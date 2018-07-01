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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Брискеби
0:0
Второй тайм: 60'
Состав команд
15
Доннум
Арон
Хам-Кам 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Marco Joergensen Вратарь
- 10 Truls Jevne Hagen Защитник
- 4 Jacob Egeris Защитник
- 3 Омарссон Орри Защитник
- 14 Look Sa Nicholas Mickelson Защитник
- 15 Доннум Арон Полузащитник
- 27 Peder Neersveen Полузащитник
- 8 Markus Solbakken Полузащитник
- 99 Abubakar Ibrahim Aliyu Полузащитник
- 22 Kristian Loenstad Onsrud Полузащитник
- 17 Simen Bolkan Nordli Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Ruben Alegre Guerro Защитник
- 5 Lars Brotangen Защитник
- 7 Моэн Петер Полузащитник
- 9 Ivar Solli Roenning Нападающий
- 20 Будусон Джонни Нападающий
- 24 Andreas Fagereng
- 16 Aadne Midtskogen
- Главный тренер: Ole Kevin Knappen
Тромсдален 4-4-2
- Основной состав
- 30 Marius Berntzen Вратарь
- 2 Steffen Skogvang Pedersen Защитник
- 3 Anders Jenssen Защитник
- 15 Kristoffer Hey Защитник
- 13 Матланд Йо-Нимо Защитник
- 7 Haakon Kjaeve Полузащитник
- 4 Йонсен Ларс-Гуннар Полузащитник
- 19 Карлсен Андерс Полузащитник
- 71 Lars Henrik Andreassen Полузащитник
- 10 Люсволл Вегард Нападающий
- 66 Andreas Loevland Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Adrian Mikkelsen Вратарь
- 21 Mathias Dahl Abelsen Полузащитник
- 8 Tor Martin Mienna Нападающий
- 44 George-Lewis Maniraguha
- 22 Mehdi Dioury
- Главный тренер: Gaute Helstrup
Предыдущие игры
Хам-Кам (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 24.06.2018 Викинг 2:0 Хам-Кам ПД
- 17.06.2018 Хам-Кам 1:3 Согндаль ПД
- 13.06.2018 Старт 1:1 Хам-Кам К
- 10.06.2018 Мьёндален 2:1 Хам-Кам ПД
- 03.06.2018 Хам-Кам 2:0 Ерв ПД
- 27.05.2018 Олесунн 1:2 Хам-Кам ПД
- 21.05.2018 Хам-Кам 3:0 Флурё ПД
- 16.05.2018 Конгсвингер 2:1 Хам-Кам ПД
- 13.05.2018 Хам-Кам 1:1 Нест-Сотра ПД
- 10.05.2018 Хам-Кам 1:0 Сарпсборг-08 К
- 05.05.2018 Хам-Кам 3:2 Стрёммен ПД
- 02.05.2018 Хам-Кам 4:0 Хёнефосс К
- 29.04.2018 Левангер 4:3 Хам-Кам ПД
- 24.04.2018 Хам-Кам 0:0 Саннес Ульф ПД
- 18.04.2018 Тюнсет 0:3 Хам-Кам К
- 15.04.2018 Осане 1:1 Хам-Кам ПД
- 08.04.2018 Хам-Кам 1:3 Нутодден ПД
- 02.04.2018 Улленсакер/Киса 1:1 Хам-Кам ПД
- 21.10.2017 Волеренга-2 0:3 Хам-Кам ВД
- 14.10.2017 Хам-Кам 4:2 Нюбергсунд ВД
Тромсдален (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 24.06.2018 Тромсдален 1:0 Флурё ПД
- 17.06.2018 Стрёммен 1:3 Тромсдален ПД
- 10.06.2018 Тромсдален 1:0 Осане ПД
- 06.06.2018 Тромсдален 1:0 Ерв ПД
- 03.06.2018 Улленсакер/Киса 4:2 Тромсдален ПД
- 27.05.2018 Тромсдален 3:1 Нест-Сотра ПД
- 21.05.2018 Саннес Ульф 2:1 Тромсдален ПД
- 16.05.2018 Тромсдален 1:2 Левангер ПД
- 13.05.2018 Нутодден 2:3 Тромсдален ПД
- 06.05.2018 Тромсдален 3:3 Конгсвингер ПД
- 02.05.2018 Альта 3:1 Тромсдален К
- 29.04.2018 Мьёндален 0:0 Тромсдален ПД
- 22.04.2018 Олесунн 4:0 Тромсдален ПД
- 18.04.2018 Флёя 1:3 Тромсдален К
- 15.04.2018 Тромсдален 0:2 Викинг ПД
- 08.04.2018 Согндаль 1:1 Тромсдален ПД
- 09.02.2018 Тромсё 4:0 Тромсдален ТМК
- 05.11.2017 Конгсвингер 0:1 Тромсдален ПД
- 29.10.2017 Тромсдален 5:0 Фредрикстад ПД
- 22.10.2017 Осане 2:2 Тромсдален ПД
Последние игры между собой
Хам-Кам: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Тромсдален: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
- 28.09.2014 Хам-Кам 0:4 Тромсдален Первый дивизион
- 11.05.2014 Тромсдален 2:1 Хам-Кам Первый дивизион
- 23.09.2012 Тромсдален 1:1 Хам-Кам Первый дивизион
- 15.07.2012 Хам-Кам 7:2 Тромсдален Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|14
|10
|2
|2
|31 - 13
|32
|2.
|Согндаль
|2:1
|15
|8
|5
|2
|24 - 14
|29
|3.
|Викинг
|15
|9
|1
|5
|33 - 22
|28
|4.
|Мьёндален
|14
|7
|5
|2
|18 - 9
|26
|5.
|Улленсакер/Киса
|1:0
|15
|7
|4
|4
|32 - 21
|25
|6.
|Саннес Ульф
|2:0
|15
|6
|4
|5
|21 - 20
|22
|7.
|Тромсдален
|0:0
|15
|6
|4
|5
|20 - 22
|22
|8.
|Ерв
|14
|5
|5
|4
|18 - 17
|20
|9.
|Конгсвингер
|0:0
|15
|6
|2
|7
|20 - 23
|20
|10.
|Нест-Сотра
|0:0
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|11.
|Нутодден
|14
|5
|2
|7
|17 - 20
|17
|12.
|Хам-Кам
|0:0
|15
|4
|5
|6
|20 - 22
|17
|13.
|Осане
|0:2
|15
|4
|4
|7
|21 - 29
|16
|14.
|Стрёммен
|15
|4
|1
|10
|22 - 32
|13
|15.
|Левангер
|0:1
|15
|3
|3
|9
|18 - 30
|12
|16.
|Флурё
|1:2
|15
|3
|2
|10
|12 - 32
|11
Второй тайм
46'
Хам-Кам делает замену. Омарссон Орри уходит с поля, а Lars Brotangen выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Хам-Кам делает замену. Abubakar Ibrahim Aliyu уходит с поля, а Моэн Петер выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Briskeby. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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