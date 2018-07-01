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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Зрители: 1728
2:3
Второй тайм: 90+'
1:0
11' ГолMaans Ekvall
13' Желтая карточкаSean Okoli
1:1
24' ГолХельг Симон
28' Желтая карточкаIgor Arsenijevic
1:2
29' ГолDavid Johannesson
38' Желтая карточкаStefan Karlsson
2:2
74' ГолSean Okoli
2:3
84' ГолDragan Kapcevic
90' Желтая карточкаAlexander Tkacz
|
11'
1:0
13'
24'
1:1
28'
29'
1:2
38'
74'
2:2
84'
2:3
90'
Состав команд
20
Edafe
Egbedi
22
Adi
Nalic
23
Sean
Okoli
11
Karim
Sadat
Ландскруна 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Amr Kaddoura Вратарь
- 16 Dennis Olofsson Защитник
- 6 Philip Andersson I Защитник
- 2 Viktor Svensson Защитник
- 7 Alexander Tkacz Защитник
- 8 Maans Ekvall Полузащитник
- 12 Igor Arsenijevic Полузащитник
- 20 Edafe Egbedi Полузащитник
- 22 Adi Nalic Полузащитник
- 23 Sean Okoli Полузащитник
- 11 Karim Sadat Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Норинг Виктор Вратарь
- 5 Philip Ljung Защитник
- 14 Стагова Гранит Полузащитник
- 10 Filip Pivkovski Полузащитник
- 13 Ebere John Ekeh
- 19 Jakob Andersson
- 21 Kevin Jensen
Эстер 4-4-2
- Основной состав
- 1 Robin Malmqvist Вратарь
- 5 Stefan Karlsson Защитник
- 4 Fredrik Lundgren II Защитник
- 3 Карлссон Монц Защитник
- 14 Сильверхолт Оливер Защитник
- 2 Mattias Pavic Полузащитник
- 18 Jonathan Drott Полузащитник
- 8 Liridon Silka Полузащитник
- 11 Хельг Симон Полузащитник
- 16 Dragan Kapcevic Нападающий
- 10 David Johannesson Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Darmin Sobo Вратарь
- 88 Фуре Ларс Полузащитник
- 9 Admir Bajrovic Нападающий
- 21 Filip Oernblom
- 6 Mario Vasilj I
- 7 Carl Johansson III
- 15 Emir Avdic
Предыдущие игры
Ландскруна (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 24.06.2018 Норрбю 1:0 Ландскруна С
- 16.06.2018 Ландскруна 1:2 Браге С
- 09.06.2018 АФК Эскильстуна 2:0 Ландскруна С
- 03.06.2018 Ландскруна 1:1 ГАИС С
- 28.05.2018 Гефле 1:5 Ландскруна С
- 23.05.2018 Ландскруна 0:0 Хальмстад С
- 19.05.2018 Фрей 2:1 Ландскруна С
- 15.05.2018 Ландскруна 1:1 Хельсинборг С
- 06.05.2018 Варбергс Боис 1:0 Ландскруна С
- 28.04.2018 Ландскруна 2:0 Вернаму С
- 21.04.2018 Дегерфорс 2:1 Ландскруна С
- 17.04.2018 Ландскруна 2:2 Эргрюте С
- 07.04.2018 Йёнчёпинг 0:2 Ландскруна С
- 01.04.2018 Ландскруна 2:3 Фалькенберг С
- 16.03.2018 Эльфсборг 2:0 Ландскруна ТМК
- 04.11.2017 Ландскруна 2:0 Карлскруна ПД
- 28.10.2017 Оддевольд 3:2 Ландскруна ПД
- 21.10.2017 Оскарсхамн 2:1 Ландскруна ПД
- 15.10.2017 Ландскруна 2:0 Утсиктенс ПД
- 07.10.2017 Шёвде АИК 1:0 Ландскруна ПД
Эстер (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 24.06.2018 Эстер 0:0 АФК Эскильстуна С
- 16.06.2018 Гефле 2:4 Эстер С
- 09.06.2018 Эстер 3:0 Норрбю С
- 02.06.2018 Фрей 3:2 Эстер С
- 27.05.2018 Хальмстад 3:0 Эстер С
- 22.05.2018 Эстер 1:3 ГАИС С
- 19.05.2018 Варбергс Боис 1:2 Эстер С
- 13.05.2018 Эстер 0:0 Вернаму С
- 06.05.2018 Фалькенберг 0:2 Эстер С
- 28.04.2018 Эстер 1:3 Эргрюте С
- 22.04.2018 Йёнчёпинг 0:1 Эстер С
- 15.04.2018 Эстер 1:2 Браге С
- 08.04.2018 Хельсинборг 3:1 Эстер С
- 01.04.2018 Эстер 2:2 Дегерфорс С
- 25.03.2018 Кальмар 3:2 Эстер ТМК
- 04.03.2018 Эстер 2:1 Варбергс Боис К
- 24.02.2018 Гётеборг 1:1 Эстер К
- 17.02.2018 Сириус 1:1 Эстер К
- 03.02.2018 Треллеборг 3:3 Эстер ТМК
- 04.11.2017 Хельсинборг 0:2 Эстер С
Последние игры между собой
Ландскруна: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
Эстер: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
- 05.11.2016 Ландскруна 1:3 Эстер Первый дивизион
- 11.06.2016 Эстер 2:1 Ландскруна Первый дивизион
- 13.10.2015 Эстер 2:0 Ландскруна Первый дивизион
- 11.05.2015 Ландскруна 0:1 Эстер Первый дивизион
- 26.09.2014 Эстер 1:1 Ландскруна Суперэттан
- 31.05.2014 Ландскруна 2:2 Эстер Суперэттан
- 19.10.2012 Эстер 0:1 Ландскруна Суперэттан
- 17.06.2012 Эстер 2:1 Ландскруна Суперэттан
- 15.08.2011 Ландскруна 1:0 Эстер Суперэттан
- 02.05.2011 Эстер 2:3 Ландскруна Суперэттан
- 10.08.2010 Ландскруна 4:0 Эстер Суперэттан
- 29.04.2010 Эстер 2:0 Ландскруна Суперэттан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фалькенберг
|15
|10
|3
|2
|33 - 17
|33
|2.
|Хельсинборг
|15
|9
|4
|2
|29 - 16
|31
|3.
|Хальмстад
|15
|8
|4
|3
|25 - 18
|28
|4.
|Браге
|15
|7
|6
|2
|25 - 19
|27
|5.
|АФК Эскильстуна
|14
|7
|5
|2
|22 - 7
|26
|6.
|Эргрюте
|14
|7
|3
|4
|27 - 19
|24
|7.
|Дегерфорс
|15
|6
|4
|5
|23 - 23
|22
|8.
|Эстер
|3:2
|15
|6
|3
|6
|23 - 24
|21
|9.
|ГАИС
|15
|5
|6
|4
|23 - 20
|21
|10.
|Йёнчёпинг
|15
|5
|4
|6
|14 - 17
|19
|11.
|Норрбю
|15
|5
|3
|7
|14 - 23
|18
|12.
|Ландскруна
|2:3
|15
|3
|4
|8
|20 - 21
|13
|13.
|Варбергс Боис
|15
|3
|4
|8
|21 - 28
|13
|14.
|Фрей
|15
|3
|4
|8
|18 - 29
|13
|15.
|Гефле
|15
|2
|5
|8
|16 - 30
|11
|16.
|Вернаму
|15
|1
|2
|12
|10 - 32
|5
Второй тайм
90'
Alexander Tkacz получил желтую карточку от судьи
88'
Эстер делает замену. Хельг Симон уходит с поля, а Марио Василь выходит на его замену.
84'
Г О О О О Л - Драган Капчевич бьет в цель!
82'
Ландскруна делает замену. Филип Андерссон уходит с поля, а Philip Ljung выходит на его замену.
76'
Эстер делает замену. Liridon Silka уходит с поля, а Фуре Ларс выходит на его замену.
74'
Г О О О О Л - Sean Okoli бьет в цель!
72'
Эстер делает замену. Mattias Pavic уходит с поля, а Carl Johansson выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Стефан Карлссон получил желтую карточку от судьи
29'
Г О О О О Л - David Johannesson бьет в цель!
28'
Igor Arsenijevic получил желтую карточку от судьи
24'
Г О О О О Л - Хельг Симон бьет в цель!
13'
Sean Okoli получил желтую карточку от судьи
11'
Г О О О О Л - Maans Ekvall бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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