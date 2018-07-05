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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Тойота
3:2
Конец матча
14' Желтая карточкаЛама Ролан
1:0
22' ГолЦиглер Рето
1:1
41' ГолМартинес Хосеф
45' Желтая карточкаЭскобар Франко
1:2
73' ГолМартинес Хосеф
2:2
86' ГолTesho Akindele
3:2
88' ГолTesho Akindele
|
14'
22'
1:0
41'
1:1
45'
73'
1:2
86'
2:2
88'
3:2
Состав команд
24
Хеджес
Мэтт
20
Лама
Ролан
Даллас 4-4-2
- Основной состав
- 1 Гонзалез Джесси Вратарь
- 2 Reggie Cannon Защитник
- 24 Хеджес Мэтт Защитник
- 3 Циглер Рето Защитник
- 31 Фигероа Мэйнор Защитник
- 21 Michael Barrios Полузащитник
- 7 Груэсо Карлос Полузащитник
- 8 Victor Ulloa Полузащитник
- 11 Harold Mosquera Полузащитник
- 37 Maximiliano Nicolas Urruti Нападающий
- 20 Лама Ролан Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Ryan Hollingshead Защитник
- 13 Tesho Akindele Полузащитник
- 23 Акоста Келлин II Полузащитник
- 27 Jesus Ferreira
- 32 Kris Reaves
- 15 Jacori Hayes
- 14 Jimmy Maurer
- Главный тренер: Oscar Pareja
Атланта Юнайтед 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Гузан Брэд Вратарь
- 2 Эскобар Франко Защитник
- 3 Паркхёрст Майкл Защитник
- 5 Пирес Леандро Защитник
- 22 Mikey Ambrose Защитник
- 24 Julian Gressel Полузащитник
- 18 Джефф Ларентоуикз Полузащитник
- 15 Вильяльба Эктор Полузащитник
- 10 Альмирон Мигель Полузащитник
- 8 Ezequiel Barco Полузащитник
- 7 Мартинес Хосеф Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Alec Kann Вратарь
- 14 Зиззо Сальваторе Защитник
- 32 Кратц Кевин Полузащитник
- 9 Уильямс Ромарио Нападающий
- 30 Andrew Carleton
- 28 Andrew Wheeler-Omiunu
- 12 Miles Robinson
- Главный тренер: Мартино Херардо
Предыдущие игры
Даллас (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 30.06.2018 Миннесота Юнайтед 0:1 Даллас М
- 24.06.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Даллас М
- 17.06.2018 Спортинг Канзас-Сити 3:2 Даллас ОК
- 10.06.2018 Даллас 2:0 Монреаль Импакт М
- 07.06.2018 Сан-Антонио 0:1 Даллас ОК
- 03.06.2018 Даллас 2:1 Лос-Анджелес М
- 31.05.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Даллас М
- 26.05.2018 Торонто 0:1 Даллас М
- 19.05.2018 Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 12.05.2018 Даллас 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 05.05.2018 Лос-Анджелес 1:1 Даллас М
- 30.04.2018 Нью-Йорк Сити 3:1 Даллас М
- 22.04.2018 Даллас 2:0 Филадельфия Юнион М
- 15.04.2018 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Даллас М
- 08.04.2018 Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.03.2018 Даллас 1:1 Портленд Тимберс М
- 19.03.2018 Даллас 3:0 Сиэтл Саундерс М
- 04.03.2018 Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 01.03.2018 Даллас 3:2 Тауро ЛЧК
- 22.02.2018 Тауро 1:0 Даллас ЛЧК
Атланта Юнайтед (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 01.07.2018 Атланта Юнайтед 4:0 Орландо Сити М
- 24.06.2018 Атланта Юнайтед 1:1 Портленд Тимберс М
- 21.06.2018 Атланта Юнайтед 0:1 Чикаго Файр ОК
- 14.06.2018 Коламбус Крю 0:2 Атланта Юнайтед М
- 09.06.2018 Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед М
- 07.06.2018 Атланта Юнайтед 3:0 Чарлстон Бэттери ОК
- 03.06.2018 Атланта Юнайтед 3:1 Филадельфия Юнион М
- 31.05.2018 Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Атланта Юнайтед М
- 21.05.2018 Атланта Юнайтед 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 14.05.2018 Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед М
- 10.05.2018 Атланта Юнайтед 0:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 06.05.2018 Чикаго Файр 1:2 Атланта Юнайтед М
- 28.04.2018 Атланта Юнайтед 4:1 Монреаль Импакт М
- 22.04.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Атланта Юнайтед М
- 16.04.2018 Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити М
- 08.04.2018 Атланта Юнайтед 5:0 Лос-Анджелес М
- 01.04.2018 Миннесота Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед М
- 18.03.2018 Атланта Юнайтед 4:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 11.03.2018 Атланта Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед М
- 03.03.2018 Хьюстон Динамо 4:0 Атланта Юнайтед М
Последние игры между собой
Даллас: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Атланта Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 10.09.2017 Атланта Юнайтед 3:0 Даллас МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|19
|11
|4
|4
|40 - 23
|37
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|10
|2
|4
|34 - 16
|32
|3.
|Нью-Йорк Сити
|17
|9
|4
|4
|34 - 24
|31
|4.
|Коламбус Крю
|19
|8
|6
|5
|24 - 19
|30
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|7
|6
|4
|30 - 25
|27
|6.
|Чикаго Файр
|18
|6
|5
|7
|27 - 31
|23
|7.
|Филадельфия Юнион
|17
|6
|3
|8
|21 - 25
|21
|8.
|Монреаль Импакт
|18
|7
|0
|11
|22 - 31
|21
|9.
|Орландо Сити
|17
|6
|1
|10
|24 - 37
|19
|10.
|Торонто
|17
|4
|3
|10
|27 - 34
|15
|11.
|Ди Си Юнайтед
|14
|2
|5
|7
|23 - 29
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|17
|10
|5
|2
|28 - 19
|35
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|18
|9
|5
|4
|33 - 22
|32
|3.
|Лос-Анджелес
|17
|9
|4
|4
|37 - 27
|31
|4.
|Портленд Тимберс
|15
|7
|5
|3
|24 - 21
|26
|5.
|Реал Солт-Лейк
|18
|8
|2
|8
|25 - 34
|26
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|18
|6
|5
|7
|26 - 35
|23
|7.
|Хьюстон Динамо
|16
|6
|4
|6
|33 - 26
|22
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|17
|6
|4
|7
|27 - 28
|22
|9.
|Миннесота Юнайтед
|17
|6
|1
|10
|23 - 33
|19
|10.
|Сиэтл Саундерс
|16
|4
|3
|9
|15 - 22
|15
|11.
|Колорадо Рэпидс
|17
|4
|3
|10
|21 - 30
|15
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|17
|2
|6
|9
|28 - 35
|12
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Атланта Юнайтед делает замену. Паркхёрст Майкл уходит с поля, а Уильямс Ромарио выходит на его замену.
88'
Г О О О О Л - Tesho Akindele бьет в цель!
86'
Г О О О О Л - Tesho Akindele бьет в цель!
83'
Атланта Юнайтед делает замену. Ezequiel Barco уходит с поля, а Miles Robinson выходит на его замену.
82'
Даллас Burn делает замену. Фигероа Мэйнор уходит с поля, а Ryan Hollingshead выходит на его замену.
69'
Атланта Юнайтед делает замену. Вильяльба Эктор уходит с поля, а Кратц Кевин выходит на его замену.
57'
Даллас Burn делает замену. Harold Mosquera уходит с поля, а Акоста Келлин II выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Эскобар Франко получил желтую карточку от судьи
41'
Г О О О О Л - Мартинес Хосеф бьет в цель!
22'
Г О О О О Л - Циглер Рето бьет в цель!
14'
Лама Ролан получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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