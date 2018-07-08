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Стадион: Talen Energy Stadium
0:2
Конец матча
19' Желтая карточкаПаркхёрст Майкл
21' Желтая карточкаMark McKenzie
57' Желтая карточкаБлэйк Андре
0:1
58' ПенальтиМартинес Хосеф
0:2
76' ГолВильяльба Эктор
|
19'
21'
57'
58'
0:1
76'
0:2
Состав команд
18
Блэйк
Андре
10
Дочкал
Борек
Филадельфия Юнион 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Блэйк Андре Вратарь
- 12 Keegan Rosenberry Защитник
- 4 Mark McKenzie Защитник
- 26 Auston Trusty Защитник
- 28 Raymon Gaddis Защитник
- 11 Бедойя Алехандро Полузащитник
- 6 Медунянин Харис Полузащитник
- 25 Илсиньо Перейра Полузащитник
- 10 Дочкал Борек Полузащитник
- 9 Пико Фабрис Полузащитник
- 17 Charles Sapong Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Alves Fabinho Защитник
- 7 Аккам Давид Полузащитник
- 2 Warren Creavalle Полузащитник
- 19 Бёрк Кори Нападающий
- 1 John McCarthy II
- 3 Jack Elliott
- 20 Marcus Epps
- Главный тренер: Jim Curtin
Атланта Юнайтед 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Гузан Брэд Вратарь
- 2 Эскобар Франко Защитник
- 3 Паркхёрст Майкл Защитник
- 5 Пирес Леандро Защитник
- 22 Mikey Ambrose Защитник
- 24 Julian Gressel Полузащитник
- 18 Джефф Ларентоуикз Полузащитник
- 15 Вильяльба Эктор Полузащитник
- 10 Альмирон Мигель Полузащитник
- 8 Ezequiel Barco Полузащитник
- 7 Мартинес Хосеф Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Alec Kann Вратарь
- 14 Зиззо Сальваторе Защитник
- 16 Маккэн Крис Полузащитник
- 32 Кратц Кевин Полузащитник
- 9 Уильямс Ромарио Нападающий
- 19 Brandon Vazquez
- 30 Andrew Carleton
- Главный тренер: Мартино Херардо
Предыдущие игры
Филадельфия Юнион (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 01.07.2018 Лос-Анджелес 4:1 Филадельфия Юнион М
- 24.06.2018 Филадельфия Юнион 4:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 17.06.2018 Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз ОК
- 09.06.2018 Филадельфия Юнион 0:2 Торонто М
- 06.06.2018 Филадельфия Юнион 5:0 Ричмонд Кикерс ОК
- 03.06.2018 Атланта Юнайтед 3:1 Филадельфия Юнион М
- 31.05.2018 Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр М
- 27.05.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион М
- 20.05.2018 Филадельфия Юнион 4:1 Реал Солт-Лейк М
- 12.05.2018 Монреаль Импакт 0:2 Филадельфия Юнион М
- 10.05.2018 Коламбус Крю 1:0 Филадельфия Юнион М
- 05.05.2018 Торонто 3:0 Филадельфия Юнион М
- 28.04.2018 Филадельфия Юнион 3:2 Ди Си Юнайтед М
- 22.04.2018 Даллас 2:0 Филадельфия Юнион М
- 14.04.2018 Филадельфия Юнион 0:2 Орландо Сити М
- 08.04.2018 Филадельфия Юнион 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 01.04.2018 Колорадо Рэпидс 3:0 Филадельфия Юнион М
- 17.03.2018 Филадельфия Юнион 0:0 Коламбус Крю М
- 04.03.2018 Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 22.10.2017 Филадельфия Юнион 6:1 Орландо Сити М
Атланта Юнайтед (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 05.07.2018 Даллас 3:2 Атланта Юнайтед М
- 01.07.2018 Атланта Юнайтед 4:0 Орландо Сити М
- 24.06.2018 Атланта Юнайтед 1:1 Портленд Тимберс М
- 21.06.2018 Атланта Юнайтед 0:1 Чикаго Файр ОК
- 14.06.2018 Коламбус Крю 0:2 Атланта Юнайтед М
- 09.06.2018 Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед М
- 07.06.2018 Атланта Юнайтед 3:0 Чарлстон Бэттери ОК
- 03.06.2018 Атланта Юнайтед 3:1 Филадельфия Юнион М
- 31.05.2018 Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Атланта Юнайтед М
- 21.05.2018 Атланта Юнайтед 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 14.05.2018 Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед М
- 10.05.2018 Атланта Юнайтед 0:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 06.05.2018 Чикаго Файр 1:2 Атланта Юнайтед М
- 28.04.2018 Атланта Юнайтед 4:1 Монреаль Импакт М
- 22.04.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Атланта Юнайтед М
- 16.04.2018 Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити М
- 08.04.2018 Атланта Юнайтед 5:0 Лос-Анджелес М
- 01.04.2018 Миннесота Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед М
- 18.03.2018 Атланта Юнайтед 4:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 11.03.2018 Атланта Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед М
Последние игры между собой
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|20
|12
|4
|4
|42 - 23
|40
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|10
|2
|4
|34 - 16
|32
|3.
|Нью-Йорк Сити
|17
|9
|4
|4
|34 - 24
|31
|4.
|Коламбус Крю
|0:1
|20
|8
|6
|6
|24 - 20
|30
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|18
|7
|7
|4
|30 - 25
|28
|6.
|Монреаль Импакт
|19
|8
|0
|11
|24 - 32
|24
|7.
|Чикаго Файр
|1:1
|19
|6
|6
|7
|28 - 32
|24
|8.
|Филадельфия Юнион
|18
|6
|3
|9
|21 - 27
|21
|9.
|Орландо Сити
|0:0
|18
|6
|2
|10
|24 - 37
|20
|10.
|Торонто
|18
|4
|4
|10
|29 - 36
|16
|11.
|Ди Си Юнайтед
|14
|2
|5
|7
|23 - 29
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|0:1
|18
|10
|5
|3
|28 - 20
|35
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|19
|9
|6
|4
|35 - 24
|33
|3.
|Лос-Анджелес
|0:0
|18
|9
|5
|4
|37 - 27
|32
|4.
|Портленд Тимберс
|1:0
|16
|8
|5
|3
|25 - 21
|29
|5.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|19
|9
|2
|8
|26 - 34
|29
|6.
|Хьюстон Динамо
|17
|7
|4
|6
|36 - 26
|25
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:0
|18
|7
|4
|7
|28 - 28
|25
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:1
|19
|6
|6
|7
|27 - 36
|24
|9.
|Миннесота Юнайтед
|18
|6
|1
|11
|23 - 36
|19
|10.
|Сиэтл Саундерс
|17
|4
|4
|9
|15 - 22
|16
|11.
|Колорадо Рэпидс
|18
|4
|3
|11
|22 - 32
|15
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1
|18
|2
|6
|10
|28 - 36
|12
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Атланта Юнайтед делает замену. Ezequiel Barco уходит с поля, а Кратц Кевин выходит на его замену.
84'
Атланта Юнайтед делает замену. Вильяльба Эктор уходит с поля, а Brandon Vazquez выходит на его замену.
83'
Филадельфия Юнион делает замену. Илсиньо Перейра уходит с поля, а Marcus Epps выходит на его замену.
77'
Филадельфия Юнион делает замену. Пико Фабрис уходит с поля, а Аккам Давид выходит на его замену.
76'
Г О О О О Л - Вильяльба Эктор бьет в цель!
73'
Атланта Юнайтед делает замену. Mikey Ambrose уходит с поля, а Маккэн Крис выходит на его замену.
63'
Филадельфия Юнион делает замену. Чарльз Сапонг уходит с поля, а Бёрк Кори выходит на его замену.
58'
Г О О О О Л - Мартинес Хосеф из команды Атланта Юнайтед забивает с точки!
56'
Блэйк Андре получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
21'
Mark McKenzie получил желтую карточку от судьи
19'
Паркхёрст Майкл получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Talen Energy Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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