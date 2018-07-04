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Стадион:
Миннесота Юнайтед
2:1
Перерыв
Торонто
0'
1:0
8' Гол
Кинтеро Карлос
2:0
13' Гол
Miguel Ibarra I
41' Желтая карточка
Collen Warner
2:1
42' Гол
Морроу Джастин
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Морроу Джастин бьет в цель!
Желтая карточка
41'
Коллен Уорнер получил желтую карточку от судьи
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Miguel Ibarra бьет в цель!
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Кинтеро Карлос бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TCF Bank Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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