: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
- 05.08.2017 Хальмстад 6:1 Йёнчёпинг Аллсвенскан
- 09.04.2017 Йёнчёпинг 2:2 Хальмстад Аллсвенскан
- 01.10.2012 Йёнчёпинг 1:1 Хальмстад Суперэттан
- 12.05.2012 Хальмстад 3:2 Йёнчёпинг Суперэттан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фалькенберг
|14
|10
|3
|1
|31 - 14
|33
|2.
|Хельсинборг
|14
|8
|4
|2
|26 - 14
|28
|3.
|Хальмстад
|15
|8
|4
|3
|25 - 18
|28
|4.
|Браге
|15
|7
|6
|2
|25 - 19
|27
|5.
|АФК Эскильстуна
|14
|7
|5
|2
|22 - 7
|26
|6.
|Эргрюте
|14
|7
|3
|4
|27 - 19
|24
|7.
|Дегерфорс
|15
|6
|4
|5
|23 - 23
|22
|8.
|ГАИС
|15
|5
|6
|4
|23 - 20
|21
|9.
|Йёнчёпинг
|15
|5
|4
|6
|14 - 17
|19
|10.
|Эстер
|14
|5
|3
|6
|20 - 22
|18
|11.
|Норрбю
|15
|5
|3
|7
|14 - 23
|18
|12.
|Ландскруна
|14
|3
|4
|7
|18 - 18
|13
|13.
|Варбергс Боис
|15
|3
|4
|8
|21 - 28
|13
|14.
|Фрей
|15
|3
|4
|8
|18 - 29
|13
|15.
|Гефле
|15
|2
|5
|8
|16 - 30
|11
|16.
|Вернаму
|15
|1
|2
|12
|10 - 32
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Йончепинг С делает замену. Amir Al-Ammari уходит с поля, а Axel Lindahl выходит на его замену.
85'
Бернтссон Александер получил желтую карточку от судьи
81'
Хальмстад делает замену. Oscar Petersson уходит с поля, а Hoeskuldur Gunnlaugsson выходит на его замену.
76'
Г О О О О Л - Amir Al-Ammari бьет в цель!
70'
Хальмстад делает замену. Оремо Йохан уходит с поля, а Бенгтссон Андреас выходит на его замену.
69'
Йончепинг С делает замену. Йеспер Свенссон уходит с поля, а Вильяльмссон Арни выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Г О О О О Л - Kosuke Kinoshita бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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