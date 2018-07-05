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Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
1:2
Конец матча
0:1
19' ГолБрюин Уилл
1:1
41' ГолНиколсон Сэм
43' Желтая карточкаБоли Янник
48' Желтая карточкаКастильо Эдгар
1:2
59' ГолБрюин Уилл
65' Желтая карточкаНиколсон Сэм
66' Желтая карточкаDominique Badji
70' Желтая карточкаАзира Майкл
87' Желтая карточкаМэйсон Джо
90' Желтая карточкаЭйкрем Магнус
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19'
0:1
41'
1:1
43'
48'
59'
1:2
65'
66'
70'
87'
90'
Состав команд
24
Kortne
Ford
27
Винне
Деклан
22
Азира
Майкл
28
Николсон
Сэм
24
Фрай
Стефан
20
Ким
Ки-Хи
14
Маршалл
Чэд
21
Делем
Жорди
19
Шипп
Харри
17
Брюин
Уилл
Колорадо Рэпидс 3-4-3
- Основной состав
- 1 Ховард Тим Вратарь
- 44 Axel Sjoeberg Защитник
- 5 Смит Томми Защитник
- 24 Kortne Ford Защитник
- 27 Винне Деклан Полузащитник
- 2 Кастильо Эдгар Полузащитник
- 22 Азира Майкл Полузащитник
- 11 Гаши Шкельзен Полузащитник
- 28 Николсон Сэм Нападающий
- 14 Dominique Badji Нападающий
- 9 Боли Янник Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Zac MacMath Вратарь
- 94 Marlon Hairston Полузащитник
- 21 Боатенг Бисмарк Полузащитник
- 90 Enzo Martinez Полузащитник
- 8 Блумберг Юхан Полузащитник
- 32 Jack McBean Нападающий
- 10 Мэйсон Джо Нападающий
- Главный тренер: Хадсон Энтони
Сиэтл Саундерс 4-2-3-1
- Основной состав
- 24 Фрай Стефан Вратарь
- 30 Jordan McCrary Защитник
- 20 Ким Ки-Хи Защитник
- 14 Маршалл Чэд Защитник
- 90 Уэйлон Фрэнсис Защитник
- 21 Делем Жорди Полузащитник
- 7 Рольдан Кристиан Полузащитник
- 19 Шипп Харри Полузащитник
- 10 Лодейро Николас Полузащитник
- 8 Родригес Виктор II Полузащитник
- 17 Брюин Уилл Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Альфаро Тони Защитник
- 22 Эйкрем Магнус Полузащитник
- 27 Нигл Ламар Полузащитник
- 2 Демпси Клинт Полузащитник
- 35 Мередит Брайан
- 23 Henry Wingo
- 16 Alex Roldan
- Главный тренер: Шметцер Брайан
Предыдущие игры
Колорадо Рэпидс (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 02.07.2018 Ванкувер Уайткэпс 0:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.06.2018 Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 14.06.2018 Колорадо Рэпидс 2:2 Чикаго Файр М
- 10.06.2018 Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 07.06.2018 Нэшвилл 2:0 Колорадо Рэпидс ОК
- 02.06.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 27.05.2018 Колорадо Рэпидс 2:3 Портленд Тимберс М
- 19.05.2018 Нью-Йорк Сити 4:0 Колорадо Рэпидс М
- 13.05.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 06.05.2018 Спортинг Канзас-Сити 1:0 Колорадо Рэпидс М
- 29.04.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Орландо Сити М
- 22.04.2018 Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 14.04.2018 Колорадо Рэпидс 2:0 Торонто М
- 08.04.2018 Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс М
- 01.04.2018 Колорадо Рэпидс 3:0 Филадельфия Юнион М
- 25.03.2018 Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 10.03.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 28.02.2018 Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс ЛЧК
- 21.02.2018 Колорадо Рэпидс 0:2 Торонто ЛЧК
- 22.10.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Колорадо Рэпидс М
Сиэтл Саундерс (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 30.06.2018 Сиэтл Саундерс 2:3 Портленд Тимберс М
- 24.06.2018 Сиэтл Саундерс 1:1 Чикаго Файр М
- 14.06.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Сиэтл Саундерс М
- 10.06.2018 Сиэтл Саундерс 2:1 Ди Си Юнайтед М
- 07.06.2018 Сакраменто Рипаблик 2:1 Сиэтл Саундерс ОК
- 03.06.2018 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 27.05.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Реал Солт-Лейк М
- 13.05.2018 Портленд Тимберс 1:0 Сиэтл Саундерс М
- 10.05.2018 Торонто 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 05.05.2018 Сиэтл Саундерс 0:0 Коламбус Крю М
- 30.04.2018 Лос-Анджелес 1:0 Сиэтл Саундерс М
- 22.04.2018 Сиэтл Саундерс 3:1 Миннесота Юнайтед М
- 15.04.2018 Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сиэтл Саундерс М
- 01.04.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Монреаль Импакт М
- 19.03.2018 Даллас 3:0 Сиэтл Саундерс М
- 15.03.2018 Гвадалахара 3:0 Сиэтл Саундерс ЛЧК
- 08.03.2018 Сиэтл Саундерс 1:0 Гвадалахара ЛЧК
- 05.03.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес М
- 02.03.2018 Сиэтл Саундерс 4:0 Санта-Текла ЛЧК
- 23.02.2018 Санта-Текла 2:1 Сиэтл Саундерс ЛЧК
Последние игры между собой
Колорадо Рэпидс: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 15
Сиэтл Саундерс: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 4
- 22.10.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 05.07.2017 Колорадо Рэпидс 1:3 Сиэтл Саундерс МЛС
- 28.11.2016 Колорадо Рэпидс 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 23.11.2016 Сиэтл Саундерс 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 22.05.2016 Сиэтл Саундерс 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 24.04.2016 Колорадо Рэпидс 3:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 19.07.2015 Сиэтл Саундерс 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 28.05.2015 Сиэтл Саундерс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 19.04.2015 Колорадо Рэпидс 1:3 Сиэтл Саундерс МЛС
- 05.10.2014 Колорадо Рэпидс 1:4 Сиэтл Саундерс МЛС
- 31.08.2014 Сиэтл Саундерс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 27.04.2014 Сиэтл Саундерс 4:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 31.10.2013 Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 06.10.2013 Колорадо Рэпидс 5:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 21.07.2013 Сиэтл Саундерс 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 21.04.2013 Колорадо Рэпидс 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 29.07.2012 Колорадо Рэпидс 1:2 Сиэтл Саундерс МЛС
- 08.07.2012 Сиэтл Саундерс 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 17.07.2011 Сиэтл Саундерс 4:3 Колорадо Рэпидс МЛС
- 23.04.2011 Колорадо Рэпидс 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|19
|11
|4
|4
|40 - 23
|37
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|10
|2
|4
|34 - 16
|32
|3.
|Нью-Йорк Сити
|17
|9
|4
|4
|34 - 24
|31
|4.
|Коламбус Крю
|19
|8
|6
|5
|24 - 19
|30
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|7
|6
|4
|30 - 25
|27
|6.
|Чикаго Файр
|18
|6
|5
|7
|27 - 31
|23
|7.
|Филадельфия Юнион
|17
|6
|3
|8
|21 - 25
|21
|8.
|Монреаль Импакт
|18
|7
|0
|11
|22 - 31
|21
|9.
|Орландо Сити
|17
|6
|1
|10
|24 - 37
|19
|10.
|Торонто
|17
|4
|3
|10
|27 - 34
|15
|11.
|Ди Си Юнайтед
|14
|2
|5
|7
|23 - 29
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|17
|10
|5
|2
|28 - 19
|35
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|18
|9
|5
|4
|33 - 22
|32
|3.
|Лос-Анджелес
|17
|9
|4
|4
|37 - 27
|31
|4.
|Портленд Тимберс
|15
|7
|5
|3
|24 - 21
|26
|5.
|Реал Солт-Лейк
|18
|8
|2
|8
|25 - 34
|26
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|18
|6
|5
|7
|26 - 35
|23
|7.
|Хьюстон Динамо
|16
|6
|4
|6
|33 - 26
|22
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|17
|6
|4
|7
|27 - 28
|22
|9.
|Миннесота Юнайтед
|17
|6
|1
|10
|23 - 33
|19
|10.
|Сиэтл Саундерс
|16
|4
|3
|9
|15 - 22
|15
|11.
|Колорадо Рэпидс
|17
|4
|3
|10
|21 - 30
|15
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|17
|2
|6
|9
|28 - 35
|12
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Эйкрем Магнус получил желтую карточку от судьи
87'
Мэйсон Джо получил желтую карточку от судьи
86'
Сиэтл Саундерс делает замену. Родригес Виктор II уходит с поля, а Эйкрем Магнус выходит на его замену.
75'
Колорадо Рэпидс делает замену. Азира Майкл уходит с поля, а Enzo Martinez выходит на его замену.
73'
Сиэтл Саундерс делает замену. Шипп Харри уходит с поля, а Alex Roldan выходит на его замену.
70'
Азира Майкл получил желтую карточку от судьи
66'
Dominique Badji получил желтую карточку от судьи
65'
Николсон Сэм получил желтую карточку от судьи
60'
Сиэтл Саундерс делает замену. Брюин Уилл уходит с поля, а Демпси Клинт выходит на его замену.
59'
Г О О О О Л - Брюин Уилл бьет в цель!
56'
Колорадо Рэпидс делает замену. Кастильо Эдгар уходит с поля, а Мэйсон Джо выходит на его замену.
48'
Кастильо Эдгар получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Колорадо Рэпидс делает замену. Боли Янник уходит с поля, а Jack McBean выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Боли Янник получил желтую карточку от судьи
41'
Г О О О О Л - Николсон Сэм бьет в цель!
19'
Г О О О О Л - Брюин Уилл бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dick's Sporting Goods Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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