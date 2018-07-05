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Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
2:2
Конец матча
Ди Си Юнайтед
0'
1:0
6' Гол
Ибрагимович Златан
2:0
24' Гол
Понтиус Крис
2:1
27' Гол
Штибер Золтан
29' Желтая карточка
Christopher Durkin
30' Желтая карточка
Китчен Перри
80' Желтая карточка
Joseph Mora
2:2
85' Гол
Мэттокс Даррен
87' Желтая карточка
Хусидич Баджо
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
87'
Хусидич Баджо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Мэттокс Даррен бьет в цель!
84'
Ди Си Юнайтед делает замену. Штибер Золтан уходит с поля, а Миранда Бруно выходит на его замену.
82'
Л-А Гэлакси делает замену. Tomas Hilliard-Arce уходит с поля, а Стирс Дэниэл выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
Joseph Mora получил желтую карточку от судьи
72'
Ди Си Юнайтед делает замену. Jalen Robinson уходит с поля, а Joseph Mora выходит на его замену.
69'
Л-А Гэлакси делает замену. Алессандрини Ромен уходит с поля, а Камара Ола выходит на его замену.
57'
Ди Си Юнайтед делает замену. Ian Harkes уходит с поля, а Арриола Пол выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
31'
Л-А Гэлакси делает замену. Bradford Jamieson уходит с поля, а Хусидич Баджо выходит на его замену.
Желтая карточка
30'
Китчен Перри получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
29'
Christopher Durkin получил желтую карточку от судьи
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Штибер Золтан бьет в цель!
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Понтиус Крис бьет в цель!
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Ибрагимович Златан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на StubHub Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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