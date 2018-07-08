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Стадион:
Реал Солт-Лейк
1:0
Второй тайм: 64'
Даллас
0'
1:0
11' Пенальти
Руснак Альберт
64'
Второй тайм
61'
Даллас Burn делает замену. Victor Ulloa уходит с поля, а Harold Mosquera выходит на его замену.
46'
Даллас Burn делает замену. Ema Twumasi уходит с поля, а Лама Ролан выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Даллас Burn делает замену. Michael Barrios уходит с поля, а Maximiliano Nicolas Urruti выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Руснак Альберт из команды Реал Солт-Лейк забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rio Tinto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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