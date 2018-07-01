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Стадион:
Сан-Хосе Эрткуэйкс
3:3
Конец матча
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
0:1
1' Гол
Ибрагимович Златан
1:1
15' Гол
Вондоловски Крис
1:2
20' Гол
Алессандрини Ромен
1:3
25' Гол
Ибрагимович Златан
2:3
39' Гол
Казаишвили Валерий
48' Желтая карточка
James Ockford
3:3
69' Пенальти
Вондоловски Крис
78' Желтая карточка
Bradford Jamieson
82' Желтая карточка
Алессандрини Ромен
90' Желтая карточка
Ибрагимович Златан
90'+4
Второй тайм
90'
Сан-Хосе Эрткуэйкс делает замену. Эйлаш Фатей уходит с поля, а Jackson Yueill выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Ибрагимович Златан получил желтую карточку от судьи
87'
Л-А Гэлакси делает замену. Понтиус Крис уходит с поля, а Ariel Lassiter выходит на его замену.
84'
Л-А Гэлакси делает замену. Алессандрини Ромен уходит с поля, а Шинон Уильямс выходит на его замену.
Желтая карточка
82'
Алессандрини Ромен получил желтую карточку от судьи
79'
Сан-Хосе Эрткуэйкс делает замену. Nick Lima уходит с поля, а Салинас Ши выходит на его замену.
Желтая карточка
78'
Bradford Jamieson получил желтую карточку от судьи
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Вондоловски Крис из команды Сан-Хосе Эрткуэйкс забивает с точки!
67'
Л-А Гэлакси делает замену. Педру Жоау II уходит с поля, а Хусидич Баджо выходит на его замену.
Желтая карточка
48'
James Ockford получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Сан-Хосе Эрткуэйкс делает замену. Аффольтер Франсуа уходит с поля, а Yeferson Quintana выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Казаишвили Валерий бьет в цель!
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Ибрагимович Златан бьет в цель!
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Алессандрини Ромен бьет в цель!
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Вондоловски Крис бьет в цель!
Описание гола
1'
Г О О О О Л - Ибрагимович Златан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Avaya Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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