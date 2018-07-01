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Стадион:
Лос-Анджелес
4:1
Конец матча
Филадельфия Юнион
0'
1:0
25' Гол
Диоманде Адама
39' Желтая карточка
Бейташур Стивен
2:0
43' Гол
Диоманде Адама
2:1
45' Гол
Пико Фабрис
3:1
55' Гол
Диоманде Адама
85' Желтая карточка
Lee Nguyen
4:1
90' Гол
Latif Blessing
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Latif Blessing бьет в цель!
87'
Los Angeles FC делает замену. Фейлхабер Бенни уходит с поля, а Calum Mallace выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Ли Нгуен получил желтую карточку от судьи
82'
Филадельфия Юнион делает замену. Илсиньо Перейра уходит с поля, а Anthony Fontana выходит на его замену.
62'
Филадельфия Юнион делает замену. Marcus Epps уходит с поля, а Аккам Давид выходит на его замену.
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Диоманде Адама бьет в цель!
54'
Los Angeles FC делает замену. Eduard Atuesta уходит с поля, а Aaron Kovar выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Пико Фабрис бьет в цель!
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Диоманде Адама бьет в цель!
Желтая карточка
39'
Бейташур Стивен получил желтую карточку от судьи
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Диоманде Адама бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Banc of California Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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