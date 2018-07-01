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Стадион:
Флурё
0:2
Второй тайм: 54'
Согндаль
0'
0:1
1' Гол
Хеуген Сигурд
20' Желтая карточка
Eirik Birkelund
0:2
23' Гол
Хеуген Сигурд
41' Желтая карточка
Vegard Gjermundstad
54'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Хеуген Сигурд бьет в цель!
Желтая карточка
20'
Eirik Birkelund получил желтую карточку от судьи
15'
Согндаль делает замену. Велер Кьетил уходит с поля, а Joachim Soltvedt выходит на его замену.
Описание гола
1'
Г О О О О Л - Хеуген Сигурд бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Floroe Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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