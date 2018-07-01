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Зрители: 1728
Ландскруна
2:3
Второй тайм: 90+'
Эстер
0'
1:0
11' Гол
Maans Ekvall
13' Желтая карточка
Sean Okoli
1:1
24' Гол
Хельг Симон
28' Желтая карточка
Igor Arsenijevic
1:2
29' Гол
David Johannesson
38' Желтая карточка
Stefan Karlsson
2:2
74' Гол
Sean Okoli
2:3
84' Гол
Dragan Kapcevic
90' Желтая карточка
Alexander Tkacz
90'+2
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Alexander Tkacz получил желтую карточку от судьи
88'
Эстер делает замену. Хельг Симон уходит с поля, а Марио Василь выходит на его замену.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Драган Капчевич бьет в цель!
82'
Ландскруна делает замену. Филип Андерссон уходит с поля, а Philip Ljung выходит на его замену.
76'
Эстер делает замену. Liridon Silka уходит с поля, а Фуре Ларс выходит на его замену.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Sean Okoli бьет в цель!
72'
Эстер делает замену. Mattias Pavic уходит с поля, а Carl Johansson выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
38'
Стефан Карлссон получил желтую карточку от судьи
Описание гола
29'
Г О О О О Л - David Johannesson бьет в цель!
Желтая карточка
28'
Igor Arsenijevic получил желтую карточку от судьи
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Хельг Симон бьет в цель!
Желтая карточка
13'
Sean Okoli получил желтую карточку от судьи
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Maans Ekvall бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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