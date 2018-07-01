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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Наддеруд Зрители: 3035
1:0
35' ГолБоли Франк
2:0
62' ГолБоли Франк
2:1
90' ГолKristoffer Velde
|
35'
1:0
62'
2:0
90'
2:1
Состав команд
30
Манде
Саюба
18
Моэ
Йеппе
99
Квоеме
Охи
10
Боли
Франк
Стабек 4-4-2
- Основной состав
- 30 Манде Саюба Вратарь
- 16 Ханше-Ольсен Андреас Защитник
- 4 Демидов Вадим Защитник
- 21 Гранли Даниэль Защитник
- 18 Моэ Йеппе Защитник
- 2 Эрнандес Рональд Полузащитник
- 25 Hugo Vetlesen Полузащитник
- 42 Tobias Borchgrevink Boerkeeiet Полузащитник
- 89 Tonny Brochmann Полузащитник
- 99 Квоеме Охи Нападающий
- 10 Боли Франк Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Simen Lillevik Kjellevold Вратарь
- 23 Бохинен Эмиль Полузащитник
- 94 Реннинг Мартин Полузащитник
- 8 Сетер Йон-Хоу Полузащитник
- 50 Oscar Aga
- 20 Ola Brynhildsen
- Главный тренер: Jan Peder Jalland
Хёугесунн 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Бротвейт Пер Вратарь
- 19 Харальдсейд Кристоффер Защитник
- 18 Скьерве Вегард Защитник
- 3 Карамоко Бенджамин Защитник
- 22 Стёлос Александер Защитник
- 77 Babajide David Полузащитник
- 8 Тронстад Сондре Полузащитник
- 6 Воге-Нильсен Йоаким Полузащитник
- 16 Лейте Бруно Полузащитник
- 7 Гринхейм Кристиан Полузащитник
- 9 Гюткьяер Фредерик Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Сандвик Хельге Вратарь
- 4 Кнудсен Фредрик Защитник
- 14 Torbjoern Kallevaag Полузащитник
- 30 Dennis Horneland
- 33 Kristoffer Velde
- 20 Ibrahima Kone
- 35 Икеди Энтони
- Главный тренер: Eirik Horneland
Предыдущие игры
Стабек (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 23.06.2018 Мольде 3:0 Стабек Т
- 10.06.2018 Стабек 0:0 Будё-Глимт Т
- 28.05.2018 Сарпсборг-08 4:2 Стабек Т
- 21.05.2018 Стабек 2:1 Одд Т
- 16.05.2018 Волеренга 1:0 Стабек Т
- 13.05.2018 Стабек 0:1 Русенборг Т
- 09.05.2018 Мьёндален 2:0 Стабек К
- 06.05.2018 Кристиансунд 1:0 Стабек Т
- 03.05.2018 Мосс 0:1 Стабек К
- 30.04.2018 Стабек 3:2 Лиллестрём Т
- 25.04.2018 Стабек 1:1 Старт Т
- 21.04.2018 Бранн 3:0 Стабек Т
- 18.04.2018 Уллерн 3:5 Стабек К
- 15.04.2018 Стабек 1:1 Тромсё Т
- 08.04.2018 Саннефьёрд 1:1 Стабек Т
- 02.04.2018 Ранхейм 4:1 Стабек Т
- 19.03.2018 Стабек 1:2 Скейд ТМК
- 18.03.2018 Улленсакер/Киса 4:3 Стабек ТМК
- 11.03.2018 Стрёмсгодсет 2:2 Стабек Т
- 04.03.2018 Сарпсборг-08 3:2 Стабек ТМК
Хёугесунн (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 24.06.2018 Хёугесунн 2:2 Лиллестрём Т
- 13.06.2018 Мьёндален 2:2 Хёугесунн К
- 10.06.2018 Саннефьёрд 0:2 Хёугесунн Т
- 27.05.2018 Хёугесунн 1:0 Тромсё Т
- 21.05.2018 Хёугесунн 1:2 Русенборг Т
- 16.05.2018 Бранн 1:1 Хёугесунн Т
- 13.05.2018 Хёугесунн 3:2 Кристиансунд Т
- 09.05.2018 Нест-Сотра 1:2 Хёугесунн К
- 06.05.2018 Волеренга 2:2 Хёугесунн Т
- 02.05.2018 Лисеклостер 1:2 Хёугесунн К
- 29.04.2018 Старт 0:1 Хёугесунн Т
- 22.04.2018 Хёугесунн 1:0 Стрёмсгодсет Т
- 18.04.2018 Скйолд 0:3 Хёугесунн К
- 15.04.2018 Ранхейм 4:2 Хёугесунн Т
- 08.04.2018 Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Т
- 02.04.2018 Будё-Глимт 0:3 Хёугесунн Т
- 18.03.2018 Хёугесунн 0:1 Мольде Т
- 11.03.2018 Одд 1:2 Хёугесунн Т
- 04.03.2018 Хёугесунн 2:2 Осане ТМК
- 01.03.2018 Хёугесунн 1:2 Вард Хёугесунн ТМК
Последние игры между собой
Стабек: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 9
Хёугесунн: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 2
- 13.08.2017 Хёугесунн 2:2 Стабек Типпелиген
- 30.04.2017 Стабек 0:3 Хёугесунн Типпелиген
- 07.08.2016 Стабек 0:1 Хёугесунн Типпелиген
- 25.04.2016 Хёугесунн 3:1 Стабек Типпелиген
- 25.07.2015 Хёугесунн 2:2 Стабек Типпелиген
- 06.04.2015 Стабек 1:1 Хёугесунн Типпелиген
- 02.11.2014 Стабек 0:1 Хёугесунн Типпелиген
- 13.08.2014 Стабек 1:0 Хёугесунн Кубок НМ
- 13.07.2014 Хёугесунн 2:0 Стабек Типпелиген
- 26.08.2012 Хёугесунн 4:1 Стабек Типпелиген
- 20.05.2012 Стабек 0:2 Хёугесунн Типпелиген
- 20.11.2011 Стабек 1:2 Хёугесунн Типпелиген
- 08.05.2011 Хёугесунн 3:4 Стабек Типпелиген
- 17.10.2010 Хёугесунн 2:1 Стабек Типпелиген
- 02.05.2010 Стабек 0:0 Хёугесунн Типпелиген
Стабек
Хёугесунн
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|15
|10
|4
|1
|21 - 9
|34
|2.
|Русенборг
|15
|9
|3
|3
|24 - 10
|30
|3.
|Ранхейм
|15
|9
|2
|4
|27 - 24
|29
|4.
|Мольде
|15
|8
|2
|5
|26 - 16
|26
|5.
|Тромсё
|15
|8
|2
|5
|26 - 19
|26
|6.
|Хёугесунн
|15
|7
|4
|4
|23 - 18
|25
|7.
|Сарпсборг-08
|15
|6
|5
|4
|26 - 19
|23
|8.
|Волеренга
|15
|6
|5
|4
|19 - 21
|23
|9.
|Кристиансунд
|15
|5
|5
|5
|20 - 19
|20
|10.
|Одд
|15
|5
|2
|8
|20 - 19
|17
|11.
|Стрёмсгодсет
|14
|4
|4
|6
|20 - 20
|16
|12.
|Будё-Глимт
|15
|3
|6
|6
|15 - 17
|15
|13.
|Стабек
|15
|3
|5
|7
|15 - 26
|14
|14.
|Лиллестрём
|14
|3
|4
|7
|14 - 21
|13
|15.
|Старт
|15
|3
|2
|10
|12 - 30
|11
|16.
|Саннефьёрд
|15
|1
|3
|11
|11 - 31
|6
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Kristoffer Velde бьет в цель!
86'
Стабек делает замену. Hugo Vetlesen уходит с поля, а Реннинг Мартин выходит на его замену.
78'
Хёугесунн делает замену. Тронстад Сондре уходит с поля, а Ikenna Ikedi выходит на его замену.
77'
Стабек делает замену. Боли Франк уходит с поля, а Ola Brynhildsen выходит на его замену.
67'
Хёугесунн делает замену. Bruno Leite уходит с поля, а Kristoffer Velde выходит на его замену.
62'
Г О О О О Л - Боли Франк бьет в цель!
61'
Стабек делает замену. Тонни Брохманн уходит с поля, а Сетер Йон-Хоу выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Хёугесунн делает замену. Воге-Нильсен Йоаким уходит с поля, а Torbjoern Kallevaag выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Г О О О О Л - Боли Франк бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nadderud Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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