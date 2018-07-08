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Стадион: ББВА Компасс
3:0
Конец матча
5' Желтая карточкаМирз Тайрон
1:0
36' ГолСендерос Филипп
41' Желтая карточкаСендерос Филипп
2:0
52' ГолСендерос Филипп
62' Желтая карточкаГомес Алекси
72' Желтая карточкаЛундквист Адам
75' Желтая карточкаBarreto da Silva Ibson I
77' Желтая карточкаEric Miller
88' Желтая карточкаHarrison Heath
3:0
90' ГолЭлис Альберт
|
5'
36'
1:0
41'
52'
2:0
62'
72'
77'
88'
90'
3:0
Состав команд
23
Joe
Willis
24
Серен
Дарвин
17
Элис
Альберт
Хьюстон Динамо 4-3-3
- Основной состав
- 23 Joe Willis Вратарь
- 3 Мачадо Адольфо Защитник
- 2 Alejandro Fuenmayor Защитник
- 4 Сендерос Филипп Защитник
- 7 Бизли Дамаркус Защитник
- 6 Александер Эрик Полузащитник
- 24 Серен Дарвин Полузащитник
- 10 Мартинес Томас Полузащитник
- 17 Элис Альберт Нападающий
- 9 Mauro Manotas Нападающий
- 31 Киото Роммель Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Chris Seitz Вратарь
- 14 Лундквист Адам Защитник
- 27 Гарсия Оскар IV Полузащитник
- 8 Memo Rodriguez Нападающий
- 13 Luis Gil I
- 16 Kevin Lacruz III
- 22 Leonardo II
- Главный тренер: Wilmer Cabrera
Миннесота Юнайтед 3-5-2
- Основной состав
- 33 Bobby Shuttleworth Вратарь
- 4 Мирз Тайрон Защитник
- 15 Боксолл Михаэл Защитник
- 14 Brent Kallman Защитник
- 10 Miguel Ibarra I Полузащитник
- 7 Barreto da Silva Ibson I Полузащитник
- 26 Collen Warner Полузащитник
- 20 Шуллер Расмус Полузащитник
- 32 Гомес Алекси Полузащитник
- 21 Christian Ramirez II Нападающий
- 25 Кинтеро Карлос Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Matt Lampson Вратарь
- 30 Eric Miller Защитник
- 16 Harrison Heath Полузащитник
- 17 Collin Martin Полузащитник
- 22 Wyatt Omsberg
- 23 Mason Toye
- 31 Luiz Fernando II
- Главный тренер: Adrian Heath
Предыдущие игры
Хьюстон Динамо (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 04.07.2018 Хьюстон Динамо 2:2 Лос-Анджелес М
- 24.06.2018 Спортинг Канзас-Сити 3:2 Хьюстон Динамо М
- 19.06.2018 Хьюстон Динамо 1:0 Миннесота Юнайтед ОК
- 10.06.2018 Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 07.06.2018 Хьюстон Динамо 5:0 Норт Техас Раядос ОК
- 03.06.2018 Монреаль Импакт 1:0 Хьюстон Динамо М
- 31.05.2018 Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо М
- 26.05.2018 Хьюстон Динамо 3:1 Нью-Йорк Сити М
- 20.05.2018 Чикаго Файр 2:3 Хьюстон Динамо М
- 12.05.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Хьюстон Динамо М
- 06.05.2018 Хьюстон Динамо 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 29.04.2018 Миннесота Юнайтед 2:1 Хьюстон Динамо М
- 21.04.2018 Хьюстон Динамо 5:1 Торонто М
- 15.04.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Хьюстон Динамо М
- 01.04.2018 Хьюстон Динамо 0:2 Нью-Инглэнд Революшн М
- 17.03.2018 Ди Си Юнайтед 2:2 Хьюстон Динамо М
- 11.03.2018 Хьюстон Динамо 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 03.03.2018 Хьюстон Динамо 4:0 Атланта Юнайтед М
- 01.12.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Хьюстон Динамо М
- 22.11.2017 Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс М
Миннесота Юнайтед (последние 20 матчей: +7 =1 -12)
- 05.07.2018 Миннесота Юнайтед 4:3 Торонто М
- 30.06.2018 Миннесота Юнайтед 0:1 Даллас М
- 24.06.2018 Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 19.06.2018 Хьюстон Динамо 1:0 Миннесота Юнайтед ОК
- 07.06.2018 Цинциннати 0:0 Миннесота Юнайтед ОК
- 04.06.2018 Спортинг Канзас-Сити 4:1 Миннесота Юнайтед М
- 27.05.2018 Миннесота Юнайтед 2:0 Монреаль Импакт М
- 20.05.2018 Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 12.05.2018 Миннесота Юнайтед 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 10.05.2018 Лос-Анджелес 2:0 Миннесота Юнайтед М
- 05.05.2018 Миннесота Юнайтед 1:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 29.04.2018 Миннесота Юнайтед 2:1 Хьюстон Динамо М
- 22.04.2018 Сиэтл Саундерс 3:1 Миннесота Юнайтед М
- 15.04.2018 Портленд Тимберс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 01.04.2018 Миннесота Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед М
- 25.03.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 17.03.2018 Миннесота Юнайтед 2:1 Чикаго Файр М
- 11.03.2018 Орландо Сити 1:2 Миннесота Юнайтед М
- 04.03.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 22.10.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед М
Последние игры между собой
Хьюстон Динамо: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Миннесота Юнайтед: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|20
|12
|4
|4
|42 - 23
|40
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|10
|2
|4
|34 - 16
|32
|3.
|Нью-Йорк Сити
|17
|9
|4
|4
|34 - 24
|31
|4.
|Коламбус Крю
|0:0
|20
|8
|7
|5
|24 - 19
|31
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|18
|7
|7
|4
|30 - 25
|28
|6.
|Монреаль Импакт
|19
|8
|0
|11
|24 - 32
|24
|7.
|Чикаго Файр
|0:1
|19
|6
|5
|8
|27 - 32
|23
|8.
|Филадельфия Юнион
|18
|6
|3
|9
|21 - 27
|21
|9.
|Орландо Сити
|0:0
|18
|6
|2
|10
|24 - 37
|20
|10.
|Торонто
|18
|4
|4
|10
|29 - 36
|16
|11.
|Ди Си Юнайтед
|14
|2
|5
|7
|23 - 29
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|0:1
|18
|10
|5
|3
|28 - 20
|35
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|19
|9
|6
|4
|35 - 24
|33
|3.
|Лос-Анджелес
|0:0
|18
|9
|5
|4
|37 - 27
|32
|4.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|19
|9
|2
|8
|26 - 34
|29
|5.
|Портленд Тимберс
|0:0
|16
|7
|6
|3
|24 - 21
|27
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0
|19
|7
|5
|7
|27 - 35
|26
|7.
|Хьюстон Динамо
|17
|7
|4
|6
|36 - 26
|25
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|18
|6
|5
|7
|27 - 28
|23
|9.
|Миннесота Юнайтед
|18
|6
|1
|11
|23 - 36
|19
|10.
|Сиэтл Саундерс
|17
|4
|4
|9
|15 - 22
|16
|11.
|Колорадо Рэпидс
|18
|4
|3
|11
|22 - 32
|15
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|18
|2
|7
|9
|28 - 35
|13
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Элис Альберт бьет в цель!
88'
Harrison Heath получил желтую карточку от судьи
86'
Миннесота Старс делает замену. Коллен Уорнер уходит с поля, а Harrison Heath выходит на его замену.
80'
Хьюстон Динамо делает замену. Киото Роммель уходит с поля, а Memo Rodriguez выходит на его замену.
77'
Eric Miller получил желтую карточку от судьи
75'
Ибсон получил желтую карточку от судьи
72'
Миннесота Старс делает замену. Шуллер Расмус уходит с поля, а Eric Miller выходит на его замену.
72'
Хьюстон Динамо делает замену. Александер Эрик уходит с поля, а Гарсия Оскар IV выходит на его замену.
72'
Лундквист Адам получил желтую карточку от судьи
66'
Миннесота Старс делает замену. Christian Ramirez уходит с поля, а Mason Toye выходит на его замену.
62'
Гомес Алекси получил желтую карточку от судьи
52'
Г О О О О Л - Сендерос Филипп бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
46'
Хьюстон Динамо делает замену. Бизли Дамаркус уходит с поля, а Лундквист Адам выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Сендерос Филипп получил желтую карточку от судьи
36'
Г О О О О Л - Сендерос Филипп бьет в цель!
5'
Мирз Тайрон получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BBVA Compass Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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