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Стадион: Сапуто
2:0
Конец матча
19' Желтая карточкаKen Krolicki
46' Желтая карточкаChris Duvall
1:0
54' ГолПиатти Игнасио
68' Желтая карточкаYohan Croizet
69' Желтая карточкаIkenna Ike Opara
2:0
70' ПенальтиСильва Алехандро
|
19'
46'
54'
1:0
68'
69'
70'
2:0
Состав команд
1
Буш
Ивен
18
Chris
Duvall
15
Фанни
Род
13
Ken
Krolicki
29
Tim
Melia
Монреаль Импакт 4-3-3
- Основной состав
- 1 Буш Ивен Вратарь
- 18 Chris Duvall Защитник
- 15 Фанни Род Защитник
- 4 Rudy Camacho Защитник
- 3 Ловиц Дэниел Защитник
- 13 Ken Krolicki Полузащитник
- 6 Пьетт Самуэль Полузащитник
- 8 Тайдер Сафир Полузащитник
- 9 Сильва Алехандро Нападающий
- 21 Манкосу Маттео Нападающий
- 10 Пиатти Игнасио Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Диоп Клемент Вратарь
- 2 Кабрера Виктор Защитник
- 22 Райтала Юкка Защитник
- 14 Raheem Edwards Полузащитник
- 19 Саласар Майкл Нападающий
- 11 Anthony Jackson-Hamel Нападающий
- 28 Shamit Shome
- Главный тренер: Гард Реми
Спортинг Канзас-Сити 4-3-3
- Основной состав
- 29 Tim Melia Вратарь
- 8 Зуси Грэм Защитник
- 3 Ikenna Ike Opara Защитник
- 5 Беслер Мэтт Защитник
- 26 Jaylin Lindsey Защитник
- 17 Эспиноза Роджер Полузащитник
- 6 Санчес Илье Полузащитник
- 10 Yohan Croizet Полузащитник
- 7 Рассел Джонни Нападающий
- 20 Daniel Salloi Нападающий
- 12 Жерсу Фернандеш Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Seth Sinovic Защитник
- 22 Emiliano Amor Защитник
- 11 Рубио Диего Нападающий
- 14 Шелтон Кири Нападающий
- 1 Adrian Zendejas
- 90 Kharlton Belmar
- 75 Wan Kuzain Wan Kamal
- Главный тренер: Peter Vermes
Предыдущие игры
Монреаль Импакт (последние 20 матчей: +6 =0 -14)
- 24.06.2018 Орландо Сити 0:2 Монреаль Импакт М
- 14.06.2018 Монреаль Импакт 3:0 Орландо Сити М
- 10.06.2018 Даллас 2:0 Монреаль Импакт М
- 03.06.2018 Монреаль Импакт 1:0 Хьюстон Динамо М
- 27.05.2018 Миннесота Юнайтед 2:0 Монреаль Импакт М
- 21.05.2018 Монреаль Импакт 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 12.05.2018 Монреаль Импакт 0:2 Филадельфия Юнион М
- 10.05.2018 Чикаго Файр 1:0 Монреаль Импакт М
- 05.05.2018 Монреаль Импакт 4:2 Нью-Инглэнд Революшн М
- 28.04.2018 Атланта Юнайтед 4:1 Монреаль Импакт М
- 21.04.2018 Монреаль Импакт 3:5 Лос-Анджелес М
- 14.04.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Монреаль Импакт М
- 07.04.2018 Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Монреаль Импакт М
- 01.04.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Монреаль Импакт М
- 17.03.2018 Монреаль Импакт 1:0 Торонто М
- 10.03.2018 Коламбус Крю 3:2 Монреаль Импакт М
- 05.03.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Монреаль Импакт М
- 22.10.2017 Монреаль Импакт 2:3 Нью-Инглэнд Революшн М
- 16.10.2017 Торонто 1:0 Монреаль Импакт М
- 01.10.2017 Колорадо Рэпидс 2:1 Монреаль Импакт М
Спортинг Канзас-Сити (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 24.06.2018 Спортинг Канзас-Сити 3:2 Хьюстон Динамо М
- 17.06.2018 Спортинг Канзас-Сити 3:2 Даллас ОК
- 10.06.2018 Портленд Тимберс 0:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 07.06.2018 Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити ОК
- 04.06.2018 Спортинг Канзас-Сити 4:1 Миннесота Юнайтед М
- 28.05.2018 Спортинг Канзас-Сити 0:0 Коламбус Крю М
- 20.05.2018 Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 10.05.2018 Атланта Юнайтед 0:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 06.05.2018 Спортинг Канзас-Сити 1:0 Колорадо Рэпидс М
- 29.04.2018 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 21.04.2018 Спортинг Канзас-Сити 6:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 15.04.2018 Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сиэтл Саундерс М
- 09.04.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 01.04.2018 Спортинг Канзас-Сити 1:0 Ди Си Юнайтед М
- 25.03.2018 Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 18.03.2018 Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 11.03.2018 Чикаго Файр 3:4 Спортинг Канзас-Сити М
- 05.03.2018 Спортинг Канзас-Сити 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 27.10.2017 Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 22.10.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити М
Последние игры между собой
Монреаль Импакт: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
Спортинг Канзас-Сити: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
- 11.06.2017 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Монреаль Импакт МЛС
- 26.06.2016 Монреаль Импакт 2:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 19.07.2015 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Монреаль Импакт МЛС
- 13.07.2014 Монреаль Импакт 1:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 11.05.2014 Монреаль Импакт 0:3 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 20.04.2014 Спортинг Канзас-Сити 4:0 Монреаль Импакт МЛС
- 28.07.2013 Монреаль Импакт 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 02.06.2013 Спортинг Канзас-Сити 1:2 Монреаль Импакт МЛС
- 31.03.2013 Спортинг Канзас-Сити 2:0 Монреаль Импакт МЛС
- 22.09.2012 Монреаль Импакт 0:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 05.07.2012 Спортинг Канзас-Сити 3:1 Монреаль Импакт МЛС
- 06.05.2012 Спортинг Канзас-Сити 0:2 Монреаль Импакт МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|18
|11
|4
|3
|38 - 20
|37
|2.
|Нью-Йорк Сити
|17
|9
|4
|4
|34 - 24
|31
|3.
|Коламбус Крю
|19
|8
|6
|5
|24 - 19
|30
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|9
|2
|4
|33 - 16
|29
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|7
|6
|4
|30 - 25
|27
|6.
|Чикаго Файр
|18
|6
|5
|7
|27 - 31
|23
|7.
|Филадельфия Юнион
|17
|6
|3
|8
|21 - 25
|21
|8.
|Монреаль Импакт
|18
|7
|0
|11
|22 - 31
|21
|9.
|Орландо Сити
|17
|6
|1
|10
|24 - 37
|19
|10.
|Торонто
|15
|4
|3
|8
|24 - 29
|15
|11.
|Ди Си Юнайтед
|13
|2
|4
|7
|21 - 27
|10
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|16
|9
|5
|2
|25 - 17
|32
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|17
|9
|5
|3
|31 - 18
|32
|3.
|Лос-Анджелес
|16
|9
|3
|4
|35 - 25
|30
|4.
|Портленд Тимберс
|15
|7
|5
|3
|24 - 21
|26
|5.
|Реал Солт-Лейк
|17
|7
|2
|8
|21 - 32
|23
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|17
|6
|5
|6
|26 - 34
|23
|7.
|Хьюстон Динамо
|15
|6
|3
|6
|31 - 24
|21
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|6
|3
|7
|25 - 26
|21
|9.
|Миннесота Юнайтед
|16
|5
|1
|10
|19 - 30
|16
|10.
|Сиэтл Саундерс
|15
|3
|3
|9
|13 - 21
|12
|11.
|Колорадо Рэпидс
|15
|3
|3
|9
|19 - 28
|12
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|17
|2
|6
|9
|28 - 35
|12
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Монреаль Импакт делает замену. Сильва Алехандро уходит с поля, а Raheem Edwards выходит на его замену.
83'
Спортинг Канзас-Сити делает замену. Yohan Croizet уходит с поля, а Wan Kuzain Wan Kamal выходит на его замену.
74'
Спортинг Канзас-Сити делает замену. Jaylin Lindsey уходит с поля, а Рубио Диего выходит на его замену.
70'
Г О О О О Л - Сильва Алехандро из команды Монреаль Импакт забивает с точки!
69'
Ике Опара получил желтую карточку от судьи
68'
Yohan Croizet получил желтую карточку от судьи
60'
Монреаль Импакт делает замену. Манкосу Маттео уходит с поля, а Райтала Юкка выходит на его замену.
57'
Спортинг Канзас-Сити делает замену. Жерсу Фернандеш уходит с поля, а Шелтон Кири выходит на его замену.
54'
Г О О О О Л - Пиатти Игнасио бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
46'
Chris Duvall получил желтую карточку от судьи
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Монреаль Импакт делает замену. Пьетт Самуэль уходит с поля, а Shamit Shome выходит на его замену.
19'
Ken Krolicki получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Saputo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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