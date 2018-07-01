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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Альфхейм
1:0
7' ГолЭспейор Рунар
1:1
14' ГолРашани Эльбасан
2:1
53' ГолSimen Wangberg
|
7'
1:0
14'
1:1
37'
53'
2:1
Состав команд
25
Lasse
Nilsen
Тромсё 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Gudmund Taksdal Kongshavn Вратарь
- 5 Magnar Oedegaard Защитник
- 22 Simen Wangberg Защитник
- 26 Jostein Gundersen Защитник
- 11 Тейлор Роберт Полузащитник
- 3 Антонсен Кент-Аре Полузащитник
- 7 Педерсен Мортен-Гамст Полузащитник
- 25 Lasse Nilsen Полузащитник
- 17 Бернтсен Даниэль Полузащитник
- 42 Бакенга Мушага Нападающий
- 30 Эспейор Рунар Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Jacob Karlstroem Вратарь
- 2 Хогли Том Полузащитник
- 6 Christian Landu Landu Полузащитник
- 8 Кьяергор Оливер Полузащитник
- 15 Андерсен Магнус Полузащитник
- 14 Hans Nordbye Полузащитник
- 18 Mour Samb
- Главный тренер: Simo Valakari
Одд 4-3-3
- Основной состав
- 1 Россбах Сондре Вратарь
- 2 Рууд Эспен Защитник
- 4 Берган Вегар Защитник
- 21 Хаген Стеффен Защитник
- 5 Грогор Томас Защитник
- 17 Markus Andre Kaasa Полузащитник
- 8 Самуэльсен Йоне Полузащитник
- 6 Хофф Вебьёрн Полузащитник
- 9 Риса Бирк Нападающий
- 7 Броберг Мартин Нападающий
- 11 Рашани Эльбасан Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Ресхольт-Мюра Вильяр Вратарь
- 14 Нордквелле Фредрик Полузащитник
- 22 Борвен Торгейр Нападающий
- 13 Младенович Стефан Нападающий
- 20 Леуритсен Тобиас Нападающий
- 16 Joshua Kitolano
- 19 Bilal Njie
- Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
Предыдущие игры
Тромсё (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 24.06.2018 Сарпсборг-08 2:3 Тромсё Т
- 14.06.2018 Тромсё 3:3 Волеренга К
- 11.06.2018 Тромсё 2:1 Русенборг Т
- 27.05.2018 Хёугесунн 1:0 Тромсё Т
- 21.05.2018 Тромсё 3:0 Волеренга Т
- 16.05.2018 Будё-Глимт 0:1 Тромсё Т
- 13.05.2018 Тромсё 1:2 Лиллестрём Т
- 09.05.2018 Альта 0:1 Тромсё К
- 06.05.2018 Бранн 3:0 Тромсё Т
- 02.05.2018 Сенья 0:1 Тромсё К
- 29.04.2018 Тромсё 0:0 Кристиансунд Т
- 22.04.2018 Тромсё 4:1 Саннефьёрд Т
- 18.04.2018 Шервёй 1:3 Тромсё К
- 15.04.2018 Стабек 1:1 Тромсё Т
- 11.04.2018 Тромсё 3:1 Стрёмсгодсет Т
- 08.04.2018 Тромсё 4:0 Ранхейм Т
- 02.04.2018 Мольде 2:1 Тромсё Т
- 11.03.2018 Старт 4:1 Тромсё Т
- 04.03.2018 Будё-Глимт 4:1 Тромсё ТМК
- 18.02.2018 Тромсё 2:2 Ростов ТМК
Одд (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 25.06.2018 Одд 0:1 Бранн Т
- 10.06.2018 Лиллестрём 0:0 Одд Т
- 30.05.2018 Русенборг 2:2 Одд К
- 27.05.2018 Одд 1:2 Кристиансунд Т
- 21.05.2018 Стабек 2:1 Одд Т
- 16.05.2018 Одд 5:0 Саннефьёрд Т
- 13.05.2018 Ранхейм 3:1 Одд Т
- 09.05.2018 Нутодден 1:1 Одд К
- 06.05.2018 Одд 3:0 Старт Т
- 02.05.2018 Фредрикстад 1:3 Одд К
- 29.04.2018 Мольде 0:1 Одд Т
- 23.04.2018 Одд 3:1 Сарпсборг-08 Т
- 18.04.2018 Скарпхедин 0:9 Одд К
- 15.04.2018 Стрёмсгодсет 3:0 Одд Т
- 08.04.2018 Одд 1:0 Будё-Глимт Т
- 02.04.2018 Одд 1:1 Русенборг Т
- 26.03.2018 Одд 5:2 Нутодден ТМК
- 22.03.2018 Одд 1:1 Ерв ТМК
- 19.03.2018 Одд 3:2 Фрам Ларвик ТМК
- 18.03.2018 Волеренга 2:1 Одд Т
Последние игры между собой
Тромсё: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Одд: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Тромсё
Одд
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
51 Владение мячом, % 49
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|0:4
|15
|10
|4
|1
|21 - 9
|34
|2.
|Ранхейм
|1:0
|15
|9
|2
|4
|26 - 24
|29
|3.
|Русенборг
|0:0
|15
|8
|4
|3
|23 - 10
|28
|4.
|Мольде
|4:0
|15
|8
|2
|5
|26 - 16
|26
|5.
|Хёугесунн
|14
|7
|4
|3
|22 - 16
|25
|6.
|Тромсё
|1:1
|15
|7
|3
|5
|25 - 19
|24
|7.
|Волеренга
|15
|6
|5
|4
|19 - 21
|23
|8.
|Сарпсборг-08
|0:1
|15
|6
|4
|5
|25 - 19
|22
|9.
|Кристиансунд
|1:0
|15
|6
|4
|5
|20 - 18
|22
|10.
|Одд
|1:1
|15
|5
|3
|7
|20 - 18
|18
|11.
|Стрёмсгодсет
|14
|4
|4
|6
|20 - 20
|16
|12.
|Будё-Глимт
|15
|3
|6
|6
|15 - 17
|15
|13.
|Лиллестрём
|14
|3
|4
|7
|14 - 21
|13
|14.
|Стабек
|14
|2
|5
|7
|13 - 25
|11
|15.
|Старт
|0:1
|15
|3
|2
|10
|12 - 29
|11
|16.
|Саннефьёрд
|0:0
|15
|1
|4
|10
|11 - 30
|7
Второй тайм
53'
Г О О О О Л - Симен Вангберг бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
14'
Г О О О О Л - Рашани Эльбасан бьет в цель!
7'
Г О О О О Л - Эспейор Рунар бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alfheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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