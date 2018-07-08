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Стадион:
Хьюстон Динамо
3:0
Конец матча
Миннесота Юнайтед
0'
5' Желтая карточка
Мирз Тайрон
1:0
36' Гол
Сендерос Филипп
41' Желтая карточка
Сендерос Филипп
2:0
52' Гол
Сендерос Филипп
62' Желтая карточка
Гомес Алекси
72' Желтая карточка
Лундквист Адам
75' Желтая карточка
Barreto da Silva Ibson I
77' Желтая карточка
Eric Miller
88' Желтая карточка
Harrison Heath
3:0
90' Гол
Элис Альберт
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Элис Альберт бьет в цель!
Желтая карточка
88'
Harrison Heath получил желтую карточку от судьи
86'
Миннесота Старс делает замену. Коллен Уорнер уходит с поля, а Harrison Heath выходит на его замену.
80'
Хьюстон Динамо делает замену. Киото Роммель уходит с поля, а Memo Rodriguez выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Eric Miller получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
75'
Ибсон получил желтую карточку от судьи
72'
Миннесота Старс делает замену. Шуллер Расмус уходит с поля, а Eric Miller выходит на его замену.
72'
Хьюстон Динамо делает замену. Александер Эрик уходит с поля, а Гарсия Оскар IV выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
Лундквист Адам получил желтую карточку от судьи
66'
Миннесота Старс делает замену. Christian Ramirez уходит с поля, а Mason Toye выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Гомес Алекси получил желтую карточку от судьи
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Сендерос Филипп бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Хьюстон Динамо делает замену. Бизли Дамаркус уходит с поля, а Лундквист Адам выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Сендерос Филипп получил желтую карточку от судьи
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Сендерос Филипп бьет в цель!
Желтая карточка
5'
Мирз Тайрон получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BBVA Compass Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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