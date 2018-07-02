  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. США
  5. МЛС
Стадион:
Ванкувер Уайткэпс
0:1
Конец матча
Колорадо Рэпидс
0'
16' Желтая карточка
Прайс Джек
33' Желтая карточка
Кастильо Эдгар
0:1
43' Гол в свои ворота
Де Йонг Марсель
48' Желтая карточка
Уилсон Дэнни
80' Желтая карточка
Блумберг Юхан
82' Желтая карточка
Винне Деклан
90' Желтая карточка
Де Йонг Марсель
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Де Йонг Марсель получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
82'
Винне Деклан получил желтую карточку от судьи
81'
Колорадо Рэпидс делает замену. Боли Янник уходит с поля, а Jack McBean выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
Блумберг Юхан получил желтую карточку от судьи
74'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Шеа Брек уходит с поля, а Erik Hurtado выходит на его замену.
73'
Колорадо Рэпидс делает замену. Мэйсон Джо уходит с поля, а Блумберг Юхан выходит на его замену.
67'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Nicolas Mezquida уходит с поля, а Блондель Энтони выходит на его замену.
61'
Колорадо Рэпидс делает замену. Боатенг Бисмарк уходит с поля, а Kortne Ford выходит на его замену.
Желтая карточка
48'
Уилсон Дэнни получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Уостон Кендаль уходит с поля, а Матч Джордон выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
33'
Кастильо Эдгар получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
16'
Прайс Джек получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BC Place. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...












Новости футбола
Топ лиги





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация