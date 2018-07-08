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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Спортинг Парк
2:2
Конец матча
0:1
25' ГолОсорио Джонатан
56' Желтая карточкаЗавалета Эрик
1:1
57' ПенальтиСанчес Илье
59' Желтая карточкаLiam Fraser
2:1
61' ГолРассел Джонни
2:2
69' ГолХэмилтон Джордан
81' Желтая карточкаЗуси Грэм
90' Желтая карточкаWan Kuzain Wan Kamal
|
25'
0:1
56'
57'
1:1
59'
61'
2:1
69'
2:2
81'
Состав команд
29
Tim
Melia
11
Рубио
Диего
Спортинг Канзас-Сити 4-5-1
- Основной состав
- 29 Tim Melia Вратарь
- 8 Зуси Грэм Защитник
- 3 Ikenna Ike Opara Защитник
- 5 Беслер Мэтт Защитник
- 26 Jaylin Lindsey Защитник
- 7 Рассел Джонни Полузащитник
- 10 Yohan Croizet Полузащитник
- 6 Санчес Илье Полузащитник
- 75 Wan Kuzain Wan Kamal Полузащитник
- 12 Жерсу Фернандеш Полузащитник
- 11 Рубио Диего Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Emiliano Amor Защитник
- 15 Seth Sinovic Защитник
- 14 Шелтон Кири Нападающий
- 90 Kharlton Belmar
- 1 Adrian Zendejas
- 16 Graham Smith
- 23 Colton Storm
- Главный тренер: Peter Vermes
Торонто 4-4-2
- Основной состав
- 25 Боно Александер Вратарь
- 9 Ван дер Виль Грегори Защитник
- 15 Завалета Эрик Защитник
- 6 Хагглунд Ник Защитник
- 2 Морроу Джастин Защитник
- 18 Дельгадо Марко Полузащитник
- 27 Liam Fraser Полузащитник
- 4 Брэдли Майкл Полузащитник
- 21 Осорио Джонатан Полузащитник
- 22 Хэмилтон Джордан Нападающий
- 10 Джовинко Себастьян Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ирвин Клинт Вратарь
- 5 Морган Эштон Защитник
- 26 Хаслер Николас Защитник
- 14 Jay Chapman Нападающий
- 87 Рикеттс Тосайн Нападающий
- 20 Ayo Akinola
- 54 Ryan Telfer
- Главный тренер: Вэнни Грег
Предыдущие игры
Спортинг Канзас-Сити (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 05.07.2018 Реал Солт-Лейк 4:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 01.07.2018 Монреаль Импакт 2:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 24.06.2018 Спортинг Канзас-Сити 3:2 Хьюстон Динамо М
- 17.06.2018 Спортинг Канзас-Сити 3:2 Даллас ОК
- 10.06.2018 Портленд Тимберс 0:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 07.06.2018 Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити ОК
- 04.06.2018 Спортинг Канзас-Сити 4:1 Миннесота Юнайтед М
- 28.05.2018 Спортинг Канзас-Сити 0:0 Коламбус Крю М
- 20.05.2018 Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 10.05.2018 Атланта Юнайтед 0:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 06.05.2018 Спортинг Канзас-Сити 1:0 Колорадо Рэпидс М
- 29.04.2018 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 21.04.2018 Спортинг Канзас-Сити 6:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 15.04.2018 Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сиэтл Саундерс М
- 09.04.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 01.04.2018 Спортинг Канзас-Сити 1:0 Ди Си Юнайтед М
- 25.03.2018 Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 18.03.2018 Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 11.03.2018 Чикаго Файр 3:4 Спортинг Канзас-Сити М
- 05.03.2018 Спортинг Канзас-Сити 0:2 Нью-Йорк Сити М
Торонто (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 05.07.2018 Миннесота Юнайтед 4:3 Торонто М
- 02.07.2018 Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 25.06.2018 Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто М
- 14.06.2018 Торонто 4:4 Ди Си Юнайтед М
- 09.06.2018 Филадельфия Юнион 0:2 Торонто М
- 03.06.2018 Коламбус Крю 3:3 Торонто М
- 26.05.2018 Торонто 0:1 Даллас М
- 19.05.2018 Торонто 2:1 Орландо Сити М
- 13.05.2018 Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Торонто М
- 10.05.2018 Торонто 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 05.05.2018 Торонто 3:0 Филадельфия Юнион М
- 28.04.2018 Торонто 2:2 Чикаго Файр М
- 26.04.2018 Гвадалахара 1:2 Торонто ЛЧК
- 21.04.2018 Хьюстон Динамо 5:1 Торонто М
- 18.04.2018 Торонто 1:2 Гвадалахара ЛЧК
- 14.04.2018 Колорадо Рэпидс 2:0 Торонто М
- 11.04.2018 Клуб Америка 1:1 Торонто ЛЧК
- 04.04.2018 Торонто 3:1 Клуб Америка ЛЧК
- 31.03.2018 Торонто 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 17.03.2018 Монреаль Импакт 1:0 Торонто М
Последние игры между собой
Спортинг Канзас-Сити: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 1
Торонто: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 9
- 01.04.2017 Торонто 0:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 21.03.2016 Спортинг Канзас-Сити 1:0 Торонто МЛС
- 08.08.2015 Торонто 1:3 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 17.08.2014 Спортинг Канзас-Сити 4:1 Торонто МЛС
- 27.07.2014 Торонто 1:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 24.05.2014 Спортинг Канзас-Сити 2:2 Торонто МЛС
- 22.09.2013 Торонто 1:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 14.07.2013 Спортинг Канзас-Сити 3:0 Торонто МЛС
- 09.03.2013 Торонто 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 02.09.2012 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Торонто МЛС
- 19.08.2012 Торонто 0:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 17.06.2012 Торонто 0:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|20
|12
|4
|4
|42 - 23
|40
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|10
|2
|4
|34 - 16
|32
|3.
|Нью-Йорк Сити
|17
|9
|4
|4
|34 - 24
|31
|4.
|Коламбус Крю
|0:1
|20
|8
|6
|6
|24 - 20
|30
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|18
|7
|7
|4
|30 - 25
|28
|6.
|Монреаль Импакт
|19
|8
|0
|11
|24 - 32
|24
|7.
|Чикаго Файр
|1:1
|19
|6
|6
|7
|28 - 32
|24
|8.
|Филадельфия Юнион
|18
|6
|3
|9
|21 - 27
|21
|9.
|Орландо Сити
|0:0
|18
|6
|2
|10
|24 - 37
|20
|10.
|Торонто
|18
|4
|4
|10
|29 - 36
|16
|11.
|Ди Си Юнайтед
|14
|2
|5
|7
|23 - 29
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|0:1
|18
|10
|5
|3
|28 - 20
|35
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|19
|9
|6
|4
|35 - 24
|33
|3.
|Лос-Анджелес
|0:0
|18
|9
|5
|4
|37 - 27
|32
|4.
|Портленд Тимберс
|1:0
|16
|8
|5
|3
|25 - 21
|29
|5.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|19
|9
|2
|8
|26 - 34
|29
|6.
|Хьюстон Динамо
|17
|7
|4
|6
|36 - 26
|25
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:0
|18
|7
|4
|7
|28 - 28
|25
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:1
|19
|6
|6
|7
|27 - 36
|24
|9.
|Миннесота Юнайтед
|18
|6
|1
|11
|23 - 36
|19
|10.
|Сиэтл Саундерс
|17
|4
|4
|9
|15 - 22
|16
|11.
|Колорадо Рэпидс
|18
|4
|3
|11
|22 - 32
|15
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1
|18
|2
|6
|10
|28 - 36
|12
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Wan Kuzain Wan Kamal получил желтую карточку от судьи
88'
Торонто делает замену. Хэмилтон Джордан уходит с поля, а Ayo Akinola выходит на его замену.
81'
Зуси Грэм получил желтую карточку от судьи
80'
Спортинг Канзас-Сити делает замену. Шелтон Кири уходит с поля, а Kharlton Belmar выходит на его замену.
73'
Спортинг Канзас-Сити делает замену. Ике Опара уходит с поля, а Emiliano Amor выходит на его замену.
71'
Спортинг Канзас-Сити делает замену. Рубио Диего уходит с поля, а Шелтон Кири выходит на его замену.
69'
Г О О О О Л - Хэмилтон Джордан бьет в цель!
67'
Торонто делает замену. Liam Fraser уходит с поля, а Рикеттс Тосайн выходит на его замену.
67'
Торонто делает замену. Дельгадо Марко уходит с поля, а Хаслер Николас выходит на его замену.
61'
Г О О О О Л - Рассел Джонни бьет в цель!
59'
Liam Fraser получил желтую карточку от судьи
57'
Г О О О О Л - Санчес Илье из команды Спортинг Канзас-Сити забивает с точки!
56'
Завалета Эрик получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
25'
Г О О О О Л - Осорио Джонатан бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sporting Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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