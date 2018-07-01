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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 657
Стрёммен
1:6
Конец матча
Викинг
0'
0:1
24' Гол
Kristian Thorstvedt
33' Желтая карточка
Rasmus Martinsen
0:2
35' Гол
Хёйланд Томми
0:3
42' Гол
Usmani Sale
45' Желтая карточка
Kristian Jahr
0:4
56' Гол
Kristian Thorstvedt
1:4
81' Гол
Sindre M. Hansen
1:5
83' Пенальти
Хёйланд Томми
1:6
90' Гол
Хёйланд Томми
90' Желтая карточка
Ulrich Ness
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Ulrich Ness получил желтую карточку от судьи
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Хёйланд Томми бьет в цель!
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Хёйланд Томми из команды Викинг забивает с точки!
82'
Викинг делает замену. Эрнеманн Стеффен уходит с поля, а Jonas Pereira выходит на его замену.
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Sindre Mauritz-Hansen бьет в цель!
69'
Викинг делает замену. Kristian Thorstvedt уходит с поля, а Tord Johnsen Salte выходит на его замену.
63'
Викинг делает замену. Usmani Sale уходит с поля, а Stian Rokaas Michalsen выходит на его замену.
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Kristian Thorstvedt бьет в цель!
46'
Строммен делает замену. Пал Стеффен Андресен уходит с поля, а Магнус Солум выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Строммен делает замену. Petter Olsen уходит с поля, а Ulrich Ness выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Кристиан Яр получил желтую карточку от судьи
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Usmani Sale бьет в цель!
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Хёйланд Томми бьет в цель!
Желтая карточка
33'
Rasmus Martinsen получил желтую карточку от судьи
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Kristian Thorstvedt бьет в цель!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stroemmen Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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