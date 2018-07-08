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Стадион:
Монреаль Импакт
2:1
Конец матча
Колорадо Рэпидс
0'
1:0
55' Гол
Тайдер Сафир
2:0
56' Гол
Тайдер Сафир
2:1
78' Гол
Dominique Badji
90' Желтая карточка
Уилсон Дэнни
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Уилсон Дэнни получил желтую карточку от судьи
87'
Колорадо Рэпидс делает замену. Блумберг Юхан уходит с поля, а Гаши Шкельзен выходит на его замену.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Dominique Badji бьет в цель!
78'
Монреаль Импакт делает замену. Тайдер Сафир уходит с поля, а Shamit Shome выходит на его замену.
70'
Колорадо Рэпидс делает замену. Мэйсон Джо уходит с поля, а Jack McBean выходит на его замену.
67'
Монреаль Импакт делает замену. Манкосу Маттео уходит с поля, а Anthony Jackson-Hamel выходит на его замену.
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Тайдер Сафир бьет в цель!
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Тайдер Сафир бьет в цель!
50'
Колорадо Рэпидс делает замену. Боли Янник уходит с поля, а Dominique Badji выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Saputo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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