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Стадион: Студентернас Зрители: 1823
0:1
15' ГолРозенберг Маркус
44' Желтая карточкаСтрандберг Карлос
0:2
47' ГолРозенберг Маркус
0:3
49' ГолТраустасон Арнор
0:4
84' ГолРикс Сёрен
|
15'
0:1
47'
0:2
49'
0:3
84'
0:4
Состав команд
90
Moses
Ogbu
20
Sherko
Faiqi
Сириус 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фегруш Карим Вратарь
- 3 Karl Larsson Защитник
- 6 Johan Eiswohld Защитник
- 4 Oscar Pehrsson Защитник
- 8 Бьоркстрём Тим Защитник
- 25 Альборнос Маурисио Полузащитник
- 18 Арвидссон Йеспер Полузащитник
- 12 Киндлунд Оскар Полузащитник
- 22 Stefano Holmquist Нападающий
- 90 Moses Ogbu Нападающий
- 20 Sherko Faiqi Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Axel Bjoernstroem Полузащитник
- 11 Charbel Georges Полузащитник
- 93 Махолли Шкодран Нападающий
- 15 Лундхольм Сэм Нападающий
- 14 Ian Sirelius Нападающий
- 2 Linus Nygren
- 35 Gustav Nyberg
- Главный тренер: Kim Bergstrand
Мальмё 4-4-2
- Основной состав
- 27 Далин Юхан Вратарь
- 2 Eric Larsson Защитник
- 24 Нильсен Лассе Защитник
- 17 Бенгтссон Расмус Защитник
- 4 Сафари Беранг Защитник
- 8 Траустасон Арнор Полузащитник
- 7 Бачиру Фуад Полузащитник
- 6 Левицки Оскар Полузащитник
- 5 Рикс Сёрен Полузащитник
- 9 Розенберг Маркус Нападающий
- 10 Страндберг Карлос Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Андерссон Фредрик Вратарь
- 26 Виннхейм Андреас Защитник
- 22 Ссеванкамбо Исак Защитник
- 20 Инносент Бонке Полузащитник
- 35 Samuel Adrian Полузащитник
- 11 Еремеефф Александер Нападающий
- 31 Franz Brorsson II
- Главный тренер: Daniel Andersson
Предыдущие игры
Сириус (последние 20 матчей: +2 =7 -11)
- 03.07.2018 Сириус 1:3 Сундсвалль А
- 28.06.2018 Сириус 2:1 Хаммарбю ТМК
- 21.06.2018 Эребру 3:0 Сириус ТМК
- 27.05.2018 Сириус 1:5 Юргорден А
- 23.05.2018 Эстерсунд 5:2 Сириус А
- 19.05.2018 Сириус 1:1 Треллеборг А
- 14.05.2018 Кальмар 1:0 Сириус А
- 07.05.2018 Сириус 2:4 Эребру А
- 02.05.2018 Сириус 2:3 АИК А
- 27.04.2018 АИК 2:0 Сириус А
- 23.04.2018 Норрчёпинг 1:0 Сириус А
- 18.04.2018 Сириус 0:0 Хеккен А
- 14.04.2018 Эльфсборг 0:1 Сириус А
- 01.04.2018 Хаммарбю 3:1 Сириус А
- 24.03.2018 Гефле 2:2 Сириус ТМК
- 17.03.2018 Хеккен 1:1 Сириус ТМК
- 04.03.2018 Сириус 2:2 Гётеборг К
- 25.02.2018 Варберг БоИС 2:1 Сириус К
- 17.02.2018 Сириус 1:1 Эстер К
- 27.01.2018 Броммапойкарна 1:1 Сириус ТМК
Мальмё (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 29.06.2018 Митьюлланд 2:1 Мальмё ТМК
- 20.06.2018 Мальмё 2:0 Мольде ТМК
- 27.05.2018 Мальмё 1:1 Далкурд А
- 20.05.2018 Мальмё 2:0 Хеккен А
- 16.05.2018 Хаммарбю 3:2 Мальмё А
- 13.05.2018 Треллеборг 1:0 Мальмё А
- 10.05.2018 Юргорден 3:0 Мальмё К
- 07.05.2018 Мальмё 1:2 Гётеборг А
- 03.05.2018 Мальмё 1:0 Юргорден А
- 29.04.2018 Кальмар 3:0 Мальмё А
- 23.04.2018 Мальмё 3:1 Броммапойкарна А
- 18.04.2018 Юргорден 3:0 Мальмё А
- 13.04.2018 Сундсвалль 2:2 Мальмё А
- 09.04.2018 Мальмё 1:1 АИК А
- 02.04.2018 Эльфсборг 1:2 Мальмё А
- 17.03.2018 Эстерсунд 0:1 Мальмё К
- 10.03.2018 Мальмё 1:0 Гётеборг К
- 04.03.2018 Мальмё 3:1 Броммапойкарна К
- 27.02.2018 Мальмё 2:2 Роскилле ТМК
- 25.02.2018 Гефле 0:3 Мальмё К
Последние игры между собой
Сириус: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Мальмё: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
- 29.10.2017 Сириус 0:4 Мальмё Аллсвенскан
- 15.07.2017 Мальмё 3:3 Сириус Аллсвенскан
- 08.02.2017 Мальмё 3:1 Сириус Товарищеские матчи. Клубы
- 20.02.2016 Мальмё 2:1 Сириус Кубок
Сириус
Мальмё
-
0 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
41 Владение мячом, % 59
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|11
|8
|2
|1
|25 - 14
|26
|2.
|АИК
|12
|6
|6
|0
|19 - 9
|24
|3.
|Норрчёпинг
|11
|7
|2
|2
|21 - 12
|23
|4.
|Юргорден
|12
|6
|2
|4
|19 - 11
|20
|5.
|Эребру
|11
|5
|4
|2
|16 - 12
|19
|6.
|Сундсвалль
|11
|5
|3
|3
|20 - 14
|18
|7.
|Мальмё
|13
|5
|3
|5
|19 - 18
|18
|8.
|Эстерсунд
|11
|5
|2
|4
|18 - 15
|17
|9.
|Кальмар
|11
|5
|2
|4
|13 - 11
|17
|10.
|Хеккен
|11
|4
|3
|4
|16 - 11
|15
|11.
|Гётеборг
|11
|4
|1
|6
|12 - 17
|13
|12.
|Эльфсборг
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|12
|13.
|Треллеборг
|11
|3
|2
|6
|10 - 16
|11
|14.
|Броммапойкарна
|11
|3
|1
|7
|8 - 21
|10
|15.
|Далкурд
|11
|1
|2
|8
|12 - 23
|5
|16.
|Сириус
|13
|1
|2
|10
|11 - 32
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Г О О О О Л - Рикс Сёрен бьет в цель!
82'
Мальме делает замену. Эрик Ларссон уходит с поля, а Виннхейм Андреас выходит на его замену.
75'
Мальме делает замену. Сафари Беранг уходит с поля, а Franz Brorsson выходит на его замену.
67'
Сириус делает замену. Мозес Огбу уходит с поля, а Махолли Шкодран выходит на его замену.
62'
Мальме делает замену. Розенберг Маркус уходит с поля, а Еремеефф Александер выходит на его замену.
59'
Сириус делает замену. Sherko Faiqi уходит с поля, а Axel Bjoernstroem выходит на его замену.
58'
Сириус делает замену. Киндлунд Оскар уходит с поля, а Лундхольм Сэм выходит на его замену.
49'
Г О О О О Л - Траустасон Арнор бьет в цель!
47'
Г О О О О Л - Розенберг Маркус бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Страндберг Карлос получил желтую карточку от судьи
15'
Г О О О О Л - Розенберг Маркус бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Studenternas IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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