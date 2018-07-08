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Стадион: Banc of California Stadium
4:1
Конец матча
1:0
28' ГолДиоманде Адама
2:0
32' ГолLatif Blessing
2:1
59' ГолКьестан Саша
61' Желтая карточкаR. J. Allen
81' Желтая карточкаРосель Ориоль
3:1
82' ГолДиоманде Адама
4:1
84' ГолDiego Rossi
90' Желтая карточкаСиман Лоран
|
28'
1:0
32'
2:0
59'
2:1
61'
81'
82'
3:1
84'
4:1
90'
Состав команд
23
Симан
Лоран
11
Aaron
Kovar
24
Lee
Nguyen
27
R.
J.
Allen
25
Donny
Toia
16
Кьестан
Саша
10
Josue
Colman
Лос-Анджелес 4-3-3
- Основной состав
- 1 Миллер Тайлер Вратарь
- 3 Бейташур Стивен Защитник
- 25 Walker Zimmerman Защитник
- 23 Симан Лоран Защитник
- 2 Jordan Harvey Защитник
- 33 Фейлхабер Бенни Полузащитник
- 11 Aaron Kovar Полузащитник
- 14 Mark Anthony Kaye Полузащитник
- 7 Latif Blessing Нападающий
- 99 Диоманде Адама Нападающий
- 24 Lee Nguyen Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Якович Деян Защитник
- 44 Моутинью Жоау Защитник
- 21 Уренья Марко Нападающий
- 10 Вела Карлос Нападающий
- 9 Diego Rossi Нападающий
- 13 Charlie Lyon
- 27 Tristan Blackmon
- Главный тренер: Брэдли Боб
Орландо Сити 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Joe Bendik Вратарь
- 27 R. J. Allen Защитник
- 2 Спектор Джонатан Защитник
- 3 Тарек Амро Защитник
- 25 Donny Toia Защитник
- 20 Росель Ориоль Полузащитник
- 19 Йотун Йошимар Полузащитник
- 17 Chris Mueller Полузащитник
- 16 Кьестан Саша Полузащитник
- 10 Josue Colman Полузащитник
- 14 Dominic Dwyer Нападающий
- Запасные игроки
- 36 Earl Edwards Jr. Вратарь
- 28 Шулер Крис Защитник
- 8 Tony Rocha Защитник
- 5 Dillon Powers Полузащитник
- 13 Mohammed El Monir II Полузащитник
- 29 Stefano Нападающий
- 9 Мерам Жустин Нападающий
- Главный тренер: Bobby Murphy
Предыдущие игры
Лос-Анджелес (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 04.07.2018 Хьюстон Динамо 2:2 Лос-Анджелес М
- 01.07.2018 Лос-Анджелес 4:1 Филадельфия Юнион М
- 24.06.2018 Лос-Анджелес 2:0 Коламбус Крю М
- 21.06.2018 Лос-Анджелес 3:2 Сакраменто Рипаблик ОК
- 10.06.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Лос-Анджелес М
- 07.06.2018 Лос-Анджелес 2:0 Фресно ОК
- 03.06.2018 Даллас 2:1 Лос-Анджелес М
- 27.05.2018 Лос-Анджелес 1:1 Ди Си Юнайтед М
- 23.05.2018 Лос-Анджелес 1:1 Боруссия Д ТМК
- 19.05.2018 Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес М
- 14.05.2018 Лос-Анджелес 2:2 Нью-Йорк Сити М
- 10.05.2018 Лос-Анджелес 2:0 Миннесота Юнайтед М
- 05.05.2018 Лос-Анджелес 1:1 Даллас М
- 30.04.2018 Лос-Анджелес 1:0 Сиэтл Саундерс М
- 21.04.2018 Монреаль Импакт 3:5 Лос-Анджелес М
- 14.04.2018 Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес М
- 08.04.2018 Атланта Юнайтед 5:0 Лос-Анджелес М
- 31.03.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 4:3 Лос-Анджелес М
- 10.03.2018 Реал Солт-Лейк 1:5 Лос-Анджелес М
- 05.03.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес М
Орландо Сити (последние 20 матчей: +8 =1 -11)
- 01.07.2018 Атланта Юнайтед 4:0 Орландо Сити М
- 24.06.2018 Орландо Сити 0:2 Монреаль Импакт М
- 21.06.2018 Ди Си Юнайтед 1:1 Орландо Сити ОК
- 14.06.2018 Монреаль Импакт 3:0 Орландо Сити М
- 10.06.2018 Ванкувер Уайткэпс 5:2 Орландо Сити М
- 07.06.2018 Майами Юнайтед 0:3 Орландо Сити ОК
- 03.06.2018 Нью-Йорк Сити 3:0 Орландо Сити М
- 27.05.2018 Орландо Сити 1:2 Чикаго Файр М
- 19.05.2018 Торонто 2:1 Орландо Сити М
- 14.05.2018 Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед М
- 07.05.2018 Орландо Сити 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 29.04.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Орландо Сити М
- 22.04.2018 Орландо Сити 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 14.04.2018 Филадельфия Юнион 0:2 Орландо Сити М
- 08.04.2018 Орландо Сити 3:2 Портленд Тимберс М
- 31.03.2018 Орландо Сити 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 17.03.2018 Нью-Йорк Сити 2:0 Орландо Сити М
- 11.03.2018 Орландо Сити 1:2 Миннесота Юнайтед М
- 04.03.2018 Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед М
- 22.10.2017 Филадельфия Юнион 6:1 Орландо Сити М
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|20
|12
|4
|4
|42 - 23
|40
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|10
|2
|4
|34 - 16
|32
|3.
|Нью-Йорк Сити
|17
|9
|4
|4
|34 - 24
|31
|4.
|Коламбус Крю
|20
|8
|6
|6
|24 - 23
|30
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|18
|7
|7
|4
|30 - 25
|28
|6.
|Монреаль Импакт
|19
|8
|0
|11
|24 - 32
|24
|7.
|Чикаго Файр
|19
|6
|5
|8
|29 - 34
|23
|8.
|Филадельфия Юнион
|18
|6
|3
|9
|21 - 27
|21
|9.
|Орландо Сити
|18
|6
|1
|11
|25 - 41
|19
|10.
|Торонто
|18
|4
|4
|10
|29 - 36
|16
|11.
|Ди Си Юнайтед
|14
|2
|5
|7
|23 - 29
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|18
|10
|5
|3
|28 - 21
|35
|2.
|Лос-Анджелес
|18
|10
|4
|4
|41 - 28
|34
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|19
|9
|6
|4
|35 - 24
|33
|4.
|Портленд Тимберс
|16
|8
|5
|3
|26 - 22
|29
|5.
|Реал Солт-Лейк
|19
|9
|2
|8
|27 - 34
|29
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|19
|7
|5
|7
|29 - 37
|26
|7.
|Хьюстон Динамо
|17
|7
|4
|6
|36 - 26
|25
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|18
|7
|4
|7
|31 - 28
|25
|9.
|Миннесота Юнайтед
|18
|6
|1
|11
|23 - 36
|19
|10.
|Сиэтл Саундерс
|17
|4
|4
|9
|15 - 22
|16
|11.
|Колорадо Рэпидс
|18
|4
|3
|11
|22 - 32
|15
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|18
|2
|6
|10
|29 - 37
|12
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Симан Лоран получил желтую карточку от судьи
85'
Los Angeles FC делает замену. Диоманде Адама уходит с поля, а Уренья Марко выходит на его замену.
84'
Г О О О О Л - Diego Rossi бьет в цель!
82'
81'
Росель Ориоль получил желтую карточку от судьи
64'
Los Angeles FC делает замену. Aaron Kovar уходит с поля, а Diego Rossi выходит на его замену.
64'
Орландо Сити делает замену. Chris Mueller уходит с поля, а Mohammed El-Monir выходит на его замену.
64'
Los Angeles FC делает замену. Mark-Anthony Kaye уходит с поля, а Вела Карлос выходит на его замену.
61'
R. J. Allen получил желтую карточку от судьи
59'
Г О О О О Л - Кьестан Саша бьет в цель!
54'
46'
Орландо Сити делает замену. Josue Colman уходит с поля, а Мерам Жустин выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Г О О О О Л - Latif Blessing бьет в цель!
28'
25'
Орландо Сити делает замену. Спектор Джонатан уходит с поля, а Шулер Крис выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Banc of California Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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