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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Зрители: 4312
2:3
Конец матча
1:0
17' ГолRobin Oestlind
1:1
34' ГолMamudu Moro
54' Желтая карточкаДальберг Микаэль
2:1
55' ГолЭгбучунам Чисом
67' Желтая карточкаКарлссон Тобиас
2:2
67' ГолБьярнасон Андри-Рунар
2:3
72' ГолБьярнасон Андри-Рунар
83' Желтая карточкаЭгбучунам Чисом
90' Желтая карточкаКваква Энок
90' Желтая карточкаJonathan Larsson
90' Желтая карточкаHampus Nilsson
|
17'
1:0
34'
1:1
54'
55'
2:1
67'
67'
2:2
72'
2:3
83'
90'
90'
90'
Состав команд
21
Mahmut
Ozen
33
Юза
Тибор
24
Веде
Антон
30
Ханссон
Пер
15
Max
Svensson
Фалькенберг 4-4-2
- Основной состав
- 16 Hampus Nilsson Вратарь
- 21 Mahmut Ozen Защитник
- 8 Карлссон Тобиас Защитник
- 33 Юза Тибор Защитник
- 25 Tobias Englund Защитник
- 10 Karl Soederstroem Полузащитник
- 12 Кристоффер Карлссон Полузащитник
- 24 Веде Антон Полузащитник
- 11 Robin Oestlind Полузащитник
- 26 Эгбучунам Чисом Нападающий
- 9 Erik Paersson Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Johan Brattberg Вратарь
- 23 Кваква Энок Полузащитник
- 17 Edi Sylisufaj Нападающий
- 42 Zlatan Krizanovic
- 19 Mergim Laci
- 4 Osama Hassan
- 22 John Bjoerkengren
- Главный тренер: Ханс Эклунд
Хельсинборг 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Ханссон Пер Вратарь
- 7 Рандруп Андерс Защитник
- 2 Carl Johansson II Защитник
- 21 Charlie Weberg Защитник
- 11 Эрикссон Адам Защитник
- 14 Абубакари Мохаммед Полузащитник
- 10 Боянич Дарьян Полузащитник
- 8 Mamudu Moro Полузащитник
- 16 Дальберг Микаэль Полузащитник
- 15 Max Svensson Полузащитник
- 99 Бьярнасон Андри-Рунар Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Kalle Joelsson Вратарь
- 6 Андреас Ландгрен Полузащитник
- 40 Mattias Almeida
- 41 Filip Sjoeberg
- 35 Casper Seger
- 23 Jonathan Larsson
- 37 Carl Thulin
- Главный тренер: Henrik Larsson
Предыдущие игры
Фалькенберг (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 25.06.2018 Дегерфорс 0:2 Фалькенберг С
- 17.06.2018 Йёнчёпинг 1:3 Фалькенберг С
- 10.06.2018 Фалькенберг 3:0 Гефле С
- 03.06.2018 Эргрюте 1:1 Фалькенберг С
- 29.05.2018 Вернаму 1:4 Фалькенберг С
- 25.05.2018 Фалькенберг 3:2 Варбергс Боис С
- 19.05.2018 Фалькенберг 0:0 Норрбю С
- 12.05.2018 Браге 3:4 Фалькенберг С
- 06.05.2018 Фалькенберг 0:2 Эстер С
- 01.05.2018 Хальмстад 1:1 Фалькенберг С
- 22.04.2018 Фалькенберг 3:1 Фрей С
- 15.04.2018 ГАИС 0:2 Фалькенберг С
- 07.04.2018 Фалькенберг 2:0 АФК Эскильстуна С
- 01.04.2018 Ландскруна 2:3 Фалькенберг С
- 24.03.2018 Хеккен 4:1 Фалькенберг ТМК
- 20.01.2018 Хельсингёр 3:1 Фалькенберг ТМК
- 04.11.2017 Фалькенберг 3:1 Фрей С
- 29.10.2017 Сюрианска 1:2 Фалькенберг С
- 22.10.2017 Эстер 1:1 Фалькенберг С
- 15.10.2017 Фалькенберг 1:1 Треллеборг С
Хельсинборг (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 24.06.2018 Хельсинборг 1:0 Вернаму С
- 19.06.2018 Варбергс Боис 3:3 Хельсинборг С
- 14.06.2018 Хальмстад 2:1 Хельсинборг С
- 10.06.2018 Хельсинборг 4:1 Дегерфорс С
- 05.06.2018 Гефле 1:1 Хельсинборг С
- 28.05.2018 Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг С
- 24.05.2018 Норрбю 0:1 Хельсинборг С
- 20.05.2018 Хельсинборг 2:0 Эргрюте С
- 15.05.2018 Ландскруна 1:1 Хельсинборг С
- 08.05.2018 Хельсинборг 2:1 ГАИС С
- 29.04.2018 Браге 1:1 Хельсинборг С
- 24.04.2018 Хельсинборг 0:2 АФК Эскильстуна С
- 14.04.2018 Фрей 1:5 Хельсинборг С
- 08.04.2018 Хельсинборг 3:1 Эстер С
- 25.03.2018 АИК 1:3 Хельсинборг ТМК
- 03.03.2018 Хельсинборг 3:0 Твоокер К
- 24.02.2018 Эребру 1:1 Хельсинборг К
- 17.02.2018 Норрчёпинг 1:1 Хельсинборг К
- 03.02.2018 Хельсинборг 1:0 Сундсвалль ТМК
- 04.11.2017 Хельсинборг 0:2 Эстер С
Последние игры между собой
Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
Хельсинборг: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
- 24.09.2017 Хельсинборг 0:0 Фалькенберг Суперэттан
- 04.06.2017 Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Суперэттан
- 30.10.2016 Фалькенберг 1:4 Хельсинборг Аллсвенскан
- 02.07.2016 Фалькенберг 0:1 Хельсинборг Товарищеские матчи. Клубы
- 16.04.2016 Хельсинборг 3:1 Фалькенберг Аллсвенскан
- 08.08.2015 Фалькенберг 2:3 Хельсинборг Аллсвенскан
- 08.04.2015 Хельсинборг 0:0 Фалькенберг Аллсвенскан
- 20.10.2014 Фалькенберг 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан
- 01.06.2014 Хельсинборг 1:0 Фалькенберг Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фалькенберг
|15
|10
|3
|2
|33 - 17
|33
|2.
|Хельсинборг
|15
|9
|4
|2
|29 - 16
|31
|3.
|Хальмстад
|15
|8
|4
|3
|25 - 18
|28
|4.
|Браге
|15
|7
|6
|2
|25 - 19
|27
|5.
|АФК Эскильстуна
|14
|7
|5
|2
|22 - 7
|26
|6.
|Эргрюте
|14
|7
|3
|4
|27 - 19
|24
|7.
|Дегерфорс
|15
|6
|4
|5
|23 - 23
|22
|8.
|Эстер
|3:2
|15
|6
|3
|6
|23 - 24
|21
|9.
|ГАИС
|15
|5
|6
|4
|23 - 20
|21
|10.
|Йёнчёпинг
|15
|5
|4
|6
|14 - 17
|19
|11.
|Норрбю
|15
|5
|3
|7
|14 - 23
|18
|12.
|Ландскруна
|2:3
|15
|3
|4
|8
|20 - 21
|13
|13.
|Варбергс Боис
|15
|3
|4
|8
|21 - 28
|13
|14.
|Фрей
|15
|3
|4
|8
|18 - 29
|13
|15.
|Гефле
|15
|2
|5
|8
|16 - 30
|11
|16.
|Вернаму
|15
|1
|2
|12
|10 - 32
|5
Второй тайм
90'
Хампус Нильсен получил желтую карточку от судьи
90'
Jonathan Larsson получил желтую карточку от судьи
90'
Хельсинборг делает замену. Бьярнасон Андри-Рунар уходит с поля, а Mattias Almeida выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Кваква Энок получил желтую карточку от судьи
88'
Фалькенберг делает замену. Юза Тибор уходит с поля, а Златан Крижанович выходит на его замену.
86'
Хельсинборг делает замену. Max Svensson уходит с поля, а Jonathan Larsson выходит на его замену.
85'
Хельсинборг делает замену. Абубакари Мохаммед уходит с поля, а Андреас Ландгрен выходит на его замену.
84'
Фалькенберг делает замену. Karl Soederstroem уходит с поля, а Mergim Laci выходит на его замену.
83'
Эгбучунам Чисом получил желтую карточку от судьи
79'
Фалькенберг делает замену. Кристоффер Карлссон уходит с поля, а Кваква Энок выходит на его замену.
72'
Г О О О О Л - Бьярнасон Андри-Рунар бьет в цель!
67'
Г О О О О Л - Бьярнасон Андри-Рунар бьет в цель!
67'
Карлссон Тобиас получил желтую карточку от судьи
55'
Г О О О О Л - Эгбучунам Чисом бьет в цель!
54'
Дальберг Микаэль получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Г О О О О Л - Mamudu Moro бьет в цель!
17'
Г О О О О Л - Робин Эстлинд бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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