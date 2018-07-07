  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Норвегия
  5. Типпелиген
Стадион: Зрители: 15384
Русенборг
2:1
Конец матча
Тромсё
0'
33' Желтая карточка
Йенсен Майк
1:0
34' Гол
Йенсен Майк
2:0
48' Гол
Ботхейм Эрик
58' Желтая карточка
Erlend Dahl Reitan
71' Желтая карточка
Simen Wangberg
2:1
85' Гол
Эспейор Рунар
90' Желтая карточка
Magnar Oedegaard
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Магнар Одегаард получил желтую карточку от судьи
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Эспейор Рунар бьет в цель!
84'
Русенборг делает замену. Леви Джонатан уходит с поля, а Emil Konradsen Ceide выходит на его замену.
81'
Тромсё делает замену. Бернтсен Даниэль уходит с поля, а Sigurd Groenli выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Симен Вангберг получил желтую карточку от судьи
67'
Русенборг делает замену. Erik Botheim уходит с поля, а Лундему Мариус выходит на его замену.
Желтая карточка
58'
Erlend Dahl Reitan получил желтую карточку от судьи
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Erik Botheim бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Русенборг делает замену. Бендтнер Никлас уходит с поля, а Содерлунд Александер выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Йенсен Майк бьет в цель!
Желтая карточка
33'
Йенсен Майк получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lerkendal Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...












Новости футбола
Топ лиги


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация