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Стадион: Санднес
2:0
Второй тайм: 63'
1:0
12' ГолБогданович Ясмин
38' Желтая карточкаБрикс Кристиан
40' Желтая карточкаMartin Ueland
2:0
40' ГолAxel Kryger
|
12'
1:0
38'
40'
40'
2:0
Состав команд
Саннес Ульф 4-1-2-2-1
- Основной состав
- 12 Deniss Korneiciks Вратарь
- 4 Axel Kryger Защитник
- 22 Богданович Ясмин Защитник
- 16 Хейккиля Тапио Защитник
- 21 Herman Kleppa Защитник
- 14 Akinsola Akinyemi Полузащитник
- 11 Дансо Эриксон Полузащитник
- 20 Andreas Dybevik Полузащитник
- 24 Брикс Кристиан Полузащитник
- 15 Vegard Oestraat Erlien Полузащитник
- 6 Ворторен Нилс Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Daniel Edvardsen Защитник
- 27 Vegard Aasen Полузащитник
- 9 Угвуаду Оньекачи Нападающий
- 37 Jo Staalesen
- 40 Aron Christensen
- Главный тренер: Bengt Saeternes
Осане 3-4-3
- Основной состав
- 12 Боргер Томас Вратарь
- 2 Martin Ueland Защитник
- 25 Солли Александр Защитник
- 14 Ole Kolskogen Защитник
- 4 Sondre Bjoershol Полузащитник
- 30 Michael Ogungbaro Полузащитник
- 8 Jonas Hestetun Полузащитник
- 17 Nikolai Harris Полузащитник
- 21 Haakon Lorentzen Нападающий
- 27 Magnus Nybakken Bruun-Hansen Нападающий
- 18 Хусеклепп Эрик Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Биркеланн Вильяр Полузащитник
- 99 Andreas Soereide
- 6 Andreas Fantoft
- 9 August Jegerstedt Selnes
- 15 Lars Hauge
- Главный тренер: Монс Ивар Мджелде
Предыдущие игры
Саннес Ульф (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 24.06.2018 Улленсакер/Киса 2:2 Саннес Ульф ПД
- 17.06.2018 Саннес Ульф 1:2 Олесунн ПД
- 10.06.2018 Нутодден 1:0 Саннес Ульф ПД
- 02.06.2018 Саннес Ульф 0:3 Конгсвингер ПД
- 27.05.2018 Мьёндален 1:0 Саннес Ульф ПД
- 21.05.2018 Саннес Ульф 2:1 Тромсдален ПД
- 16.05.2018 Викинг 5:2 Саннес Ульф ПД
- 13.05.2018 Саннес Ульф 4:0 Флурё ПД
- 09.05.2018 Брюне 1:0 Саннес Ульф К
- 06.05.2018 Согндаль 2:2 Саннес Ульф ПД
- 02.05.2018 Саннес Ульф 1:0 Видар К
- 29.04.2018 Саннес Ульф 0:0 Ерв ПД
- 24.04.2018 Хам-Кам 0:0 Саннес Ульф ПД
- 18.04.2018 Сула 2:3 Саннес Ульф К
- 15.04.2018 Саннес Ульф 1:0 Левангер ПД
- 08.04.2018 Нест-Сотра 2:3 Саннес Ульф ПД
- 02.04.2018 Саннес Ульф 2:1 Стрёммен ПД
- 23.03.2018 Бранн 1:1 Саннес Ульф ТМК
- 12.11.2017 Ранхейм 1:0 Саннес Ульф ТПМ
- 05.11.2017 Фредрикстад 3:0 Саннес Ульф ПД
Осане (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 24.06.2018 Осане 3:3 Левангер ПД
- 17.06.2018 Осане 1:5 Улленсакер/Киса ПД
- 10.06.2018 Тромсдален 1:0 Осане ПД
- 03.06.2018 Осане 0:2 Мьёндален ПД
- 27.05.2018 Нутодден 0:0 Осане ПД
- 21.05.2018 Осане 3:1 Конгсвингер ПД
- 16.05.2018 Согндаль 1:4 Осане ПД
- 13.05.2018 Осане 2:3 Олесунн ПД
- 06.05.2018 Ерв 1:1 Осане ПД
- 02.05.2018 Нест-Сотра 3:3 Осане К
- 29.04.2018 Осане 3:1 Флурё ПД
- 22.04.2018 Викинг 4:0 Осане ПД
- 18.04.2018 Ус 1:6 Осане К
- 15.04.2018 Осане 1:1 Хам-Кам ПД
- 08.04.2018 Стрёммен 3:0 Осане ПД
- 02.04.2018 Осане 3:1 Нест-Сотра ПД
- 04.03.2018 Хёугесунн 2:2 Осане ТМК
- 24.02.2018 Осане 0:2 Бранн ТМК
- 05.11.2017 Осане 3:2 Старт ПД
- 29.10.2017 Будё-Глимт 6:0 Осане ПД
Последние игры между собой
Саннес Ульф: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
Осане: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
- 13.08.2017 Саннес Ульф 3:3 Осане Первый дивизион
- 23.04.2017 Осане 4:0 Саннес Ульф Первый дивизион
- 23.10.2016 Осане 1:0 Саннес Ульф Первый дивизион
- 08.05.2016 Саннес Ульф 0:2 Осане Первый дивизион
- 13.09.2015 Саннес Ульф 1:3 Осане Первый дивизион
- 03.05.2015 Осане 0:0 Саннес Ульф Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|14
|10
|2
|2
|31 - 13
|32
|2.
|Согндаль
|2:1
|15
|8
|5
|2
|24 - 14
|29
|3.
|Викинг
|15
|9
|1
|5
|33 - 22
|28
|4.
|Мьёндален
|14
|7
|5
|2
|18 - 9
|26
|5.
|Улленсакер/Киса
|1:0
|15
|7
|4
|4
|32 - 21
|25
|6.
|Саннес Ульф
|2:0
|15
|6
|4
|5
|21 - 20
|22
|7.
|Тромсдален
|0:0
|15
|6
|4
|5
|20 - 22
|22
|8.
|Ерв
|14
|5
|5
|4
|18 - 17
|20
|9.
|Конгсвингер
|0:0
|15
|6
|2
|7
|20 - 23
|20
|10.
|Нест-Сотра
|0:0
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|11.
|Нутодден
|14
|5
|2
|7
|17 - 20
|17
|12.
|Хам-Кам
|0:0
|15
|4
|5
|6
|20 - 22
|17
|13.
|Осане
|0:2
|15
|4
|4
|7
|21 - 29
|16
|14.
|Стрёммен
|15
|4
|1
|10
|22 - 32
|13
|15.
|Левангер
|0:1
|15
|3
|3
|9
|18 - 30
|12
|16.
|Флурё
|1:2
|15
|3
|2
|10
|12 - 32
|11
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
46'
Асан делает замену. Martin Ueland уходит с поля, а Andreas Fantoft выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
38'
Брикс Кристиан получил желтую карточку от судьи
36'
Г О О О О Л - Ворторен Нилс бьет в цель!
12'
Г О О О О Л - Богданович Ясмин бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sandnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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