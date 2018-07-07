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Стадион: Vaangavallen Зрители: 2682
1:4
Конец матча
52' Желтая карточкаНильсен Лассе II
0:1
57' ГолЭлюнусси Тарик
0:2
63' ГолОльссон Кристоффер
1:2
65' ГолХуммет Денис
1:3
75' ГолЭлюнусси Тарик
89' Желтая карточкаСундгрен Даниэль
1:4
90' ГолГойтом Хенок
|
52'
57'
0:1
63'
0:2
65'
1:2
75'
1:3
89'
90'
1:4
Состав команд
11
Хуммет
Денис
Треллеборг 5-3-1-1
- Основной состав
- 30 Юханссон Марко Вратарь
- 20 Felix Hoerberg Защитник
- 15 Нильсен Лассе II Защитник
- 19 Хаджикадунич Деннис Защитник
- 14 Блумквист Александр Защитник
- 5 Anton Tideman Защитник
- 3 Sebastian Ohlsson II Полузащитник
- 8 Нильссон Робин Полузащитник
- 27 Johan Brannefalk Полузащитник
- 23 Franz Brorsson III Полузащитник
- 11 Хуммет Денис Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Victor Nilsson Защитник
- 4 Jakob Palander Защитник
- 28 Furkan Motori Полузащитник
- 9 Поде Маркус Полузащитник
- 22 Карлссон Отар Нападающий
- 21 Noah Christoffersson
- 32 Dennis Petersson
- Главный тренер: Patrick Winqvist
АИК 3-5-2
- Основной состав
- 34 Линнер Оскар Вратарь
- 6 Милошевич Александер Защитник
- 3 Карлссон Пер II Защитник
- 24 Robin Jansson Защитник
- 21 Сундгрен Даниэль Полузащитник
- 19 Ясин Ахмед Полузащитник
- 8 Аду Энох Полузащитник
- 7 Ольссон Кристоффер Полузащитник
- 2 Хаукссон Хаукур Полузащитник
- 36 Гойтом Хенок Нападающий
- 20 Элюнусси Тарик Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Budimir Janosevic Вратарь
- 22 Стефанелли Николас Нападающий
- 11 Сильва Стефан Нападающий
- 10 Авдич Денни Нападающий
- 31 Niklas Persson
- 43 Albin Linner
- Главный тренер: Норлинг Рикард
Предыдущие игры
Треллеборг (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 30.06.2018 Треллеборг 1:1 Люнгбю ТМК
- 27.05.2018 Эльфсборг 2:1 Треллеборг А
- 24.05.2018 Треллеборг 2:1 Броммапойкарна А
- 19.05.2018 Сириус 1:1 Треллеборг А
- 13.05.2018 Треллеборг 1:0 Мальмё А
- 06.05.2018 Треллеборг 0:3 Хеккен А
- 29.04.2018 Норрчёпинг 1:2 Треллеборг А
- 22.04.2018 Треллеборг 0:1 Кальмар А
- 17.04.2018 Сундсвалль 1:0 Треллеборг А
- 13.04.2018 Треллеборг 1:2 Эребру А
- 08.04.2018 Юргорден 1:1 Треллеборг А
- 01.04.2018 Треллеборг 1:3 Гётеборг А
- 25.03.2018 ГАИС 2:1 Треллеборг ТМК
- 17.03.2018 Хальмстад 1:2 Треллеборг ТМК
- 03.03.2018 Треллеборг 3:0 Отвидаберг К
- 25.02.2018 Кальмар 2:1 Треллеборг К
- 09.02.2018 Эстерсунд 3:0 Треллеборг К
- 03.02.2018 Треллеборг 3:3 Эстер ТМК
- 27.01.2018 Треллеборг 3:1 Вернаму ТМК
- 19.11.2017 Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг А
АИК (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 01.07.2018 АИК 1:0 Флора ТМК
- 26.05.2018 АИК 3:3 Норрчёпинг А
- 23.05.2018 Хеккен 1:1 АИК А
- 20.05.2018 Хаммарбю 0:1 АИК А
- 14.05.2018 АИК 1:1 Эстерсунд А
- 06.05.2018 Эльфсборг 0:0 АИК А
- 02.05.2018 Сириус 2:3 АИК А
- 27.04.2018 АИК 2:0 Сириус А
- 22.04.2018 АИК 2:0 Гётеборг А
- 18.04.2018 Эребру 1:1 АИК А
- 15.04.2018 АИК 2:0 Юргорден А
- 09.04.2018 Мальмё 1:1 АИК А
- 02.04.2018 АИК 2:0 Далкурд А
- 25.03.2018 АИК 1:3 Хельсинборг ТМК
- 18.03.2018 АИК 0:2 Юргорден К
- 13.03.2018 АИК 2:0 Эребру К
- 04.03.2018 АИК 3:1 Хальмстад К
- 24.02.2018 Оддевольд 1:2 АИК К
- 17.02.2018 АИК 2:1 Сюрианска К
- 07.02.2018 Шахтёр Дн 2:0 АИК ТМК
Последние игры между собой
Треллеборг: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 5
АИК: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 3
- 21.08.2011 АИК 3:0 Треллеборг Аллсвенскан
- 26.06.2011 Треллеборг 1:2 АИК Аллсвенскан
- 11.09.2010 Треллеборг 4:1 АИК Аллсвенскан
- 09.05.2010 АИК 1:0 Треллеборг Аллсвенскан
- 29.08.2009 АИК 1:0 Треллеборг Аллсвенскан
- 05.05.2009 Треллеборг 1:0 АИК Аллсвенскан
- 30.08.2008 Треллеборг 2:0 АИК Аллсвенскан
- 18.04.2008 АИК 1:0 Треллеборг Аллсвенскан
Треллеборг
АИК
-
4 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
39 Владение мячом, % 61
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|13
|7
|6
|0
|23 - 10
|27
|2.
|Хаммарбю
|11
|8
|2
|1
|25 - 14
|26
|3.
|Норрчёпинг
|11
|7
|2
|2
|21 - 12
|23
|4.
|Юргорден
|12
|6
|2
|4
|19 - 11
|20
|5.
|Эребру
|11
|5
|4
|2
|16 - 12
|19
|6.
|Хеккен
|12
|5
|3
|4
|19 - 11
|18
|7.
|Сундсвалль
|12
|5
|3
|4
|20 - 17
|18
|8.
|Мальмё
|13
|5
|3
|5
|19 - 18
|18
|9.
|Эстерсунд
|11
|5
|2
|4
|18 - 15
|17
|10.
|Кальмар
|11
|5
|2
|4
|13 - 11
|17
|11.
|Гётеборг
|11
|4
|1
|6
|12 - 17
|13
|12.
|Эльфсборг
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|12
|13.
|Треллеборг
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|14.
|Броммапойкарна
|12
|3
|1
|8
|8 - 24
|10
|15.
|Далкурд
|12
|2
|2
|8
|15 - 23
|8
|16.
|Сириус
|13
|1
|2
|10
|11 - 32
|5
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Гойтом Хенок бьет в цель!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Треллеборг делает замену. Felix Hoerberg уходит с поля, а Furkan Motori выходит на его замену.
89'
Сундгрен Даниэль получил желтую карточку от судьи
84'
АИК делает замену. Элюнусси Тарик уходит с поля, а Стефанелли Николас выходит на его замену.
84'
Треллеборг делает замену. Johan Brannefalk уходит с поля, а Карлссон Отар выходит на его замену.
75'
АИК делает замену. Ясин Ахмед уходит с поля, а Авдич Денни выходит на его замену.
75'
Г О О О О Л - Элюнусси Тарик бьет в цель!
65'
Г О О О О Л - Хуммет Денис бьет в цель!
63'
Г О О О О Л - Ольссон Кристоффер бьет в цель!
57'
Г О О О О Л - Элюнусси Тарик бьет в цель!
52'
Нильсен Лассе II получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Треллеборг делает замену. Freddie Brorsson уходит с поля, а Поде Маркус выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vaangavallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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