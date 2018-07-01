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Стадион:
Хам-Кам
0:0
Второй тайм: 60'
Тромсдален
0' 60'
Второй тайм
46'
Хам-Кам делает замену. Омарссон Орри уходит с поля, а Lars Brotangen выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Хам-Кам делает замену. Abubakar Ibrahim Aliyu уходит с поля, а Моэн Петер выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Briskeby. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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