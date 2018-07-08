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Стадион: Рио Тинто
1:0
Второй тайм: 64'
1:0
11' ПенальтиРуснак Альберт
|
11'
1:0
Состав команд
18
Римандо
Ник
12
Леннон
Брукс
15
Глэд
Джастин
27
Corey
Baird
24
Хеджес
Мэтт
32
Kris
Reaves
22
Ema
Twumasi
Реал Солт-Лейк 4-3-3
- Основной состав
- 18 Римандо Ник Вратарь
- 12 Леннон Брукс Защитник
- 30 Сильва Марсело Защитник
- 15 Глэд Джастин Защитник
- 25 Акоста Данило Защитник
- 11 Руснак Альберт Полузащитник
- 5 Бекерман Кайл Полузащитник
- 6 Крейлах Дамир Полузащитник
- 7 Саварино Джефферсон Нападающий
- 27 Corey Baird Нападающий
- 23 Сауседо Себастьян Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Руиз Защитник
- 8 Сандей Стивен Полузащитник
- 13 Nick Besler Полузащитник
- 10 Плата Жоао Нападающий
- 51 Andew Putna
- 20 Силва Луис
- 22 Aaron Herrera
- Главный тренер: Петке Майк
Даллас 4-3-3
- Основной состав
- 1 Гонзалез Джесси Вратарь
- 2 Reggie Cannon Защитник
- 24 Хеджес Мэтт Защитник
- 3 Циглер Рето Защитник
- 32 Kris Reaves Защитник
- 23 Акоста Келлин II Полузащитник
- 8 Victor Ulloa Полузащитник
- 7 Груэсо Карлос Полузащитник
- 21 Michael Barrios Нападающий
- 13 Tesho Akindele Нападающий
- 22 Ema Twumasi Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Ryan Hollingshead Защитник
- 31 Фигероа Мэйнор Защитник
- 20 Лама Ролан Нападающий
- 37 Maximiliano Nicolas Urruti Нападающий
- 15 Jacori Hayes
- 14 Jimmy Maurer
- 11 Harold Mosquera
- Главный тренер: Oscar Pareja
Предыдущие игры
Реал Солт-Лейк (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 05.07.2018 Реал Солт-Лейк 4:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 01.07.2018 Коламбус Крю 2:1 Реал Солт-Лейк М
- 24.06.2018 Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 10.06.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Реал Солт-Лейк М
- 07.06.2018 Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити ОК
- 03.06.2018 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 31.05.2018 Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо М
- 27.05.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Реал Солт-Лейк М
- 20.05.2018 Филадельфия Юнион 4:1 Реал Солт-Лейк М
- 13.05.2018 Реал Солт-Лейк 3:2 Ди Си Юнайтед М
- 07.05.2018 Орландо Сити 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 28.04.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:0 Реал Солт-Лейк М
- 22.04.2018 Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 12.04.2018 Нью-Йорк Сити 4:0 Реал Солт-Лейк М
- 08.04.2018 Реал Солт-Лейк 2:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 31.03.2018 Торонто 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 18.03.2018 Реал Солт-Лейк 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 10.03.2018 Реал Солт-Лейк 1:5 Лос-Анджелес М
- 04.03.2018 Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 22.10.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити М
Даллас (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 05.07.2018 Даллас 3:2 Атланта Юнайтед М
- 30.06.2018 Миннесота Юнайтед 0:1 Даллас М
- 24.06.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Даллас М
- 17.06.2018 Спортинг Канзас-Сити 3:2 Даллас ОК
- 10.06.2018 Даллас 2:0 Монреаль Импакт М
- 07.06.2018 Сан-Антонио 0:1 Даллас ОК
- 03.06.2018 Даллас 2:1 Лос-Анджелес М
- 31.05.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Даллас М
- 26.05.2018 Торонто 0:1 Даллас М
- 19.05.2018 Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 12.05.2018 Даллас 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 05.05.2018 Лос-Анджелес 1:1 Даллас М
- 30.04.2018 Нью-Йорк Сити 3:1 Даллас М
- 22.04.2018 Даллас 2:0 Филадельфия Юнион М
- 15.04.2018 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Даллас М
- 08.04.2018 Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.03.2018 Даллас 1:1 Портленд Тимберс М
- 19.03.2018 Даллас 3:0 Сиэтл Саундерс М
- 04.03.2018 Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 01.03.2018 Даллас 3:2 Тауро ЛЧК
Последние игры между собой
Реал Солт-Лейк: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Даллас: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
- 04.03.2018 Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 04.06.2017 Даллас 6:2 Реал Солт-Лейк МЛС
- 07.05.2017 Реал Солт-Лейк 0:3 Даллас МЛС
- 25.09.2016 Реал Солт-Лейк 0:0 Даллас МЛС
- 21.08.2016 Реал Солт-Лейк 1:0 Даллас МЛС
- 26.06.2016 Даллас 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 18.10.2015 Реал Солт-Лейк 0:1 Даллас МЛС
- 30.08.2015 Даллас 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 07.09.2014 Реал Солт-Лейк 2:1 Даллас МЛС
- 23.08.2014 Даллас 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 25.05.2014 Реал Солт-Лейк 0:0 Даллас МЛС
- 06.10.2013 Реал Солт-Лейк 1:1 Даллас МЛС
- 14.07.2013 Даллас 0:3 Реал Солт-Лейк МЛС
- 24.03.2013 Даллас 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 19.08.2012 Реал Солт-Лейк 1:2 Даллас МЛС
- 27.05.2012 Реал Солт-Лейк 3:2 Даллас МЛС
- 26.04.2012 Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 10.07.2011 Реал Солт-Лейк 2:0 Даллас МЛС
- 23.05.2011 Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 07.11.2010 Реал Солт-Лейк 1:1 Даллас МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|20
|12
|4
|4
|42 - 23
|40
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|10
|2
|4
|34 - 16
|32
|3.
|Нью-Йорк Сити
|17
|9
|4
|4
|34 - 24
|31
|4.
|Коламбус Крю
|0:1
|20
|8
|6
|6
|24 - 20
|30
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|18
|7
|7
|4
|30 - 25
|28
|6.
|Монреаль Импакт
|19
|8
|0
|11
|24 - 32
|24
|7.
|Чикаго Файр
|1:1
|19
|6
|6
|7
|28 - 32
|24
|8.
|Филадельфия Юнион
|18
|6
|3
|9
|21 - 27
|21
|9.
|Орландо Сити
|0:0
|18
|6
|2
|10
|24 - 37
|20
|10.
|Торонто
|18
|4
|4
|10
|29 - 36
|16
|11.
|Ди Си Юнайтед
|14
|2
|5
|7
|23 - 29
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|0:1
|18
|10
|5
|3
|28 - 20
|35
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|19
|9
|6
|4
|35 - 24
|33
|3.
|Лос-Анджелес
|0:0
|18
|9
|5
|4
|37 - 27
|32
|4.
|Портленд Тимберс
|1:0
|16
|8
|5
|3
|25 - 21
|29
|5.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|19
|9
|2
|8
|26 - 34
|29
|6.
|Хьюстон Динамо
|17
|7
|4
|6
|36 - 26
|25
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:0
|18
|7
|4
|7
|28 - 28
|25
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:1
|19
|6
|6
|7
|27 - 36
|24
|9.
|Миннесота Юнайтед
|18
|6
|1
|11
|23 - 36
|19
|10.
|Сиэтл Саундерс
|17
|4
|4
|9
|15 - 22
|16
|11.
|Колорадо Рэпидс
|18
|4
|3
|11
|22 - 32
|15
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1
|18
|2
|6
|10
|28 - 36
|12
Второй тайм
61'
Даллас Burn делает замену. Victor Ulloa уходит с поля, а Harold Mosquera выходит на его замену.
46'
Даллас Burn делает замену. Ema Twumasi уходит с поля, а Лама Ролан выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Даллас Burn делает замену. Michael Barrios уходит с поля, а Maximiliano Nicolas Urruti выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
11'
Г О О О О Л - Руснак Альберт из команды Реал Солт-Лейк забивает с точки!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rio Tinto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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