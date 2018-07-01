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  5. Типпелиген
Стадион:
Ранхейм
2:0
Второй тайм: 61'
Старт
0'
33' Желтая карточка
Eirik Wichne
1:0
34' Гол
Eirik Valla Doennem
55' Желтая карточка
Kristoffer Loekberg
2:0
58' Гол
Michael Karlsen
61'
Второй тайм
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Михаэль Карлсен бьет в цель!
Желтая карточка
55'
Kristoffer Loekberg получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Эйрик Валла Доннем бьет в цель!
Желтая карточка
33'
Eirik Wichne получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на EXTRA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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