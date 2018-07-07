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Стадион: Леркендаль Зрители: 15384
33' Желтая карточкаЙенсен Майк
1:0
34' ГолЙенсен Майк
2:0
48' ГолБотхейм Эрик
58' Желтая карточкаErlend Dahl Reitan
71' Желтая карточкаSimen Wangberg
2:1
85' ГолЭспейор Рунар
90' Желтая карточкаMagnar Oedegaard
|
33'
34'
1:0
48'
2:0
71'
85'
2:1
90'
Состав команд
16
Ховланд
Эвен
34
Ботхейм
Эрик
Русенборг 4-3-3
- Основной состав
- 1 Хансен Андре Вратарь
- 2 Хеденстад Вегар Защитник
- 4 Региниуссен Торе Защитник
- 16 Ховланд Эвен Защитник
- 21 Erlend Dahl Reitan Защитник
- 7 Йенсен Майк Полузащитник
- 15 Трондсен Андерс Полузащитник
- 3 Мелинг Биргер Полузащитник
- 17 Леви Джонатан Нападающий
- 9 Бендтнер Никлас Нападающий
- 34 Ботхейм Эрик Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Эстбе Арилд Вратарь
- 26 Besim Serbecic Защитник
- 25 Лундему Мариус Полузащитник
- 22 Morten Konradsen Полузащитник
- 14 Содерлунд Александер Нападающий
- 36 Olaus Jair Skarsem
- 35 Emil Konradsen Ceide
- Главный тренер: Ингебригтсен Коре
Тромсё 3-5-2
- Основной состав
- 1 Gudmund Taksdal Kongshavn Вратарь
- 5 Magnar Oedegaard Защитник
- 22 Simen Wangberg Защитник
- 26 Jostein Gundersen Защитник
- 11 Тейлор Роберт Полузащитник
- 17 Бернтсен Даниэль Полузащитник
- 7 Педерсен Мортен-Гамст Полузащитник
- 3 Антонсен Кент-Аре Полузащитник
- 25 Lasse Nilsen Полузащитник
- 30 Эспейор Рунар Нападающий
- 42 Бакенга Мушага Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Jacob Karlstroem Вратарь
- 23 Gjermund Aasen Защитник
- 8 Кьяергор Оливер Полузащитник
- 15 Андерсен Магнус Полузащитник
- 6 Christian Landu Landu Полузащитник
- 9 Вук Слободан Нападающий
- 16 Sigurd Groenli
- Главный тренер: Simo Valakari
Предыдущие игры
Русенборг (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 01.07.2018 Саннефьёрд 0:1 Русенборг Т
- 24.06.2018 Русенборг 3:0 Волеренга Т
- 11.06.2018 Тромсё 2:1 Русенборг Т
- 30.05.2018 Русенборг 2:2 Одд К
- 27.05.2018 Русенборг 1:2 Бранн Т
- 21.05.2018 Хёугесунн 1:2 Русенборг Т
- 16.05.2018 Русенборг 3:0 Лиллестрём Т
- 13.05.2018 Стабек 0:1 Русенборг Т
- 09.05.2018 Браттвог 0:1 Русенборг К
- 05.05.2018 Русенборг 1:1 Ранхейм Т
- 02.05.2018 Стейнхьер 0:5 Русенборг К
- 29.04.2018 Стрёмсгодсет 0:1 Русенборг Т
- 26.04.2018 Лиллестрём 0:1 Русенборг С
- 22.04.2018 Русенборг 2:0 Старт Т
- 19.04.2018 Трюгг-Ладе 2:4 Русенборг К
- 16.04.2018 Будё-Глимт 0:1 Русенборг Т
- 08.04.2018 Русенборг 4:0 Мольде Т
- 02.04.2018 Одд 1:1 Русенборг Т
- 28.03.2018 Русенборг 2:1 Ранхейм ТМК
- 17.03.2018 Русенборг 2:2 Кристиансунд Т
Тромсё (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 01.07.2018 Тромсё 2:1 Одд Т
- 24.06.2018 Сарпсборг-08 2:3 Тромсё Т
- 14.06.2018 Тромсё 3:3 Волеренга К
- 11.06.2018 Тромсё 2:1 Русенборг Т
- 27.05.2018 Хёугесунн 1:0 Тромсё Т
- 21.05.2018 Тромсё 3:0 Волеренга Т
- 16.05.2018 Будё-Глимт 0:1 Тромсё Т
- 13.05.2018 Тромсё 1:2 Лиллестрём Т
- 09.05.2018 Альта 0:1 Тромсё К
- 06.05.2018 Бранн 3:0 Тромсё Т
- 02.05.2018 Сенья 0:1 Тромсё К
- 29.04.2018 Тромсё 0:0 Кристиансунд Т
- 22.04.2018 Тромсё 4:1 Саннефьёрд Т
- 18.04.2018 Шервёй 1:3 Тромсё К
- 15.04.2018 Стабек 1:1 Тромсё Т
- 11.04.2018 Тромсё 3:1 Стрёмсгодсет Т
- 08.04.2018 Тромсё 4:0 Ранхейм Т
- 02.04.2018 Мольде 2:1 Тромсё Т
- 11.03.2018 Старт 4:1 Тромсё Т
- 04.03.2018 Будё-Глимт 4:1 Тромсё ТМК
Последние игры между собой
Русенборг: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Тромсё: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
- 11.06.2018 Тромсё 2:1 Русенборг Типпелиген
- 14.10.2017 Тромсё 0:3 Русенборг Типпелиген
- 16.05.2017 Русенборг 1:2 Тромсё Типпелиген
- 21.09.2016 Тромсё 1:1 Русенборг Кубок
- 28.08.2016 Русенборг 3:1 Тромсё Типпелиген
- 21.04.2016 Тромсё 1:2 Русенборг Типпелиген
- 30.08.2015 Тромсё 1:1 Русенборг Типпелиген
- 31.05.2015 Русенборг 1:1 Тромсё Типпелиген
- 15.09.2013 Тромсё 1:0 Русенборг Типпелиген
- 19.06.2013 Русенборг 2:1 Тромсё Кубок НМ
- 08.05.2013 Русенборг 2:1 Тромсё Типпелиген
- 29.07.2012 Тромсё 1:1 Русенборг Типпелиген
- 22.04.2012 Русенборг 3:0 Тромсё Типпелиген
- 20.11.2011 Тромсё 3:1 Русенборг Типпелиген
- 19.06.2011 Русенборг 3:1 Тромсё Типпелиген
- 24.10.2010 Русенборг 1:0 Тромсё Типпелиген
- 02.05.2010 Тромсё 0:0 Русенборг Типпелиген
- 23.09.2009 Русенборг 0:0 Тромсё Типпелиген
- 23.03.2009 Тромсё 2:4 Русенборг Типпелиген
- 03.08.2008 Тромсё 4:0 Русенборг Типпелиген
Русенборг
Тромсё
-
6 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
49 Владение мячом, % 51
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|15
|10
|4
|1
|21 - 9
|34
|2.
|Русенборг
|16
|10
|3
|3
|26 - 11
|33
|3.
|Ранхейм
|15
|9
|2
|4
|27 - 24
|29
|4.
|Мольде
|15
|8
|2
|5
|26 - 16
|26
|5.
|Тромсё
|16
|8
|2
|6
|27 - 21
|26
|6.
|Хёугесунн
|15
|7
|4
|4
|23 - 18
|25
|7.
|Сарпсборг-08
|15
|6
|5
|4
|26 - 19
|23
|8.
|Волеренга
|15
|6
|5
|4
|19 - 21
|23
|9.
|Кристиансунд
|15
|5
|5
|5
|20 - 19
|20
|10.
|Одд
|15
|5
|2
|8
|20 - 19
|17
|11.
|Стрёмсгодсет
|15
|4
|5
|6
|21 - 21
|17
|12.
|Будё-Глимт
|15
|3
|6
|6
|15 - 17
|15
|13.
|Лиллестрём
|15
|3
|5
|7
|15 - 22
|14
|14.
|Стабек
|15
|3
|5
|7
|15 - 26
|14
|15.
|Старт
|15
|3
|2
|10
|12 - 30
|11
|16.
|Саннефьёрд
|15
|1
|3
|11
|11 - 31
|6
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Магнар Одегаард получил желтую карточку от судьи
85'
Г О О О О Л - Эспейор Рунар бьет в цель!
84'
Русенборг делает замену. Леви Джонатан уходит с поля, а Emil Konradsen Ceide выходит на его замену.
81'
Тромсё делает замену. Бернтсен Даниэль уходит с поля, а Sigurd Groenli выходит на его замену.
71'
Симен Вангберг получил желтую карточку от судьи
67'
Русенборг делает замену. Erik Botheim уходит с поля, а Лундему Мариус выходит на его замену.
58'
Erlend Dahl Reitan получил желтую карточку от судьи
48'
Г О О О О Л - Erik Botheim бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
46'
Русенборг делает замену. Бендтнер Никлас уходит с поля, а Содерлунд Александер выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Г О О О О Л - Йенсен Майк бьет в цель!
33'
Йенсен Майк получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lerkendal Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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