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Стадион:
Спортинг Канзас-Сити
2:2
Конец матча
Торонто
0'
0:1
25' Гол
Осорио Джонатан
56' Желтая карточка
Завалета Эрик
1:1
57' Пенальти
Санчес Илье
59' Желтая карточка
Liam Fraser
2:1
61' Гол
Рассел Джонни
2:2
69' Гол
Хэмилтон Джордан
81' Желтая карточка
Зуси Грэм
90' Желтая карточка
Wan Kuzain Wan Kamal
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Wan Kuzain Wan Kamal получил желтую карточку от судьи
88'
Торонто делает замену. Хэмилтон Джордан уходит с поля, а Ayo Akinola выходит на его замену.
Желтая карточка
81'
Зуси Грэм получил желтую карточку от судьи
80'
Спортинг Канзас-Сити делает замену. Шелтон Кири уходит с поля, а Kharlton Belmar выходит на его замену.
73'
Спортинг Канзас-Сити делает замену. Ике Опара уходит с поля, а Emiliano Amor выходит на его замену.
71'
Спортинг Канзас-Сити делает замену. Рубио Диего уходит с поля, а Шелтон Кири выходит на его замену.
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Хэмилтон Джордан бьет в цель!
67'
Торонто делает замену. Liam Fraser уходит с поля, а Рикеттс Тосайн выходит на его замену.
67'
Торонто делает замену. Дельгадо Марко уходит с поля, а Хаслер Николас выходит на его замену.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Рассел Джонни бьет в цель!
Желтая карточка
59'
Liam Fraser получил желтую карточку от судьи
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Санчес Илье из команды Спортинг Канзас-Сити забивает с точки!
Желтая карточка
56'
Завалета Эрик получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Осорио Джонатан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sporting Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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