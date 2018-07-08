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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Сапуто
2:1
Конец матча
1:0
55' ГолТайдер Сафир
2:0
56' ГолТайдер Сафир
2:1
78' ГолDominique Badji
90' Желтая карточкаУилсон Дэнни
|
55'
1:0
56'
2:0
78'
2:1
90'
Состав команд
1
Буш
Ивен
18
Chris
Duvall
15
Фанни
Род
22
Райтала
Юкка
13
Ken
Krolicki
24
Kortne
Ford
19
Прайс
Джек
27
Винне
Деклан
10
Мэйсон
Джо
28
Николсон
Сэм
Монреаль Импакт 4-3-3
- Основной состав
- 1 Буш Ивен Вратарь
- 18 Chris Duvall Защитник
- 15 Фанни Род Защитник
- 22 Райтала Юкка Защитник
- 3 Ловиц Дэниел Защитник
- 13 Ken Krolicki Полузащитник
- 6 Пьетт Самуэль Полузащитник
- 8 Тайдер Сафир Полузащитник
- 9 Сильва Алехандро Нападающий
- 21 Манкосу Маттео Нападающий
- 10 Пиатти Игнасио Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Диоп Клемент Вратарь
- 24 Петрассо Микаэль Защитник
- 2 Кабрера Виктор Защитник
- 14 Raheem Edwards Полузащитник
- 11 Anthony Jackson-Hamel Нападающий
- 19 Саласар Майкл Нападающий
- 28 Shamit Shome
- Главный тренер: Гард Реми
Колорадо Рэпидс 3-4-2-1
- Основной состав
- 1 Ховард Тим Вратарь
- 24 Kortne Ford Защитник
- 44 Axel Sjoeberg Защитник
- 5 Смит Томми Защитник
- 8 Блумберг Юхан Полузащитник
- 19 Прайс Джек Полузащитник
- 4 Уилсон Дэнни Полузащитник
- 27 Винне Деклан Полузащитник
- 10 Мэйсон Джо Полузащитник
- 28 Николсон Сэм Полузащитник
- 9 Боли Янник Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Zac MacMath Вратарь
- 21 Боатенг Бисмарк Полузащитник
- 22 Азира Майкл Полузащитник
- 94 Marlon Hairston Полузащитник
- 11 Гаши Шкельзен Полузащитник
- 14 Dominique Badji Нападающий
- 32 Jack McBean Нападающий
- Главный тренер: Хадсон Энтони
Предыдущие игры
Монреаль Импакт (последние 20 матчей: +7 =0 -13)
- 01.07.2018 Монреаль Импакт 2:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 24.06.2018 Орландо Сити 0:2 Монреаль Импакт М
- 14.06.2018 Монреаль Импакт 3:0 Орландо Сити М
- 10.06.2018 Даллас 2:0 Монреаль Импакт М
- 03.06.2018 Монреаль Импакт 1:0 Хьюстон Динамо М
- 27.05.2018 Миннесота Юнайтед 2:0 Монреаль Импакт М
- 21.05.2018 Монреаль Импакт 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 12.05.2018 Монреаль Импакт 0:2 Филадельфия Юнион М
- 10.05.2018 Чикаго Файр 1:0 Монреаль Импакт М
- 05.05.2018 Монреаль Импакт 4:2 Нью-Инглэнд Революшн М
- 28.04.2018 Атланта Юнайтед 4:1 Монреаль Импакт М
- 21.04.2018 Монреаль Импакт 3:5 Лос-Анджелес М
- 14.04.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Монреаль Импакт М
- 07.04.2018 Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Монреаль Импакт М
- 01.04.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Монреаль Импакт М
- 17.03.2018 Монреаль Импакт 1:0 Торонто М
- 10.03.2018 Коламбус Крю 3:2 Монреаль Импакт М
- 05.03.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Монреаль Импакт М
- 22.10.2017 Монреаль Импакт 2:3 Нью-Инглэнд Революшн М
- 16.10.2017 Торонто 1:0 Монреаль Импакт М
Колорадо Рэпидс (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 05.07.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 02.07.2018 Ванкувер Уайткэпс 0:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.06.2018 Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 14.06.2018 Колорадо Рэпидс 2:2 Чикаго Файр М
- 10.06.2018 Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 07.06.2018 Нэшвилл 2:0 Колорадо Рэпидс ОК
- 02.06.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 27.05.2018 Колорадо Рэпидс 2:3 Портленд Тимберс М
- 19.05.2018 Нью-Йорк Сити 4:0 Колорадо Рэпидс М
- 13.05.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 06.05.2018 Спортинг Канзас-Сити 1:0 Колорадо Рэпидс М
- 29.04.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Орландо Сити М
- 22.04.2018 Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 14.04.2018 Колорадо Рэпидс 2:0 Торонто М
- 08.04.2018 Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс М
- 01.04.2018 Колорадо Рэпидс 3:0 Филадельфия Юнион М
- 25.03.2018 Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 10.03.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 28.02.2018 Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс ЛЧК
- 21.02.2018 Колорадо Рэпидс 0:2 Торонто ЛЧК
Последние игры между собой
Монреаль Импакт: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Колорадо Рэпидс: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
- 01.10.2017 Колорадо Рэпидс 2:1 Монреаль Импакт МЛС
- 30.04.2016 Монреаль Импакт 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС
- 11.10.2015 Колорадо Рэпидс 0:1 Монреаль Импакт МЛС
- 25.05.2014 Колорадо Рэпидс 4:1 Монреаль Импакт МЛС
- 30.06.2013 Монреаль Импакт 3:4 Колорадо Рэпидс МЛС
- 27.05.2012 Колорадо Рэпидс 3:2 Монреаль Импакт МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|20
|12
|4
|4
|42 - 23
|40
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|10
|2
|4
|34 - 16
|32
|3.
|Нью-Йорк Сити
|17
|9
|4
|4
|34 - 24
|31
|4.
|Коламбус Крю
|0:1
|20
|8
|6
|6
|24 - 20
|30
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|18
|7
|7
|4
|30 - 25
|28
|6.
|Монреаль Импакт
|19
|8
|0
|11
|24 - 32
|24
|7.
|Чикаго Файр
|1:1
|19
|6
|6
|7
|28 - 32
|24
|8.
|Филадельфия Юнион
|18
|6
|3
|9
|21 - 27
|21
|9.
|Орландо Сити
|0:0
|18
|6
|2
|10
|24 - 37
|20
|10.
|Торонто
|18
|4
|4
|10
|29 - 36
|16
|11.
|Ди Си Юнайтед
|14
|2
|5
|7
|23 - 29
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|0:1
|18
|10
|5
|3
|28 - 20
|35
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|19
|9
|6
|4
|35 - 24
|33
|3.
|Лос-Анджелес
|0:0
|18
|9
|5
|4
|37 - 27
|32
|4.
|Портленд Тимберс
|1:0
|16
|8
|5
|3
|25 - 21
|29
|5.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|19
|9
|2
|8
|26 - 34
|29
|6.
|Хьюстон Динамо
|17
|7
|4
|6
|36 - 26
|25
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:0
|18
|7
|4
|7
|28 - 28
|25
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:1
|19
|6
|6
|7
|27 - 36
|24
|9.
|Миннесота Юнайтед
|18
|6
|1
|11
|23 - 36
|19
|10.
|Сиэтл Саундерс
|17
|4
|4
|9
|15 - 22
|16
|11.
|Колорадо Рэпидс
|18
|4
|3
|11
|22 - 32
|15
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1
|18
|2
|6
|10
|28 - 36
|12
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Уилсон Дэнни получил желтую карточку от судьи
87'
Колорадо Рэпидс делает замену. Блумберг Юхан уходит с поля, а Гаши Шкельзен выходит на его замену.
78'
Г О О О О Л - Dominique Badji бьет в цель!
78'
Монреаль Импакт делает замену. Тайдер Сафир уходит с поля, а Shamit Shome выходит на его замену.
70'
Колорадо Рэпидс делает замену. Мэйсон Джо уходит с поля, а Jack McBean выходит на его замену.
67'
Монреаль Импакт делает замену. Манкосу Маттео уходит с поля, а Anthony Jackson-Hamel выходит на его замену.
56'
Г О О О О Л - Тайдер Сафир бьет в цель!
55'
Г О О О О Л - Тайдер Сафир бьет в цель!
50'
Колорадо Рэпидс делает замену. Боли Янник уходит с поля, а Dominique Badji выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Saputo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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