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Стадион: Стрёммен Зрители: 657
0:1
24' ГолKristian Thorstvedt
33' Желтая карточкаRasmus Martinsen
0:2
35' ГолХёйланд Томми
0:3
42' ГолUsmani Sale
45' Желтая карточкаKristian Jahr
0:4
56' ГолKristian Thorstvedt
1:4
81' ГолSindre M. Hansen
1:5
83' ПенальтиХёйланд Томми
1:6
90' ГолХёйланд Томми
90' Желтая карточкаUlrich Ness
|
24'
0:1
33'
35'
0:2
42'
0:3
45'
56'
0:4
81'
1:4
83'
1:5
90'
1:6
90'
Состав команд
19
Emil
Sildnes
Стрёммен 3-5-1-1
- Основной состав
- 12 Stian Bolstad Вратарь
- 23 Paal Steffen Andresen Защитник
- 4 Kristian Jahr Защитник
- 18 Mansour Gueye II Защитник
- 6 Anders Dieserud Полузащитник
- 17 Oeystein Vestvatn Полузащитник
- 8 Mathias Blaarud Полузащитник
- 5 Бьорккьяер Сверре Полузащитник
- 7 Petter Olsen Полузащитник
- 14 Sindre M. Hansen Полузащитник
- 19 Emil Sildnes Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Oumar Diaby Вратарь
- 21 Johannes Groedtlien Защитник
- 3 Thor Soendergaard Lange Защитник
- 11 Ulrich Ness Полузащитник
- 20 Magnus Solum Нападающий
- 9 Martin Troeen Нападающий
- 31 Simen Melby
- Главный тренер: Espen Olsen
Викинг 4-1-4-1
- Основной состав
- 15 Amund Wichne Вратарь
- 2 Rasmus Martinsen Защитник
- 5 Накким Маркус Защитник
- 3 Viljar Vevatne Защитник
- 23 Викстёль Рольф Защитник
- 17 Эрнеманн Стеффен Полузащитник
- 14 Даниэльсен Андре Полузащитник
- 28 Kristian Thorstvedt Полузащитник
- 9 Торстейнбё Фредерик Полузащитник
- 25 Usmani Sale Полузащитник
- 10 Хёйланд Томми Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Кронберг Клаес Защитник
- 4 Tord Johnsen Salte Защитник
- 30 Stian Rokaas Michalsen Полузащитник
- 8 Aniekpeno Udoh Нападающий
- 12 Erik Johannes Arnebrott
- 24 Jonas Pereira
- Главный тренер: Бярне Бернтсен
Предыдущие игры
Стрёммен (последние 20 матчей: +7 =1 -12)
- 24.06.2018 Конгсвингер 1:2 Стрёммен ПД
- 17.06.2018 Стрёммен 1:3 Тромсдален ПД
- 10.06.2018 Флурё 2:1 Стрёммен ПД
- 03.06.2018 Стрёммен 1:0 Нутодден ПД
- 27.05.2018 Согндаль 5:1 Стрёммен ПД
- 21.05.2018 Стрёммен 0:1 Мьёндален ПД
- 16.05.2018 Олесунн 2:2 Стрёммен ПД
- 13.05.2018 Стрёммен 2:3 Ерв ПД
- 05.05.2018 Хам-Кам 3:2 Стрёммен ПД
- 02.05.2018 Стрёммен 1:2 Берум К
- 29.04.2018 Стрёммен 1:2 Нест-Сотра ПД
- 22.04.2018 Стрёммен 3:0 Левангер ПД
- 18.04.2018 Фригг 0:3 Стрёммен К
- 15.04.2018 Улленсакер/Киса 2:1 Стрёммен ПД
- 08.04.2018 Стрёммен 3:0 Осане ПД
- 02.04.2018 Саннес Ульф 2:1 Стрёммен ПД
- 23.03.2018 Сарпсборг-08 3:1 Стрёммен ТМК
- 18.03.2018 Стрёммен 3:1 Саннефьёрд ТМК
- 01.02.2018 Стрёммен 2:1 Стабек ТМК
- 19.01.2018 Лиллестрём 4:0 Стрёммен ТМК
Викинг (последние 20 матчей: +11 =1 -8)
- 24.06.2018 Викинг 2:0 Хам-Кам ПД
- 20.06.2018 Викинг 2:1 Флурё ПД
- 16.06.2018 Нест-Сотра 5:0 Викинг ПД
- 09.06.2018 Согндаль 1:0 Викинг ПД
- 27.05.2018 Ерв 3:2 Викинг ПД
- 22.05.2018 Викинг 0:2 Олесунн ПД
- 16.05.2018 Викинг 5:2 Саннес Ульф ПД
- 13.05.2018 Левангер 0:0 Викинг ПД
- 06.05.2018 Викинг 3:1 Нутодден ПД
- 02.05.2018 Брюне 1:0 Викинг К
- 29.04.2018 Улленсакер/Киса 4:5 Викинг ПД
- 22.04.2018 Викинг 4:0 Осане ПД
- 18.04.2018 Мадла 0:2 Викинг К
- 15.04.2018 Тромсдален 0:2 Викинг ПД
- 10.04.2018 Викинг 0:2 Мьёндален ПД
- 02.04.2018 Конгсвингер 0:2 Викинг ПД
- 24.03.2018 Старт 3:1 Викинг ТМК
- 16.02.2018 Хёугесунн 1:2 Викинг ТМК
- 08.02.2018 Бранн 3:2 Викинг ТМК
- 26.11.2017 Викинг 2:0 Стабек Т
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|14
|10
|2
|2
|31 - 13
|32
|2.
|Согндаль
|2:1
|15
|8
|5
|2
|24 - 14
|29
|3.
|Викинг
|15
|9
|1
|5
|33 - 22
|28
|4.
|Мьёндален
|14
|7
|5
|2
|18 - 9
|26
|5.
|Улленсакер/Киса
|1:0
|15
|7
|4
|4
|32 - 21
|25
|6.
|Саннес Ульф
|2:0
|15
|6
|4
|5
|21 - 20
|22
|7.
|Тромсдален
|0:0
|15
|6
|4
|5
|20 - 22
|22
|8.
|Ерв
|14
|5
|5
|4
|18 - 17
|20
|9.
|Конгсвингер
|0:0
|15
|6
|2
|7
|20 - 23
|20
|10.
|Нест-Сотра
|0:0
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|11.
|Нутодден
|14
|5
|2
|7
|17 - 20
|17
|12.
|Хам-Кам
|0:0
|15
|4
|5
|6
|20 - 22
|17
|13.
|Осане
|0:2
|15
|4
|4
|7
|21 - 29
|16
|14.
|Стрёммен
|15
|4
|1
|10
|22 - 32
|13
|15.
|Левангер
|0:1
|15
|3
|3
|9
|18 - 30
|12
|16.
|Флурё
|1:2
|15
|3
|2
|10
|12 - 32
|11
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Ulrich Ness получил желтую карточку от судьи
90'
Г О О О О Л - Хёйланд Томми бьет в цель!
83'
Г О О О О Л - Хёйланд Томми из команды Викинг забивает с точки!
82'
Викинг делает замену. Эрнеманн Стеффен уходит с поля, а Jonas Pereira выходит на его замену.
81'
Г О О О О Л - Sindre Mauritz-Hansen бьет в цель!
69'
Викинг делает замену. Kristian Thorstvedt уходит с поля, а Tord Johnsen Salte выходит на его замену.
63'
Викинг делает замену. Usmani Sale уходит с поля, а Stian Rokaas Michalsen выходит на его замену.
56'
Г О О О О Л - Kristian Thorstvedt бьет в цель!
46'
Строммен делает замену. Пал Стеффен Андресен уходит с поля, а Магнус Солум выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Строммен делает замену. Petter Olsen уходит с поля, а Ulrich Ness выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Кристиан Яр получил желтую карточку от судьи
42'
Г О О О О Л - Usmani Sale бьет в цель!
35'
Г О О О О Л - Хёйланд Томми бьет в цель!
33'
Rasmus Martinsen получил желтую карточку от судьи
24'
Г О О О О Л - Kristian Thorstvedt бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stroemmen Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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