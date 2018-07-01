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Стадион: Banc of California Stadium
4:1
Конец матча
1:0
25' ГолДиоманде Адама
39' Желтая карточкаБейташур Стивен
2:0
43' ГолДиоманде Адама
2:1
45' ГолПико Фабрис
3:1
55' ГолДиоманде Адама
85' Желтая карточкаLee Nguyen
4:1
90' ГолLatif Blessing
|
25'
1:0
39'
43'
2:0
45'
2:1
55'
3:1
85'
90'
4:1
Состав команд
23
Симан
Лоран
24
Lee
Nguyen
18
Блэйк
Андре
20
Marcus
Epps
Лос-Анджелес 4-3-3
- Основной состав
- 1 Миллер Тайлер Вратарь
- 3 Бейташур Стивен Защитник
- 25 Walker Zimmerman Защитник
- 23 Симан Лоран Защитник
- 44 Моутинью Жоау Защитник
- 33 Фейлхабер Бенни Полузащитник
- 20 Eduard Atuesta Полузащитник
- 14 Mark Anthony Kaye Полузащитник
- 7 Latif Blessing Нападающий
- 99 Диоманде Адама Нападающий
- 24 Lee Nguyen Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Якович Деян Защитник
- 2 Jordan Harvey Защитник
- 16 Calum Mallace Полузащитник
- 11 Aaron Kovar Полузащитник
- 28 Shaft Brewer
- 27 Tristan Blackmon
- 13 Charlie Lyon
- Главный тренер: Брэдли Боб
Филадельфия Юнион 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Блэйк Андре Вратарь
- 12 Keegan Rosenberry Защитник
- 4 Mark McKenzie Защитник
- 26 Auston Trusty Защитник
- 28 Raymon Gaddis Защитник
- 2 Warren Creavalle Полузащитник
- 11 Бедойя Алехандро Полузащитник
- 20 Marcus Epps Полузащитник
- 25 Илсиньо Перейра Полузащитник
- 9 Пико Фабрис Полузащитник
- 17 Charles Sapong Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Alves Fabinho Защитник
- 8 Derrick Jones Полузащитник
- 7 Аккам Давид Полузащитник
- 19 Бёрк Кори Нападающий
- 21 Anthony Fontana
- 3 Jack Elliott
- 1 John McCarthy II
- Главный тренер: Jim Curtin
Предыдущие игры
Лос-Анджелес (последние 18 матчей: +10 =4 -4)
- 24.06.2018 Лос-Анджелес 2:0 Коламбус Крю М
- 21.06.2018 Лос-Анджелес 3:2 Сакраменто Рипаблик ОК
- 10.06.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Лос-Анджелес М
- 07.06.2018 Лос-Анджелес 2:0 Фресно ОК
- 03.06.2018 Даллас 2:1 Лос-Анджелес М
- 27.05.2018 Лос-Анджелес 1:1 Ди Си Юнайтед М
- 23.05.2018 Лос-Анджелес 1:1 Боруссия Д ТМК
- 19.05.2018 Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес М
- 14.05.2018 Лос-Анджелес 2:2 Нью-Йорк Сити М
- 10.05.2018 Лос-Анджелес 2:0 Миннесота Юнайтед М
- 05.05.2018 Лос-Анджелес 1:1 Даллас М
- 30.04.2018 Лос-Анджелес 1:0 Сиэтл Саундерс М
- 21.04.2018 Монреаль Импакт 3:5 Лос-Анджелес М
- 14.04.2018 Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес М
- 08.04.2018 Атланта Юнайтед 5:0 Лос-Анджелес М
- 31.03.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 4:3 Лос-Анджелес М
- 10.03.2018 Реал Солт-Лейк 1:5 Лос-Анджелес М
- 05.03.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес М
Филадельфия Юнион (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 24.06.2018 Филадельфия Юнион 4:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 17.06.2018 Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз ОК
- 09.06.2018 Филадельфия Юнион 0:2 Торонто М
- 06.06.2018 Филадельфия Юнион 5:0 Ричмонд Кикерс ОК
- 03.06.2018 Атланта Юнайтед 3:1 Филадельфия Юнион М
- 31.05.2018 Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр М
- 27.05.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион М
- 20.05.2018 Филадельфия Юнион 4:1 Реал Солт-Лейк М
- 12.05.2018 Монреаль Импакт 0:2 Филадельфия Юнион М
- 10.05.2018 Коламбус Крю 1:0 Филадельфия Юнион М
- 05.05.2018 Торонто 3:0 Филадельфия Юнион М
- 28.04.2018 Филадельфия Юнион 3:2 Ди Си Юнайтед М
- 22.04.2018 Даллас 2:0 Филадельфия Юнион М
- 14.04.2018 Филадельфия Юнион 0:2 Орландо Сити М
- 08.04.2018 Филадельфия Юнион 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 01.04.2018 Колорадо Рэпидс 3:0 Филадельфия Юнион М
- 17.03.2018 Филадельфия Юнион 0:0 Коламбус Крю М
- 04.03.2018 Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 22.10.2017 Филадельфия Юнион 6:1 Орландо Сити М
- 16.10.2017 Чикаго Файр 3:2 Филадельфия Юнион М
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|18
|11
|4
|3
|38 - 20
|37
|2.
|Нью-Йорк Сити
|17
|9
|4
|4
|34 - 24
|31
|3.
|Коламбус Крю
|19
|8
|6
|5
|24 - 19
|30
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|9
|2
|4
|33 - 16
|29
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|7
|6
|4
|30 - 25
|27
|6.
|Чикаго Файр
|18
|6
|5
|7
|27 - 31
|23
|7.
|Филадельфия Юнион
|17
|6
|3
|8
|21 - 25
|21
|8.
|Монреаль Импакт
|18
|7
|0
|11
|22 - 31
|21
|9.
|Орландо Сити
|17
|6
|1
|10
|24 - 37
|19
|10.
|Торонто
|15
|4
|3
|8
|24 - 29
|15
|11.
|Ди Си Юнайтед
|13
|2
|4
|7
|21 - 27
|10
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|16
|9
|5
|2
|25 - 17
|32
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|17
|9
|5
|3
|31 - 18
|32
|3.
|Лос-Анджелес
|16
|9
|3
|4
|35 - 25
|30
|4.
|Портленд Тимберс
|15
|7
|5
|3
|24 - 21
|26
|5.
|Реал Солт-Лейк
|17
|7
|2
|8
|21 - 32
|23
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|17
|6
|5
|6
|26 - 34
|23
|7.
|Хьюстон Динамо
|15
|6
|3
|6
|31 - 24
|21
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|6
|3
|7
|25 - 26
|21
|9.
|Миннесота Юнайтед
|16
|5
|1
|10
|19 - 30
|16
|10.
|Сиэтл Саундерс
|15
|3
|3
|9
|13 - 21
|12
|11.
|Колорадо Рэпидс
|15
|3
|3
|9
|19 - 28
|12
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|17
|2
|6
|9
|28 - 35
|12
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Latif Blessing бьет в цель!
87'
Los Angeles FC делает замену. Фейлхабер Бенни уходит с поля, а Calum Mallace выходит на его замену.
85'
Ли Нгуен получил желтую карточку от судьи
82'
Филадельфия Юнион делает замену. Илсиньо Перейра уходит с поля, а Anthony Fontana выходит на его замену.
62'
Филадельфия Юнион делает замену. Marcus Epps уходит с поля, а Аккам Давид выходит на его замену.
55'
54'
Los Angeles FC делает замену. Eduard Atuesta уходит с поля, а Aaron Kovar выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Пико Фабрис бьет в цель!
43'
39'
Бейташур Стивен получил желтую карточку от судьи
25'
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Banc of California Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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