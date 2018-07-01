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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Ааготнес
0:0
Второй тайм: 56'
3' Желтая карточкаAdem Gueven
Состав команд
Нест-Сотра 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Egil Selvik Вратарь
- 2 Erlend Hellevik Larsen Защитник
- 4 Staale Steen Saethre Защитник
- 12 Petter Martinsen Защитник
- 22 Mads Bjoersvik Songve Защитник
- 8 Haris Cirak Полузащитник
- 9 Sondre Liseth Полузащитник
- 7 Morten Bjoerlo Полузащитник
- 29 Kristoffer Nesse Stephensen Полузащитник
- 15 Johnny Furdal Полузащитник
- 10 Alexander Dang Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Peter Soerensen Nergaard Полузащитник
- 11 Joachim Edvardsen Полузащитник
- 86 Andreas Roedsand Полузащитник
- 13 Erlend Johansen
- 14 Joachim Westrheim
- 23 Bendik Torset
- Главный тренер: Steffen Landro
Конгсвингер 4-4-2
- Основной состав
- 27 Tobias Trautner Вратарь
- 2 Fredrik Mani Paalerud Защитник
- 5 Christian Roeer Защитник
- 16 Harald Holter Защитник
- 24 Ridouan Boulahuane Essaeh Защитник
- 7 Niklas Fernando Nygaard Castro Полузащитник
- 11 Эбю Олав Полузащитник
- 23 Fredrik Sjoelstad Полузащитник
- 15 Marlinho Полузащитник
- 9 Adem Gueven Нападающий
- 26 Ибрагим Шуайбу Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Скагестад Эдвард Защитник
- 13 Markus Aanesland Полузащитник
- 20 Even Bydal Полузащитник
- 22 Ludvig Langrekken Нападающий
- 25 Simon Thomas I
- 18 Iman Mafi
- 21 Daniel Lysgaard
- Главный тренер: Mark Dempsey
Предыдущие игры
Нест-Сотра (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 26.06.2018 Мьёндален 3:3 Нест-Сотра ПД
- 16.06.2018 Нест-Сотра 5:0 Викинг ПД
- 10.06.2018 Ерв 4:1 Нест-Сотра ПД
- 03.06.2018 Нест-Сотра 1:0 Олесунн ПД
- 27.05.2018 Тромсдален 3:1 Нест-Сотра ПД
- 21.05.2018 Нест-Сотра 0:1 Согндаль ПД
- 16.05.2018 Флурё 0:2 Нест-Сотра ПД
- 13.05.2018 Хам-Кам 1:1 Нест-Сотра ПД
- 09.05.2018 Нест-Сотра 1:2 Хёугесунн К
- 06.05.2018 Нест-Сотра 4:1 Левангер ПД
- 02.05.2018 Нест-Сотра 3:3 Осане К
- 29.04.2018 Стрёммен 1:2 Нест-Сотра ПД
- 22.04.2018 Нест-Сотра 0:3 Улленсакер/Киса ПД
- 18.04.2018 Фана 0:1 Нест-Сотра К
- 15.04.2018 Нутодден 2:1 Нест-Сотра ПД
- 08.04.2018 Нест-Сотра 2:3 Саннес Ульф ПД
- 02.04.2018 Осане 3:1 Нест-Сотра ПД
- 21.10.2017 Хёнефосс 0:3 Нест-Сотра ВД
- 14.10.2017 Нест-Сотра 3:0 Бюосен ВД
- 08.10.2017 Виндбьярт 1:1 Нест-Сотра ВД
Конгсвингер (последние 20 матчей: +8 =1 -11)
- 24.06.2018 Конгсвингер 1:2 Стрёммен ПД
- 17.06.2018 Нутодден 1:2 Конгсвингер ПД
- 10.06.2018 Конгсвингер 2:1 Левангер ПД
- 02.06.2018 Саннес Ульф 0:3 Конгсвингер ПД
- 29.05.2018 Конгсвингер 2:1 Улленсакер/Киса ПД
- 21.05.2018 Осане 3:1 Конгсвингер ПД
- 16.05.2018 Конгсвингер 2:1 Хам-Кам ПД
- 13.05.2018 Конгсвингер 0:1 Мьёндален ПД
- 09.05.2018 Улленсакер/Киса 3:2 Конгсвингер К
- 06.05.2018 Тромсдален 3:3 Конгсвингер ПД
- 01.05.2018 Конгсвингер 4:2 Рёуфосс К
- 28.04.2018 Конгсвингер 1:3 Олесунн ПД
- 22.04.2018 Согндаль 4:1 Конгсвингер ПД
- 18.04.2018 Оппсал 0:4 Конгсвингер К
- 15.04.2018 Конгсвингер 2:0 Ерв ПД
- 08.04.2018 Флурё 1:0 Конгсвингер ПД
- 02.04.2018 Конгсвингер 0:2 Викинг ПД
- 26.03.2018 Сарпсборг-08 3:1 Конгсвингер ТМК
- 06.02.2018 Волеренга 4:0 Конгсвингер ТМК
- 19.01.2018 Стабек 7:1 Конгсвингер ТМК
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|14
|10
|2
|2
|31 - 13
|32
|2.
|Согндаль
|2:1
|15
|8
|5
|2
|24 - 14
|29
|3.
|Викинг
|15
|9
|1
|5
|33 - 22
|28
|4.
|Мьёндален
|14
|7
|5
|2
|18 - 9
|26
|5.
|Улленсакер/Киса
|1:0
|15
|7
|4
|4
|32 - 21
|25
|6.
|Саннес Ульф
|2:0
|15
|6
|4
|5
|21 - 20
|22
|7.
|Тромсдален
|0:0
|15
|6
|4
|5
|20 - 22
|22
|8.
|Ерв
|14
|5
|5
|4
|18 - 17
|20
|9.
|Конгсвингер
|0:0
|15
|6
|2
|7
|20 - 23
|20
|10.
|Нест-Сотра
|0:0
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|11.
|Нутодден
|14
|5
|2
|7
|17 - 20
|17
|12.
|Хам-Кам
|0:0
|15
|4
|5
|6
|20 - 22
|17
|13.
|Осане
|0:2
|15
|4
|4
|7
|21 - 29
|16
|14.
|Стрёммен
|15
|4
|1
|10
|22 - 32
|13
|15.
|Левангер
|0:1
|15
|3
|3
|9
|18 - 30
|12
|16.
|Флурё
|1:2
|15
|3
|2
|10
|12 - 32
|11
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
3'
Адем Гювен получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aagotnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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