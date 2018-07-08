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Стадион:
Филадельфия Юнион
0:2
Конец матча
Атланта Юнайтед
0'
19' Желтая карточка
Паркхёрст Майкл
21' Желтая карточка
Mark McKenzie
57' Желтая карточка
Блэйк Андре
0:1
58' Пенальти
Мартинес Хосеф
0:2
76' Гол
Вильяльба Эктор
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Атланта Юнайтед делает замену. Ezequiel Barco уходит с поля, а Кратц Кевин выходит на его замену.
84'
Атланта Юнайтед делает замену. Вильяльба Эктор уходит с поля, а Brandon Vazquez выходит на его замену.
83'
Филадельфия Юнион делает замену. Илсиньо Перейра уходит с поля, а Marcus Epps выходит на его замену.
77'
Филадельфия Юнион делает замену. Пико Фабрис уходит с поля, а Аккам Давид выходит на его замену.
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Вильяльба Эктор бьет в цель!
73'
Атланта Юнайтед делает замену. Mikey Ambrose уходит с поля, а Маккэн Крис выходит на его замену.
63'
Филадельфия Юнион делает замену. Чарльз Сапонг уходит с поля, а Бёрк Кори выходит на его замену.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Мартинес Хосеф из команды Атланта Юнайтед забивает с точки!
Желтая карточка
56'
Блэйк Андре получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
21'
Mark McKenzie получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
19'
Паркхёрст Майкл получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Talen Energy Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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