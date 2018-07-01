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Стадион: Зрители: 3035
Стабек
2:1
Конец матча
Хёугесунн
0'
1:0
35' Гол
Боли Франк
2:0
62' Гол
Боли Франк
2:1
90' Гол
Kristoffer Velde
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Kristoffer Velde бьет в цель!
86'
Стабек делает замену. Hugo Vetlesen уходит с поля, а Реннинг Мартин выходит на его замену.
78'
Хёугесунн делает замену. Тронстад Сондре уходит с поля, а Ikenna Ikedi выходит на его замену.
77'
Стабек делает замену. Боли Франк уходит с поля, а Ola Brynhildsen выходит на его замену.
67'
Хёугесунн делает замену. Bruno Leite уходит с поля, а Kristoffer Velde выходит на его замену.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Боли Франк бьет в цель!
61'
Стабек делает замену. Тонни Брохманн уходит с поля, а Сетер Йон-Хоу выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Хёугесунн делает замену. Воге-Нильсен Йоаким уходит с поля, а Torbjoern Kallevaag выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Боли Франк бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nadderud Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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