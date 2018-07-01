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Стадион: TOBB ARENA Levanger
0:1
Второй тайм: 61'
0:1
52' ГолNicolay Solberg
|
52'
0:1
Состав команд
19
Igoh
Ogbu
13
Robert
Stene
Левангер 4-1-2-2-1
- Основной состав
- 1 Фай-Лунн Юлиан Вратарь
- 17 Хольмгрен Хампус Защитник
- 19 Igoh Ogbu Защитник
- 3 Tom Erik Nordberg Защитник
- 4 Andreas Wrele Защитник
- 8 Vegard Voll Полузащитник
- 23 Adria Mateo Lopez Полузащитник
- 10 Jo Sondre Aas Полузащитник
- 7 Andreas Peterson Полузащитник
- 22 Horenus Taddese Полузащитник
- 13 Robert Stene Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Росет Мартин-Уве Защитник
- 21 Solomon Duah Нападающий
- 12 Jonathan Strand Byttingsvik
- 33 Martin Enge
- 27 Andreas Hegdahl Gundersen
- 15 Haavard Kleven Lorentsen
- 28 Jonathan Lein Valberg
- Главный тренер: Roger Naustan
Улленсакер/Киса 4-1-2-2-1
- Основной состав
- 31 Stefan Hagerup Вратарь
- 23 Mats Andre Kaland Защитник
- 21 Emmanuel Troudart Защитник
- 20 Сундли Мортен Защитник
- 5 Nikolas Walstad Защитник
- 15 Куртович Виллиам Полузащитник
- 6 Eric Bugale Kitolano Полузащитник
- 25 Торп Мартин Полузащитник
- 22 Nicolay Solberg Полузащитник
- 19 Хансен Кристоффер Полузащитник
- 14 Ole Andreas Nesset Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Alexander Vangen Вратарь
- 4 Ciise Abshir Защитник
- 17 Karsten Rognerud Защитник
- 8 Truls Joerstad Полузащитник
- 37 Andreas Aalbu Нападающий
- Главный тренер: Vegard Skogheim
Предыдущие игры
Левангер (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 24.06.2018 Осане 3:3 Левангер ПД
- 17.06.2018 Левангер 0:4 Мьёндален ПД
- 10.06.2018 Конгсвингер 2:1 Левангер ПД
- 03.06.2018 Левангер 1:2 Согндаль ПД
- 27.05.2018 Флурё 0:2 Левангер ПД
- 21.05.2018 Левангер 2:3 Ерв ПД
- 16.05.2018 Тромсдален 1:2 Левангер ПД
- 13.05.2018 Левангер 0:0 Викинг ПД
- 09.05.2018 Левангер 2:4 Ранхейм К
- 06.05.2018 Нест-Сотра 4:1 Левангер ПД
- 02.05.2018 Юнкерен 0:3 Левангер К
- 29.04.2018 Левангер 4:3 Хам-Кам ПД
- 22.04.2018 Стрёммен 3:0 Левангер ПД
- 18.04.2018 Бюосен 0:3 Левангер К
- 15.04.2018 Саннес Ульф 1:0 Левангер ПД
- 08.04.2018 Левангер 1:2 Олесунн ПД
- 02.04.2018 Нутодден 1:1 Левангер ПД
- 24.03.2018 Кристиансунд 1:0 Левангер ТМК
- 17.03.2018 Левангер 0:3 Ранхейм ТМК
- 16.02.2018 Ранхейм 3:2 Левангер ТМК
Улленсакер/Киса (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 24.06.2018 Улленсакер/Киса 2:2 Саннес Ульф ПД
- 17.06.2018 Осане 1:5 Улленсакер/Киса ПД
- 13.06.2018 Улленсакер/Киса 0:0 Брюне К
- 10.06.2018 Олесунн 3:2 Улленсакер/Киса ПД
- 03.06.2018 Улленсакер/Киса 4:2 Тромсдален ПД
- 29.05.2018 Конгсвингер 2:1 Улленсакер/Киса ПД
- 21.05.2018 Улленсакер/Киса 1:2 Нутодден ПД
- 16.05.2018 Мьёндален 0:2 Улленсакер/Киса ПД
- 13.05.2018 Улленсакер/Киса 2:0 Согндаль ПД
- 09.05.2018 Улленсакер/Киса 3:2 Конгсвингер К
- 06.05.2018 Флурё 1:1 Улленсакер/Киса ПД
- 02.05.2018 Хьельсос 0:3 Улленсакер/Киса К
- 29.04.2018 Улленсакер/Киса 4:5 Викинг ПД
- 22.04.2018 Нест-Сотра 0:3 Улленсакер/Киса ПД
- 18.04.2018 Йеллеросен 0:3 Улленсакер/Киса К
- 15.04.2018 Улленсакер/Киса 2:1 Стрёммен ПД
- 08.04.2018 Ерв 1:1 Улленсакер/Киса ПД
- 02.04.2018 Улленсакер/Киса 1:1 Хам-Кам ПД
- 18.03.2018 Улленсакер/Киса 4:3 Стабек ТМК
- 26.01.2018 Улленсакер/Киса 5:1 Стабек ТМК
Последние игры между собой
Левангер: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Улленсакер/Киса: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
- 05.11.2017 Левангер 2:0 Улленсакер/Киса Первый дивизион
- 02.04.2017 Улленсакер/Киса 2:2 Левангер Первый дивизион
- 10.07.2016 Левангер 3:1 Улленсакер/Киса Первый дивизион
- 17.04.2016 Улленсакер/Киса 1:3 Левангер Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|14
|10
|2
|2
|31 - 13
|32
|2.
|Согндаль
|2:1
|15
|8
|5
|2
|24 - 14
|29
|3.
|Викинг
|15
|9
|1
|5
|33 - 22
|28
|4.
|Мьёндален
|14
|7
|5
|2
|18 - 9
|26
|5.
|Улленсакер/Киса
|1:0
|15
|7
|4
|4
|32 - 21
|25
|6.
|Саннес Ульф
|2:0
|15
|6
|4
|5
|21 - 20
|22
|7.
|Тромсдален
|0:0
|15
|6
|4
|5
|20 - 22
|22
|8.
|Ерв
|14
|5
|5
|4
|18 - 17
|20
|9.
|Конгсвингер
|0:0
|15
|6
|2
|7
|20 - 23
|20
|10.
|Нест-Сотра
|0:0
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|11.
|Нутодден
|14
|5
|2
|7
|17 - 20
|17
|12.
|Хам-Кам
|0:0
|15
|4
|5
|6
|20 - 22
|17
|13.
|Осане
|0:2
|15
|4
|4
|7
|21 - 29
|16
|14.
|Стрёммен
|15
|4
|1
|10
|22 - 32
|13
|15.
|Левангер
|0:1
|15
|3
|3
|9
|18 - 30
|12
|16.
|Флурё
|1:2
|15
|3
|2
|10
|12 - 32
|11
Второй тайм
52'
Г О О О О Л - Nicolay Solberg бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TOBB ARENA Levanger. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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