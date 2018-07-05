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Стадион:
Колорадо Рэпидс
1:2
Конец матча
Сиэтл Саундерс
0'
0:1
19' Гол
Брюин Уилл
1:1
41' Гол
Николсон Сэм
43' Желтая карточка
Боли Янник
48' Желтая карточка
Кастильо Эдгар
1:2
59' Гол
Брюин Уилл
65' Желтая карточка
Николсон Сэм
66' Желтая карточка
Dominique Badji
70' Желтая карточка
Азира Майкл
87' Желтая карточка
Мэйсон Джо
90' Желтая карточка
Эйкрем Магнус
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Эйкрем Магнус получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
87'
Мэйсон Джо получил желтую карточку от судьи
86'
Сиэтл Саундерс делает замену. Родригес Виктор II уходит с поля, а Эйкрем Магнус выходит на его замену.
75'
Колорадо Рэпидс делает замену. Азира Майкл уходит с поля, а Enzo Martinez выходит на его замену.
73'
Сиэтл Саундерс делает замену. Шипп Харри уходит с поля, а Alex Roldan выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Азира Майкл получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
66'
Dominique Badji получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
65'
Николсон Сэм получил желтую карточку от судьи
60'
Сиэтл Саундерс делает замену. Брюин Уилл уходит с поля, а Демпси Клинт выходит на его замену.
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Брюин Уилл бьет в цель!
56'
Колорадо Рэпидс делает замену. Кастильо Эдгар уходит с поля, а Мэйсон Джо выходит на его замену.
Желтая карточка
48'
Кастильо Эдгар получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Колорадо Рэпидс делает замену. Боли Янник уходит с поля, а Jack McBean выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Боли Янник получил желтую карточку от судьи
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Николсон Сэм бьет в цель!
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Брюин Уилл бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dick's Sporting Goods Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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