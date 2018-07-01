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  4. Норвегия
  5. Типпелиген
Стадион:
Бранн
0:4
Второй тайм: 57'
Мольде
0'
0:1
4' Гол
Erling Braut Haaland
0:2
14' Гол
Erling Braut Haaland
0:3
15' Гол
Erling Braut Haaland
20' Желтая карточка
Вормгор Вито
0:4
21' Пенальти
Erling Braut Haaland
45' Желтая карточка
Эурснес Фредрик
57'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Эурснес Фредрик получил желтую карточку от судьи
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Erling Braut Haaland из команды Мольде забивает с точки!
Желтая карточка
20'
Вормгор Вито получил желтую карточку от судьи
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Erling Braut Haaland бьет в цель!
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Erling Braut Haaland бьет в цель!
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Erling Braut Haaland бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brann Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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