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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Бранн
0:1
4' ГолErling Braut Haaland
0:2
14' ГолErling Braut Haaland
0:3
15' ГолErling Braut Haaland
20' Желтая карточкаВормгор Вито
0:4
21' ПенальтиErling Braut Haaland
45' Желтая карточкаЭурснес Фредрик
|
4'
0:1
14'
0:2
15'
0:3
20'
21'
0:4
45'
Состав команд
Бранн 4-3-3
- Основной состав
- 1 Радлингер Самуэль Вратарь
- 17 Соренсен Гилли Защитник
- 3 Вормгор Вито Защитник
- 15 Акоста Бисмарк Защитник
- 21 Кристиансен Рубен Защитник
- 8 Хауген Фредрик Полузащитник
- 23 Нильсен Сиверт Полузащитник
- 7 Ларсен Петер-Орри Полузащитник
- 22 Кумсан Джилберт Нападающий
- 11 Сколевик Стеффен Нападающий
- 14 Маренго Людсинио Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Markus Pettersen Вратарь
- 25 Браатен Даниэль Защитник
- 18 Карадас Азар Защитник
- 10 Ордагич Амер Полузащитник
- 27 Хельсруд-Юхансен Хенрик Нападающий
- 34 Marius Bildoey
- 5 Гроннер Йонас
- Главный тренер: Lars Arne Nilsen
Мольде 4-3-3
- Основной состав
- 1 Линде Андреас Вратарь
- 22 Реммер Кристофер Защитник
- 4 Габриэльсен Рубен Защитник
- 5 Форрен Вегард Защитник
- 28 Хёуген Кристоффер Защитник
- 17 Эурснес Фредрик Полузащитник
- 8 Сарр Бабакар Полузащитник
- 19 Хестад Эйрик Полузащитник
- 16 Хуссейн Эцаз Нападающий
- 30 Erling Braut Haaland Нападающий
- 14 Странд Петтер Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Stian Gregersen Защитник
- 13 Ibrahima Wadji Полузащитник
- 33 Брустад Фредрик Нападающий
- 27 Чима Даниэль Нападающий
- 9 Мострем Маттиас Нападающий
- 20 Thomas Amang Нападающий
- 26 Mathias Eriksen II
- Главный тренер: Ole Gunnar Solskjaer
Предыдущие игры
Бранн (последние 20 матчей: +14 =5 -1)
- 25.06.2018 Одд 0:1 Бранн Т
- 10.06.2018 Бранн 0:0 Волеренга Т
- 30.05.2018 Лиллестрём 4:1 Бранн К
- 27.05.2018 Русенборг 1:2 Бранн Т
- 21.05.2018 Лиллестрём 1:1 Бранн Т
- 16.05.2018 Бранн 1:1 Хёугесунн Т
- 12.05.2018 Старт 0:1 Бранн Т
- 09.05.2018 Фюллингсдален 0:1 Бранн К
- 06.05.2018 Бранн 3:0 Тромсё Т
- 02.05.2018 Сутра 0:4 Бранн К
- 29.04.2018 Саннефьёрд 0:1 Бранн Т
- 25.04.2018 Ранхейм 0:2 Бранн Т
- 21.04.2018 Бранн 3:0 Стабек Т
- 18.04.2018 Сандвикен 1:6 Бранн К
- 15.04.2018 Сарпсборг-08 1:2 Бранн Т
- 08.04.2018 Бранн 1:0 Кристиансунд Т
- 02.04.2018 Стрёмсгодсет 1:1 Бранн Т
- 23.03.2018 Бранн 1:1 Саннес Ульф ТМК
- 18.03.2018 Бранн 2:0 Будё-Глимт Т
- 03.03.2018 Согндаль 0:1 Бранн ТМК
Мольде (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 23.06.2018 Мольде 3:0 Стабек Т
- 20.06.2018 Мальмё 2:0 Мольде ТМК
- 09.06.2018 Кристиансунд 1:0 Мольде Т
- 27.05.2018 Мольде 3:1 Старт Т
- 21.05.2018 Ранхейм 3:1 Мольде Т
- 16.05.2018 Мольде 2:0 Стрёмсгодсет Т
- 13.05.2018 Мольде 1:2 Будё-Глимт Т
- 07.05.2018 Сарпсборг-08 2:2 Мольде Т
- 02.05.2018 Браттвог 1:0 Мольде К
- 29.04.2018 Мольде 0:1 Одд Т
- 22.04.2018 Волеренга 0:0 Мольде Т
- 18.04.2018 Трефф 1:6 Мольде К
- 15.04.2018 Мольде 2:1 Лиллестрём Т
- 08.04.2018 Русенборг 4:0 Мольде Т
- 02.04.2018 Мольде 2:1 Тромсё Т
- 23.03.2018 Мольде 1:1 Ранхейм ТМК
- 18.03.2018 Хёугесунн 0:1 Мольде Т
- 11.03.2018 Мольде 5:0 Саннефьёрд Т
- 03.03.2018 Мольде 1:0 Олесунн ТМК
- 25.02.2018 Мольде 4:1 Динамо-Брест ТМК
Последние игры между собой
Бранн: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Мольде: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
- 15.10.2017 Мольде 1:0 Бранн Типпелиген
- 13.05.2017 Бранн 4:1 Мольде Типпелиген
- 22.10.2016 Бранн 2:1 Мольде Типпелиген
- 21.05.2016 Мольде 2:0 Бранн Типпелиген
- 31.08.2014 Бранн 0:1 Мольде Типпелиген
- 09.06.2014 Мольде 4:2 Бранн Типпелиген
- 03.08.2013 Мольде 2:0 Бранн Типпелиген
- 06.04.2013 Бранн 1:0 Мольде Типпелиген
- 08.02.2013 Бранн 2:2 Мольде Товарищеские матчи. Сборные
- 02.09.2012 Бранн 4:1 Мольде Типпелиген
- 09.04.2012 Мольде 2:1 Бранн Типпелиген
- 11.09.2011 Мольде 2:2 Бранн Типпелиген
- 25.04.2011 Бранн 1:3 Мольде Типпелиген
- 01.08.2010 Бранн 1:1 Мольде Типпелиген
- 05.04.2010 Мольде 3:2 Бранн Типпелиген
- 12.07.2009 Мольде 5:2 Бранн Типпелиген
- 28.05.2009 Бранн 2:0 Мольде Типпелиген
- 06.10.2008 Мольде 3:2 Бранн Типпелиген
- 23.07.2008 Мольде 8:0 Бранн Кубок НМ
- 22.06.2008 Мольде 1:4 Бранн Товарищеские матчи. Сборные
Бранн
Мольде
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|0:4
|15
|10
|4
|1
|21 - 9
|34
|2.
|Ранхейм
|1:0
|15
|9
|2
|4
|26 - 24
|29
|3.
|Русенборг
|0:0
|15
|8
|4
|3
|23 - 10
|28
|4.
|Мольде
|4:0
|15
|8
|2
|5
|26 - 16
|26
|5.
|Хёугесунн
|14
|7
|4
|3
|22 - 16
|25
|6.
|Тромсё
|1:1
|15
|7
|3
|5
|25 - 19
|24
|7.
|Волеренга
|15
|6
|5
|4
|19 - 21
|23
|8.
|Сарпсборг-08
|0:1
|15
|6
|4
|5
|25 - 19
|22
|9.
|Кристиансунд
|1:0
|15
|6
|4
|5
|20 - 18
|22
|10.
|Одд
|1:1
|15
|5
|3
|7
|20 - 18
|18
|11.
|Стрёмсгодсет
|14
|4
|4
|6
|20 - 20
|16
|12.
|Будё-Глимт
|15
|3
|6
|6
|15 - 17
|15
|13.
|Лиллестрём
|14
|3
|4
|7
|14 - 21
|13
|14.
|Стабек
|14
|2
|5
|7
|13 - 25
|11
|15.
|Старт
|0:1
|15
|3
|2
|10
|12 - 29
|11
|16.
|Саннефьёрд
|0:0
|15
|1
|4
|10
|11 - 30
|7
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Эурснес Фредрик получил желтую карточку от судьи
21'
Г О О О О Л - Erling Braut Haaland из команды Мольде забивает с точки!
20'
Вормгор Вито получил желтую карточку от судьи
15'
14'
4'
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brann Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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