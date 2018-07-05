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Стадион: Стубхуб Сентер
2:2
Конец матча
1:0
6' ГолИбрагимович Златан
2:0
24' ГолПонтиус Крис
2:1
27' ГолШтибер Золтан
29' Желтая карточкаChristopher Durkin
30' Желтая карточкаКитчен Перри
80' Желтая карточкаJoseph Mora
2:2
85' ГолМэттокс Даррен
87' Желтая карточкаХусидич Баджо
|
6'
1:0
24'
2:0
27'
2:1
30'
80'
85'
2:2
87'
Состав команд
28
Сиани
Мишель
19
Понтиус
Крис
15
Бирнбом
Стив
91
Фишер
Оньел
23
Ian
Harkes
22
Yamil
Asad
Лос-Анджелес Гэлакси 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Бингэм Дэвид Вратарь
- 20 Tomas Hilliard-Arce Защитник
- 28 Сиани Мишель Защитник
- 16 Шельвик Йорген Защитник
- 4 David Romney Защитник
- 2 Китчен Перри Полузащитник
- 3 Коул Эшли Полузащитник
- 19 Понтиус Крис Полузащитник
- 7 Алессандрини Ромен Полузащитник
- 38 Bradford Jamieson Полузащитник
- 9 Ибрагимович Златан Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Sheanon Williams Защитник
- 11 Камара Ола Полузащитник
- 88 Педру Жоау II Полузащитник
- 6 Хусидич Баджо Полузащитник
- 15 Ariel Lassiter Нападающий
- 5 Стирс Дэниэл
- 41 Justin vom Steeg
- Главный тренер: Sigi Schmid
Ди Си Юнайтед 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 David Ousted Вратарь
- 20 Jalen Robinson Защитник
- 13 Брийян Фредерик Защитник
- 15 Бирнбом Стив Защитник
- 91 Фишер Оньел Защитник
- 21 Christopher Durkin Полузащитник
- 18 Штибер Золтан Полузащитник
- 23 Ian Harkes Полузащитник
- 22 Yamil Asad Полузащитник
- 10 Luciano Acosta Полузащитник
- 11 Мэттокс Даррен Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Steve Clark Вратарь
- 28 Joseph Mora Защитник
- 5 Морено Хуниор Полузащитник
- 7 Арриола Пол Полузащитник
- 4 Каноуз Расселл Полузащитник
- 16 Маллинс Патрик Нападающий
- 32 Миранда Бруно Нападающий
- Главный тренер: Ben Olsen
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Гэлакси (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 01.07.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 16.06.2018 Портленд Тимберс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси ОК
- 10.06.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Реал Солт-Лейк М
- 07.06.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Голден Стэйт Форс ОК
- 03.06.2018 Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 31.05.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Даллас М
- 26.05.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 21.05.2018 Монреаль Импакт 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 12.05.2018 Даллас 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 06.05.2018 Хьюстон Динамо 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 29.04.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 22.04.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Атланта Юнайтед М
- 14.04.2018 Чикаго Файр 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 09.04.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 31.03.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 4:3 Лос-Анджелес М
- 25.03.2018 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 12.03.2018 Нью-Йорк Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 05.03.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс М
- 22.10.2017 Даллас 5:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 16.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Миннесота Юнайтед М
Ди Си Юнайтед (последние 20 матчей: +3 =5 -12)
- 01.07.2018 Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Ди Си Юнайтед М
- 21.06.2018 Ди Си Юнайтед 1:1 Орландо Сити ОК
- 14.06.2018 Торонто 4:4 Ди Си Юнайтед М
- 10.06.2018 Сиэтл Саундерс 2:1 Ди Си Юнайтед М
- 06.06.2018 Ди Си Юнайтед 1:1 Северная Каролина ОК
- 27.05.2018 Лос-Анджелес 1:1 Ди Си Юнайтед М
- 20.05.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Ди Си Юнайтед М
- 13.05.2018 Реал Солт-Лейк 3:2 Ди Си Юнайтед М
- 28.04.2018 Филадельфия Юнион 3:2 Ди Си Юнайтед М
- 15.04.2018 Ди Си Юнайтед 1:0 Коламбус Крю М
- 01.04.2018 Спортинг Канзас-Сити 1:0 Ди Си Юнайтед М
- 25.03.2018 Коламбус Крю 3:1 Ди Си Юнайтед М
- 17.03.2018 Ди Си Юнайтед 2:2 Хьюстон Динамо М
- 11.03.2018 Атланта Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед М
- 04.03.2018 Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед М
- 08.02.2018 Ди Си Юнайтед 1:2 Мальмё ТМК
- 22.10.2017 Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 16.10.2017 Портленд Тимберс 4:0 Ди Си Юнайтед М
- 01.10.2017 Коламбус Крю 2:0 Ди Си Юнайтед М
- 28.09.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Ди Си Юнайтед М
Последние игры между собой
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 2
Ди Си Юнайтед: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 5
- 04.06.2017 Ди Си Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 07.03.2016 Лос-Анджелес Гэлакси 4:1 Ди Си Юнайтед МЛС
- 29.03.2015 Ди Си Юнайтед 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 28.08.2014 Лос-Анджелес Гэлакси 4:1 Ди Си Юнайтед МЛС
- 15.09.2013 Ди Си Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 04.06.2011 Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Ди Си Юнайтед МЛС
- 10.04.2011 Ди Си Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 19.09.2010 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Ди Си Юнайтед МЛС
- 19.07.2010 Ди Си Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 23.08.2009 Ди Си Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 22.03.2009 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Ди Си Юнайтед МЛС
- 21.09.2008 Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Ди Си Юнайтед МЛС
- 29.06.2008 Ди Си Юнайтед 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|19
|11
|4
|4
|40 - 23
|37
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|10
|2
|4
|34 - 16
|32
|3.
|Нью-Йорк Сити
|17
|9
|4
|4
|34 - 24
|31
|4.
|Коламбус Крю
|19
|8
|6
|5
|24 - 19
|30
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|7
|6
|4
|30 - 25
|27
|6.
|Чикаго Файр
|18
|6
|5
|7
|27 - 31
|23
|7.
|Филадельфия Юнион
|17
|6
|3
|8
|21 - 25
|21
|8.
|Монреаль Импакт
|18
|7
|0
|11
|22 - 31
|21
|9.
|Орландо Сити
|17
|6
|1
|10
|24 - 37
|19
|10.
|Торонто
|17
|4
|3
|10
|27 - 34
|15
|11.
|Ди Си Юнайтед
|14
|2
|5
|7
|23 - 29
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|17
|10
|5
|2
|28 - 19
|35
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|18
|9
|5
|4
|33 - 22
|32
|3.
|Лос-Анджелес
|17
|9
|4
|4
|37 - 27
|31
|4.
|Портленд Тимберс
|15
|7
|5
|3
|24 - 21
|26
|5.
|Реал Солт-Лейк
|18
|8
|2
|8
|25 - 34
|26
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|18
|6
|5
|7
|26 - 35
|23
|7.
|Хьюстон Динамо
|16
|6
|4
|6
|33 - 26
|22
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|17
|6
|4
|7
|27 - 28
|22
|9.
|Миннесота Юнайтед
|17
|6
|1
|10
|23 - 33
|19
|10.
|Сиэтл Саундерс
|16
|4
|3
|9
|15 - 22
|15
|11.
|Колорадо Рэпидс
|17
|4
|3
|10
|21 - 30
|15
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|17
|2
|6
|9
|28 - 35
|12
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Хусидич Баджо получил желтую карточку от судьи
85'
Г О О О О Л - Мэттокс Даррен бьет в цель!
84'
Ди Си Юнайтед делает замену. Штибер Золтан уходит с поля, а Миранда Бруно выходит на его замену.
82'
Л-А Гэлакси делает замену. Tomas Hilliard-Arce уходит с поля, а Стирс Дэниэл выходит на его замену.
80'
Joseph Mora получил желтую карточку от судьи
72'
Ди Си Юнайтед делает замену. Jalen Robinson уходит с поля, а Joseph Mora выходит на его замену.
69'
Л-А Гэлакси делает замену. Алессандрини Ромен уходит с поля, а Камара Ола выходит на его замену.
57'
Ди Си Юнайтед делает замену. Ian Harkes уходит с поля, а Арриола Пол выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
31'
Л-А Гэлакси делает замену. Bradford Jamieson уходит с поля, а Хусидич Баджо выходит на его замену.
30'
Китчен Перри получил желтую карточку от судьи
29'
Christopher Durkin получил желтую карточку от судьи
27'
Г О О О О Л - Штибер Золтан бьет в цель!
24'
Г О О О О Л - Понтиус Крис бьет в цель!
6'
Г О О О О Л - Ибрагимович Златан бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на StubHub Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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