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Стадион:
Ванкувер Уайткэпс
1:1
Перерыв
Чикаго Файр
0'
10' Желтая карточка
Brandon Vincent
1:0
28' Гол
Kei Ansu Kamara
1:1
42' Гол
Николич Неманья
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Николич Неманья бьет в цель!
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Кей Камара бьет в цель!
Желтая карточка
10'
Brandon Vincent получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BC Place. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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