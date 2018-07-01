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  5. Типпелиген
Стадион:
Тромсё
2:1
Второй тайм: 60'
Одд
0'
1:0
7' Гол
Эспейор Рунар
1:1
14' Гол
Рашани Эльбасан
2:1
53' Гол
Simen Wangberg
60'
Второй тайм
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Симен Вангберг бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Рашани Эльбасан бьет в цель!
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Эспейор Рунар бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alfheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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