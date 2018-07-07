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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 1823
Сириус
0:4
Конец матча
Мальмё
0'
0:1
15' Гол
Розенберг Маркус
44' Желтая карточка
Страндберг Карлос
0:2
47' Гол
Розенберг Маркус
0:3
49' Гол
Траустасон Арнор
0:4
84' Гол
Рикс Сёрен
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Рикс Сёрен бьет в цель!
82'
Мальме делает замену. Эрик Ларссон уходит с поля, а Виннхейм Андреас выходит на его замену.
75'
Мальме делает замену. Сафари Беранг уходит с поля, а Franz Brorsson выходит на его замену.
67'
Сириус делает замену. Мозес Огбу уходит с поля, а Махолли Шкодран выходит на его замену.
62'
Мальме делает замену. Розенберг Маркус уходит с поля, а Еремеефф Александер выходит на его замену.
59'
Сириус делает замену. Sherko Faiqi уходит с поля, а Axel Bjoernstroem выходит на его замену.
58'
Сириус делает замену. Киндлунд Оскар уходит с поля, а Лундхольм Сэм выходит на его замену.
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Траустасон Арнор бьет в цель!
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Розенберг Маркус бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Страндберг Карлос получил желтую карточку от судьи
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Розенберг Маркус бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Studenternas IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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