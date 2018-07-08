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Стадион:
Лос-Анджелес
4:1
Конец матча
Орландо Сити
0'
1:0
28' Гол
Диоманде Адама
2:0
32' Гол
Latif Blessing
2:1
59' Гол
Кьестан Саша
61' Желтая карточка
R. J. Allen
81' Желтая карточка
Росель Ориоль
3:1
82' Гол
Диоманде Адама
4:1
84' Гол
Diego Rossi
90' Желтая карточка
Симан Лоран
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Симан Лоран получил желтую карточку от судьи
85'
Los Angeles FC делает замену. Диоманде Адама уходит с поля, а Уренья Марко выходит на его замену.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Diego Rossi бьет в цель!
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Диоманде Адама бьет в цель!
Желтая карточка
81'
Росель Ориоль получил желтую карточку от судьи
64'
Los Angeles FC делает замену. Aaron Kovar уходит с поля, а Diego Rossi выходит на его замену.
64'
Орландо Сити делает замену. Chris Mueller уходит с поля, а Mohammed El-Monir выходит на его замену.
64'
Los Angeles FC делает замену. Mark-Anthony Kaye уходит с поля, а Вела Карлос выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
R. J. Allen получил желтую карточку от судьи
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Кьестан Саша бьет в цель!
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Диоманде Адама бьет в цель!
46'
Орландо Сити делает замену. Josue Colman уходит с поля, а Мерам Жустин выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Latif Blessing бьет в цель!
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Диоманде Адама бьет в цель!
25'
Орландо Сити делает замену. Спектор Джонатан уходит с поля, а Шулер Крис выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Banc of California Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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