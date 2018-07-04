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Стадион:
Хьюстон Динамо
2:2
Конец матча
Лос-Анджелес
0'
0:1
5' Гол
Latif Blessing
22' Желтая карточка
Walker Zimmerman
27' Желтая карточка
Диоманде Адама
30' Желтая карточка
Alejandro Fuenmayor
57' Желтая карточка
Гарсия Оскар IV
0:2
72' Гол
Mark Anthony Kaye
75' Желтая карточка
Tristan Blackmon
1:2
90' Гол
Mauro Manotas
2:2
90' Гол
Сендерос Филипп
90'+8
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Сендерос Филипп бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Mauro Manotas бьет в цель!
89'
Los Angeles FC делает замену. Aaron Kovar уходит с поля, а Shaft Brewer выходит на его замену.
89'
Los Angeles FC делает замену. Ли Нгуен уходит с поля, а Calum Mallace выходит на его замену.
78'
Хьюстон Динамо делает замену. Мартинес Томас уходит с поля, а Луис Гил выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Tristan Blackmon получил желтую карточку от судьи
73'
Хьюстон Динамо делает замену. Гарсия Оскар IV уходит с поля, а Memo Rodriguez выходит на его замену.
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Mark-Anthony Kaye бьет в цель!
65'
Los Angeles FC делает замену. Latif Blessing уходит с поля, а Joao Moutinho выходит на его замену.
58'
Хьюстон Динамо делает замену. Eric Bird уходит с поля, а Серен Дарвин выходит на его замену.
Желтая карточка
57'
Гарсия Оскар IV получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
30'
Alejandro Fuenmayor получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
27'
Диоманде Адама получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
22'
Walker Zimmerman получил желтую карточку от судьи
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Latif Blessing бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BBVA Compass Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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