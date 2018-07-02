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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Би-Си Плэйс
0:1
Конец матча
16' Желтая карточкаПрайс Джек
33' Желтая карточкаКастильо Эдгар
0:1
43' Гол в свои воротаДе Йонг Марсель
48' Желтая карточкаУилсон Дэнни
80' Желтая карточкаБлумберг Юхан
82' Желтая карточкаВинне Деклан
90' Желтая карточкаДе Йонг Марсель
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16'
33'
43'
0:1
48'
74'
80'
82'
90'
Состав команд
12
Brian
Rowe
20
Шеа
Брек
27
Винне
Деклан
19
Прайс
Джек
28
Николсон
Сэм
10
Мэйсон
Джо
Ванкувер Уайткэпс 4-4-2
- Основной состав
- 12 Brian Rowe Вратарь
- 3 Sean Franklin Защитник
- 4 Уостон Кендаль Защитник
- 2 Генри Донейл Защитник
- 17 Де Йонг Марсель Защитник
- 20 Шеа Брек Полузащитник
- 8 Felipe Martins Полузащитник
- 6 Эфрайн Хуарес Полузащитник
- 67 Дэвис Альфонсо Полузащитник
- 23 Kei Ansu Kamara Нападающий
- 11 Nicolas Mezquida Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Маунд Аарон Защитник
- 66 Хазаль Али Полузащитник
- 77 Матч Джордон Полузащитник
- 9 Блондель Энтони Нападающий
- 19 Erik Hurtado Нападающий
- 28 Jakob Nerwinski
- 39 Sean Melvin
- Главный тренер: Carl Robinson
Колорадо Рэпидс 4-4-2
- Основной состав
- 1 Ховард Тим Вратарь
- 27 Винне Деклан Защитник
- 4 Уилсон Дэнни Защитник
- 44 Axel Sjoeberg Защитник
- 5 Смит Томми Защитник
- 21 Боатенг Бисмарк Полузащитник
- 19 Прайс Джек Полузащитник
- 28 Николсон Сэм Полузащитник
- 2 Кастильо Эдгар Полузащитник
- 9 Боли Янник Нападающий
- 10 Мэйсон Джо Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Zac MacMath Вратарь
- 8 Блумберг Юхан Полузащитник
- 90 Enzo Martinez Полузащитник
- 22 Азира Майкл Полузащитник
- 11 Гаши Шкельзен Нападающий
- 32 Jack McBean Нападающий
- 24 Kortne Ford
- Главный тренер: Хадсон Энтони
Предыдущие игры
Ванкувер Уайткэпс (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 24.06.2018 Филадельфия Юнион 4:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 10.06.2018 Ванкувер Уайткэпс 5:2 Орландо Сити М
- 02.06.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 27.05.2018 Ванкувер Уайткэпс 3:3 Нью-Инглэнд Революшн М
- 19.05.2018 Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 17.05.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 12.05.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Хьюстон Динамо М
- 05.05.2018 Миннесота Юнайтед 1:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 28.04.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:0 Реал Солт-Лейк М
- 21.04.2018 Спортинг Канзас-Сити 6:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 14.04.2018 Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес М
- 08.04.2018 Реал Солт-Лейк 2:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 31.03.2018 Коламбус Крю 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 25.03.2018 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 18.03.2018 Атланта Юнайтед 4:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 11.03.2018 Хьюстон Динамо 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 05.03.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Монреаль Импакт М
- 03.11.2017 Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 30.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 26.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
Колорадо Рэпидс (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 24.06.2018 Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 14.06.2018 Колорадо Рэпидс 2:2 Чикаго Файр М
- 10.06.2018 Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 07.06.2018 Нэшвилл 2:0 Колорадо Рэпидс ОК
- 02.06.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 27.05.2018 Колорадо Рэпидс 2:3 Портленд Тимберс М
- 19.05.2018 Нью-Йорк Сити 4:0 Колорадо Рэпидс М
- 13.05.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 06.05.2018 Спортинг Канзас-Сити 1:0 Колорадо Рэпидс М
- 29.04.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Орландо Сити М
- 22.04.2018 Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 14.04.2018 Колорадо Рэпидс 2:0 Торонто М
- 08.04.2018 Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс М
- 01.04.2018 Колорадо Рэпидс 3:0 Филадельфия Юнион М
- 25.03.2018 Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 10.03.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 28.02.2018 Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс ЛЧК
- 21.02.2018 Колорадо Рэпидс 0:2 Торонто ЛЧК
- 22.10.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 16.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк М
Последние игры между собой
Ванкувер Уайткэпс: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Колорадо Рэпидс: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
- 02.06.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 24.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 06.08.2017 Колорадо Рэпидс 2:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 06.05.2017 Колорадо Рэпидс 0:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 25.09.2016 Ванкувер Уайткэпс 3:3 Колорадо Рэпидс МЛС
- 07.08.2016 Колорадо Рэпидс 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 10.07.2016 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС
- 10.09.2015 Ванкувер Уайткэпс 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 05.07.2015 Колорадо Рэпидс 2:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 24.05.2015 Колорадо Рэпидс 1:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 26.10.2014 Ванкувер Уайткэпс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 29.06.2014 Колорадо Рэпидс 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 06.04.2014 Ванкувер Уайткэпс 1:2 Колорадо Рэпидс МЛС
- 28.10.2013 Ванкувер Уайткэпс 3:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 20.10.2013 Колорадо Рэпидс 3:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 18.08.2013 Колорадо Рэпидс 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 24.09.2012 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС
- 05.07.2012 Ванкувер Уайткэпс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 17.06.2012 Колорадо Рэпидс 0:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 23.10.2011 Ванкувер Уайткэпс 1:2 Колорадо Рэпидс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|18
|11
|4
|3
|38 - 20
|37
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|10
|2
|4
|34 - 16
|32
|3.
|Нью-Йорк Сити
|17
|9
|4
|4
|34 - 24
|31
|4.
|Коламбус Крю
|19
|8
|6
|5
|24 - 19
|30
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|7
|6
|4
|30 - 25
|27
|6.
|Чикаго Файр
|18
|6
|5
|7
|27 - 31
|23
|7.
|Филадельфия Юнион
|17
|6
|3
|8
|21 - 25
|21
|8.
|Монреаль Импакт
|18
|7
|0
|11
|22 - 31
|21
|9.
|Орландо Сити
|17
|6
|1
|10
|24 - 37
|19
|10.
|Торонто
|16
|4
|3
|9
|24 - 30
|15
|11.
|Ди Си Юнайтед
|13
|2
|4
|7
|21 - 27
|10
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|16
|9
|5
|2
|25 - 17
|32
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|17
|9
|5
|3
|31 - 18
|32
|3.
|Лос-Анджелес
|16
|9
|3
|4
|35 - 25
|30
|4.
|Портленд Тимберс
|15
|7
|5
|3
|24 - 21
|26
|5.
|Реал Солт-Лейк
|17
|7
|2
|8
|21 - 32
|23
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|18
|6
|5
|7
|26 - 35
|23
|7.
|Хьюстон Динамо
|15
|6
|3
|6
|31 - 24
|21
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|6
|3
|7
|25 - 26
|21
|9.
|Миннесота Юнайтед
|16
|5
|1
|10
|19 - 30
|16
|10.
|Колорадо Рэпидс
|16
|4
|3
|9
|20 - 28
|15
|11.
|Сиэтл Саундерс
|15
|3
|3
|9
|13 - 21
|12
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|17
|2
|6
|9
|28 - 35
|12
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Де Йонг Марсель получил желтую карточку от судьи
82'
Винне Деклан получил желтую карточку от судьи
81'
Колорадо Рэпидс делает замену. Боли Янник уходит с поля, а Jack McBean выходит на его замену.
80'
Блумберг Юхан получил желтую карточку от судьи
74'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Шеа Брек уходит с поля, а Erik Hurtado выходит на его замену.
73'
Колорадо Рэпидс делает замену. Мэйсон Джо уходит с поля, а Блумберг Юхан выходит на его замену.
67'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Nicolas Mezquida уходит с поля, а Блондель Энтони выходит на его замену.
61'
Колорадо Рэпидс делает замену. Боатенг Бисмарк уходит с поля, а Kortne Ford выходит на его замену.
48'
Уилсон Дэнни получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Уостон Кендаль уходит с поля, а Матч Джордон выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Кастильо Эдгар получил желтую карточку от судьи
16'
Прайс Джек получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BC Place. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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