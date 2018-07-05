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Стадион:
Даллас
3:2
Конец матча
Атланта Юнайтед
0'
14' Желтая карточка
Лама Ролан
1:0
22' Гол
Циглер Рето
1:1
41' Гол
Мартинес Хосеф
45' Желтая карточка
Эскобар Франко
1:2
73' Гол
Мартинес Хосеф
2:2
86' Гол
Tesho Akindele
3:2
88' Гол
Tesho Akindele
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Атланта Юнайтед делает замену. Паркхёрст Майкл уходит с поля, а Уильямс Ромарио выходит на его замену.
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Tesho Akindele бьет в цель!
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Tesho Akindele бьет в цель!
83'
Атланта Юнайтед делает замену. Ezequiel Barco уходит с поля, а Miles Robinson выходит на его замену.
82'
Даллас Burn делает замену. Фигероа Мэйнор уходит с поля, а Ryan Hollingshead выходит на его замену.
69'
Атланта Юнайтед делает замену. Вильяльба Эктор уходит с поля, а Кратц Кевин выходит на его замену.
57'
Даллас Burn делает замену. Harold Mosquera уходит с поля, а Акоста Келлин II выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Эскобар Франко получил желтую карточку от судьи
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Мартинес Хосеф бьет в цель!
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Циглер Рето бьет в цель!
Желтая карточка
14'
Лама Ролан получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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