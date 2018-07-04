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Стадион: TCF Bank Stadium
2:1
Перерыв
1:0
8' ГолКинтеро Карлос
2:0
13' ГолMiguel Ibarra I
41' Желтая карточкаCollen Warner
2:1
42' ГолМорроу Джастин
|
8'
1:0
13'
2:0
41'
42'
2:1
Состав команд
32
Гомес
Алекси
Миннесота Юнайтед 3-5-2
- Основной состав
- 33 Bobby Shuttleworth Вратарь
- 15 Боксолл Михаэл Защитник
- 14 Brent Kallman Защитник
- 5 Кальво Франсиско Защитник
- 10 Miguel Ibarra I Полузащитник
- 7 Barreto da Silva Ibson I Полузащитник
- 26 Collen Warner Полузащитник
- 20 Шуллер Расмус Полузащитник
- 32 Гомес Алекси Полузащитник
- 21 Christian Ramirez II Нападающий
- 25 Кинтеро Карлос Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Matt Lampson Вратарь
- 30 Eric Miller Защитник
- 19 Пангоп Франц Защитник
- 17 Collin Martin Полузащитник
- 4 Мирз Тайрон Полузащитник
- 22 Wyatt Omsberg
- 23 Mason Toye
- Главный тренер: Adrian Heath
Торонто 5-3-2
- Основной состав
- 1 Ирвин Клинт Вратарь
- 26 Хаслер Николас Защитник
- 15 Завалета Эрик Защитник
- 5 Морган Эштон Защитник
- 6 Хагглунд Ник Защитник
- 2 Морроу Джастин Защитник
- 18 Дельгадо Марко Полузащитник
- 4 Брэдли Майкл Полузащитник
- 21 Осорио Джонатан Полузащитник
- 22 Хэмилтон Джордан Нападающий
- 10 Джовинко Себастьян Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Боно Александер Вратарь
- 9 Ван дер Виль Грегори Защитник
- 27 Liam Fraser Полузащитник
- 14 Jay Chapman Нападающий
- 87 Рикеттс Тосайн Нападающий
- 54 Ryan Telfer
- 20 Ayo Akinola
- Главный тренер: Вэнни Грег
Предыдущие игры
Миннесота Юнайтед (последние 20 матчей: +6 =1 -13)
- 30.06.2018 Миннесота Юнайтед 0:1 Даллас М
- 24.06.2018 Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 19.06.2018 Хьюстон Динамо 1:0 Миннесота Юнайтед ОК
- 07.06.2018 Цинциннати 0:0 Миннесота Юнайтед ОК
- 04.06.2018 Спортинг Канзас-Сити 4:1 Миннесота Юнайтед М
- 27.05.2018 Миннесота Юнайтед 2:0 Монреаль Импакт М
- 20.05.2018 Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 12.05.2018 Миннесота Юнайтед 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 10.05.2018 Лос-Анджелес 2:0 Миннесота Юнайтед М
- 05.05.2018 Миннесота Юнайтед 1:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 29.04.2018 Миннесота Юнайтед 2:1 Хьюстон Динамо М
- 22.04.2018 Сиэтл Саундерс 3:1 Миннесота Юнайтед М
- 15.04.2018 Портленд Тимберс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 01.04.2018 Миннесота Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед М
- 25.03.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 17.03.2018 Миннесота Юнайтед 2:1 Чикаго Файр М
- 11.03.2018 Орландо Сити 1:2 Миннесота Юнайтед М
- 04.03.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 22.10.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 16.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Миннесота Юнайтед М
Торонто (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 02.07.2018 Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 25.06.2018 Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто М
- 14.06.2018 Торонто 4:4 Ди Си Юнайтед М
- 09.06.2018 Филадельфия Юнион 0:2 Торонто М
- 03.06.2018 Коламбус Крю 3:3 Торонто М
- 26.05.2018 Торонто 0:1 Даллас М
- 19.05.2018 Торонто 2:1 Орландо Сити М
- 13.05.2018 Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Торонто М
- 10.05.2018 Торонто 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 05.05.2018 Торонто 3:0 Филадельфия Юнион М
- 28.04.2018 Торонто 2:2 Чикаго Файр М
- 26.04.2018 Гвадалахара 1:2 Торонто ЛЧК
- 21.04.2018 Хьюстон Динамо 5:1 Торонто М
- 18.04.2018 Торонто 1:2 Гвадалахара ЛЧК
- 14.04.2018 Колорадо Рэпидс 2:0 Торонто М
- 11.04.2018 Клуб Америка 1:1 Торонто ЛЧК
- 04.04.2018 Торонто 3:1 Клуб Америка ЛЧК
- 31.03.2018 Торонто 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 17.03.2018 Монреаль Импакт 1:0 Торонто М
- 14.03.2018 Тигрес 3:2 Торонто ЛЧК
Последние игры между собой
Миннесота Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Торонто: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 13.05.2017 Торонто 3:2 Миннесота Юнайтед МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|18
|11
|4
|3
|38 - 20
|37
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|10
|2
|4
|34 - 16
|32
|3.
|Нью-Йорк Сити
|17
|9
|4
|4
|34 - 24
|31
|4.
|Коламбус Крю
|19
|8
|6
|5
|24 - 19
|30
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|7
|6
|4
|30 - 25
|27
|6.
|Чикаго Файр
|18
|6
|5
|7
|27 - 31
|23
|7.
|Филадельфия Юнион
|17
|6
|3
|8
|21 - 25
|21
|8.
|Монреаль Импакт
|18
|7
|0
|11
|22 - 31
|21
|9.
|Орландо Сити
|17
|6
|1
|10
|24 - 37
|19
|10.
|Торонто
|1:2
|17
|4
|3
|10
|25 - 32
|15
|11.
|Ди Си Юнайтед
|13
|2
|4
|7
|21 - 27
|10
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|16
|9
|5
|2
|25 - 17
|32
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|17
|9
|5
|3
|31 - 18
|32
|3.
|Лос-Анджелес
|17
|9
|4
|4
|37 - 27
|31
|4.
|Портленд Тимберс
|15
|7
|5
|3
|24 - 21
|26
|5.
|Реал Солт-Лейк
|17
|7
|2
|8
|21 - 32
|23
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|18
|6
|5
|7
|26 - 35
|23
|7.
|Хьюстон Динамо
|16
|6
|4
|6
|33 - 26
|22
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|6
|3
|7
|25 - 26
|21
|9.
|Миннесота Юнайтед
|2:1
|17
|6
|1
|10
|21 - 31
|19
|10.
|Колорадо Рэпидс
|16
|4
|3
|9
|20 - 28
|15
|11.
|Сиэтл Саундерс
|15
|3
|3
|9
|13 - 21
|12
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|17
|2
|6
|9
|28 - 35
|12
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Г О О О О Л - Морроу Джастин бьет в цель!
41'
Коллен Уорнер получил желтую карточку от судьи
13'
Г О О О О Л - Miguel Ibarra бьет в цель!
8'
Г О О О О Л - Кинтеро Карлос бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TCF Bank Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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