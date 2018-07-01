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Стадион: EXTRA Arena
33' Желтая карточкаEirik Wichne
1:0
34' ГолEirik Valla Doennem
55' Желтая карточкаKristoffer Loekberg
2:0
58' ГолMichael Karlsen
|
33'
34'
1:0
58'
2:0
Состав команд
15
Erik
Toenne
27
Eirik
Wichne
Ранхейм 4-3-3
- Основной состав
- 1 Even Barli Вратарь
- 23 Aslak Fonn Witry Защитник
- 2 Christian Rismark Защитник
- 3 Daniel Kvande Защитник
- 24 Aleksander Foosnaes Защитник
- 7 Региниуссен Мадс Полузащитник
- 11 Eirik Valla Doennem Полузащитник
- 16 Kristoffer Loekberg Полузащитник
- 10 Сторфлор Эйвинн Нападающий
- 9 Michael Karlsen Нападающий
- 15 Erik Toenne Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Magnus Lenes Вратарь
- 18 Фуру Ивар Защитник
- 17 Sondre Soerloekk Полузащитник
- 22 Солли Сиверт Нападающий
- 27 Хельмерсен Андреас Нападающий
- 5 Oeyvind Alseth
- 19 Glenn Walker
- Главный тренер: Svein Maalen
Старт 4-3-3
- Основной состав
- 26 Доймеланд Йонас Вратарь
- 27 Eirik Wichne Защитник
- 15 Henrik Robstad Защитник
- 3 Espen Hammer Berger Защитник
- 2 Кёкк Эллиот Защитник
- 4 Aremu Afeez Полузащитник
- 23 Erlend Segberg Полузащитник
- 11 Сигурдарсон Арон Полузащитник
- 19 Скаанес Каспер Нападающий
- 7 Kevin Kabran Нападающий
- 14 Бёруфсен Эспен Нападающий
- Запасные игроки
- 45 Benjamin Boujar Вратарь
- 22 Финнбогасон Кристьян Флоки Нападающий
- 20 Mathias Bringaker Нападающий
- 5 Adnan Hadzic III
- 18 Isaac Twum
- 21 Niklas Sandberg I
- 10 Tobias Christensen II
- Главный тренер: Кьетил Рекдал
Предыдущие игры
Ранхейм (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 24.06.2018 Стрёмсгодсет 3:0 Ранхейм Т
- 14.06.2018 Стрёмсгодсет 2:0 Ранхейм К
- 10.06.2018 Ранхейм 2:1 Сарпсборг-08 Т
- 27.05.2018 Будё-Глимт 4:0 Ранхейм Т
- 21.05.2018 Ранхейм 3:1 Мольде Т
- 16.05.2018 Кристиансунд 1:3 Ранхейм Т
- 13.05.2018 Ранхейм 3:1 Одд Т
- 09.05.2018 Левангер 2:4 Ранхейм К
- 05.05.2018 Русенборг 1:1 Ранхейм Т
- 01.05.2018 Оркла 1:3 Ранхейм К
- 28.04.2018 Ранхейм 2:2 Волеренга Т
- 25.04.2018 Ранхейм 0:2 Бранн Т
- 22.04.2018 Лиллестрём 0:1 Ранхейм Т
- 18.04.2018 Квик Тронхейм 0:1 Ранхейм К
- 15.04.2018 Ранхейм 4:2 Хёугесунн Т
- 11.04.2018 Саннефьёрд 1:2 Ранхейм Т
- 08.04.2018 Тромсё 4:0 Ранхейм Т
- 02.04.2018 Ранхейм 4:1 Стабек Т
- 28.03.2018 Русенборг 2:1 Ранхейм ТМК
- 23.03.2018 Мольде 1:1 Ранхейм ТМК
Старт (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 24.06.2018 Старт 2:0 Кристиансунд Т
- 13.06.2018 Старт 1:1 Хам-Кам К
- 10.06.2018 Старт 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 27.05.2018 Мольде 3:1 Старт Т
- 21.05.2018 Старт 1:0 Будё-Глимт Т
- 16.05.2018 Сарпсборг-08 4:0 Старт Т
- 12.05.2018 Старт 0:1 Бранн Т
- 09.05.2018 Эгерсунд 0:1 Старт К
- 06.05.2018 Одд 3:0 Старт Т
- 02.05.2018 Арендал 0:3 Старт К
- 29.04.2018 Старт 0:1 Хёугесунн Т
- 25.04.2018 Стабек 1:1 Старт Т
- 22.04.2018 Русенборг 2:0 Старт Т
- 18.04.2018 Вигёр 1:8 Старт К
- 14.04.2018 Старт 1:6 Волеренга Т
- 09.04.2018 Лиллестрём 1:0 Старт Т
- 02.04.2018 Старт 1:4 Саннефьёрд Т
- 24.03.2018 Старт 3:1 Викинг ТМК
- 11.03.2018 Старт 4:1 Тромсё Т
- 03.03.2018 Волеренга 2:1 Старт ТМК
Последние игры между собой
Ранхейм: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Старт: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
- 17.10.2017 Старт 4:2 Ранхейм Первый дивизион
- 21.05.2017 Ранхейм 1:0 Старт Первый дивизион
- 05.08.2012 Старт 2:2 Ранхейм Первый дивизион
- 28.04.2012 Ранхейм 1:1 Старт Первый дивизион
Ранхейм
Старт
-
5 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|0:4
|15
|10
|4
|1
|21 - 9
|34
|2.
|Ранхейм
|1:0
|15
|9
|2
|4
|26 - 24
|29
|3.
|Русенборг
|0:0
|15
|8
|4
|3
|23 - 10
|28
|4.
|Мольде
|4:0
|15
|8
|2
|5
|26 - 16
|26
|5.
|Хёугесунн
|14
|7
|4
|3
|22 - 16
|25
|6.
|Тромсё
|1:1
|15
|7
|3
|5
|25 - 19
|24
|7.
|Волеренга
|15
|6
|5
|4
|19 - 21
|23
|8.
|Сарпсборг-08
|0:1
|15
|6
|4
|5
|25 - 19
|22
|9.
|Кристиансунд
|1:0
|15
|6
|4
|5
|20 - 18
|22
|10.
|Одд
|1:1
|15
|5
|3
|7
|20 - 18
|18
|11.
|Стрёмсгодсет
|14
|4
|4
|6
|20 - 20
|16
|12.
|Будё-Глимт
|15
|3
|6
|6
|15 - 17
|15
|13.
|Лиллестрём
|14
|3
|4
|7
|14 - 21
|13
|14.
|Стабек
|14
|2
|5
|7
|13 - 25
|11
|15.
|Старт
|0:1
|15
|3
|2
|10
|12 - 29
|11
|16.
|Саннефьёрд
|0:0
|15
|1
|4
|10
|11 - 30
|7
Второй тайм
58'
Г О О О О Л - Михаэль Карлсен бьет в цель!
55'
Kristoffer Loekberg получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Г О О О О Л - Эйрик Валла Доннем бьет в цель!
33'
Eirik Wichne получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на EXTRA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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