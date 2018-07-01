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Стадион: Floroe Stadion
0:1
1' ГолХеуген Сигурд
20' Желтая карточкаEirik Birkelund
0:2
23' ГолХеуген Сигурд
41' Желтая карточкаVegard Gjermundstad
|
1'
0:1
20'
23'
0:2
Состав команд
99
Stefan
Aase
22
Эйкенг
Эрик
Флурё 4-3-3
- Основной состав
- 1 Alexander Hovdevik II Вратарь
- 15 Andre Reksten Защитник
- 37 Vegard Gjermundstad Защитник
- 6 Runar Hove Защитник
- 5 Christer Husa Защитник
- 99 Stefan Aase Полузащитник
- 8 Luc Jeggo Полузащитник
- 7 Peter Aase Полузащитник
- 23 Halvor Solheim Olsen Нападающий
- 19 Alioune Ndour Нападающий
- 22 Эйкенг Эрик Нападающий
- Запасные игроки
- 92 Nicklas Frenderup Вратарь
- 16 Simen Reksten Solheim Защитник
- 11 Ротихеуг Оливер Защитник
- 4 Dino Omerovic Защитник
- 24 Клинг Роберт Полузащитник
- 17 Eirik Hoeydal Нападающий
- 10 Lorent Callaku
- Главный тренер: Terje Rognsoe
Согндаль 4-3-3
- Основной состав
- 1 Дингеланд Матиас Вратарь
- 2 Латифу Аким Защитник
- 3 Стейринг Пер-Магнус Защитник
- 4 Велер Кьетил Защитник
- 14 Риндарёй Уле Защитник
- 31 Ulrik Fredriksen Полузащитник
- 8 Eirik Birkelund Полузащитник
- 24 Sixten Jensen Полузащитник
- 7 Eirik Schulze Нападающий
- 18 Хеуген Сигурд Нападающий
- 10 Мандич Станиша Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Kjetil Haug Вратарь
- 29 Tomas Totland Защитник
- 28 Johan Hove Полузащитник
- 5 Victor Grodaas Полузащитник
- 30 Joachim Soltvedt Нападающий
- 9 Ульрик Фло Нападающий
- Главный тренер: Eirik Bakke
Предыдущие игры
Флурё (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 24.06.2018 Тромсдален 1:0 Флурё ПД
- 20.06.2018 Викинг 2:1 Флурё ПД
- 17.06.2018 Флурё 3:2 Ерв ПД
- 10.06.2018 Флурё 2:1 Стрёммен ПД
- 27.05.2018 Флурё 0:2 Левангер ПД
- 21.05.2018 Хам-Кам 3:0 Флурё ПД
- 16.05.2018 Флурё 0:2 Нест-Сотра ПД
- 13.05.2018 Саннес Ульф 4:0 Флурё ПД
- 06.05.2018 Флурё 1:1 Улленсакер/Киса ПД
- 02.05.2018 Хёдд 1:0 Флурё К
- 29.04.2018 Осане 3:1 Флурё ПД
- 22.04.2018 Флурё 1:4 Нутодден ПД
- 18.04.2018 Фьора 2:3 Флурё К
- 15.04.2018 Олесунн 4:0 Флурё ПД
- 08.04.2018 Флурё 1:0 Конгсвингер ПД
- 02.04.2018 Мьёндален 1:1 Флурё ПД
- 13.01.2018 Лиллестрём 1:1 Флурё ТМК
- 05.11.2017 Ерв 0:2 Флурё ПД
- 29.10.2017 Флурё 1:5 Стрёммен ПД
- 22.10.2017 Левангер 1:1 Флурё ПД
Согндаль (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 24.06.2018 Согндаль 0:0 Ерв ПД
- 17.06.2018 Хам-Кам 1:3 Согндаль ПД
- 09.06.2018 Согндаль 1:0 Викинг ПД
- 03.06.2018 Левангер 1:2 Согндаль ПД
- 27.05.2018 Согндаль 5:1 Стрёммен ПД
- 21.05.2018 Нест-Сотра 0:1 Согндаль ПД
- 16.05.2018 Согндаль 1:4 Осане ПД
- 13.05.2018 Улленсакер/Киса 2:0 Согндаль ПД
- 06.05.2018 Согндаль 2:2 Саннес Ульф ПД
- 02.05.2018 Фюллингсдален 2:1 Согндаль К
- 29.04.2018 Нутодден 0:2 Согндаль ПД
- 22.04.2018 Согндаль 4:1 Конгсвингер ПД
- 18.04.2018 Ойстесе 1:4 Согндаль К
- 14.04.2018 Мьёндален 0:0 Согндаль ПД
- 08.04.2018 Согндаль 1:1 Тромсдален ПД
- 03.04.2018 Олесунн 0:0 Согндаль ПД
- 03.03.2018 Согндаль 0:1 Бранн ТМК
- 27.01.2018 Согндаль 1:4 Лиллестрём ТМК
- 02.12.2017 Ранхейм 1:0 Согндаль ТПМ
- 29.11.2017 Согндаль 1:0 Ранхейм ТПМ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|14
|10
|2
|2
|31 - 13
|32
|2.
|Согндаль
|2:0
|15
|8
|5
|2
|24 - 13
|29
|3.
|Викинг
|15
|9
|1
|5
|33 - 22
|28
|4.
|Мьёндален
|14
|7
|5
|2
|18 - 9
|26
|5.
|Улленсакер/Киса
|0:0
|15
|6
|5
|4
|31 - 21
|23
|6.
|Саннес Ульф
|2:0
|15
|6
|4
|5
|21 - 20
|22
|7.
|Тромсдален
|0:0
|15
|6
|4
|5
|20 - 22
|22
|8.
|Ерв
|14
|5
|5
|4
|18 - 17
|20
|9.
|Конгсвингер
|0:0
|15
|6
|2
|7
|20 - 23
|20
|10.
|Нест-Сотра
|0:0
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|11.
|Нутодден
|14
|5
|2
|7
|17 - 20
|17
|12.
|Хам-Кам
|0:0
|15
|4
|5
|6
|20 - 22
|17
|13.
|Осане
|0:2
|15
|4
|4
|7
|21 - 29
|16
|14.
|Стрёммен
|15
|4
|1
|10
|22 - 32
|13
|15.
|Левангер
|0:0
|15
|3
|4
|8
|18 - 29
|13
|16.
|Флурё
|0:2
|15
|3
|2
|10
|11 - 32
|11
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
23'
Г О О О О Л - Хеуген Сигурд бьет в цель!
20'
Eirik Birkelund получил желтую карточку от судьи
15'
Согндаль делает замену. Велер Кьетил уходит с поля, а Joachim Soltvedt выходит на его замену.
1'
Г О О О О Л - Хеуген Сигурд бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Floroe Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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