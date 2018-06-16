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Стадион: Stadio Benito Stirpe
3' Желтая карточкаКрайнц Лука
6' Желтая карточкаСоддимо Данило
17' Желтая карточкаЯяло Мато
21' Желтая карточкаДионизи Федерико
28' Желтая карточкаАлеесами Хайтам
39' Желтая карточкаНесторовски Илья
49' Желтая карточкаЧофани Маттео
1:0
52' ГолМайелло Раффаэле
62' Красная карточкаДавидович Павел
69' Желтая карточкаPrzemyslaw Szyminski
78' Желтая карточкаСтруна Альяж
2:0
90' ГолЧано Камилло
|
3'
17'
21'
28'
39'
49'
52'
1:0
62'
78'
90'
2:0
Состав команд
32
Крайнц
Лука
28
Чано
Камилло
Фрозиноне 3-5-2
- Основной состав
- 27 Вигорито Мауро Вратарь
- 23 Бригенти Николо Защитник
- 26 Терранова Эмануэле Защитник
- 32 Крайнц Лука Защитник
- 13 Чофани Маттео Полузащитник
- 5 Гори Мирко Полузащитник
- 8 Майелло Раффаэле Полузащитник
- 10 Соддимо Данило Полузащитник
- 3 Кривелло Роберто Полузащитник
- 18 Дионизи Федерико Нападающий
- 28 Чано Камилло Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Барди Франческо Вратарь
- 4 Руссо Адриано Защитник
- 35 Чибсах Юссиф Полузащитник
- 11 Бегетто Андреа Полузащитник
- 21 Саммарко Паоло Полузащитник
- 37 Коне Мусса Полузащитник
- 6 Emmanuel Besea Полузащитник
- 7 Фрара Алессандро Полузащитник
- 20 Читро Никола Нападающий
- 19 Luca Matarese
- 16 Michele Volpe
- Главный тренер: Стеллоне Роберто
Палермо 3-4-1-2
- Основной состав
- 22 Помини Альберто Вратарь
- 3 Рисполи Андреа Защитник
- 6 Струна Альяж Защитник
- 5 Райкович Слободан Защитник
- 28 Давидович Павел Полузащитник
- 19 Алеесами Хайтам Полузащитник
- 35 Муравски Радослав Полузащитник
- 8 Яяло Мато Полузащитник
- 10 Коронадо Игор Полузащитник
- 20 Ла Гумина Антонино Нападающий
- 30 Несторовски Илья Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Посавец Йосип Вратарь
- 23 Фьоре Корентин Защитник
- 24 Przemyslaw Szyminski Защитник
- 4 Andrea Accardi Защитник
- 7 Трайковски Александар Полузащитник
- 13 Гнаоре Эдди Полузащитник
- 21 Luca Antonio Fiordilino Полузащитник
- 14 Gabriele Rolando Полузащитник
- 16 Балог Норберт Нападающий
- 9 Stefano Moreo Нападающий
- 32 Andrea Ingegneri
- 1 Luca Maniero II
- Главный тренер: Диего Бортолуззи
Предыдущие игры
Фрозиноне (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 13.06.2018 Палермо 2:1 Фрозиноне СB
- 10.06.2018 Фрозиноне 1:1 Читтаделла СB
- 06.06.2018 Читтаделла 1:1 Фрозиноне СB
- 18.05.2018 Фрозиноне 2:2 Фоджа СB
- 12.05.2018 Виртус Энтелла 0:1 Фрозиноне СB
- 05.05.2018 Фрозиноне 1:0 Карпи СB
- 01.05.2018 Брешия 1:2 Фрозиноне СB
- 28.04.2018 Чезена 1:0 Фрозиноне СB
- 23.04.2018 Фрозиноне 2:4 Эмполи СB
- 17.04.2018 Авеллино 0:2 Фрозиноне СB
- 14.04.2018 Фрозиноне 1:1 Специя СB
- 07.04.2018 Парма 2:0 Фрозиноне СB
- 29.03.2018 Фрозиноне 2:1 Венеция СB
- 25.03.2018 Тернана 0:0 Фрозиноне СB
- 17.03.2018 Фрозиноне 0:0 Салернитана СB
- 10.03.2018 Палермо 1:0 Фрозиноне СB
- 03.03.2018 Фрозиноне 1:0 Новара СB
- 27.02.2018 Кремонезе 2:2 Фрозиноне СB
- 24.02.2018 Фрозиноне 1:3 Перуджа СB
- 18.02.2018 Фрозиноне 2:0 Асколи СB
Палермо (последние 20 матчей: +9 =8 -3)
- 13.06.2018 Палермо 2:1 Фрозиноне СB
- 10.06.2018 Палермо 1:0 Венеция СB
- 06.06.2018 Венеция 1:1 Палермо СB
- 18.05.2018 Салернитана 0:2 Палермо СB
- 12.05.2018 Палермо 0:0 Чезена СB
- 05.05.2018 Тернана 2:3 Палермо СB
- 30.04.2018 Палермо 1:1 Бари СB
- 27.04.2018 Венеция 3:0 Палермо СB
- 21.04.2018 Палермо 3:0 Авеллино СB
- 17.04.2018 Читтаделла 0:0 Палермо СB
- 14.04.2018 Палермо 1:1 Кремонезе СB
- 07.04.2018 Палермо 1:1 Пескара СB
- 02.04.2018 Парма 3:2 Палермо СB
- 29.03.2018 Виртус Энтелла 1:2 Палермо СB
- 25.03.2018 Палермо 4:0 Карпи СB
- 17.03.2018 Новара 2:2 Палермо СB
- 10.03.2018 Палермо 1:0 Фрозиноне СB
- 27.02.2018 Палермо 4:1 Асколи СB
- 24.02.2018 Про Верчелли 0:0 Палермо СB
- 17.02.2018 Перуджа 1:0 Палермо СB
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Палермо: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Фрозиноне
Палермо
-
2 Офсайды 6
-
25 Нарушения правил 29
-
4 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Чано Камилло бьет в цель!
88'
Фрозиноне делает замену. Соддимо Данило уходит с поля, а Фрара Алессандро выходит на его замену.
84'
Фрозиноне делает замену. Майелло Раффаэле уходит с поля, а Коне Мусса выходит на его замену.
78'
Струна Альяж получил желтую карточку от судьи
77'
Палермо делает замену. Муравски Радослав уходит с поля, а Трайковски Александар выходит на его замену.
74'
Фрозиноне делает замену. Гори Мирко уходит с поля, а Чибсах Юссиф выходит на его замену.
69'
Przemyslaw Szyminski получил желтую карточку от судьи
62'
УДАЛЕНИЕ! - Давидович Павел увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
57'
Палермо делает замену. Рисполи Андреа уходит с поля, а Гнаоре Эдди выходит на его замену.
52'
Г О О О О Л - Майелло Раффаэле бьет в цель!
49'
Чофани Маттео получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Несторовски Илья получил желтую карточку от судьи
28'
Алеесами Хайтам получил желтую карточку от судьи
21'
Дионизи Федерико получил желтую карточку от судьи
17'
Яяло Мато получил желтую карточку от судьи
8'
Палермо делает замену. Давидович Павел уходит с поля, а Przemyslaw Szyminski выходит на его замену.
6'
Соддимо Данило получил желтую карточку от судьи
3'
Крайнц Лука получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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