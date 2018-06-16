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Стадион:
Фрозиноне
2:0
Конец матча
Палермо
0'
3' Желтая карточка
Крайнц Лука
6' Желтая карточка
Соддимо Данило
17' Желтая карточка
Яяло Мато
21' Желтая карточка
Дионизи Федерико
28' Желтая карточка
Алеесами Хайтам
39' Желтая карточка
Несторовски Илья
49' Желтая карточка
Чофани Маттео
1:0
52' Гол
Майелло Раффаэле
62' Красная карточка
Давидович Павел
69' Желтая карточка
Przemyslaw Szyminski
78' Желтая карточка
Струна Альяж
2:0
90' Гол
Чано Камилло
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Чано Камилло бьет в цель!
88'
Фрозиноне делает замену. Соддимо Данило уходит с поля, а Фрара Алессандро выходит на его замену.
84'
Фрозиноне делает замену. Майелло Раффаэле уходит с поля, а Коне Мусса выходит на его замену.
Желтая карточка
78'
Струна Альяж получил желтую карточку от судьи
77'
Палермо делает замену. Муравски Радослав уходит с поля, а Трайковски Александар выходит на его замену.

74'
Фрозиноне делает замену. Гори Мирко уходит с поля, а Чибсах Юссиф выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Przemyslaw Szyminski получил желтую карточку от судьи
62'
УДАЛЕНИЕ! - Давидович Павел увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
57'
Палермо делает замену. Рисполи Андреа уходит с поля, а Гнаоре Эдди выходит на его замену.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Майелло Раффаэле бьет в цель!
Желтая карточка
49'
Чофани Маттео получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Несторовски Илья получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Алеесами Хайтам получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
21'
Дионизи Федерико получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
17'
Яяло Мато получил желтую карточку от судьи
8'
Палермо делает замену. Давидович Павел уходит с поля, а Przemyslaw Szyminski выходит на его замену.
Желтая карточка
6'
Соддимо Данило получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
3'
Крайнц Лука получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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