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Стадион:
Левангер
0:1
Второй тайм: 61'
Улленсакер/Киса
0'
0:1
52' Гол
Nicolay Solberg
61'
Второй тайм
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Nicolay Solberg бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TOBB ARENA Levanger. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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