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Стадион: ББВА Компасс
2:2
Конец матча
0:1
5' ГолLatif Blessing
22' Желтая карточкаWalker Zimmerman
27' Желтая карточкаДиоманде Адама
30' Желтая карточкаAlejandro Fuenmayor
57' Желтая карточкаГарсия Оскар IV
0:2
72' ГолMark Anthony Kaye
75' Желтая карточкаTristan Blackmon
1:2
90' ГолMauro Manotas
2:2
90' ГолСендерос Филипп
|
5'
0:1
22'
27'
57'
72'
0:2
75'
90'
1:2
90'
2:2
Состав команд
23
Joe
Willis
25
Eric
Bird
17
Элис
Альберт
23
Симан
Лоран
24
Lee
Nguyen
11
Aaron
Kovar
Хьюстон Динамо 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Joe Willis Вратарь
- 14 Лундквист Адам Защитник
- 2 Alejandro Fuenmayor Защитник
- 4 Сендерос Филипп Защитник
- 7 Бизли Дамаркус Защитник
- 25 Eric Bird Полузащитник
- 27 Гарсия Оскар IV Полузащитник
- 17 Элис Альберт Полузащитник
- 10 Мартинес Томас Полузащитник
- 31 Киото Роммель Полузащитник
- 9 Mauro Manotas Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Chris Seitz Вратарь
- 33 Jared Watts Защитник
- 24 Серен Дарвин Полузащитник
- 8 Memo Rodriguez Нападающий
- 16 Kevin Lacruz III
- 13 Luis Gil I
- 22 Leonardo II
- Главный тренер: Wilmer Cabrera
Лос-Анджелес 4-3-3
- Основной состав
- 1 Миллер Тайлер Вратарь
- 27 Tristan Blackmon Защитник
- 25 Walker Zimmerman Защитник
- 23 Симан Лоран Защитник
- 2 Jordan Harvey Защитник
- 33 Фейлхабер Бенни Полузащитник
- 14 Mark Anthony Kaye Полузащитник
- 24 Lee Nguyen Полузащитник
- 11 Aaron Kovar Нападающий
- 99 Диоманде Адама Нападающий
- 7 Latif Blessing Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Бейташур Стивен Защитник
- 5 Якович Деян Защитник
- 44 Моутинью Жоау Защитник
- 16 Calum Mallace Полузащитник
- 28 Shaft Brewer
- 13 Charlie Lyon
- Главный тренер: Брэдли Боб
Предыдущие игры
Хьюстон Динамо (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 24.06.2018 Спортинг Канзас-Сити 3:2 Хьюстон Динамо М
- 19.06.2018 Хьюстон Динамо 1:0 Миннесота Юнайтед ОК
- 10.06.2018 Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 07.06.2018 Хьюстон Динамо 5:0 Норт Техас Раядос ОК
- 03.06.2018 Монреаль Импакт 1:0 Хьюстон Динамо М
- 31.05.2018 Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо М
- 26.05.2018 Хьюстон Динамо 3:1 Нью-Йорк Сити М
- 20.05.2018 Чикаго Файр 2:3 Хьюстон Динамо М
- 12.05.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Хьюстон Динамо М
- 06.05.2018 Хьюстон Динамо 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 29.04.2018 Миннесота Юнайтед 2:1 Хьюстон Динамо М
- 21.04.2018 Хьюстон Динамо 5:1 Торонто М
- 15.04.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Хьюстон Динамо М
- 01.04.2018 Хьюстон Динамо 0:2 Нью-Инглэнд Революшн М
- 17.03.2018 Ди Си Юнайтед 2:2 Хьюстон Динамо М
- 11.03.2018 Хьюстон Динамо 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 03.03.2018 Хьюстон Динамо 4:0 Атланта Юнайтед М
- 01.12.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Хьюстон Динамо М
- 22.11.2017 Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс М
- 06.11.2017 Портленд Тимберс 1:2 Хьюстон Динамо М
Лос-Анджелес (последние 19 матчей: +11 =4 -4)
- 01.07.2018 Лос-Анджелес 4:1 Филадельфия Юнион М
- 24.06.2018 Лос-Анджелес 2:0 Коламбус Крю М
- 21.06.2018 Лос-Анджелес 3:2 Сакраменто Рипаблик ОК
- 10.06.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Лос-Анджелес М
- 07.06.2018 Лос-Анджелес 2:0 Фресно ОК
- 03.06.2018 Даллас 2:1 Лос-Анджелес М
- 27.05.2018 Лос-Анджелес 1:1 Ди Си Юнайтед М
- 23.05.2018 Лос-Анджелес 1:1 Боруссия Д ТМК
- 19.05.2018 Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес М
- 14.05.2018 Лос-Анджелес 2:2 Нью-Йорк Сити М
- 10.05.2018 Лос-Анджелес 2:0 Миннесота Юнайтед М
- 05.05.2018 Лос-Анджелес 1:1 Даллас М
- 30.04.2018 Лос-Анджелес 1:0 Сиэтл Саундерс М
- 21.04.2018 Монреаль Импакт 3:5 Лос-Анджелес М
- 14.04.2018 Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес М
- 08.04.2018 Атланта Юнайтед 5:0 Лос-Анджелес М
- 31.03.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 4:3 Лос-Анджелес М
- 10.03.2018 Реал Солт-Лейк 1:5 Лос-Анджелес М
- 05.03.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес М
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|18
|11
|4
|3
|38 - 20
|37
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|10
|2
|4
|34 - 16
|32
|3.
|Нью-Йорк Сити
|17
|9
|4
|4
|34 - 24
|31
|4.
|Коламбус Крю
|19
|8
|6
|5
|24 - 19
|30
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|7
|6
|4
|30 - 25
|27
|6.
|Чикаго Файр
|18
|6
|5
|7
|27 - 31
|23
|7.
|Филадельфия Юнион
|17
|6
|3
|8
|21 - 25
|21
|8.
|Монреаль Импакт
|18
|7
|0
|11
|22 - 31
|21
|9.
|Орландо Сити
|17
|6
|1
|10
|24 - 37
|19
|10.
|Торонто
|16
|4
|3
|9
|24 - 30
|15
|11.
|Ди Си Юнайтед
|13
|2
|4
|7
|21 - 27
|10
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|16
|9
|5
|2
|25 - 17
|32
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|17
|9
|5
|3
|31 - 18
|32
|3.
|Лос-Анджелес
|17
|9
|4
|4
|37 - 27
|31
|4.
|Портленд Тимберс
|15
|7
|5
|3
|24 - 21
|26
|5.
|Реал Солт-Лейк
|17
|7
|2
|8
|21 - 32
|23
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|18
|6
|5
|7
|26 - 35
|23
|7.
|Хьюстон Динамо
|16
|6
|4
|6
|33 - 26
|22
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|6
|3
|7
|25 - 26
|21
|9.
|Миннесота Юнайтед
|16
|5
|1
|10
|19 - 30
|16
|10.
|Колорадо Рэпидс
|16
|4
|3
|9
|20 - 28
|15
|11.
|Сиэтл Саундерс
|15
|3
|3
|9
|13 - 21
|12
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|17
|2
|6
|9
|28 - 35
|12
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Сендерос Филипп бьет в цель!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Mauro Manotas бьет в цель!
89'
Los Angeles FC делает замену. Aaron Kovar уходит с поля, а Shaft Brewer выходит на его замену.
89'
Los Angeles FC делает замену. Ли Нгуен уходит с поля, а Calum Mallace выходит на его замену.
78'
Хьюстон Динамо делает замену. Мартинес Томас уходит с поля, а Луис Гил выходит на его замену.
75'
Tristan Blackmon получил желтую карточку от судьи
73'
Хьюстон Динамо делает замену. Гарсия Оскар IV уходит с поля, а Memo Rodriguez выходит на его замену.
72'
Г О О О О Л - Mark-Anthony Kaye бьет в цель!
65'
Los Angeles FC делает замену. Latif Blessing уходит с поля, а Joao Moutinho выходит на его замену.
58'
Хьюстон Динамо делает замену. Eric Bird уходит с поля, а Серен Дарвин выходит на его замену.
57'
Гарсия Оскар IV получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
Alejandro Fuenmayor получил желтую карточку от судьи
27'
Диоманде Адама получил желтую карточку от судьи
22'
Walker Zimmerman получил желтую карточку от судьи
5'
Г О О О О Л - Latif Blessing бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BBVA Compass Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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