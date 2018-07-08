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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Би-Си Плэйс
1:1
Перерыв
10' Желтая карточкаBrandon Vincent
1:0
28' ГолKei Ansu Kamara
1:1
42' ГолНиколич Неманья
|
10'
28'
1:0
42'
1:1
Состав команд
12
Brian
Rowe
18
Jose
Aja
77
Матч
Джордон
29
Рейна
Йорди
Ванкувер Уайткэпс 4-4-2
- Основной состав
- 12 Brian Rowe Вратарь
- 28 Jakob Nerwinski Защитник
- 18 Jose Aja Защитник
- 2 Генри Донейл Защитник
- 17 Де Йонг Марсель Защитник
- 77 Матч Джордон Полузащитник
- 8 Felipe Martins Полузащитник
- 6 Эфрайн Хуарес Полузащитник
- 67 Дэвис Альфонсо Полузащитник
- 23 Kei Ansu Kamara Нападающий
- 29 Рейна Йорди Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Маринович Стефан Вратарь
- 3 Sean Franklin Защитник
- 66 Хазаль Али Полузащитник
- 20 Шеа Брек Полузащитник
- 31 Russell Teibert Полузащитник
- 9 Блондель Энтони Нападающий
- 11 Nicolas Mezquida Нападающий
- Главный тренер: Carl Robinson
Чикаго Файр 4-3-3
- Основной состав
- 45 Richard Sanchez II Вратарь
- 5 Kevin Ellis Защитник
- 16 Jonathan Campbell Защитник
- 3 Brandon Vincent Защитник
- 25 Jorge Corrales Защитник
- 13 Brandt Bronico Полузащитник
- 6 Маккарти Дакс Полузащитник
- 31 Швайнштайгер Бастиан Полузащитник
- 10 Катай Александар Нападающий
- 23 Николич Неманья Нападающий
- 17 Diego Campos Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Rafael Ramos Защитник
- 12 Tony Tchani Полузащитник
- 21 Алан Гордон Нападающий
- 30 Stefan Cleveland
- 19 Mohammed Adams
- 22 Jon Bakero
- 28 Elliot Collier
- Главный тренер: Veljko Paunovic
Предыдущие игры
Ванкувер Уайткэпс (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 02.07.2018 Ванкувер Уайткэпс 0:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.06.2018 Филадельфия Юнион 4:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 10.06.2018 Ванкувер Уайткэпс 5:2 Орландо Сити М
- 02.06.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 27.05.2018 Ванкувер Уайткэпс 3:3 Нью-Инглэнд Революшн М
- 19.05.2018 Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 17.05.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 12.05.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Хьюстон Динамо М
- 05.05.2018 Миннесота Юнайтед 1:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 28.04.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:0 Реал Солт-Лейк М
- 21.04.2018 Спортинг Канзас-Сити 6:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 14.04.2018 Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес М
- 08.04.2018 Реал Солт-Лейк 2:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 31.03.2018 Коламбус Крю 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 25.03.2018 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 18.03.2018 Атланта Юнайтед 4:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 11.03.2018 Хьюстон Динамо 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 05.03.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Монреаль Импакт М
- 03.11.2017 Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 30.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс М
Чикаго Файр (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 01.07.2018 Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити М
- 24.06.2018 Сиэтл Саундерс 1:1 Чикаго Файр М
- 21.06.2018 Атланта Юнайтед 0:1 Чикаго Файр ОК
- 14.06.2018 Колорадо Рэпидс 2:2 Чикаго Файр М
- 10.06.2018 Чикаго Файр 1:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 07.06.2018 Коламбус Крю 2:2 Чикаго Файр ОК
- 03.06.2018 Чикаго Файр 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 31.05.2018 Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр М
- 27.05.2018 Орландо Сити 1:2 Чикаго Файр М
- 20.05.2018 Чикаго Файр 2:3 Хьюстон Динамо М
- 13.05.2018 Коламбус Крю 3:0 Чикаго Файр М
- 10.05.2018 Чикаго Файр 1:0 Монреаль Импакт М
- 06.05.2018 Чикаго Файр 1:2 Атланта Юнайтед М
- 28.04.2018 Торонто 2:2 Чикаго Файр М
- 21.04.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Чикаго Файр М
- 14.04.2018 Чикаго Файр 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 08.04.2018 Чикаго Файр 1:0 Коламбус Крю М
- 01.04.2018 Чикаго Файр 2:2 Портленд Тимберс М
- 17.03.2018 Миннесота Юнайтед 2:1 Чикаго Файр М
- 11.03.2018 Чикаго Файр 3:4 Спортинг Канзас-Сити М
Последние игры между собой
Ванкувер Уайткэпс: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Чикаго Файр: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
- 02.07.2017 Чикаго Файр 4:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 12.05.2016 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Чикаго Файр МЛС
- 15.03.2015 Чикаго Файр 0:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 31.07.2014 Чикаго Файр 0:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 15.07.2013 Ванкувер Уайткэпс 3:1 Чикаго Файр МЛС
- 15.07.2012 Чикаго Файр 1:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 08.08.2011 Ванкувер Уайткэпс 4:2 Чикаго Файр МЛС
- 08.05.2011 Чикаго Файр 0:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|20
|12
|4
|4
|42 - 23
|40
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|10
|2
|4
|34 - 16
|32
|3.
|Нью-Йорк Сити
|17
|9
|4
|4
|34 - 24
|31
|4.
|Коламбус Крю
|0:1
|20
|8
|6
|6
|24 - 20
|30
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|18
|7
|7
|4
|30 - 25
|28
|6.
|Монреаль Импакт
|19
|8
|0
|11
|24 - 32
|24
|7.
|Чикаго Файр
|1:1
|19
|6
|6
|7
|28 - 32
|24
|8.
|Филадельфия Юнион
|18
|6
|3
|9
|21 - 27
|21
|9.
|Орландо Сити
|0:0
|18
|6
|2
|10
|24 - 37
|20
|10.
|Торонто
|18
|4
|4
|10
|29 - 36
|16
|11.
|Ди Си Юнайтед
|14
|2
|5
|7
|23 - 29
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|0:1
|18
|10
|5
|3
|28 - 20
|35
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|19
|9
|6
|4
|35 - 24
|33
|3.
|Лос-Анджелес
|0:0
|18
|9
|5
|4
|37 - 27
|32
|4.
|Портленд Тимберс
|1:0
|16
|8
|5
|3
|25 - 21
|29
|5.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|19
|9
|2
|8
|26 - 34
|29
|6.
|Хьюстон Динамо
|17
|7
|4
|6
|36 - 26
|25
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:0
|18
|7
|4
|7
|28 - 28
|25
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:1
|19
|6
|6
|7
|27 - 36
|24
|9.
|Миннесота Юнайтед
|18
|6
|1
|11
|23 - 36
|19
|10.
|Сиэтл Саундерс
|17
|4
|4
|9
|15 - 22
|16
|11.
|Колорадо Рэпидс
|18
|4
|3
|11
|22 - 32
|15
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1
|18
|2
|6
|10
|28 - 36
|12
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Г О О О О Л - Николич Неманья бьет в цель!
28'
Г О О О О Л - Кей Камара бьет в цель!
10'
Brandon Vincent получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BC Place. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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