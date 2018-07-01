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Стадион: БМО Филд
0:1
Конец матча
0:1
4' ГолЛоуренс Кемар
27' Желтая карточкаЗавалета Эрик
35' Желтая карточкаПаркер Тим
54' Желтая карточкаАдамс Тайлер
77' Желтая карточкаРжатковски Марк
|
4'
0:1
27'
35'
54'
77'
Состав команд
26
Паркер
Тим
33
Aaron
Long
19
Alex
Muyl
Торонто 4-1-3-2
- Основной состав
- 25 Боно Александер Вратарь
- 12 Эрнандес Джейсон Защитник
- 15 Завалета Эрик Защитник
- 6 Хагглунд Ник Защитник
- 2 Морроу Джастин Защитник
- 4 Брэдли Майкл Полузащитник
- 26 Хаслер Николас Полузащитник
- 21 Осорио Джонатан Полузащитник
- 18 Дельгадо Марко Полузащитник
- 10 Джовинко Себастьян Нападающий
- 22 Хэмилтон Джордан Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ирвин Клинт Вратарь
- 5 Морган Эштон Защитник
- 8 Акече Агер Полузащитник
- 27 Liam Fraser Полузащитник
- 14 Jay Chapman Нападающий
- 87 Рикеттс Тосайн Нападающий
- 54 Ryan Telfer
- Главный тренер: Вэнни Грег
Нью-Йорк Ред Буллз 4-2-3-1
- Основной состав
- 31 Luis Robles II Вратарь
- 5 Connor Lade Защитник
- 26 Паркер Тим Защитник
- 33 Aaron Long Защитник
- 92 Лоуренс Кемар Защитник
- 4 Адамс Тайлер Полузащитник
- 27 Davis Sean II Полузащитник
- 22 Florian Valot Полузащитник
- 10 Alejandro Romero I Полузащитник
- 19 Alex Muyl Полузащитник
- 99 Бредли Райт-Филлипс Нападающий
- Запасные игроки
- 78 Коллин Орельен Защитник
- 90 Ржатковски Марк Полузащитник
- 7 Derrick Etienne Полузащитник
- 17 Benjamin Mines
- 24 Evan Louro
- 41 Ethan Kutler
- 11 Carlos Rivas I
- Главный тренер: Jesse Marsch
Предыдущие игры
Торонто (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 25.06.2018 Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто М
- 14.06.2018 Торонто 4:4 Ди Си Юнайтед М
- 09.06.2018 Филадельфия Юнион 0:2 Торонто М
- 03.06.2018 Коламбус Крю 3:3 Торонто М
- 26.05.2018 Торонто 0:1 Даллас М
- 19.05.2018 Торонто 2:1 Орландо Сити М
- 13.05.2018 Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Торонто М
- 10.05.2018 Торонто 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 05.05.2018 Торонто 3:0 Филадельфия Юнион М
- 28.04.2018 Торонто 2:2 Чикаго Файр М
- 26.04.2018 Гвадалахара 1:2 Торонто ЛЧК
- 21.04.2018 Хьюстон Динамо 5:1 Торонто М
- 18.04.2018 Торонто 1:2 Гвадалахара ЛЧК
- 14.04.2018 Колорадо Рэпидс 2:0 Торонто М
- 11.04.2018 Клуб Америка 1:1 Торонто ЛЧК
- 04.04.2018 Торонто 3:1 Клуб Америка ЛЧК
- 31.03.2018 Торонто 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 17.03.2018 Монреаль Импакт 1:0 Торонто М
- 14.03.2018 Тигрес 3:2 Торонто ЛЧК
- 08.03.2018 Торонто 2:1 Тигрес ЛЧК
Нью-Йорк Ред Буллз (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 24.06.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Даллас М
- 17.06.2018 Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз ОК
- 14.06.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Сиэтл Саундерс М
- 10.06.2018 Коламбус Крю 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 07.06.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Нью-Йорк Сити ОК
- 03.06.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 27.05.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион М
- 21.05.2018 Атланта Юнайтед 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 13.05.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 05.05.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Нью-Йорк Сити М
- 29.04.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 21.04.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Чикаго Файр М
- 14.04.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Монреаль Импакт М
- 11.04.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Гвадалахара ЛЧК
- 05.04.2018 Гвадалахара 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз ЛЧК
- 31.03.2018 Орландо Сити 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 25.03.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 18.03.2018 Реал Солт-Лейк 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 14.03.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Тихуана ЛЧК
- 11.03.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Портленд Тимберс М
Последние игры между собой
Торонто: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
- 05.11.2017 Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 31.10.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Торонто МЛС
- 01.10.2017 Торонто 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 20.05.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Торонто МЛС
- 19.09.2016 Торонто 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 29.05.2016 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Торонто МЛС
- 06.03.2016 Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Торонто МЛС
- 15.10.2015 Торонто 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 16.08.2015 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Торонто МЛС
- 26.02.2015 Торонто 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Товарищеские матчи. Сборные
- 12.10.2014 Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Торонто МЛС
- 28.06.2014 Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Торонто МЛС
- 18.05.2014 Торонто 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 15.09.2013 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто МЛС
- 21.07.2013 Торонто 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 27.04.2013 Торонто 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 30.09.2012 Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Торонто МЛС
- 01.07.2012 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Торонто МЛС
- 02.10.2011 Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 07.07.2011 Нью-Йорк Ред Буллз 5:0 Торонто МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|18
|11
|4
|3
|38 - 20
|37
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0
|16
|10
|2
|4
|34 - 16
|32
|3.
|Нью-Йорк Сити
|17
|9
|4
|4
|34 - 24
|31
|4.
|Коламбус Крю
|19
|8
|6
|5
|24 - 19
|30
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|7
|6
|4
|30 - 25
|27
|6.
|Чикаго Файр
|18
|6
|5
|7
|27 - 31
|23
|7.
|Филадельфия Юнион
|17
|6
|3
|8
|21 - 25
|21
|8.
|Монреаль Импакт
|18
|7
|0
|11
|22 - 31
|21
|9.
|Орландо Сити
|17
|6
|1
|10
|24 - 37
|19
|10.
|Торонто
|0:1
|16
|4
|3
|9
|24 - 30
|15
|11.
|Ди Си Юнайтед
|13
|2
|4
|7
|21 - 27
|10
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|16
|9
|5
|2
|25 - 17
|32
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|17
|9
|5
|3
|31 - 18
|32
|3.
|Лос-Анджелес
|16
|9
|3
|4
|35 - 25
|30
|4.
|Портленд Тимберс
|15
|7
|5
|3
|24 - 21
|26
|5.
|Реал Солт-Лейк
|17
|7
|2
|8
|21 - 32
|23
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|17
|6
|5
|6
|26 - 34
|23
|7.
|Хьюстон Динамо
|15
|6
|3
|6
|31 - 24
|21
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|6
|3
|7
|25 - 26
|21
|9.
|Миннесота Юнайтед
|16
|5
|1
|10
|19 - 30
|16
|10.
|Сиэтл Саундерс
|15
|3
|3
|9
|13 - 21
|12
|11.
|Колорадо Рэпидс
|15
|3
|3
|9
|19 - 28
|12
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|17
|2
|6
|9
|28 - 35
|12
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Бредли Райт-Филлипс уходит с поля, а Ethan Kutler выходит на его замену.
81'
Торонто делает замену. Дельгадо Марко уходит с поля, а Jay Chapman выходит на его замену.
81'
Торонто делает замену. Завалета Эрик уходит с поля, а Ryan Telfer выходит на его замену.
77'
Ржатковски Марк получил желтую карточку от судьи
65'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Alejandro Romero уходит с поля, а Ржатковски Марк выходит на его замену.
60'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Alex Muyl уходит с поля, а Derrick Etienne выходит на его замену.
54'
Адамс Тайлер получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Паркер Тим получил желтую карточку от судьи
34'
Торонто делает замену. Эрнандес Джейсон уходит с поля, а Морган Эштон выходит на его замену.
27'
Завалета Эрик получил желтую карточку от судьи
4'
Г О О О О Л - Лоуренс Кемар бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BMO Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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