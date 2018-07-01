  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Норвегия
  5. Первый дивизион
Стадион:
Саннес Ульф
2:0
Второй тайм: 63'
Осане
0'
1:0
12' Гол
Богданович Ясмин
38' Желтая карточка
Брикс Кристиан
40' Желтая карточка
Martin Ueland
2:0
40' Гол
Axel Kryger
63'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Асан делает замену. Martin Ueland уходит с поля, а Andreas Fantoft выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
38'
Брикс Кристиан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Ворторен Нилс бьет в цель!
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Богданович Ясмин бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sandnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...












Новости футбола
Топ лиги





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация