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Стадион:
Торонто
0:1
Конец матча
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
0:1
4' Гол
Лоуренс Кемар
27' Желтая карточка
Завалета Эрик
35' Желтая карточка
Паркер Тим
54' Желтая карточка
Адамс Тайлер
77' Желтая карточка
Ржатковски Марк
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Бредли Райт-Филлипс уходит с поля, а Ethan Kutler выходит на его замену.
81'
Торонто делает замену. Дельгадо Марко уходит с поля, а Jay Chapman выходит на его замену.
81'
Торонто делает замену. Завалета Эрик уходит с поля, а Ryan Telfer выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Ржатковски Марк получил желтую карточку от судьи
65'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Alejandro Romero уходит с поля, а Ржатковски Марк выходит на его замену.
60'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Alex Muyl уходит с поля, а Derrick Etienne выходит на его замену.
Желтая карточка
54'
Адамс Тайлер получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
35'
Паркер Тим получил желтую карточку от судьи
34'
Торонто делает замену. Эрнандес Джейсон уходит с поля, а Морган Эштон выходит на его замену.
Желтая карточка
27'
Завалета Эрик получил желтую карточку от судьи
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Лоуренс Кемар бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BMO Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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