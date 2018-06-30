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Стадион: Зрители: 7872
Волеренга
2:2
Конец матча
Будё-Глимт
0'
0:1
21' Гол
Amor Layoni
1:1
29' Гол
Леквен Магнус
2:1
55' Гол
Хорн Майер
83' Желтая карточка
Леквен Магнус
2:2
84' Гол
Martin Bjoernbak
89' Желтая карточка
Vegard Leikvoll Moberg
90' Желтая карточка
Карвальо Фелипе
90' Желтая карточка
Brede Mathias Moe
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Бред Мо получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Карвальо Фелипе получил желтую карточку от судьи
89'
Волеренга делает замену. Джонсон Сэм уходит с поля, а Peter Michael выходит на его замену.
Желтая карточка
89'
Вегард Леикволл Моберг получил желтую карточку от судьи
88'
Буде-Глимт делает замену. Хурадо Хосе уходит с поля, а Patrick Berg выходит на его замену.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Martin Bjoernbak бьет в цель!
Желтая карточка
83'
Леквен Магнус получил желтую карточку от судьи
79'
Буде-Глимт делает замену. Amor Layouni уходит с поля, а Haakon Evjen выходит на его замену.
75'
Волеренга делает замену. Грёдем Магнус уходит с поля, а Chidera Ejuke выходит на его замену.
70'
Волеренга делает замену. Christian Dahle Borchgrevink уходит с поля, а Амин Нури выходит на его замену.
68'
Буде-Глимт делает замену. Исидоро Хосе уходит с поля, а Eirik Wollen Steen выходит на его замену.
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Хорн Майер бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Леквен Магнус бьет в цель!
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Amor Layouni бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Intility Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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