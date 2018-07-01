  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. США
  5. МЛС
Стадион:
Монреаль Импакт
2:0
Конец матча
Спортинг Канзас-Сити
0'
19' Желтая карточка
Ken Krolicki
46' Желтая карточка
Chris Duvall
1:0
54' Гол
Пиатти Игнасио
68' Желтая карточка
Yohan Croizet
69' Желтая карточка
Ikenna Ike Opara
2:0
70' Пенальти
Сильва Алехандро
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Монреаль Импакт делает замену. Сильва Алехандро уходит с поля, а Raheem Edwards выходит на его замену.
83'
Спортинг Канзас-Сити делает замену. Yohan Croizet уходит с поля, а Wan Kuzain Wan Kamal выходит на его замену.
74'
Спортинг Канзас-Сити делает замену. Jaylin Lindsey уходит с поля, а Рубио Диего выходит на его замену.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Сильва Алехандро из команды Монреаль Импакт забивает с точки!
Желтая карточка
69'
Ике Опара получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
68'
Yohan Croizet получил желтую карточку от судьи
60'
Монреаль Импакт делает замену. Манкосу Маттео уходит с поля, а Райтала Юкка выходит на его замену.
57'
Спортинг Канзас-Сити делает замену. Жерсу Фернандеш уходит с поля, а Шелтон Кири выходит на его замену.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Пиатти Игнасио бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Желтая карточка
46'
Chris Duvall получил желтую карточку от судьи
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Монреаль Импакт делает замену. Пьетт Самуэль уходит с поля, а Shamit Shome выходит на его замену.
Желтая карточка
19'
Ken Krolicki получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Saputo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...












Новости футбола
Топ лиги





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация