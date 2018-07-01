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Стадион: Avaya Stadium
3:3
Конец матча
0:1
1' ГолИбрагимович Златан
1:1
15' ГолВондоловски Крис
1:2
20' ГолАлессандрини Ромен
1:3
25' ГолИбрагимович Златан
2:3
39' ГолКазаишвили Валерий
48' Желтая карточкаJames Ockford
3:3
69' ПенальтиВондоловски Крис
78' Желтая карточкаBradford Jamieson
82' Желтая карточкаАлессандрини Ромен
90' Желтая карточкаИбрагимович Златан
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1'
0:1
15'
1:1
20'
1:2
25'
1:3
39'
2:3
48'
69'
3:3
79'
Состав команд
24
Nick
Lima
27
Эйлаш
Фатей
Сан-Хосе Эрткуэйкс 4-4-2
- Основной состав
- 28 Andrew Tarbell Вратарь
- 24 Nick Lima Защитник
- 15 James Ockford Защитник
- 3 Аффольтер Франсуа Защитник
- 89 Kevin Partida Защитник
- 7 Эрикссон Магнус I Полузащитник
- 27 Эйлаш Фатей Полузащитник
- 23 Юнгвирт Флориан Полузащитник
- 11 Казаишвили Валерий Полузащитник
- 9 Хюсен Дэнни Нападающий
- 8 Вондоловски Крис Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Салинас Ши Защитник
- 10 Хика Яхмир Полузащитник
- 25 Амариква Квинси Полузащитник
- 22 Tommy Thompson Полузащитник
- 12 Matt Bersano
- 30 Yeferson Quintana
- 14 Jackson Yueill
- Главный тренер: Mikael Stahre
Лос-Анджелес Гэлакси 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Бингэм Дэвид Вратарь
- 4 David Romney Защитник
- 28 Сиани Мишель Защитник
- 16 Шельвик Йорген Защитник
- 3 Коул Эшли Защитник
- 2 Китчен Перри Полузащитник
- 88 Педру Жоау II Полузащитник
- 19 Понтиус Крис Полузащитник
- 7 Алессандрини Ромен Полузащитник
- 38 Bradford Jamieson Полузащитник
- 9 Ибрагимович Златан Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Sheanon Williams Защитник
- 6 Хусидич Баджо Полузащитник
- 15 Ariel Lassiter Нападающий
- 41 Justin vom Steeg
- 5 Стирс Дэниэл
- 20 Tomas Hilliard-Arce
- Главный тренер: Sigi Schmid
Предыдущие игры
Сан-Хосе Эрткуэйкс (последние 20 матчей: +3 =6 -11)
- 24.06.2018 Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 14.06.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Нью-Инглэнд Революшн М
- 10.06.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Лос-Анджелес М
- 07.06.2018 Портленд Тимберс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс ОК
- 03.06.2018 Чикаго Файр 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 26.05.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 20.05.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Ди Си Юнайтед М
- 17.05.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 12.05.2018 Миннесота Юнайтед 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 06.05.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Портленд Тимберс М
- 29.04.2018 Коламбус Крю 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 22.04.2018 Орландо Сити 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 15.04.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Хьюстон Динамо М
- 08.04.2018 Филадельфия Юнион 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 01.04.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Нью-Йорк Сити М
- 18.03.2018 Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 04.03.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 26.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 22.10.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 16.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
Лос-Анджелес Гэлакси (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 16.06.2018 Портленд Тимберс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси ОК
- 10.06.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Реал Солт-Лейк М
- 07.06.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Голден Стэйт Форс ОК
- 03.06.2018 Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 31.05.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Даллас М
- 26.05.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 21.05.2018 Монреаль Импакт 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 12.05.2018 Даллас 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 06.05.2018 Хьюстон Динамо 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 29.04.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 22.04.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Атланта Юнайтед М
- 14.04.2018 Чикаго Файр 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 09.04.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 31.03.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 4:3 Лос-Анджелес М
- 25.03.2018 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 12.03.2018 Нью-Йорк Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 05.03.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс М
- 22.10.2017 Даллас 5:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 16.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 01.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк М
Последние игры между собой
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
- 26.05.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 28.08.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 11.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Открытый Кубок
- 02.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 28.05.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 26.06.2016 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 23.05.2016 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 20.03.2016 Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 29.08.2015 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 18.07.2015 Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 02.07.2015 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Открытый Кубок
- 28.06.2015 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 14.09.2014 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 09.08.2014 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 29.06.2014 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 21.10.2013 Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 01.09.2013 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 30.06.2013 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 08.11.2012 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 05.11.2012 Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|18
|11
|4
|3
|38 - 20
|37
|2.
|Нью-Йорк Сити
|17
|9
|4
|4
|34 - 24
|31
|3.
|Коламбус Крю
|19
|8
|6
|5
|24 - 19
|30
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|9
|2
|4
|33 - 16
|29
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|7
|6
|4
|30 - 25
|27
|6.
|Чикаго Файр
|18
|6
|5
|7
|27 - 31
|23
|7.
|Филадельфия Юнион
|17
|6
|3
|8
|21 - 25
|21
|8.
|Монреаль Импакт
|18
|7
|0
|11
|22 - 31
|21
|9.
|Орландо Сити
|17
|6
|1
|10
|24 - 37
|19
|10.
|Торонто
|15
|4
|3
|8
|24 - 29
|15
|11.
|Ди Си Юнайтед
|13
|2
|4
|7
|21 - 27
|10
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|16
|9
|5
|2
|25 - 17
|32
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|17
|9
|5
|3
|31 - 18
|32
|3.
|Лос-Анджелес
|16
|9
|3
|4
|35 - 25
|30
|4.
|Портленд Тимберс
|15
|7
|5
|3
|24 - 21
|26
|5.
|Реал Солт-Лейк
|17
|7
|2
|8
|21 - 32
|23
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|17
|6
|5
|6
|26 - 34
|23
|7.
|Хьюстон Динамо
|15
|6
|3
|6
|31 - 24
|21
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|6
|3
|7
|25 - 26
|21
|9.
|Миннесота Юнайтед
|16
|5
|1
|10
|19 - 30
|16
|10.
|Сиэтл Саундерс
|15
|3
|3
|9
|13 - 21
|12
|11.
|Колорадо Рэпидс
|15
|3
|3
|9
|19 - 28
|12
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|17
|2
|6
|9
|28 - 35
|12
Второй тайм
90'
Сан-Хосе Эрткуэйкс делает замену. Эйлаш Фатей уходит с поля, а Jackson Yueill выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Ибрагимович Златан получил желтую карточку от судьи
87'
Л-А Гэлакси делает замену. Понтиус Крис уходит с поля, а Ariel Lassiter выходит на его замену.
84'
Л-А Гэлакси делает замену. Алессандрини Ромен уходит с поля, а Шинон Уильямс выходит на его замену.
82'
Алессандрини Ромен получил желтую карточку от судьи
79'
Сан-Хосе Эрткуэйкс делает замену. Nick Lima уходит с поля, а Салинас Ши выходит на его замену.
78'
Bradford Jamieson получил желтую карточку от судьи
69'
Г О О О О Л - Вондоловски Крис из команды Сан-Хосе Эрткуэйкс забивает с точки!
67'
Л-А Гэлакси делает замену. Педру Жоау II уходит с поля, а Хусидич Баджо выходит на его замену.
48'
James Ockford получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Сан-Хосе Эрткуэйкс делает замену. Аффольтер Франсуа уходит с поля, а Yeferson Quintana выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Г О О О О Л - Казаишвили Валерий бьет в цель!
25'
Г О О О О Л - Ибрагимович Златан бьет в цель!
20'
Г О О О О Л - Алессандрини Ромен бьет в цель!
15'
Г О О О О Л - Вондоловски Крис бьет в цель!
1'
Г О О О О Л - Ибрагимович Златан бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Avaya Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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