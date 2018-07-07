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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 2682
Треллеборг
1:4
Конец матча
АИК
0'
52' Желтая карточка
Нильсен Лассе II
0:1
57' Гол
Элюнусси Тарик
0:2
63' Гол
Ольссон Кристоффер
1:2
65' Гол
Хуммет Денис
1:3
75' Гол
Элюнусси Тарик
89' Желтая карточка
Сундгрен Даниэль
1:4
90' Гол
Гойтом Хенок
90'+7
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Гойтом Хенок бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Треллеборг делает замену. Felix Hoerberg уходит с поля, а Furkan Motori выходит на его замену.
Желтая карточка
89'
Сундгрен Даниэль получил желтую карточку от судьи
84'
АИК делает замену. Элюнусси Тарик уходит с поля, а Стефанелли Николас выходит на его замену.
84'
Треллеборг делает замену. Johan Brannefalk уходит с поля, а Карлссон Отар выходит на его замену.
75'
АИК делает замену. Ясин Ахмед уходит с поля, а Авдич Денни выходит на его замену.
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Элюнусси Тарик бьет в цель!
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Хуммет Денис бьет в цель!
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Ольссон Кристоффер бьет в цель!
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Элюнусси Тарик бьет в цель!
Желтая карточка
52'
Нильсен Лассе II получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Треллеборг делает замену. Freddie Brorsson уходит с поля, а Поде Маркус выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vaangavallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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