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Стадион: Intility Arena Зрители: 7872
2:2
Конец матча
0:1
21' ГолAmor Layoni
1:1
29' ГолЛеквен Магнус
2:1
55' ГолХорн Майер
83' Желтая карточкаЛеквен Магнус
2:2
84' ГолMartin Bjoernbak
89' Желтая карточкаVegard Leikvoll Moberg
90' Желтая карточкаКарвальо Фелипе
90' Желтая карточкаBrede Mathias Moe
|
21'
0:1
29'
1:1
55'
2:1
83'
84'
2:2
90'
Состав команд
25
Адекугбе
Сэм
23
Хорн
Майер
11
Финне
Бор
10
Джонсон
Сэм
Волеренга 4-1-4-1
- Основной состав
- 21 Adam Larsen II Вратарь
- 18 Даль Кристиан Защитник
- 5 Карвальо Фелипе Защитник
- 4 Натьон Йонатан Защитник
- 25 Адекугбе Сэм Защитник
- 8 Леквен Магнус Полузащитник
- 7 Хольм Даниэль Полузащитник
- 29 Грёдем Магнус Полузащитник
- 23 Хорн Майер Полузащитник
- 11 Финне Бор Полузащитник
- 10 Джонсон Сэм Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Сандберг Маркус Вратарь
- 30 Мейра Жоау Защитник
- 33 Амин Нури Защитник
- 22 Несберг Иван Защитник
- 17 Юклеред Симен Полузащитник
- 40 Эджук Чидера Полузащитник
- 19 Peter Michael
- Главный тренер: Дейла Ронни
Будё-Глимт 4-5-1
- Основной состав
- 25 Рикардо II Вратарь
- 17 Исидоро Хосе Защитник
- 4 Martin Bjoernbak Защитник
- 18 Brede Mathias Moe Защитник
- 5 Thomas Jacobsen I Защитник
- 19 Philip Zinckernagel Полузащитник
- 6 Vegard Leikvoll Moberg Полузащитник
- 10 Хурадо Хосе Полузащитник
- 14 Ulrik Saltnes Полузащитник
- 20 Amor Layoni Полузащитник
- 22 Опсет Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 8 Eirik Wollen Steen Защитник
- 27 Patrick Berg Полузащитник
- 26 Haakon Evjen Нападающий
- 11 Jens Hauge Нападающий
- 21 Geir Andre Herrem Нападающий
- 31 Bror Ness Groetterud
- Главный тренер: Kjetil Knutsen
Предыдущие игры
Волеренга (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 24.06.2018 Русенборг 3:0 Волеренга Т
- 14.06.2018 Тромсё 3:3 Волеренга К
- 10.06.2018 Бранн 0:0 Волеренга Т
- 26.05.2018 Волеренга 1:0 Лиллестрём Т
- 21.05.2018 Тромсё 3:0 Волеренга Т
- 16.05.2018 Волеренга 1:0 Стабек Т
- 12.05.2018 Саннефьёрд 0:1 Волеренга Т
- 09.05.2018 Скейд 1:2 Волеренга К
- 06.05.2018 Волеренга 2:2 Хёугесунн Т
- 01.05.2018 Гроруд 0:1 Волеренга К
- 28.04.2018 Ранхейм 2:2 Волеренга Т
- 22.04.2018 Волеренга 0:0 Мольде Т
- 18.04.2018 Aarvoll 0:8 Волеренга К
- 14.04.2018 Старт 1:6 Волеренга Т
- 07.04.2018 Волеренга 1:4 Стрёмсгодсет Т
- 02.04.2018 Сарпсборг-08 3:0 Волеренга Т
- 23.03.2018 Волеренга 3:1 Нымме Калью ТМК
- 18.03.2018 Волеренга 2:1 Одд Т
- 12.03.2018 Кристиансунд 0:1 Волеренга Т
- 03.03.2018 Волеренга 2:1 Старт ТМК
Будё-Глимт (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 24.06.2018 Будё-Глимт 1:1 Саннефьёрд Т
- 13.06.2018 Будё-Глимт 2:2 Хёдд К
- 10.06.2018 Стабек 0:0 Будё-Глимт Т
- 27.05.2018 Будё-Глимт 4:0 Ранхейм Т
- 21.05.2018 Старт 1:0 Будё-Глимт Т
- 16.05.2018 Будё-Глимт 0:1 Тромсё Т
- 13.05.2018 Мольде 1:2 Будё-Глимт Т
- 09.05.2018 Мьёльнер 1:2 Будё-Глимт К
- 06.05.2018 Будё-Глимт 2:2 Стрёмсгодсет Т
- 02.05.2018 Харстад 2:5 Будё-Глимт К
- 29.04.2018 Сарпсборг-08 0:0 Будё-Глимт Т
- 22.04.2018 Кристиансунд 1:1 Будё-Глимт Т
- 19.04.2018 Мельбу 1:4 Будё-Глимт К
- 16.04.2018 Будё-Глимт 0:1 Русенборг Т
- 08.04.2018 Одд 1:0 Будё-Глимт Т
- 02.04.2018 Будё-Глимт 0:3 Хёугесунн Т
- 23.03.2018 Будё-Глимт 3:0 Олесунн ТМК
- 18.03.2018 Бранн 2:0 Будё-Глимт Т
- 11.03.2018 Будё-Глимт 3:1 Лиллестрём Т
- 04.03.2018 Будё-Глимт 4:1 Тромсё ТМК
Последние игры между собой
Волеренга: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Будё-Глимт: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Волеренга
Будё-Глимт
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
61 Владение мячом, % 39
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|14
|10
|4
|0
|21 - 5
|34
|2.
|Русенборг
|14
|8
|3
|3
|23 - 10
|27
|3.
|Ранхейм
|14
|8
|2
|4
|25 - 24
|26
|4.
|Хёугесунн
|14
|7
|4
|3
|22 - 16
|25
|5.
|Мольде
|14
|7
|2
|5
|22 - 16
|23
|6.
|Тромсё
|14
|7
|2
|5
|24 - 18
|23
|7.
|Волеренга
|15
|6
|5
|4
|19 - 21
|23
|8.
|Сарпсборг-08
|14
|6
|4
|4
|25 - 18
|22
|9.
|Кристиансунд
|14
|5
|4
|5
|19 - 18
|19
|10.
|Одд
|14
|5
|2
|7
|19 - 17
|17
|11.
|Стрёмсгодсет
|14
|4
|4
|6
|20 - 20
|16
|12.
|Будё-Глимт
|15
|3
|6
|6
|15 - 17
|15
|13.
|Лиллестрём
|14
|3
|4
|7
|14 - 21
|13
|14.
|Старт
|14
|3
|2
|9
|12 - 28
|11
|15.
|Стабек
|14
|2
|5
|7
|13 - 25
|11
|16.
|Саннефьёрд
|14
|1
|3
|10
|11 - 30
|6
Второй тайм
90'
Бред Мо получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Карвальо Фелипе получил желтую карточку от судьи
89'
Волеренга делает замену. Джонсон Сэм уходит с поля, а Peter Michael выходит на его замену.
89'
Вегард Леикволл Моберг получил желтую карточку от судьи
88'
Буде-Глимт делает замену. Хурадо Хосе уходит с поля, а Patrick Berg выходит на его замену.
84'
Г О О О О Л - Martin Bjoernbak бьет в цель!
83'
Леквен Магнус получил желтую карточку от судьи
79'
Буде-Глимт делает замену. Amor Layouni уходит с поля, а Haakon Evjen выходит на его замену.
75'
Волеренга делает замену. Грёдем Магнус уходит с поля, а Chidera Ejuke выходит на его замену.
70'
68'
Буде-Глимт делает замену. Исидоро Хосе уходит с поля, а Eirik Wollen Steen выходит на его замену.
55'
Г О О О О Л - Хорн Майер бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
29'
Г О О О О Л - Леквен Магнус бьет в цель!
21'
Г О О О О Л - Amor Layouni бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Intility Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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