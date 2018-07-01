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Зрители: 4312
Фалькенберг
2:3
Конец матча
Хельсинборг
0'
1:0
17' Гол
Robin Oestlind
1:1
34' Гол
Mamudu Moro
54' Желтая карточка
Дальберг Микаэль
2:1
55' Гол
Эгбучунам Чисом
67' Желтая карточка
Карлссон Тобиас
2:2
67' Гол
Бьярнасон Андри-Рунар
2:3
72' Гол
Бьярнасон Андри-Рунар
83' Желтая карточка
Эгбучунам Чисом
90' Желтая карточка
Кваква Энок
90' Желтая карточка
Jonathan Larsson
90' Желтая карточка
Hampus Nilsson
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Хампус Нильсен получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Jonathan Larsson получил желтую карточку от судьи
90'
Хельсинборг делает замену. Бьярнасон Андри-Рунар уходит с поля, а Mattias Almeida выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Кваква Энок получил желтую карточку от судьи
88'
Фалькенберг делает замену. Юза Тибор уходит с поля, а Златан Крижанович выходит на его замену.
86'
Хельсинборг делает замену. Max Svensson уходит с поля, а Jonathan Larsson выходит на его замену.
85'
Хельсинборг делает замену. Абубакари Мохаммед уходит с поля, а Андреас Ландгрен выходит на его замену.
84'
Фалькенберг делает замену. Karl Soederstroem уходит с поля, а Mergim Laci выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Эгбучунам Чисом получил желтую карточку от судьи
79'
Фалькенберг делает замену. Кристоффер Карлссон уходит с поля, а Кваква Энок выходит на его замену.
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Бьярнасон Андри-Рунар бьет в цель!
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Бьярнасон Андри-Рунар бьет в цель!
Желтая карточка
67'
Карлссон Тобиас получил желтую карточку от судьи
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Эгбучунам Чисом бьет в цель!
Желтая карточка
54'
Дальберг Микаэль получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Mamudu Moro бьет в цель!
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Робин Эстлинд бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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